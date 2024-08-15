Hoe maak je een Calendly-account aan?

Calendly is een tool die het plannen van afspraken makkelijker maakt. In deze handleiding leggen we je de belangrijkste stappen uit om aan de slag te gaan.

Stap 1: Maak een Calendly-account aan

Ga om te beginnen naar de De website van Calendly . Je kunt je aanmelden met je Google- of Microsoft-account of met je e-mailadres. Als je ervoor kiest om je met een e-mailadres aan te melden, moet je je account mogelijk verifiëren via een bevestigingsmail.

Klik op de verificatielink die naar je inbox is gestuurd, en je kunt verdergaan. Als je een Google-account koppelt, kun je je agenda eenvoudig synchroniseren via de instellingen om dubbele afspraken te voorkomen.

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Stap 2: Je beschikbaarheid instellen

Zodra je je account hebt aangemaakt, is de volgende stap om aan te geven wanneer je beschikbaar bent voor afspraken. In het gedeelte ‘Beschikbaarheid’ van je Calendly-dashboard kun je de specifieke dagen en tijden selecteren waarop je beschikbaar bent. Zo zorg je ervoor dat Calendly alleen afspraaktijdvakken aanbiedt tijdens die tijden.

Met Calendly kun je ook buffertijden toevoegen als je graag pauzes tussen vergaderingen in wilt hebben. Deze functie zorgt ervoor dat je genoeg tijd hebt tussen afspraken in, zonder dat je je opgejaagd voelt.

Stap 3: Pas je Calendly-link aan

Door je Calendly-link te personaliseren, wordt het voor anderen makkelijker om een afspraak met je te maken. Ga hiervoor naar je accountinstellingen en maak een aangepaste URL aan die je naam of bedrijf weergeeft. Controleer terwijl je daar bent of je profiel up-to-date is met je naam, profielfoto en eventuele andere relevante gegevens.

Met Calendly kun je ook verschillende soorten afspraken instellen, zoals sessies van 15 of 30 minuten, die je naar eigen wens kunt aanpassen. Dankzij deze flexibiliteit kun je je tijd effectiever indelen en de duur van afspraken afstemmen op het soort afspraak.

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