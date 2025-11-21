Doodle erstellen

Wie du als Coach das Planungschaos stoppen kannst

Lesezeit: 6 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 21. Nov. 2025

Coach in a client session.

Inhaltsübersicht

    Coaches tragen viele Hüte. Du betreust Kunden, führst Programme durch, verkaufst Pakete und baust dein Geschäft aus. Aber wenn dein Tag von Terminverschiebungen, Zeitzonenkonflikten und Zahlungsverpflichtungen verschlungen wird, gerät das Coaching ins Hintertreffen. Das ist Planungschaos - und es kostet dich Energie und Umsatz.

    Du brauchst nicht noch mehr Hektik. Du brauchst ein einfaches System, das deine Zeit schützt und deinen Kunden einen klaren Weg zur Buchung bietet. In diesem Leitfaden erfährst du, wie du als Coach das Planungschaos beenden kannst - mit praktischen Schritten, die du an einem Nachmittag einrichten kannst. Wir zeigen dir, wie du deinen Kalender gestaltest, No-Shows verhinderst, Zahlungen abwickelst, Gruppen organisierst und alles an einem Ort unterbringst.

    Doodle ist das Rückgrat. Mit Booking Page, 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldeformularen kannst du Sitzungen anbieten, Zahlungen mit Stripe einziehen, Gruppen verwalten und Zoom oder Google Meet einbinden. Am Ende wirst du einen wiederholbaren Plan haben, der Stunden spart und ein ruhiges, professionelles Kundenerlebnis bietet.

    Die Herausforderung für professionelle Coaches

    Dein Kalender füllt sich schnell, wenn du coachst. Die häufigsten Probleme sind klar:

    • Kunden verschieben ihre Termine in letzter Minute

    • Du springst zwischen langen E-Mail-Threads hin und her

    • Unterschiedliche Zeitzonen führen zu verpassten Anrufen

    • Du jagst Rechnungen für einzelne Sitzungen hinterher

    • Gruppen und Kohorten sind schwer zu koordinieren

    • Vorbereitungsarbeiten fallen durch die Maschen

    • Doppelte Buchungen in mehreren Kalendern

    Jedes dieser Probleme raubt dir den Fokus. Du willst mehr Zeit für intensive Arbeit, bessere Kundenergebnisse und eine gesündere Arbeitswoche. Die Lösung beginnt mit einer Reihe einfacher Regeln und Werkzeuge.

    Warum dies für Coaches wichtig ist

    Wenn du dich von der Planung leiten lässt, ist dein Unternehmen reaktiv. Das steht auf dem Spiel:

    • Die Kundenerfahrung leidet, wenn die Terminvergabe chaotisch ist.

    • Nichterscheinen schadet dem Umsatz und der Arbeitsmoral

    • Das Wechseln des Kontexts zehrt an deiner Coaching-Präsenz

    • Deiner Woche fehlt es an Erholungszeit und kreativem Freiraum

    • Marketing und Wachstum geraten ins Stocken, weil Verwaltungsarbeit deine Zeit frisst

    Ein reibungsloses Buchungssystem ändert das. Kunden finden ihre Termine schneller. Du verbringst weniger Zeit mit der Logistik und mehr Zeit mit dem Coaching. Zahlungen werden vor deinem Erscheinen verbucht. Dein Kalender spiegelt deine Ziele wider, nicht deinen Posteingang.

    Baue ein einfaches Terminplanungssystem auf, das deine Zeit schützt

    Beginne damit, festzulegen, wie du arbeiten willst. Dann verwende Tools, die diese Regeln durchsetzen.

    1. Benenne deine Sitzungstypen

    • Kostenloses Informationsgespräch (20 Minuten)

