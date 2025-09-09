Als je een bedrijf runt, coach bent, lesgeeft of advies geeft, weet je al hoe vervelend het plannen van afspraken kan zijn. Je bent veel te veel tijd kwijt met heen-en-weer mailen om gewoon een afspraak af te spreken, en nog meer tijd met het opvolgen van facturen of het herinneren van klanten om te betalen.

Daarom maakt een Boekingspagina echt een wereld van verschil. In plaats van te jongleren met agenda’s en betalingsverzoeken, kun je klanten één link sturen waar ze je realtime beschikbaarheid kunnen zien, een geschikt tijdstip kunnen kiezen, een automatische agenda-uitnodiging ontvangen en zelfs vooraf betalen via Stripe. Het is alsof je een digitale assistent hebt die altijd paraat staat en de logistiek voor je regelt. Het proces is intuïtief en spreekt grotendeels voor zich, maar in dit artikel lopen we de eenvoudige stappen met je door, zodat je je pagina snel en met vertrouwen kunt opzetten.

Wat je nodig hebt voordat je aan de slag gaat

Zorg dat je deze benodigdheden bij de hand hebt om je boekingspagina soepel op te zetten:

A Doodle-account

Een gesynchroniseerde agenda (Google Calendar, Office 365 of iCloud)

A Stripe-account (als je betalingen rechtstreeks wilt innen)

De dagen en tijden waarop je beschikbaar bent voor vergaderingen

Stap voor stap: je Boekingspagina maken

Log in op Doodle

Ga vanuit je dashboard naar Boekingspagina — dit is het centrale punt waar al je afspraken worden bijgehouden. In tegenstelling tot eenmalige enquêtes is deze pagina permanent. Stel hem één keer in en gebruik hem daarna zo vaak je wilt.

Geef je pagina een eigen identiteit

Titel & link: Kies een duidelijke, klantvriendelijke naam, zoals “Boek een coachingsessie” of “ Kennismakingsgesprek (15 minuten)” .

Doodle maakt een link die je kunt delen (bijv., doodle.com/bp/your-name) die je op al je kanalen kunt gebruiken.

Probeer Doodle

Voeg context toe (optioneel, maar heel handig)

Beschrijving: Een kort berichtje om de verwachtingen duidelijk te maken — wat klanten uit het gesprek kunnen halen.

Videoconferenties: Koppel Zoom, Google Meet of Microsoft Teams, en Doodle regelt de vergaderlinks dan automatisch.

Geef aan wanneer je beschikbaar bent

Kies op welke dagen en tijden je open bent

Stel de duur van vergaderingen in (15, 30, 60 minuten of een eigen tijdsduur)

Boekingsregels toevoegen — zoals minimale opzegtermijnen of beperkingen op hoe ver van tevoren iemand kan boeken

Je agenda blijft gesynchroniseerd, dus dubbele afspraken zijn niet mogelijk.

Verzamel de gegevens van de klant

Gebruik aangepaste velden om de juiste vragen te stellen voordat je belt, zoals:

“Op welk onderwerp wil je je graag richten?”

“Heb je nog documenten die ik van tevoren kan doornemen?”

Je krijgt altijd automatisch de naam en het e-mailadres te zien, zodat je alvast voorbereid bent voor het gesprek.

Probeer Doodle

Synchroniseer met je agenda

Door je Boekingspagina te koppelen aan Google, Office 365 of iCloud voorkom je dubbele boekingen – afspraken worden in realtime bijgewerkt.

Laat je vooraf betalen (optioneel)

Als je je Stripe-account koppelt, betalen klanten bij het boeken. Dit betekent:

Je hoeft achteraf geen factuur meer te sturen

Geen achtervolging van achterstallige betalingen

Altijd veilige, soepele transacties

Hoe deel je je Boekingspagina?

Zodra je pagina klaar is, plaats je hem daar waar je klanten al met je in contact staan:

Voeg het toe aan je e-mailhandtekening

Delen op Biografie op LinkedIn, Instagram of Twitter

Stuur het via WhatsApp of e-mail als iemand vraagt wanneer je beschikbaar bent

Plaats het op je website of landingspagina

Met één link kunnen mensen meteen zien wanneer je beschikbaar bent, een afspraak boeken en zelfs betalen – en dat allemaal zonder dat jij er iets voor hoeft te doen.

Probeer Doodle

Waarom dit belangrijk is (voor jou en je klanten)

In wezen is een Boekingspagina niet alleen een tool om afspraken in te plannen, maar ook een manier om vertrouwen op te bouwen. Klanten krijgen duidelijkheid, gemak en de zekerheid dat er respect is voor hun tijd (en die van jou). Jij wint uren terug die je anders aan administratie zou verspillen en voorkomt ongemakkelijke herinneringen over betalingen.

Of je nu coaching, advies, therapiesessies, lessen of kennismakingsgesprekken aanbiedt, je Boekingspagina fungeert als je receptie die altijd bereikbaar is.

Stel het één keer in. Laat het op de achtergrond draaien. Zo houd je tijd over om je te concentreren op het werk dat er echt toe doet: je klanten helpen.

Tip van een pro: Veel professionals merken dat het vragen van een vooruitbetaling het aantal no-shows drastisch vermindert. Als klanten al voor de afspraak geld betalen, zijn ze eerder geneigd zich eraan te houden.

Kortom: Een boekingspagina met Doodle + Stripe = meer tijd, minder gedoe en een soepelere ervaring voor zowel jou als de mensen die je helpt.