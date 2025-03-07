Je gaat aan de slag, klaar om je takenlijst af te werken. En dan – ding – verschijnt er een melding. Even snel je e-mail checken, en voor je het weet ben je al 20 minuten aan het scrollen. Je gaat weer verder met je taak, maar je kunt je niet goed concentreren. Klinkt dat bekend? Digitale afleidingen zijn overal en vreten aan onze tijd en productiviteit.

Als je moeite hebt om je te concentreren, ben je niet de enige. Het goede nieuws? Met een paar simpele aanpassingen kun je de controle weer terugkrijgen en op koers blijven. Zo kun je de controle weer in eigen handen nemen.

1. Zet het geluid uit: schakel meldingen uit

Elke keer dat je telefoon of laptop een geluidje maakt, raak je afgeleid. Zelfs als je niet meteen kijkt, is je aandacht al ergens anders. Om bij je taak te blijven, zet je alle overbodige meldingen op je telefoon en computer uit. Gebruik de modus ‘Niet storen’ tijdens sessies waarin je je helemaal op je werk concentreert. In plaats van meteen op e-mails en berichten te reageren, spreek je vaste momenten af om ze te bekijken.

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2. Stop je telefoon weg (ja, echt waar!)

Zelfs als je je telefoon niet bekijkt, kan het al afleidend zijn om hem gewoon te zien liggen. Onderzoek toont aan dat je concentratie afneemt als je telefoon in de buurt ligt – zelfs als hij met het scherm naar beneden ligt. Een simpele oplossing is om je telefoon tijdens het werk in een la, tas of een andere kamer te leggen. Als je even de tijd wilt checken, gebruik dan een gewoon horloge in plaats van je telefoon te ontgrendelen. Als je je telefoon niet weg kunt leggen, leg hem dan met het scherm naar beneden en zet hem op stil om afleiding tot een minimum te beperken.

3. Blokkeer apps en websites die je afleiden

Het ene moment ben je aan het onderzoeken, het volgende moment zit je helemaal verdiept in sociale media of ben je willekeurige artikelen aan het lezen. Het internet is erop ontworpen om je mee te slepen. Gebruik websiteblokkers zoals Freedom, Cold Turkey of StayFocusd om je aandacht erbij te houden. Stel op je telefoon app-limieten in voor sociale media en andere afleidingen. Als je de neiging hebt om tijdens het werk af te dwalen, probeer dan de modus ‘volledig scherm’ te gebruiken om je aandacht bij de taak te houden.

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4. Stel duidelijke doelen en prioriteiten vast

Het is makkelijk om gefocust te blijven als je precies weet wat er moet gebeuren. Vage plannen leiden tot uitstelgedrag en afleiding. Begin je dag door drie belangrijke taken te kiezen die je moet afmaken. Gebruik time-blocking om specifieke tijdvakken in te delen voor werk, pauzes en administratieve taken. Het helpt om een geschreven takenlijst bij te houden, want vertrouwen op je geheugen of digitale herinneringen leidt vaak tot meer schermtijd.

Een planningstool zoals Doodle kan je ook helpen om gefocust te blijven door het plannen heel makkelijk te maken. In plaats van tijd te verspillen aan eindeloze e-mailketens, kun je Boekingspagina's of 1-op-1-afspraken instellen, zodat anderen alleen tijd bij je kunnen boeken als je beschikbaar bent.

5. Zorg voor een werkplek zonder afleidingen

Je omgeving beïnvloedt je concentratie. Een rommelige digitale of fysieke ruimte maakt het moeilijker om je te concentreren. Houd tijdens het werk alleen de essentiële tabbladen en apps open. Ruim je werkplek op – zowel op je bureau als op je scherm – om gefocust te blijven en afleiding te voorkomen. Als lawaai een probleem is, zoek dan een rustige plek om te werken of gebruik een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking om in de zone te blijven.

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Neem je tijd weer in eigen hand

Digitale afleidingen zullen niet verdwijnen, maar je kunt wel bepalen in hoeverre ze invloed op je hebben. Door meldingen uit te schakelen, grenzen te stellen en eenvoudige tools zoals Doodle te gebruiken om onnodige stress rond planning te verminderen, besteed je minder tijd aan reageren en meer tijd aan het afwerken van taken.

Begin klein – kies maar één tip om vandaag uit te proberen. Je zult versteld staan van het verschil.