    • Bezahlte 60-minütige Sitzung

    • VIP-Tag

    • Gruppe Q&A

    • Sprechstunden für Kohorten

    2. Buchungsfenster festlegen

    • Entdeckungsanrufe: Di-Do, 13-16 Uhr

    • Aktuelle Kunden: Mo-Do, 10-14 Uhr

    • Freitags keine Treffen für Inhalt und Verwaltung

    3. Puffer und Grenzen hinzufügen

    • 15-Minuten-Puffer vor und nach den Sitzungen

    • Maximal 4 Kundensitzungen pro Tag

    • Mindestens 24 Stunden Vorlaufzeit

    4. Erstelle eine klare Richtlinie für Terminverschiebungen

    • Erlaube Umbuchungen bis zu 24 Stunden im Voraus

    • Verspätete Stornierungen werden verwirkt oder in Rechnung gestellt

    5. Sammle vor dem Gespräch, was du brauchst

    • Fragen zu Zielen, Erfolgen und Hindernissen

    • Möglichkeiten für VIP- oder Workshop-Sitzungen

    • Technik-Check und bevorzugtes Video-Tool

    6. Verwende intelligente Erinnerungen

    • E-Mail-Erinnerungen 24 Stunden und 2 Stunden vorher

    • Agenda und Vorbereitungscheckliste einbeziehen

    Mit Doodle kannst du all dies auf deiner Buchungsseite oder in deinen 1:1-Einladungen anwenden.

    Eine wöchentliche Vorlage, die für viele Coaches funktioniert

    Probiere dieses einfache Layout aus:

    Tag

    Schwerpunkt

    Montag

    Tiefenarbeit (AM), 2 Kundensitzungen (PM)

    Dienstag

    Discovery Calls (2 Stunden), 2 Kundensitzungen

    Mittwoch

    Gruppenprogramm oder Bürostunden, 1 Kundensitzung

    Donnerstag

    Nur Kundensitzungen

    Freitag

    Inhalt, Verwaltung und Planung

    Blockiere diese Zeitfenster in deinem Kalender. Doodle zeigt dann nur die buchbaren Zeitfenster an.

    Praktische Tipps, um deinen Kalender im Griff zu haben

    • Setze den richtigen Link an die richtige Stelle

    Verwende die Buchungsseite für die Entdeckung, eine zweite für bezahlte Sitzungen und 1:1 für Paketkunden.

    • Behalte eine einzige Quelle der Wahrheit

    Verbinde den Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender oder Apple Kalender, damit Doodle belegte Zeiten ausblendet.

    • Füge Puffer und Vorbereitungsfragen hinzu

    10-15 Minuten Puffer und 3-5 auf die Sitzung zugeschnittene Eingangsfragen.

    • Erinnerungen und Fristen setzen

    Automatische Erinnerungen und Fristen für Gruppenabfragen halten die Teilnehmer/innen im Zeitplan.

    • Mit Zeitzonen umgehen, ohne nachzudenken

    Doodle zeigt die Zeiten in der lokalen Zeitzone des Kunden an.

    • Bezahle bei der Buchung

    Schalte Stripe ein, um bezahlte Sitzungen zu bestätigen.

    • Einheitliches Branding

    Füge dein Logo und deine Farben mit Doodle Pro hinzu.

    • Automatisiere Übergaben

    Füge automatisch Links zu Zoom oder Google Meet hinzu und nutze Zapier, um dich mit deinem CRM zu synchronisieren.

    Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

    • Einen Link für alles verwenden

    • Deinen Kalender weit offen lassen

    • Keine Puffer zwischen den Sitzungen

    • Manuelle Erinnerungen (die man leicht vergisst)

    • Zeitzonen erraten

    • Bezahlung nach der Sitzung

    • Keine klaren Stornierungsrichtlinien

    • Verwendung mehrerer unsynchronisierter Kalender

    Wenn du diese Probleme vermeidest, schützt du deine Zeit und dein Kundenerlebnis.

