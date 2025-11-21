Planification
Comment mettre fin au chaos des horaires en tant que coach ?
Temps de lecture : 6 minutes
Les entraîneurs portent plusieurs chapeaux. Tu guides les clients, tu diriges des programmes, tu vends des forfaits et tu développes ton entreprise. Mais lorsque ta journée est engloutie par les changements d'horaires, les décalages horaires et la chasse aux paiements, le coaching est relégué à l'arrière-plan. C'est le chaos des horaires et cela te coûte de l'énergie et des revenus.
Tu n'as pas besoin de plus d'agitation. Tu as besoin d'un système simple qui protège ton temps et donne aux clients un chemin clair vers la réservation. Dans ce guide, tu apprendras comment mettre fin au chaos des horaires en tant que coach grâce à des étapes pratiques que tu pourras mettre en place en un après-midi. Nous verrons comment façonner ton calendrier, éviter les absences, gérer les paiements, diriger des groupes et tout garder en un seul endroit.
Doodle est la colonne vertébrale. Avec Booking Page, 1:1, Group Polls et Sign-up Sheets, tu peux proposer des sessions, collecter des paiements avec Stripe, gérer des cohortes et connecter Zoom ou Google Meet. À la fin, tu auras un plan reproductible qui te permettra d'économiser des heures et d'offrir une expérience client calme et professionnelle.
Le défi auquel sont confrontés les professionnels du coaching
Ton agenda se remplit rapidement lorsque tu fais du coaching. Les points de douleur communs sont clairs :
Les clients reportent leur rendez-vous à la dernière minute
Tu passes d'un long fil de discussion à un autre
Les différences de fuseaux horaires entraînent des appels manqués
Tu poursuis les factures pour des séances uniques
Les groupes et les cohortes sont difficiles à coordonner
Le travail de préparation passe inaperçu
Les doubles réservations se produisent sur plusieurs calendriers.
Chacun de ces problèmes t'empêche de te concentrer. Tu veux avoir plus de temps pour travailler en profondeur, obtenir de meilleurs résultats pour tes clients et avoir une semaine de travail plus saine. La solution commence par un ensemble simple de règles et d'outils.
Pourquoi c'est important pour Coach
Lorsque l'emploi du temps te dirige, ton entreprise semble réactive. Voici ce qui est en jeu :
L'expérience des clients souffre lorsque la reprogrammation se fait dans le désordre.
Les absences nuisent au chiffre d'affaires et au moral
Les changements de contexte épuisent ta présence en tant que coach.
Ta semaine manque de temps de récupération et d'espace créatif
Le marketing et la croissance sont bloqués parce que le travail administratif te prend tout ton temps.
Un système de réservation fluide change tout cela. Les clients trouvent des horaires plus rapidement. Tu passes moins de temps sur la logistique et plus de temps à coacher. Les paiements sont effectués avant que tu ne te présentes. Ton calendrier reflète tes objectifs, pas ta boîte de réception.
Construis un système de planification simple qui protège ton temps.
Commence par définir comment tu veux travailler. Utilise ensuite des outils qui appliquent ces règles.
1. Nomme tes types de sessions
Appel de découverte gratuit (20 minutes)
Séance payante de 60 minutes
Journée VIP
Questions et réponses en groupe
Heures de bureau pour les cohortes
2. Fixer des fenêtres de réservation
Appels de découverte : Mar-Jeu, de 13 h à 16 h.
Clients actuels : Lun-jeu, de 10 h à 14 h.
Pas de réunions le vendredi pour le contenu et l'administration.
3. Ajouter des tampons et des limites
15 minutes de tampon avant et après les sessions
Maximum de 4 sessions de clients par jour
Délai minimum de 24 heures
4. Créer une politique claire en matière de reprogrammation
Permettre la reprogrammation jusqu'à 24 heures à l'avance
Les annulations tardives sont perdues ou facturées.
5. Rassemble ce dont tu as besoin avant l'appel
Questions préliminaires sur les objectifs, les victoires et les obstacles
Possibilité d'organiser des sessions VIP ou des ateliers
Vérification technique et outil vidéo préféré
6. Utilise des rappels intelligents
Rappels par courriel 24 heures et 2 heures avant
Inclure l'ordre du jour et la liste de contrôle des préparatifs
Avec Doodle, tu peux appliquer tout cela à l'intérieur de ta page de réservation ou des invitations 1:1.
Un modèle hebdomadaire qui fonctionne pour de nombreux entraîneurs
Essaie ce modèle simple :
Jour
Objectif
Lundi
Travail en profondeur (matin), 2 séances avec des clients (après-midi)
Mardi
Appels de découverte (2 heures), 2 séances avec des clients
Mercredi
Programme de groupe ou heures de bureau, 1 séance client
Jeudi
Séances avec les clients uniquement
Vendredi
Contenu, administration et planification
Bloque ces fenêtres sur ton calendrier. Doodle n'affichera que les créneaux réservables.
Conseils pratiques pour garder le contrôle de ton calendrier
Place le bon lien au bon endroit
Utilise la page de réservation pour la découverte, une deuxième pour les sessions payantes, et 1:1 pour les clients forfaitaires.
Garde une seule source de vérité
Connecte le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook ou le calendrier Apple pour que Doodle cache les périodes occupées.
Ajoute des tampons et des questions préparatoires
Des tampons de 10 à 15 minutes, plus 3 à 5 questions d’entrée adaptées à la session.
Fixe des rappels et des échéances
Les rappels automatiques et les dates limites des sondages de groupe permettent de respecter le calendrier.
Gère les fuseaux horaires sans réfléchir
Doodle affiche les heures dans le fuseau horaire du client.
Recueille le paiement au moment de la réservation
Active Stripe pour confirmer les sessions payantes.
Garde une image de marque cohérente
Ajoute ton logo et tes couleurs avec Doodle Pro.
Automatiser les transferts
Ajoute automatiquement des liens Zoom ou Google Meet, et utilise Zapier pour synchroniser avec ton CRM.
Erreurs courantes à éviter
Utiliser un seul lien pour tout
Laisser ton calendrier grand ouvert
Pas de tampon entre les sessions
Les rappels manuels (faciles à oublier)
Deviner les fuseaux horaires
Paiement après la session
Pas de politique d'annulation claire
Utilisation de plusieurs calendriers non synchronisés
En évitant ces problèmes, tu protèges ton temps et l'expérience de tes clients.
Outils et solutions qui mettent fin au chaos de la planification
Page de réservation
N'affiche que les horaires que tu souhaites proposer
Cache les heures d'affluence dans ton calendrier
Paiements Stripe lors de la réservation
Questions d'admission
Liens vidéo ajoutés automatiquement
1:1
Offre des heures spécifiques à un client individuel
Idéal pour les forfaits ou les forfaits multi-sessions
Sondages de groupe
Laisse jusqu'à 1000 personnes voter sur les horaires de réunion
Fixe des délais et confirme en un seul clic
Feuilles d'inscription
Parfaites pour les ateliers, le coaching de groupe ou la formation
Limite le nombre de places et laisse les clients choisir leur créneau
Caractéristiques de Doodle Pro et Teams
Descriptions de réunions rédigées par l'IA
Marque personnalisée
Cache les détails des participants
Invitations par courriel à de grandes listes
Rappels automatiques
Zapier pour le CRM et les notes
Sécurité au niveau de l'entreprise
Exemples réels de scénarios de coaching
Un coach de vie dirige une cohorte de 12 semaines.
Utilise des feuilles d'inscription pour les appels hebdomadaires et un sondage de groupe pour les sessions d'invités.
Coach exécutif avec des clients internationaux
Deux pages de réservation (Amériques + EMEA), liens automatiques Zoom pour chaque invitation.
Coach de fitness vendant des séances individuelles et des forfaits
Page de découverte gratuite + page de séance payante avec Stripe + admission pour les blessures/objectifs.
Coach de carrière offrant un atelier d'entreprise
Sondage de groupe avec les chefs de service + feuille d'inscription pour les sessions des employés.
Coach en leadership offrant des journées VIP
Page de réservation VIP, paiement Stripe, questionnaire de travail préalable, agenda généré par l'IA.
Un plan de mise en place de 60 minutes pour les coachs.
Connecte tes calendriers
Liste tes types de sessions
Construis des pages de réservation
Mettre en place des modèles 1:1
Préparer la planification de groupe (sondage + feuille d'inscription)
Connecter des outils vidéo + Zapier
Ajoute des rappels et des politiques
Publie tes liens
Ton système fonctionnera tranquillement une fois paramétré.
Fais en sorte que ton calendrier fonctionne pour différents modèles de coaching.
Coaching individuel : utilise 1:1 + des fenêtres limitées.
Coaching de groupe : feuilles d'inscription avec limites de places
Coachingd'entreprise : sondages de groupe + feuilles d'inscription
Appels de découverte : simple page de réservation avec tampons
Journées VIP : Stripe + admission détaillée + tampons longs
Améliore les taux de présentation et réduit les reports
Exige un paiement Stripe pour les sessions payantes
Envoyer des rappels utiles
Encourager les réservations rapides après l'achat
Fixe des dates limites pour la programmation des groupes
Ajoute automatiquement des liens vidéo corrects
Suivre ce qui est important sans administration supplémentaire
Examine les réservations et les présences hebdomadaires
Ajuste les disponibilités en fonction de ce qui se remplit
Utilise les réponses aux questionnaires comme notes
Surveille le comportement de paiement
Les petites révisions permettent à ton calendrier de rester en bonne santé.
Points clés à retenir
Définir les types de sessions, les fenêtres de réservation et les tampons
Utilise la page de réservation, le 1:1, les sondages de groupe et les feuilles d'inscription.
Active Stripe pour les sessions payantes
Connecte ton calendrier et tes outils vidéo
S'appuyer sur des rappels et des politiques claires pour réduire les absences.
Commence par améliorer ton planning
Tu peux mettre fin au chaos en matière de planification grâce à un système clair et aux bons outils. Crée des pages de réservation pour les sessions de découverte et les sessions payantes, utilise le 1:1 pour les clients forfaitaires, dirige des groupes avec des feuilles d'inscription et fixe des dates avec des sondages de groupe. Connecte ton calendrier, définis ta marque et laisse les rappels et les paiements s'exécuter en arrière-plan.
Prêt à prendre le contrôle ? Crée un Doodle et vois comment les coachs gagnent des heures chaque semaine.