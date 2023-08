O Doodle é uma ótima opção para usuários que já usam um programa de calendário para organizar suas tarefas e sua vida pessoal.

Com suporte para calendários populares, como o Google Calendar, o iCloud e o Outlook, a integração e a criação de um calendário on-line com o Doodle permitem maior produtividade e transparência na organização de reuniões e compromissos.

Isso significa que você pode aproveitar os benefícios proporcionados pelo Doodle e, ao mesmo tempo, continuar a usar seu melhor calendário on-line de forma simples e contínua.

Para conectar seus calendários, crie uma conta gratuita do Doodle.

O Doodle Professional adiciona funções premium que permitem criar um calendário on-line com recursos extras que não estão disponíveis em outros calendários on-line gratuitos. Perfeito para o profissional que deseja ter um controle abrangente de suas agendas.

Uma dessas opções é a possibilidade de integrar seu endereço do Google ou do iCloud, permitindo combinar de forma rápida e eficiente seu calendário on-line com os contatos existentes. Isso significa que criar um calendário personalizado nunca foi tão fácil.

Passo a passo sobre como criar um calendário Doodle

Você tem a opção de criar um calendário Doodle para facilitar a marcação de compromissos e reuniões ou integrar seus calendários existentes em um só.

Primeiro, você precisa criar uma conta gratuita do Doodle. Com a opção de vincular automaticamente os detalhes de sua conta do Google ou do Facebook, ou criar uma nova conta com o Doodle preenchendo o formulário; simples assim.

Vá para as configurações e conecte seu calendário preferido. Isso significa que cada reserva ou reunião que você fizer no Doodle será verificada em seu calendário para garantir que não haja conflitos.

Depois que seu calendário estiver conectado, volte ao painel e clique em "Create a booking page" (Criar uma página de agendamento). Preencha seus dados, defina suas configurações de energia e seu próprio Doodle Calendar estará pronto.

Agora você pode automatizar o agendamento e marcar encontros com pessoas em segundos com nada mais do que um link.

Não acredite apenas em nossa palavra, assista ao nosso vídeo passo a passo abaixo: