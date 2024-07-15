Je Doodle-Boekingspagina koppelen aan LinkedIn is een slimme zet voor leidinggevenden, freelancers en ondernemers. Het versterkt je professionele profiel en maakt het voor potentiële klanten en contacten makkelijker om afspraken in te plannen. Hier volgt een stapsgewijze handleiding om de link naar je Doodle-Boekingspagina aan je LinkedIn-profiel toe te voegen, of je nu een premium- of een niet-premiumgebruiker bent.

Waarom zou je een link naar je Boekingspagina aan je LinkedIn-profiel toevoegen?

Door de link naar je Doodle-Boekingspagina aan je LinkedIn-profiel toe te voegen, kun je je professionele uitstraling flink verbeteren. Zo kunnen bezoekers makkelijk afspraken met je maken, wat je agendabeheer vereenvoudigt en je tijd bespaart. Dit is vooral handig voor professionals met een drukke agenda die het boekingsproces zo soepel mogelijk willen laten verlopen.

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Een stapsgewijze handleiding voor het toevoegen van de link naar je Doodle-boekingspagina

Stap 1: Ga naar je LinkedIn-profiel Om je LinkedIn-profiel te openen, klik je op je profielfoto rechtsboven.

Stap 2: Ga naar de bewerkingsmodus Klik op het potloodicoontje naast je profielfoto om de bewerkingsmodus te openen.

Stap 3: Voeg de link naar je Doodle-boekingspagina toe Scroll naar beneden naar het gedeelte ‘Contactgegevens’ en klik op het potloodpictogram om het te bewerken.

Als je geen premiumgebruiker bent, voer dan de URL van je Doodle-boekingspagina in het veld ‘Website’ in. Zorg voor een duidelijke en professionele linktekst (bijv. ‘Plan een vergadering’) zodat de link beter opvalt.

Als premiumgebruiker kun je de URL van je Doodle-boekingspagina invoeren in het veld ‘Aangepaste knoppen’. In plaats van een tekst met een URL verschijnt er dan een knop op je profiel. LinkedIn biedt verschillende opties voor aangepaste knoppen, zoals: Bezoek mijn winkel, bezoek mijn website, bekijk mijn portfolio, bekijk mijn blog, boek een afspraak en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Zodra je je eigen knop hebt gekozen en je link hebt toegevoegd, is je knop te zien op je profiel, in zoekresultaten, in berichten en in je feed. Stap 4: Wijzigingen opslaan Klik op ‘Toepassen’ of ‘Opslaan’ om je profiel bij te werken met de nieuwe boekingslink.

Je kunt de officiële helppagina van LinkedIn bekijken hier voor meer informatie.

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Tips om de link naar je Doodle-boekingspagina te optimaliseren

Gebruik een duidelijke en professionele linktekst: Zorg ervoor dat de tekst die je gebruikt duidelijk en professioneel is. Bijvoorbeeld: "Maak een afspraak" geeft duidelijk aan waar de link voor dient.

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Houd je Doodle-boekingspagina up-to-date: Werk je beschikbaarheid regelmatig bij op je Doodle-boekingspagina, zodat deze altijd overeenkomt met je huidige agenda.

Probeer de link eens uit: Nadat je het aan je LinkedIn-profiel hebt toegevoegd, moet je controleren of het naar de juiste pagina leidt en of het werkt zoals het hoort.

Koppel je agenda’s aan elkaar: Koppel je online agenda’s (Google Calendar, Microsoft Calendar, Apple Calendar) aan je Doodle-boekingspagina. Deze integratie is superbelangrijk, want hierdoor worden niet-beschikbare tijden automatisch overgeslagen en worden er betere vergadermomenten voorgesteld, wat zorgt voor een soepele planningservaring.

Door de link naar je Doodle-boekingspagina aan je LinkedIn-profiel toe te voegen, kun je op een eenvoudige maar krachtige manier je professionele uitstraling versterken en je afsprakenplanning stroomlijnen. Door deze stappen te volgen, maak je het voor potentiële klanten en contacten makkelijker om afspraken met je te plannen, waardoor je uiteindelijk tijd bespaart en je professionele efficiëntie verbetert.