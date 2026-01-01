Doodle är ett utmärkt val för användare som redan använder ett kalenderprogram för att organisera sina uppgifter och sitt privatliv.

Tack vare stöd för populära kalenderverktyg som Google Kalender, iCloud och Outlook kan du genom att integrera och skapa en onlinekalender med Doodle öka produktiviteten och öka öppenheten när du planerar möten och avtalade tider.

Det innebär att du kan dra nytta av fördelarna med Doodle samtidigt som du enkelt och smidigt fortsätter att använda din favoritkalender online.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

För att koppla ihop era kalendrar ska ni skapa ett gratis Doodle-konto.

Doodle Professional erbjuder avancerade funktioner som gör att du kan skapa en onlinekalender med extra funktioner som inte finns i andra kostnadsfria onlinekalendrar. Perfekt för den som vill ha fullständig kontroll över sina scheman.

Ett av dessa alternativ är möjligheten att koppla in din Google- eller iCloud-adress, vilket gör att du snabbt och smidigt kan sammanföra din onlinekalender med befintliga kontakter. Det innebär att det aldrig har varit enklare att skapa en personlig kalender.

Steg-för-steg-guide till hur man skapar en Doodle-kalender

Du har möjlighet att skapa en Doodle-kalender för att underlätta bokningen av tid och planeringen av möten, eller att sammanföra dina befintliga kalendrar till en enda.

Först måste du skapa ett gratis Doodle-konto. Du kan antingen koppla ditt Google- eller Facebook-konto automatiskt eller skapa ett nytt konto hos Doodle genom att fylla i formuläret – så enkelt är det.

Gå till inställningarna och koppla in den kalender du föredrar. Det innebär att varje bokning eller möte du gör på Doodle jämförs med din kalender för att säkerställa att det inte uppstår några kollisioner.

När din kalender är ansluten går du tillbaka till din instrumentpanel och klickar på ”Skapa en Booking Page”. Fyll i dina uppgifter, ställ in dina inställningar – och vips så är din alldeles egna Doodle-kalender klar.

Nu kan du automatisera schemaläggningen och boka möten med andra på några sekunder – allt du behöver är en länk.

Tro inte bara på vad vi säger – titta på vår steg-för-steg-video nedan: