Doodle उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पहले से ही अपने कार्यों और निजी जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं।

Google Calendar, iCloud और Outlook जैसे लोकप्रिय कैलेंडर के समर्थन के साथ, Doodle के साथ एक ऑनलाइन कैलेंडर को एकीकृत करने और बनाने से बैठकों और नियुक्तियों का आयोजन करते समय अधिक उत्पादकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

इसका मतलब है कि आप Doodle द्वारा प्रदान किए गए लाभों का आनंद लेते हुए, अपने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कैलेंडर का उपयोग सरल और सहज तरीके से जारी रख सकते हैं।

अपने कैलेंडर कनेक्ट करने के लिए एक मुफ्त Doodle खाता बनाएँ।

Doodle Professional Premium फ़ंक्शन जोड़ता है जो आपको अतिरिक्त सुविधाओं वाला एक ऑनलाइन कैलेंडर बनाने की अनुमति देते हैं, जो अन्य मुफ्त ऑनलाइन कैलेंडरों में उपलब्ध नहीं हैं। यह उन पेशेवरों के लिए उपयुक्त है जो अपने शेड्यूल पर व्यापक नियंत्रण चाहते हैं।

इन विकल्पों में से एक यह है कि आप अपना Google या iCloud पता एकीकृत कर सकते हैं, जिससे आप अपने ऑनलाइन कैलेंडर को मौजूदा संपर्कों के साथ तेज़ी से और कुशलतापूर्वक जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्तिगत कैलेंडर बनाना पहले कभी इतना आसान नहीं रहा।

एक बुकिंग पेज बनाएँ

Doodle कैलेंडर बनाने की चरण-दर-चरण विधि

आपके पास Doodle कैलेंडर बनाने का विकल्प है, जिससे अपॉइंटमेंट्स लेना और मीटिंग्स शेड्यूल करना आसान हो जाता है, या आप अपने मौजूदा कैलेंडर्स को एक में एकीकृत कर सकते हैं।

एक बुकिंग पेज बनाएँ

सबसे पहले, आपको एक मुफ्त Doodle खाता बनाना होगा। आप अपने Google या Facebook खाते के विवरण को स्वचालित रूप से लिंक कर सकते हैं, या फॉर्म भरकर Doodle पर नया खाता बना सकते हैं; बस इतना ही।

अपनी सेटिंग्स में जाएँ और अपनी पसंदीदा कैलेंडर को कनेक्ट करें। इसका मतलब है कि Doodle पर की गई हर बुकिंग या मीटिंग को आपके कैलेंडर से मिलाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई टकराव न हो।

एक बार आपका कैलेंडर कनेक्ट हो जाने के बाद, अपने डैशबोर्ड पर वापस जाएँ और "Create a booking page" पर क्लिक करें। अपनी जानकारी भरें, अपनी पावर सेटिंग्स सेट करें और आपका अपना Doodle कैलेंडर तैयार हो जाएगा।

एक बुकिंग पेज बनाएँ

अब आप सिर्फ एक लिंक से सेकंडों में शेड्यूलिंग स्वचालित कर सकते हैं और लोगों से मिलने का समय तय कर सकते हैं।

सिर्फ हमारी बात पर भरोसा न करें, नीचे दिया गया हमारा चरण-दर-चरण वीडियो देखें: