Sådan stopper du planlægningskaos som træner

Read Time: 6 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 21. nov. 2025

Coach in a client session.

Table of Contents

    Coaches har mange kasketter på. Du vejleder klienter, kører programmer, sælger pakker og får din virksomhed til at vokse. Men når din dag bliver opslugt af omlægninger, tidszoneforvirring og jagten på betalinger, kommer coachingen i anden række. Det er planlægningskaos - og det koster dig energi og omsætning.

    Du har ikke brug for mere travlhed. Du har brug for et enkelt system, der beskytter din tid og giver kunderne en klar vej til at booke. I denne guide lærer du, hvordan du stopper planlægningskaos som coach med praktiske trin, du kan sætte op på en eftermiddag. Vi gennemgår, hvordan du former din kalender, forhindrer udeblivelser, håndterer betalinger, kører grupper og holder alt på ét sted.

    Doodle er rygraden. Med Booking Page, 1:1, Group Polls og Sign-up Sheets kan du tilbyde sessioner, opkræve betaling med Stripe, administrere kohorter og forbinde Zoom eller Google Meet. Til sidst har du en gentagelig plan, der sparer timer og giver en rolig, professionel klientoplevelse.

    Udfordringen for professionelle coaches

    Din kalender fyldes hurtigt, når du coacher. De almindelige smertepunkter er tydelige:

    • Klienter flytter aftaler i sidste øjeblik

    • Du hopper mellem lange e-mail-tråde

    • Forskellige tidszoner forårsager ubesvarede opkald

    • Du jagter fakturaer for enkeltsessioner

    • Grupper og kohorter er svære at koordinere

    • Forberedelsesarbejdet glider gennem sprækkerne

    • Dobbeltbookinger sker på tværs af flere kalendere

    Hvert eneste af disse problemer stjæler fokus. Du vil have mere tid til dybdegående arbejde, bedre klientresultater og en sundere arbejdsuge. Løsningen starter med et enkelt sæt regler og værktøjer.

    Hvorfor dette er vigtigt for coachen

    Når planlægningen styrer dig, føles din virksomhed reaktiv. Her er, hvad der står på spil:

    • Klientoplevelsen lider, når omplanlægningen er rodet

    • Udeblivelser skader omsætning og moral

    • Kontekstskift dræner din coaching-tilstedeværelse

    • Din uge mangler restitutionstid og kreativt rum

    • Markedsføring og vækst går i stå, fordi administrativt arbejde æder din tid

    Et smidigt bookingsystem ændrer på det. Kunderne finder tider hurtigere. Du bruger mindre tid på logistik og mere tid på at coache. Betalinger er klar, før du dukker op. Din kalender afspejler dine mål, ikke din indbakke.

    Opbyg et enkelt planlægningssystem, der beskytter din tid

    Start med at definere, hvordan du vil arbejde. Brug derefter værktøjer, der håndhæver disse regler.

    1. Navngiv dine sessionstyper

    • Gratis opdagelsessamtale (20 minutter)

    • Betalt session på 60 minutter

    • VIP-dag

    • Spørgsmål og svar i grupper

    • Kontortid for kohorter

    2. Indstil bookingvinduer

    • Opdagelsesopkald: Tir-tors, kl. 13-16

    • Nuværende klienter: Man-tors, kl. 10-14.

    • Ingen møder om fredagen til indhold og administration

    3. Tilføj buffere og grænser

    • 15 minutters buffer før og efter sessioner

    • Maks. 4 klientsessioner pr. dag

    • Minimum 24 timers leveringstid

    4. Opret en klar politik for omlægning af tid

    • Tillad omplanlægning op til 24 timer i forvejen

    • Sene aflysninger fortabes eller opkræves

    5. Indsaml, hvad du har brug for før opkaldet

    • Indledende spørgsmål om mål, gevinster og blokeringer

    • Mulighed for VIP- eller workshop-sessioner

    • Teknisk tjek og foretrukket videoværktøj

    6. Brug smarte påmindelser

    • E-mail-påmindelser 24 timer og 2 timer før

    • Inkluder dagsorden og tjekliste til forberedelse

    Med Doodle kan du anvende alt dette på din bookingside eller i 1:1-invitationer.

    En ugentlig skabelon, der fungerer for mange trænere

    Prøv dette enkle layout:

    Dag

    Fokus

    Mandag

    Dybt arbejde (AM), 2 klientsessioner (PM)

    Tirsdag

    Opdagelsessamtaler (2 timer), 2 klientsessioner

    Onsdag

    Gruppeprogram eller kontortid, 1 klientsession

    Torsdag

    Kun klientsessioner

    Fredag

    Indhold, administration og planlægning

    Bloker disse vinduer i din kalender. Doodle vil kun vise de bookbare slots.

    Praktiske tips til at holde styr på din kalender

    • Sæt det rigtige link på det rigtige sted

    Brug Booking Page til opdagelse, et andet til betalte sessioner og 1:1 til pakkekunder.

    • Hav én kilde til sandhed

    Forbind Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender eller Apple Kalender, så Doodle skjuler travle tider.

    • Tilføj buffere og forberedende spørgsmål

    10-15 minutters buffere plus 3-5 indledende spørgsmål, der er skræddersyet til sessionen.

    • Indstil påmindelser og deadlines

    Automatiske påmindelser og deadlines for gruppeafstemninger holder folk til ilden.

    • Håndter tidszoner uden at tænke over det

    Doodle viser tider i klientens lokale zone.

    • Opkræv betaling ved booking

    Slå Stripe til for at bekræfte betalte sessioner.

    • Hold branding konsekvent

    Tilføj dit logo og dine farver med Doodle Pro.

    • Automatiser overdragelser

    Tilføj automatisk Zoom- eller Google Meet-links, og brug Zapier til at synkronisere med dit CRM.

    Almindelige fejl at undgå

    • At bruge ét link til alt

    • At lade din kalender være helt åben

    • Ingen buffer mellem sessionerne

    • Manuelle påmindelser (nemme at glemme)

    • Gætter på tidszoner

    • Betaling efter sessionen

    • Ingen klar afbestillingspolitik

    • Brug af flere usynkroniserede kalendere

    Hvis du undgår disse problemer, beskytter du din tid og din klientoplevelse.

    Værktøjer og løsninger, der gør en ende på planlægningskaos

    Booking-side

    • Viser kun de tider, du ønsker at tilbyde

    • Skjuler travle tider fra din kalender

    • Stripe-betalinger ved booking

    • Spørgsmål til optagelse

    • Automatisk tilføjede videolinks

    1:1

    • Tilbyd specifikke tider til en individuel klient

    • Ideel til fastholdelse eller pakker med flere sessioner

    Afstemninger i grupper

    • Lad op til 1000 personer stemme om mødetider

    • Sæt deadlines og bekræft med et enkelt klik

    Tilmeldingsark

    • Perfekt til workshops, gruppecoaching eller træning

    • Begræns antallet af pladser, og lad kunderne vælge deres tid

    Funktioner i Doodle Pro og Teams

    • AI-skrevne mødebeskrivelser

    • Brugerdefineret branding

    • Skjul deltageroplysninger

    • E-mail-invitationer til store lister

    • Automatiske påmindelser

    • Zapier til CRM og noter

    • Sikkerhed på virksomhedsniveau

    Eksempler fra den virkelige verden fra coachingscenarier

    Livscoach kører en 12-ugers kohorte

    Bruger tilmeldingsark til ugentlige opkald og en gruppeafstemning til gæstesessioner.

    Executive coach med globale kunder

    To bookingsider (Americas + EMEA), automatiske Zoom-links for hver invitation.

    Fitnesscoach, der sælger enkeltsessioner og pakker

    Gratis opdagelsesside + side med betalte sessioner med Stripe + indtag for skader/mål.

    Karrierecoach, der leverer virksomhedsworkshops

    Gruppeafstemning med afdelingsledere + tilmeldingsark til medarbejdersessioner.

    Lederskabscoach, der tilbyder VIP-dage

    VIP-bookingside, Stripe-betaling, spørgeskema til forarbejde, AI-genereret dagsorden.

    En 60-minutters opsætningsplan for coaches

    1. Forbind dine kalendere

    2. Lav en liste over dine sessionstyper

    3. Opbyg bookingsider

    4. Opsæt 1:1-skabeloner

    5. Forbered gruppeplanlægning (afstemning + tilmeldingsark)

    6. Forbind videoværktøjer + Zapier

    7. Tilføj påmindelser og politikker

    8. Udgiv dine links

    Dit system vil køre stille og roligt, når det er sat op.

    Få din kalender til at fungere til forskellige coachingmodeller

    • En-til-en-coaching: Brug 1:1 + begrænsede vinduer

    • Gruppecoaching: Tilmeldingssedler med pladsbegrænsning

    • Virksomhedscoaching: Gruppeafstemninger + tilmeldingsark

    • Opdagelsessamtaler: simpel bookingside med buffere

    • VIP-dage: Stripe + detaljeret indtag + lange buffere

    Forbedre antallet af fremmødte og reducer antallet af omlægninger

    • Kræv Stripe-betaling for betalte sessioner

    • Send nyttige påmindelser

    • Tilskynd til hurtig booking efter køb

    • Sæt deadlines for gruppeplanlægning

    • Tilføj automatisk korrekte videolinks

    Spor det, der betyder noget, uden ekstra administration

    • Gennemgå ugentlige bookinger og fremmøde

    • Juster tilgængelighed baseret på, hvad der fylder

    • Brug svar på indtag som dine noter

    • Overvåg betalingsadfærd

    Små gennemgange holder din kalender sund.

    Det vigtigste at tage med

    • Definer sessionstyper, bookingvinduer og buffere

    • Brug bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsark

    • Slå Stripe til for betalte sessioner

    • Forbind din kalender og dine videoværktøjer

    • Brug påmindelser og klare politikker for at reducere antallet af udeblivelser

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du kan stoppe planlægningskaos med et klart system og de rigtige værktøjer. Opret bookingsider til opdagelses- og betalingssessioner, brug 1:1 til pakkeklienter, kør grupper med tilmeldingsark, og afklar datoer med gruppeafstemninger. Forbind din kalender, indstil din branding, og lad påmindelser og betalinger køre i baggrunden.

    Er du klar til at tage kontrollen? Opret en Doodle, og se, hvordan trænere sparer timer hver uge.

