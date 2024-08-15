Hoe maak je een afspraak aan in de Outlook-agenda

De Outlook-agenda van Microsoft is een veelgebruikte tool om afspraken te organiseren en bij te houden. We leggen je graag stap voor stap uit hoe je snel en makkelijk een afspraak kunt aanmaken in de Outlook-agenda.

Volg deze stappen om een afspraak aan te maken in de Outlook-agenda

Stap één: Open de Outlook-agenda Open om te beginnen Outlook en ga naar de agendaweergave. Als je de desktop-app gebruikt, vind je het agendapictogram linksonder in het scherm. In de webversie klik je op het agendapictogram in het menu aan de linkerkant.

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Stap twee: Kies een datum en tijdstip Blader door de agenda en kies de datum en het tijdstip voor je afspraak. Je kunt dit doen door direct op het gewenste tijdslot te klikken of door op de knop ‘Nieuwe afspraak’ te klikken, waardoor er een nieuw venster voor een afspraak wordt geopend.

Stap drie: Maak een nieuw evenement aan In het venster ‘Gebeurtenis’ begin je met het invoeren van een titel voor de gebeurtenis. Dit kan de naam van je vergadering zijn, een deadline voor een project of een andere gebeurtenis.

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Stap vier: Voeg de details van het evenement toe Vul vervolgens de velden voor locatie en beschrijving in om extra informatie toe te voegen. Als dit een terugkerend evenement is, kun je instellen dat het met regelmatige tussenpozen wordt herhaald.

Stap vijf: Nodig deelnemers uit Voer de e-mailadressen in van de mensen die je wilt uitnodigen. Outlook stelt tijdstippen voor waarop iedereen beschikbaar is, zodat je makkelijker een geschikt moment kunt vinden.

Stap zes: Stel herinneringen en meldingen in Stel herinneringen in, zodat iedereen van tevoren een seintje krijgt. Je kunt kiezen uit verschillende meldingsopties.

Stap zeven: Opslaan en uitnodigingen versturen Klik ten slotte op ‘Opslaan’ om het evenement aan je agenda toe te voegen en op ‘Verzenden’ om uitnodigingen naar je deelnemers te sturen.

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Tip voor het integreren van Doodle

Doodle, een krachtige tool voor het plannen van afspraken, maakt het heel makkelijk om het beste tijdstip voor je vergaderingen te vinden. Als je niet zeker weet wanneer mensen beschikbaar zijn, kan Doodle je helpen. Voer de details van het evenement in, selecteer de mensen die je nodig hebt en stuur ze een aantal opties. Binnen een paar minuten vind je een tijdstip dat voor iedereen past.

Bovendien kan Doodle worden gekoppeld aan Outlook, zodat je agenda automatisch wordt bijgewerkt zodra er een afspraak is gemaakt. Je hoeft dus niet meer heen en weer te schakelen om de gegevens bij te werken.