Att integrera din Doodle-Booking Page med LinkedIn är ett smart drag för företagsledare, frilansare och entreprenörer. Det stärker din professionella profil och gör det enklare för potentiella kunder och kontakter att boka möten. Här följer en steg-för-steg-guide till hur du lägger till länken till din Doodle Booking Page på din LinkedIn-profil, oavsett om du är premium- eller icke-premium-användare.

Varför lägga till en länk till Booking Page på din LinkedIn-profil?

Att lägga till länken till din Doodle-Booking Page på din LinkedIn-profil kan avsevärt stärka din professionella närvaro. Det gör det enkelt för besökare att boka möten med dig, vilket effektiviserar din schemaläggning och sparar tid åt dig. Detta är särskilt fördelaktigt för yrkesverksamma som har fullspäckade scheman och vill göra bokningsprocessen så smidig som möjligt.

En steg-för-steg-guide till hur du lägger till länken till din Doodle-Booking Page

Steg 1: Gå till din LinkedIn-profil För att komma åt din LinkedIn-profil klickar du på din profilbild i det övre högra hörnet.

Steg 2: Gå till redigeringsläget Klicka på pennikonen bredvid din profilbild för att gå till redigeringsläget.

Steg 3: Lägg till länken till din Doodle-Booking Page Bläddra ner till avsnittet ”Kontaktuppgifter” och klicka på pennikonen för att redigera.

Om du inte är premium användare ska du ange webbadressen till din Doodle Booking Page i fältet ”Webbplats”. För att öka synligheten bör du ange en tydlig och professionell länktext (t.ex. ”Boka ett möte”).

Om du är premiummedlem kan du lägga till URL:en till din Doodle-Booking Page i fältet ”Anpassade knappar”. Istället för en text med en URL kommer en knapp att visas på din profil. LinkedIn erbjuder flera alternativ för anpassade knappar, till exempel: Besök min butik, besök min webbplats, visa mitt portfolio, visa min blogg, boka en tid och prenumerera på nyhetsbrevet.

När du har valt din anpassade knapp och lagt till din länk visas knappen på din profil, i sökresultaten, i meddelanden och i flödet. Steg 4: Spara ändringarna Klicka på ”Apply” eller ”Save” för att uppdatera din profil med den nya bokningslänken.

Du kan besöka LinkedIns officiella hjälpsida här för mer detaljerad information.

Tips för att optimera länken till din Doodle-Booking Page

Använd en tydlig och professionell länktext: Se till att texten du använder är tydlig och professionell. Till exempel visar ”Boka ett möte” tydligt vad länken är till för.

Håll din Doodle-Booking Page uppdaterad: Uppdatera regelbundet din tillgänglighet på din Doodle-Booking Page så att den stämmer överens med ditt aktuella schema.

Testa länken: När du har lagt till den i din LinkedIn-profil ska du kontrollera att den leder till rätt sida och fungerar som den ska.

Synkronisera era kalendrar: Koppla ihop dina onlinekalendrar (Google Kalender, Microsoft Kalender, Apple Kalender) med din Doodle-Booking Page. Denna integration är avgörande eftersom den automatiskt utesluter tider då du inte är tillgänglig och föreslår bättre mötestider, vilket ger en smidig bokningsupplevelse.

Att lägga till länken till din Doodle-Booking Page på din LinkedIn-profil är ett enkelt men effektivt sätt att stärka din professionella närvaro och effektivisera din bokningsprocess. Genom att följa dessa steg kan du göra det enklare för potentiella kunder och kontakter att boka möten med dig, vilket i slutändan sparar tid och förbättrar din arbets effektivitet.