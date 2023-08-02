Doodle is een geweldige keuze voor mensen die al een agenda-app gebruiken om hun taken en privéleven te organiseren.

Dankzij de ondersteuning voor populaire agenda’s zoals Google Calendar, iCloud Calendar en Outlook zorgt het integreren en aanmaken van een online agenda met Doodle voor meer productiviteit en duidelijkheid bij het organiseren van vergaderingen en afspraken.

Dit betekent dat je kunt profiteren van de voordelen van Doodle, terwijl je gewoon en naadloos je favoriete online agenda blijft gebruiken.

Maak een gratis Doodle-account aan om je agenda’s te koppelen.

Doodle Professional biedt geavanceerde functies waarmee je een online agenda kunt maken met extra mogelijkheden die je bij andere gratis online agenda’s niet vindt. Perfect voor de professional die volledige controle wil hebben over zijn of haar agenda.

Een van de opties is de mogelijkheid om je Google- of iCloud-adres te koppelen, zodat je je online agenda snel en efficiënt kunt koppelen aan je bestaande contacten. Dit betekent dat het maken van een gepersonaliseerde agenda nog nooit zo makkelijk is geweest.

Maak een Boekingspagina

Stap voor stap: zo maak je een Doodle-kalender

Je kunt een Doodle-agenda aanmaken om het makkelijker te maken om afspraken te maken en vergaderingen in te plannen, of je bestaande agenda’s in één agenda samenvoegen.

Eerst moet je een gratis Doodle-account aanmaken. Je kunt je Google- of Facebook-account automatisch koppelen, of een nieuw account bij Doodle aanmaken door het formulier in te vullen; zo simpel is het.

Ga naar je instellingen en koppel je favoriete agenda. Zo wordt elke boeking of vergadering die je op Doodle maakt, vergeleken met je agenda om te controleren of er geen conflicten zijn.

Maak een Boekingspagina

Zodra je agenda is gekoppeld, ga je terug naar je dashboard en klik je op "Een Boekingspagina aanmaken". Vul je gegevens in, stel je de instellingen in en je hebt je eigen Doodle-agenda.

Nu kun je het plannen van afspraken automatiseren en binnen enkele seconden afspraken maken met mensen, met niets meer dan een link.

Je hoeft ons niet zomaar op ons woord te geloven, bekijk hieronder onze stap-voor-stapvideo: