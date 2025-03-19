Hoe maak je een evenement aan in Apple Invites

Er is een nieuwe tool op de markt voor het plannen van evenementen, en die is speciaal gemaakt voor Apple-gebruikers. Met Apple Invites kun je uitnodigingen versturen, RSVP’s bijhouden en zelfs de sfeer bepalen met gedeelde foto’s en afspeellijsten – allemaal op één plek.

Zo ga je aan de slag.

Maar eerst: wat is het verschil tussen Apple Calendar en Apple Invites?

Apple Calendar en Apple Invites kun je afspraken inplannen, maar ze zijn wel verschillend. Apple Calendar is net als elke andere online agenda: je maakt een afspraak aan en verstuurt en ontvangt uitnodigingen. Apple Invites daarentegen is gemaakt voor een meer interactieve planning. Hiermee kun je reacties bijhouden, updates versturen en er een persoonlijk tintje aan geven met achtergronden, gedeelde albums en afspeellijsten.

Download de Apple Invites-app of gebruik iCloud

Apple Invites is niet vooraf geïnstalleerd, dus je moet de app uit de App Store halen. Zoek naar ‘Apple Invites’, download de app en log in met je Apple ID.

Je kunt Apple Invite-evenementen ook aanmaken en beheren via je iCloud-account op het web, zodat je ze makkelijk vanaf elk Apple-apparaat kunt beheren.

Maak een Groepspoll

Je evenement opzetten

Zodra je de app hebt geopend, tik je op de "+"-knop om een nieuw evenement aan te maken. Voer de naam van het evenement in, kies een datum en tijdstip, en voeg indien nodig de locatie toe.

Nu komt het leuke gedeelte. Je kunt een achtergrond kiezen die bij de gelegenheid past, de beschrijving van het evenement en de naam van de gastheer of -vrouw aanpassen, en zelfs een gedeeld album aanmaken waar gasten hun foto’s kunnen uploaden. Je kunt ook een gedeelde afspeellijst toevoegen, zodat iedereen al voor het evenement begint muziek kan toevoegen.

Maak een Groepspoll

Nodig je gasten uit

Zodra je tevreden bent met je evenement, kun je je uitnodiging versturen via een openbare link of de e-mailadressen of Apple ID’s van je gasten invoeren. Zij krijgen dan een uitnodiging via e-mail of de Apple Invites-app. Je kunt zien wie er wel en niet komt en wie er nog niet heeft gereageerd.

Reserveringen en gastenlijsten beheren

Met Apple Invites kun je reacties in realtime bijhouden en updates sturen als er iets verandert. Gasten krijgen meldingen, zodat niemand iets mist.

Als gastheer kun je ook gasten toevoegen en verwijderen, ze toestaan anderen uit te nodigen, de uitnodigingslink opnieuw versturen en gasten weigeren als dat nodig is.

Maak een Groepspoll

Zoek het beste moment voordat je een uitnodiging verstuurt

Apple Invites is ideaal om de details van een evenement vast te leggen, maar wat als je nog niet weet wanneer iedereen tijd heeft? In plaats van heen en weer te sms’en, kun je Groepspolls gebruiken om eerst het beste tijdstip te vinden.

Met Doodle zet je snel een poll op met verschillende tijdstippen, deel je die met je gasten en laat je ze stemmen op wat het beste uitkomt. Zodra de stemmen binnen zijn, kun je het beste tijdstip kiezen en met een gerust hart een Apple Invite versturen.

Door Doodle en Apple Invites samen te gebruiken, wordt het plannen van evenementen een fluitje van een cent – van het kiezen van een tijdstip tot het versturen van een mooi ontworpen uitnodiging. Of het nu voor je werk, je familie of voor de lol is, met deze tools zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit, zonder stress.

Wil je meer weten over hoe Apple Invites werkt en hoe het zich verhoudt tot Apple Calendar? Lees dan ons andere artikel “Wat zijn Apple Invites?”.