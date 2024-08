Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Sådan opretter duen begivenhed påOutlook Kalender

Trin et: Vælg en ny begivenhed

Du kan gøre dette ved at klikke på tidspunktet i din kalender. Indtast titlen på begivenheden samt en beskrivelse af, hvad den handler om.

Trin to: Vælg, hvem du vil invitere

Beslut dig for, hvem du vil invitere til dit arrangement. Hvis du har dem som en kontaktperson, skal du blot begynde at indtaste deres navn. Ellers kan du indtaste deres e-mailadresse.

På dette tidspunkt kan du også invitere folk og markere dem som "valgfri". Det betyder, at du er glad for, at de kommer, men at deres deltagelse ikke er afgørende.

Tredje trin: Indstil dato og klokkeslæt

Du kan enten bruge kalenderen til højre, eller du kan manuelt indtaste den dato og det klokkeslæt, du vil mødes på.

Trin fire: Indtast stedet

Beslut dig for, om du vil mødes personligt eller virtuelt ved hjælp af et videokonferenceværktøj som Microsoft Teams.

Når du har indtastet alle de ønskede oplysninger, skal du klikke på "Gem". De personer, du har inviteret, vil få tilsendt en e-mail. Du vil blive opdateret, hver gang nogen bekræfter eller afviser invitationen.

