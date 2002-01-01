Criar um Doodle

Read Time: 6 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 21 de nov. de 2025

Coach in a client session.

Table of Contents

    Os coaches têm muitos papéis. Você orienta clientes, executa programas, vende pacotes e expande seus negócios. Mas quando o seu dia é tomado por reagendamentos, confusão de fusos horários e perseguição de pagamentos, o coaching fica em segundo plano. Isso é um caos de agendamento e custa a você energia e receita.

    Você não precisa de mais agitação. Você precisa de um sistema simples que proteja seu tempo e ofereça aos clientes um caminho claro para o agendamento. Neste guia, você aprenderá como acabar com o caos de agendamento como coach com etapas práticas que você pode configurar em uma tarde. Vamos detalhar como você pode moldar seu calendário, evitar não comparecimentos, lidar com pagamentos, administrar grupos e manter tudo em um só lugar.

    O Doodle é a espinha dorsal. Com Booking Page, 1:1, Group Polls e Sign-up Sheets, você pode oferecer sessões, receber pagamentos com o Stripe, gerenciar coortes e conectar o Zoom ou o Google Meet. No final, você terá um plano repetível que economiza horas e proporciona uma experiência tranquila e profissional ao cliente.

    O desafio enfrentado pelos profissionais de coaching

    Sua agenda fica cheia rapidamente quando você faz coaching. Os pontos problemáticos comuns são claros:

    • Os clientes remarcam o horário no último minuto

    • Você fica pulando entre longas conversas por e-mail

    • Fusos horários diferentes causam chamadas perdidas

    • Você corre atrás de faturas para sessões individuais

    • É difícil coordenar grupos e coortes

    • Você deixa passar o trabalho de preparação

    • Você faz reservas duplas em vários calendários

    Cada um desses problemas rouba o foco de você. Você quer mais tempo para o trabalho profundo, melhores resultados para os clientes e uma semana de trabalho mais saudável. A solução começa com um conjunto simples de regras e ferramentas.

    Por que isso é importante para o coach

    Quando o agendamento é o que manda em você, seu negócio parece reativo. Aqui está o que está em jogo:

    • A experiência do cliente é prejudicada quando o reagendamento é confuso

    • O não comparecimento prejudica a receita e o moral

    • A mudança de contexto esgota sua presença como coach

    • Sua semana carece de tempo de recuperação e espaço criativo

    • O marketing e o crescimento ficam estagnados porque o trabalho administrativo consome seu tempo

    Com um sistema de agendamento tranquilo, você muda isso. Os clientes encontram horários mais rapidamente. Você gasta menos tempo com a logística e mais tempo com o coaching. Os pagamentos são feitos antes de você aparecer. Sua agenda reflete suas metas, não sua caixa de entrada.

    Crie um sistema de agendamento simples que proteja seu tempo

    Comece definindo como você deseja trabalhar. Em seguida, use ferramentas que façam com que você cumpra essas regras.

    1. Nomeie seus tipos de sessão

    • Chamada de descoberta gratuita (20 minutos)

    • Sessão paga de 60 minutos

    • Dia VIP

    • Perguntas e respostas em grupo

    • Horário de atendimento para coortes

    2. Definir janelas de reserva

    • Chamadas de descoberta: Terças e quintas-feiras, das 13h às 16h.

    • Clientes atuais: De segunda a quinta, das 10h às 14h.

    • Não há reuniões às sextas-feiras para conteúdo e administração

    3. Adicionar amortecedores e limites

    • Buffer de 15 minutos antes e depois das sessões

    • Máximo de 4 sessões de clientes por dia

    • Tempo de espera mínimo de 24 horas

    4. Crie uma política clara de reagendamento

    • Permitir o reagendamento com até 24 horas de antecedência

    • Os cancelamentos tardios serão perdidos ou cobrados

    5. Colete o que você precisa antes da chamada

    • Perguntas de admissão sobre metas, vitórias e bloqueios

    • Escopo para sessões VIP ou de workshop

    • Verificação técnica e ferramenta de vídeo preferida

    6. Use lembretes inteligentes

    • Envie lembretes por e-mail 24 horas e 2 horas antes

    • Inclua a agenda e a lista de verificação de preparação

    Com o Doodle, você pode aplicar tudo isso em sua página de reservas ou em convites 1:1.

    Um modelo semanal que funciona para muitos coaches

    Experimente este layout simples:

    Dia

    Foco

    Segunda-feira

    Trabalho profundo (AM), 2 sessões com clientes (PM)

    Terça-feira

    Chamadas de descoberta (2 horas), 2 sessões com clientes

    Quarta-feira

    Programa em grupo ou horário comercial, 1 sessão com cliente

    Quinta-feira

    Somente sessões com clientes

    Sexta-feira

    Conteúdo, administração e planejamento

    Bloqueie essas janelas em seu calendário. O Doodle mostrará apenas os espaços que você pode reservar.

    Dicas práticas para manter seu calendário sob controle

    • Coloque o link certo no lugar certo

    Use a Booking Page para descoberta, uma segunda para sessões pagas e 1:1 para clientes de pacotes.

    • Mantenha uma fonte de verdade

    Conecte o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar ou o Apple Calendar para que o Doodle oculte os horários de pico.

