Doodle to świetny wybór dla użytkowników, którzy już korzystają z programu kalendarzowego do organizowania swoich zadań i życia prywatnego.

Dzięki obsłudze popularnych kalendarzy, takich jak Kalendarz Google, iCloud i Outlook, integracja i tworzenie kalendarza online za pomocą serwisu Doodle pozwala na zwiększenie wydajności i przejrzystości podczas organizowania spotkań i terminów.

Oznacza to, że możesz korzystać z zalet serwisu Doodle, jednocześnie w prosty i płynny sposób nadal korzystając ze swojego ulubionego kalendarza internetowego.

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Aby połączyć swoje kalendarze, załóż bezpłatne konto w serwisie Doodle.

Doodle Professional oferuje funkcje premium, które pozwalają stworzyć kalendarz online z dodatkowymi opcjami niedostępnymi w innych bezpłatnych kalendarzach internetowych. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoim harmonogramem.

Jedną z tych opcji jest możliwość połączenia swojego konta Google lub iCloud, co pozwala szybko i sprawnie zintegrować kalendarz internetowy z istniejącymi kontaktami. Oznacza to, że stworzenie spersonalizowanego kalendarza nigdy nie było łatwiejsze.

Instrukcja krok po kroku: jak stworzyć kalendarz Doodle

Możesz utworzyć kalendarz Doodle, aby ułatwić sobie umawianie spotkań i planowanie narad, albo połączyć swoje dotychczasowe kalendarze w jeden.

Najpierw musisz założyć darmowe konto w serwisie Doodle. Możesz automatycznie połączyć je ze swoim kontem Google lub Facebook, albo założyć nowe konto w serwisie Doodle, wypełniając formularz – to takie proste.

Przejdź do ustawień i połącz swój ulubiony kalendarz. Dzięki temu każda rezerwacja lub spotkanie utworzone w serwisie Doodle zostanie zweryfikowane w Twoim kalendarzu, aby upewnić się, że nie ma żadnych kolizji.

Po połączeniu kalendarza wróć do pulpitu nawigacyjnego i kliknij „Utwórz Booking Page”. Wprowadź swoje dane, skonfiguruj opcje zasilania – i gotowe: Twój własny kalendarz Doodle jest już gotowy.

Teraz możesz zautomatyzować planowanie spotkań i umawiać się z ludźmi w ciągu kilku sekund, używając jedynie linku.

Nie wierz nam na słowo – obejrzyj poniższy filmik, w którym pokazujemy wszystko krok po kroku: