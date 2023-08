Doodle est un excellent choix pour les utilisateurs qui utilisent déjà un programme de calendrier pour organiser leurs tâches et leur vie personnelle.

Grâce à la prise en charge des calendriers les plus courants tels que Google Calendar, iCloud et Outlook, l'intégration et la création d'un calendrier en ligne avec Doodle permettent d'accroître la productivité et la transparence lors de l'organisation de réunions et de rendez-vous.

Cela signifie que vous pouvez profiter des avantages offerts par Doodle tout en continuant à utiliser votre meilleur calendrier en ligne de manière simple et transparente.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Pour connecter vos calendriers, créez un compte Doodle gratuit.

Doodle Professional ajoute des fonctions premium qui vous permettent de créer un calendrier en ligne avec des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans d'autres calendriers en ligne gratuits. Parfait pour les professionnels qui veulent avoir un contrôle total de leur emploi du temps.

L'une de ces options est la possibilité d'intégrer votre adresse Google ou iCloud, ce qui vous permet de combiner rapidement et efficacement votre calendrier en ligne avec vos contacts existants. Il n'a donc jamais été aussi facile de créer un calendrier personnalisé.

Pas à pas pour créer un calendrier Doodle

Vous avez la possibilité de créer un calendrier Doodle pour faciliter la prise de rendez-vous et la planification de réunions ou pour intégrer vos calendriers existants en un seul.

Tout d'abord, vous devez créer un compte Doodle gratuit. Vous avez la possibilité de lier automatiquement les détails de votre compte Google ou Facebook, ou d'en créer un nouveau avec Doodle en remplissant le formulaire ; c'est aussi simple que cela.

Allez dans vos paramètres et connectez votre calendrier préféré. Cela signifie que chaque réservation ou réunion que vous faites sur Doodle sera comparée à votre calendrier pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit.

Une fois votre calendrier connecté, retournez sur votre tableau de bord et cliquez sur "Créer une page de réservation". Remplissez vos coordonnées, configurez vos paramètres d'alimentation et votre propre calendrier Doodle est créé.

Vous pouvez désormais automatiser la planification et organiser des rencontres en quelques secondes avec un simple lien.

Ne nous croyez pas sur parole, regardez notre vidéo étape par étape ci-dessous :