    • Adicione buffers e perguntas de preparação

    Buffers de 10 a 15 minutos, além de 3 a 5 perguntas de admissão adaptadas à sessão.

    • Defina lembretes e prazos

    Lembretes automáticos e prazos de Group Poll mantêm as pessoas dentro do cronograma.

    • Lide com fusos horários sem pensar

    O Doodle mostra os horários no fuso local do cliente.

    • Receba o pagamento no momento da reserva

    Ative o Stripe para confirmar as sessões pagas.

    • Mantenha a marca consistente

    Adicione seu logotipo e cores com o Doodle Pro.

    • Automatize as transferências

    Adicione automaticamente links do Zoom ou do Google Meet e use o Zapier para sincronizar com seu CRM.

    Erros comuns que você deve evitar

    • Usar um link para tudo

    • Deixar seu calendário totalmente aberto

    • Não ter intervalos entre as sessões

    • Lembretes manuais (fáceis de esquecer)

    • Adivinhar fusos horários

    • Pagamento após a sessão

    • Não há uma política de cancelamento clara

    • Uso de vários calendários não sincronizados

    Evitar isso protege seu tempo e a experiência do cliente.

    Ferramentas e soluções que acabam com o caos do agendamento

    Página de agendamento

    • Mostra apenas os horários que você deseja oferecer

    • Oculta os horários de maior movimento em seu calendário

    • Pagamentos com Stripe no momento da reserva

    • Perguntas de admissão

    • Links de vídeo adicionados automaticamente

    1:1

    • Ofereça horários específicos para um cliente individual

    • Ideal para pacotes de retenção ou de várias sessões

    Enquetes de grupo

    • Permita que até 1.000 pessoas votem nos horários das reuniões

    • Defina prazos e confirme com um clique

    Folhas de registro

    • Perfeito para workshops, coaching ou treinamento em grupo

    • Limite o número de vagas e deixe que os clientes escolham seus horários

    Recursos do Doodle Pro e Teams

    • Descrições de reuniões escritas por IA

    • Marca personalizada

    • Oculte os detalhes dos participantes

    • Convites por e-mail para grandes listas

    • Lembretes automáticos

    • Zapier para CRM e notas

    • Segurança em nível empresarial

    Exemplos reais de cenários de coaching

    Treinador de vida conduzindo um grupo de 12 semanas

    Usa folhas de registro para chamadas semanais e uma enquete de grupo para sessões com convidados.

    Coach executivo com clientes globais

    Duas páginas de reserva (Américas + EMEA), links automáticos do Zoom para cada convite.

    Treinador de condicionamento físico que vende sessões individuais e pacotes

    Página de descoberta gratuita + página de sessão paga com Stripe + registro de lesões/objetivos.

    Treinador de carreira ministrando workshop corporativo

    Pesquisa de grupo com chefes de departamento + Folha de inscrição para sessões de funcionários.

    Treinador de liderança oferecendo dias VIP

    Página de reserva VIP, pagamento com Stripe, questionário pré-trabalho, agenda gerada por IA.

    Um plano de configuração de 60 minutos para coaches

    1. Conecte seus calendários

    2. Liste seus tipos de sessão

    3. Criar páginas de reserva

    4. Configurar modelos 1:1

    5. Preparar o agendamento de grupos (enquete + folha de inscrição)

    6. Conectar ferramentas de vídeo + Zapier

    7. Adicione lembretes e políticas

    8. Publique seus links

    Depois de configurado, seu sistema funcionará tranquilamente.

    Faça com que seu calendário funcione para diferentes modelos de coaching

    • Coaching individual: use 1:1 + janelas limitadas

    • Coaching em grupo: Folhas de registro com limites de assentos

    • Coaching corporativo: enquetes de grupo + folhas de registro

    • Chamadas de descoberta: página de reserva simples com buffers

    • Dias VIP: Stripe + registro detalhado + buffers longos

    Melhore as taxas de comparecimento e reduza os reagendamentos

    • Exigir pagamento com Stripe para sessões pagas

    • Envie lembretes úteis

    • Incentive a reserva rápida após a compra

    • Defina prazos para agendamento de grupos

    • Adicione automaticamente os links de vídeo corretos

    Acompanhe o que importa sem administração adicional

    • Analise as reservas semanais e a presença

    • Ajuste a disponibilidade com base no que você preenche

    • Use as respostas de admissão como suas anotações

    • Monitore o comportamento de pagamento

    Pequenas revisões mantêm seu calendário saudável.

    Principais conclusões

    • Defina tipos de sessões, janelas de agendamento e buffers

    • Use a página de agendamento, 1:1, enquetes de grupo e planilhas de inscrição

    • Ative o Stripe para sessões pagas

    • Conecte seu calendário e ferramentas de vídeo

    • Confie em lembretes e políticas claras para reduzir o não comparecimento

    Comece com um agendamento melhor

    Você pode acabar com o caos do agendamento com um sistema claro e as ferramentas certas. Você pode criar páginas de reserva para sessões de descoberta e pagas, usar 1:1 para clientes de pacotes, administrar grupos com planilhas de inscrição e definir datas com enquetes de grupo. Conecte seu calendário, defina sua marca e permita que lembretes e pagamentos sejam executados em segundo plano.

    Você está pronto para assumir o controle? Crie um Doodle e veja como os treinadores economizam horas toda semana.

