Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como criarum evento emCalendário de Perspectivas

Primeiro passo: Selecione um novo evento

Você pode fazer isso clicando na hora em seu calendário. Digite o título do evento, assim como uma descrição do que se trata.

Passo dois: Escolha quem você quer convidar

Decida quem você quer em seu evento. Se você os tiver como contato, simplesmente comece a digitar seu nome. Caso contrário, você pode digitar o endereço de e-mail deles.

Neste ponto, você também pode convidar pessoas e marcá-las como "opcionais". Isto significa que você está feliz por elas virem, mas a presença delas não é crítica.

Se você não tem certeza quando as pessoas estão livres para participar, Doodle pode ajudá-lo. Basta adicionar os detalhes do evento, selecionar as pessoas que você precisa e enviar-lhes algumas opções. Em minutos, você encontrará um horário que funciona para todos.

Além disso, o Doodle pode se integrar ao Outlook para atualizar automaticamente seu calendário assim que um evento é reservado. Chega de pular para frente e para trás para atualizar os detalhes.

Terceiro passo: Defina a data e a hora

Ou use o calendário à direita ou você pode inserir manualmente a data e a hora que deseja encontrar.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Quarto passo: Digite o local

Decida se você quer se encontrar pessoalmente ou virtualmente usando uma ferramenta de videoconferência como as Equipes da Microsoft.

Uma vez que você tenha inserido todas as informações que deseja clicar em "salvar". As pessoas que você convidou serão enviadas um e-mail. Você será atualizado toda vez que alguém confirmar ou declinar o convite.

Planeje com antecedência e liberte seu dia