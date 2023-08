Doodle er et godt valg for brugere, der allerede bruger et kalenderprogram til at organisere deres opgaver og personlige liv.

Med understøttelse af populære kalendere som Google Calendar, iCloud og Outlook giver integration og oprettelse af en onlinekalender med Doodle mulighed for større produktivitet og gennemsigtighed, når man organiserer møder og aftaler.

Det betyder, at du kan nyde godt af fordelene ved Doodle, mens du nemt og problemfrit fortsætter med at bruge din bedste onlinekalender.

For at forbinde dine kalendere skal du oprette en gratis Doodle-konto.

Doodle Professional tilføjer premium-funktioner, som giver dig mulighed for at oprette en onlinekalender med ekstra funktioner, som ikke er tilgængelige i andre gratis onlinekalendere. Perfekt til professionelle, der ønsker at have omfattende kontrol over deres tidsplaner.

En af disse muligheder er at integrere din Google- eller iCloud-adresse, så du hurtigt og effektivt kan kombinere din onlinekalender med eksisterende kontakter. Det betyder, at det aldrig har været nemmere at lave en personlig kalender.

Trin for trin til, hvordan man laver en Doodle-kalender

Du har mulighed for at lave en Doodle-kalender for at gøre det lettere at lave aftaler og planlægge møder eller integrere dine eksisterende kalendere i én.

Først skal du oprette en gratis Doodle-konto. Med mulighed for automatisk at linke dine Google- eller Facebook-kontooplysninger, eller oprette en ny med Doodle ved at udfylde formularen; så enkelt er det.

Gå til dine indstillinger, og forbind din foretrukne kalender. Det betyder, at hver booking eller hvert møde, du laver på Doodle, vil blive tjekket op mod din kalender for at sikre, at der ikke er nogen konflikter.

Når din kalender er forbundet, skal du gå tilbage til dit dashboard og klikke på "Opret en bookingside". Udfyld dine oplysninger, opsæt dine strømindstillinger, og din helt egen Doodle-kalender er lavet.

Nu kan du automatisere planlægningen og arrangere at møde folk på få sekunder med intet andet end et link.

Tag ikke bare vores ord for det, se vores trin-for-trin video nedenfor: