Hoe neem je een vergadering op in GoToMeeting?

In de ingewikkelde dans van virtuele vergaderingen is het vastleggen van waardevolle momenten essentieel.

GoToMeeting biedt een eenvoudige maar krachtige functie om je vergaderingen op te nemen.

Hier is je stapsgewijze handleiding om die virtuele gesprekken te bewaren:

Opname starten

Zodra je GoToMeeting-sessie begint, zoek je de knop ‘Opnemen’, die je meestal in het bedieningspaneel vindt.

Klik op ‘Opnemen’ om te beginnen met het opnemen van zowel beeld als geluid.

Maak een Doodle

Houd de opname-indicator in de gaten, meestal een klein icoontje, om er zeker van te zijn dat de sessie goed wordt opgenomen.

GoToMeeting geeft een melding weer aan alle deelnemers, zodat alles duidelijk blijft.

Zodra de vergadering voorbij is, sluit je de sessie af zoals gewoonlijk.

GoToMeeting slaat het opgenomen bestand automatisch op, meestal in de daarvoor bestemde map van het platform.

Download je video

Zoek het opgenomen bestand in je GoToMeeting-account.

Download de video zodat je hem later nog eens kunt bekijken of delen.

Deze stappen zorgen ervoor dat je je vergaderingen met GoToMeeting soepel kunt opnemen.

Maar voor wie op zoek is naar een meer gestroomlijnde manier om vergaderingen te plannen en te houden, biedt Doodle een innovatief alternatief.

Maak een Doodle

Verhoog je productiviteit met Doodle

Doodle, ’s werelds toonaangevende online platform voor afsprakenplanning, zorgt voor een soepele manier om vergaderingen te plannen en te houden.

Met een reeks functies zoals de Boekingspagina, Groepspoll en 1-op-1-gesprekken maakt Doodle het plannen van vergaderingen een stuk eenvoudiger. Voor een productievere en beter georganiseerde aanpak van je virtuele samenwerkingen.