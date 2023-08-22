Virtuele vergaderingen zijn een onmisbaar onderdeel geworden van ons werk en privéleven.

Met Zoom, een veelgebruikte tool voor videoconferenties, kun je moeiteloos contact houden met collega’s, vrienden en familie.

Het delen van een Zoom-vergaderlink is een basisvaardigheid die ervoor zorgt dat iedereen moeiteloos aan de discussie kan deelnemen.

Hier is een stapsgewijze handleiding voor het delen van een Zoom-vergaderlink:

Maak een afspraak

Log in op je Zoom-account en een afspraak maken door op de optie ‘Een vergadering plannen’ te klikken. Vul de gegevens in, zoals het onderwerp, de datum en het tijdstip van de vergadering.

Nadat je de vergadering hebt aangemaakt, krijg je een uitnodigingslink. Klik op ‘De uitnodiging kopiëren’ om de link naar de vergadering naar je klembord te kopiëren.

Maak een Boekingspagina

Delen via e-mail

Als je deelnemers via e-mail uitnodigt, plak je de gekopieerde link dan direct in de tekst van de e-mail.

Je kunt ook gebruikmaken van de integratie van Zoom met e-mailplatforms om de link moeiteloos te versturen.

Delen via berichtenapps

Als je berichtenapps zoals Slack of Microsoft Teams gebruikt, plak dan de link naar de vergadering in de chat.

Deelnemers hoeven alleen maar op de link te klikken om aan de vergadering mee te doen.

Deel op sociale media

Deel bij grotere evenementen of webinars de link naar de bijeenkomst op je sociale media.

Zorg ervoor dat je de instellingen zo aanpast dat deelnemers zonder Zoom-account kunnen meedoen, als dat nodig is.

Maak een Boekingspagina

Een agenda-uitnodiging aanmaken

Maak een agenda-uitnodiging aan en voeg de link naar de vergadering samen met de vergadergegevens toe.

Zo kunnen de deelnemers de vergadering goed volgen en de link makkelijk openen.

Gebruik een planningstool

Als je met meerdere deelnemers afspraken moet maken, kun je overwegen om een planningsapp zoals Doodle te gebruiken.

Met Doodle kun je het beste tijdstip voor iedereen vinden en wordt de link naar de Zoom-vergadering automatisch in de uitnodiging opgenomen.