Come creareun evento suCalendario di Outlook

Primo passo: Selezionare un nuovo evento

È possibile farlo facendo clic sull'ora del calendario. Inserire il titolo dell'evento e una descrizione dell'argomento.

Secondo passo: Scegliere chi invitare

Decidete chi volete che partecipi al vostro evento. Se avete un contatto, è sufficiente inserire il suo nome. Altrimenti, potete inserire il loro indirizzo e-mail.

A questo punto, potete anche invitare delle persone e contrassegnarle come "facoltative". Ciò significa che siete felici che vengano, ma la loro presenza non è fondamentale.

Se non siete sicuri di quando le persone sono libere di partecipare, Doodle può aiutarvi. È sufficiente aggiungere i dettagli dell'evento, selezionare le persone di cui si ha bisogno e inviare loro alcune opzioni. In pochi minuti, troverete un orario che va bene per tutti.

Inoltre, Doodle può integrarsi con Outlook per aggiornare automaticamente il calendario una volta prenotato un evento. Non dovrete più andare avanti e indietro per aggiornare i dettagli.

Terzo passo: Impostare la data e l'ora

È possibile utilizzare il calendario a destra oppure inserire manualmente la data e l'ora dell'incontro.

Quarto passo: Inserire la località

Decidete se volete incontrarvi di persona o virtualmente utilizzando uno strumento di videoconferenza come Microsoft Teams.

Una volta inserite tutte le informazioni desiderate, fare clic su "Salva". Alle persone invitate verrà inviata un'e-mail. Sarete aggiornati ogni volta che qualcuno confermerà o rifiuterà l'invito.