    Tools und Lösungen, die das Planungschaos beenden

    Buchungsseite

    • Zeigt nur Zeiten an, die du anbieten willst

    • Versteckt belegte Zeiten in deinem Kalender

    • Stripe-Zahlungen bei der Buchung

    • Eingehende Fragen

    • Automatisch hinzugefügte Video-Links

    1:1

    • Biete einem einzelnen Kunden bestimmte Zeiten an

    • Ideal für Daueraufträge oder Pakete mit mehreren Sitzungen

    Gruppenumfragen

    • Lasse bis zu 1000 Personen über Sitzungszeiten abstimmen

    • Fristen setzen und mit einem Klick bestätigen

    Anmeldeformulare

    • Perfekt für Workshops, Gruppencoaching oder Schulungen

    • Begrenze die Anzahl der Plätze und lass die Kunden ihren Termin wählen

    Funktionen von Doodle Pro und Teams

    • KI-gestützte Meeting-Beschreibungen

    • Benutzerdefiniertes Branding

    • Ausblenden von Teilnehmerdetails

    • E-Mail-Einladungen an große Listen

    • Automatische Erinnerungen

    • Zapier für CRM und Notizen

    • Sicherheit auf Unternehmensebene

    Beispiele aus der realen Welt von Coaching-Szenarien

    Life Coach leitet eine 12-wöchige Kohorte

    Verwendet Anmeldeformulare für wöchentliche Anrufe und eine Gruppenumfrage für Gastsitzungen.

    Executive Coach mit globalen Kunden

    Zwei Buchungsseiten (Amerika und EMEA), automatische Zoom-Links für jede Einladung.

    Fitness-Trainer, der Einzelsitzungen und Pakete verkauft

    Kostenlose Entdeckungsseite + bezahlte Sitzungsseite mit Stripe + Aufnahme für Verletzungen/Ziele.

    Karrierecoach, der einen Workshop für Unternehmen anbietet

    Gruppenumfrage mit Abteilungsleitern + Anmeldeformular für Mitarbeitersitzungen.

    Führungscoach, der VIP-Tage anbietet

    VIP-Buchungsseite, Stripe-Zahlung, Fragebogen zur Vorarbeit, KI-generierte Agenda.

    Ein 60-minütiger Einrichtungsplan für Coaches

    1. Verbinde deine Terminkalender

    2. Liste deiner Sitzungstypen

    3. Buchungsseiten erstellen

    4. 1:1-Vorlagen einrichten

    5. Gruppenplanung vorbereiten (Umfrage + Anmeldeformular)

    6. Verbinde Video-Tools und Zapier

    7. Füge Erinnerungen und Richtlinien hinzu

    8. Veröffentliche deine Links

    Dein System wird ruhig laufen, sobald es eingerichtet ist.

    Nutze deinen Kalender für verschiedene Coaching-Modelle

    • Einzelcoaching: Verwende 1:1 + begrenzte Zeitfenster

    • Gruppen-Coaching: Anmeldeformulare mit Platzbegrenzung

    • Unternehmenscoaching: Gruppenumfragen + Anmeldebögen

    • Sondierungsgespräche: einfache Buchungsseite mit Puffern

    • VIP-Tage: Stripe + detaillierte Aufnahme + lange Puffer

    Verbessere die Teilnahmequote und reduziere die Anzahl der Verschiebungen

    • Verlangt Stripe-Zahlung für bezahlte Sitzungen

    • Sende nützliche Erinnerungen

    • Ermutige zu einer schnellen Buchung nach dem Kauf

    • Setze Fristen für die Gruppenplanung

    • Automatisches Hinzufügen der richtigen Videolinks

    Verfolge, was wichtig ist, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand

    • Wöchentliche Buchungen und Anwesenheit überprüfen

    • Passe die Verfügbarkeit an, je nachdem, was sich füllt

    • Nutze die Antworten der Teilnehmer als deine Notizen

    • Beobachte das Zahlungsverhalten

    Kleine Überprüfungen halten deinen Kalender gesund.

    Das Wichtigste in Kürze

    • Definiere Sitzungstypen, Buchungsfenster und Puffer

    • Verwende Buchungsseite, 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldebögen

    • Schalte Stripe für bezahlte Sitzungen ein

    • Verbinde deinen Kalender und deine Videotools

    • Verlasse dich auf Erinnerungen und klare Richtlinien, um die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren

    Beginne mit einer besseren Terminplanung

    Mit einem klaren System und den richtigen Tools kannst du das Planungschaos beenden. Erstelle Buchungsseiten für Schnupper- und bezahlte Sitzungen, verwende 1:1 für Paketkunden, führe Gruppen mit Anmeldebögen und lege Termine mit Gruppenumfragen fest. Verbinde deinen Kalender, lege dein Branding fest und lasse Erinnerungen und Zahlungen im Hintergrund laufen.

    Bist du bereit, die Kontrolle zu übernehmen? Erstelle ein Doodle und sieh, wie Trainer/innen jede Woche Stunden sparen.

