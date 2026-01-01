Cómo hacer un calendario personalizado con Doodle
Doodle es una gran opción para los usuarios que ya utilizan un programa de calendario para organizar sus tareas y su vida personal.
Con soporte para calendarios populares como Google Calendar, iCloud y Outlook, integrar y crear un calendario online con Doodle permite una mayor productividad y transparencia a la hora de organizar reuniones y citas.
Esto significa que puedes disfrutar de las ventajas que ofrece Doodle mientras sigues utilizando tu mejor calendario online de forma sencilla y sin problemas.
Para conectar tus calendarios crea una cuenta gratuita en Doodle.
Doodle Profesional añade funciones premium que te permiten crear un calendario online con características extra que no están disponibles en otros calendarios online gratuitos. Perfecto para el profesional que quiere tener un control exhaustivo de sus horarios.
Una de estas opciones es la posibilidad de integrar tu dirección de Google o iCloud, lo que te permite combinar de forma rápida y eficaz tu calendario online con los contactos existentes. Esto significa que hacer un calendario personalizado nunca ha sido tan fácil.
Paso a paso sobre cómo hacer un calendario Doodle
Tienes la opción de hacer un calendario Doodle para que te resulte más fácil concertar citas y programar reuniones o integrar tus calendarios existentes en uno solo.
En primer lugar, debes crear una cuenta gratuita de Doodle. Con la opción de vincular automáticamente los datos de tu cuenta de Google o Facebook, o crear una nueva con Doodle rellenando el formulario; así de sencillo.
Ve a la configuración y conecta tu calendario preferido. Esto significa que cada reserva o reunión que hagas en Doodle se cotejará con tu calendario para garantizar que no haya conflictos.
Una vez conectado tu calendario, vuelve a tu panel de control y haz clic en "Crear una página de reserva". Rellena tus datos, configura los ajustes de energía y ya tienes tu propio Calendario Doodle.
Ahora puedes automatizar la programación y quedar con la gente en cuestión de segundos con nada más que un enlace.
No te quedes sólo con nuestra palabra, mira nuestro vídeo paso a paso a continuación: