Betalingen bij boeking innen: prijsstrategieën voor reisbureaus
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als eigenaar van een bureau werk je hard om klanten binnen te halen, het proces in goede banen te leiden en resultaten te boeken. Toch duiken de grootste lekken vaak al op voordat het project zelfs maar van start gaat. Afzeggingen, trage facturering en onduidelijke prijzen kunnen je agenda en cashflow uitputten. Je hebt een eenvoudige manier nodig om je tijd te factureren en betalingen meteen bij de boeking te innen – zonder extra administratie of ongemakkelijke opvolgingen.
In deze gids vind je beproefde prijsstrategieën voor bureaus, hoe je duidelijke betalingsregels kunt opstellen en hoe je het hele proces kunt automatiseren met Doodle. Via de Boekingspagina van Doodle of via een directe koppeling met Stripe kun je klanten een tijdstip laten kiezen, direct laten betalen en agenda-uitnodigingen, videolinks, herinneringen en instructies ontvangen – allemaal in één boekingsproces.
Of je nu een brandingstudio, een PR-bureau of een performance-marketingteam runt: deze strategieën helpen je om je tijd te besparen en zorgen voor voorspelbare inkomsten.
De uitdaging waar professionals in het reclamevak voor staan
Bureaus werken in een dynamische omgeving waar winstmarges afhangen van tijdwinst. Veelvoorkomende problemen zijn onder andere:
Potentiële klanten die lange ‘gratis’ kennismakingsgesprekken boeken die nooit tot een deal leiden
Verschillende betrokkenen die het niet eens kunnen worden over een tijdstip voor de vergadering
Last-minute afzeggingen die de week van je team in de war sturen
Scope creep als gevolg van onduidelijke soorten opdrachten of onduidelijke prijsstelling
Een stapeltje kleine facturen van korte sessies
Handmatig plannen dat tot vertragingen en gemiste leads leidt
Zonder automatisering ziet de cyclus er zo uit:
Je stuurt een e-mail om een tijdstip af te spreken
Je stuurt na het gesprek een factuur
Je stuurt herinneringen om de betaling te innen
Je levert het werk af voordat je betaald krijgt
Dit kost uren en vergroot het risico op onbetaalde uren.
Waarom het voor reisbureaus belangrijk is om de betaling direct bij de boeking te innen
Als je het geld vooraf ontvangt, verandert dat de financiële situatie van je week. Het helpt je om:
Verbeter je cashflow en maak een einde aan achterstallige betalingen
Verminder het aantal no-shows door een financiële verplichting in te voeren
Laat je team zich richten op serieuze kopers
Stel duidelijke verwachtingen vast over de reikwijdte en de resultaten
Bespaar tijd door het plannen en de herinneringen te automatiseren
Als planning en prijsstelling op elkaar zijn afgestemd, weten klanten precies wat ze kopen, en weet jij dat je agenda de werkelijke vraag weerspiegelt.
Prijsstrategieën die voor bureaus werken
Hieronder vind je door bureaus geteste strategieën die naadloos aansluiten bij de betaalde boekingsprocessen van Doodle. Ze werken allemaal met Stripe via de Doodle-Boekingspagina of 1-op-1.
Prepaid-onderzoek en -diagnostiek
Wat je kunt aanbieden: een betaald adviesgesprek van 30–60 minuten, een audit of een strategiesessie
Prijs: Vast bedrag, dat eventueel kan worden verrekend met een project
Doodle instellen:
Maak een Strategieadvies Boekingspagina
Stripe koppelen
Gebruik de vragen bij de eerste kennismaking om links, doelen en toegang tot analytics te verzamelen
Waarom het werkt:
Door te filteren schakel je ongeschikte prospects uit en word je beloond voor je expertise.
Aanbetalingen voor de startbijeenkomsten
Wat je kunt verkopen: een gesprek ter voorbereiding op de start van een project of een workshop
Prijs: aanbetaling van 10–30%
Doodle instellen:
Maak een Startgesprek 1:1
Voeg de aanbetalingvoorwaarden toe aan de beschrijving
Zorg voor wat speling, zodat je team tijd heeft om zich voor te bereiden
Waarom het werkt:
Aanbetaling = toezegging. Klanten handelen daadkrachtig en respecteren de voorbereidingstijd.
Productpakketten en VIP-dagen
Wat je kunt aanbieden: merksprint, analyse van je landingspagina, mediatraining, optimalisatie van je analytics, VIP-dag
Prijs: Vast tarief met duidelijke resultaten
Doodle instellen:
Maak voor elk pakket een aparte Boekingspagina aan
Voeg je logo en merkkleuren toe met Doodle Pro/Teams
Zoom-/Meet-links automatisch toevoegen
Waarom het werkt:
Klanten kiezen uit eenvoudige opties. Je vermijdt lange offertes voor kleine opdrachten.
Sessiepakketten en voorschotten
Wat je kunt verkopen:
4 sessies creatieve begeleiding
6 CRO-testsessies
Maandelijkse vaste vergoedingen
Prijs: Korting bij vooruitbetaling
Doodle instellen:
Maak een Afspraak voor de beugel Boekingspagina
Houd het gebruik van bundels bij met vragen bij de intake
Gebruik Zapier om klanten te waarschuwen als hun saldo laag is
Waarom het werkt:
Voorspelbare inkomsten + minder microfacturen.
Workshops en trainingen met een beperkt aantal plaatsen
Wat we aanbieden: PR-training, Google Ads-workshop, social media content lab
Prijs: Kosten per zitplaats
Doodle instellen:
Gebruik een Inschrijflijst om het aantal zitplaatsen te beperken
Zet een link naar de Boekingspagina in de beschrijving, zodat deelnemers kunnen betalen
Als je met meerdere teams bent, gebruik dan een Groepspoll om de beste datum te vinden
Waarom het werkt:
Je bepaalt zelf de grootte van de klas en zorgt ervoor dat er minder mensen op het laatste moment afhaken.
Spoed-, buiten kantooruren- en prioriteitstarieven
Wat je kunt aanbieden: consulten op dezelfde dag, telefoongesprekken in het weekend, crisisbegeleiding, beoordeling vóór de lancering
Prijs: Premium-toeslag
Doodle instellen:
Maak een Prioriteitssessie Boekingspagina
Gebruik aangepaste openingstijden en tijdvakken op korte termijn
Stel herinneringen in 12–24 uur voor de sessie
Waarom het werkt:
Je biedt flexibiliteit zonder dat je team uitgeput raakt.
Regels voor annuleren, verzetten en niet opdagen
In te stellen beleidsregels:
Gratis omboeken > 24–48 uur
Een deel van het bedrag binnen 24 uur
Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij niet opkomen dagen
Doodle instellen:
Voeg regels toe aan je beschrijving (of laat de AI ze opstellen in Doodle Pro)
Maak gebruik van boekingsdeadlines en automatische herinneringen
Waarom het werkt:
Met een paar simpele regels houd je je agenda overzichtelijk.
Aanbevolen prijsmodellen per type bureau
AType noodsituatie
Aanbevolen betaalde sessie
Het ideale prijsmodel
Opmerkingen
Branding Studio
Merkanalyse, workshop
Vast bedrag of aanbetaling
Ideaal voor het beoordelen van kleine projecten
PR-bureau
Mediatraining, crisisgesprek
Kosten per zitplaats of spoedtoeslag
Hoogwaardig, tijdgevoelig
Performance-marketing
PPC-audit
Vaste prijs, kom je in aanmerking voor krediet?
Een sterke factor voor conversie
Webontwikkeling
Support-sessiepakket
Prepaid-pakketten
Gaat microfacturering tegen
Creatieve studio
VIP-dag
Premium vast tarief
Hoge winstmarge, sterke focus
Praktische tips om prijzen vast te stellen en weerstand te verminderen
Prijs voor de totale tijd, niet voor de duur van de sessie (inclusief voorbereiding en nabespreking)
Betaal per resultaat, niet per minuut
Bied maximaal 2 à 3 opties aan om keuzestress te verminderen
Gebruik intakevragen om de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren (links, doelen, hulpmiddelen)
Zorg voor wat ruimte om je te kunnen concentreren
Beperk de boekingsperiodes – standaardafspraken kun je 24 uur of langer van tevoren boeken
Geef in de beschrijving duidelijk aan welke valuta, btw en terugbetalingen van toepassing zijn
Schakel herinneringen in om het aantal no-shows te verminderen
Videolinks automatisch toevoegen (Zoom, Meet, Webex, Teams)
Geef de ervaring je eigen stempel met je logo en kleuren
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Ik bied gratis gesprekken van 30–60 minuten aan
Annuleringsvoorwaarden verstoppen in de kleine lettertjes
Te veel prijzen op één Boekingspagina zetten
Tijdzones vergeten (Doodle regelt dit automatisch)
Kosten voor het overslaan van een nieuwe afspraak of het niet opkomen dagen
Facturen versturen na vergaderingen
Vergeten om prijzen te vermelden voor veelvoorkomende extra’s
Hoe Doodle bureaus helpt om betalingen bij het boeken te innen
De belangrijkste functies van Doodle ondersteunen de prijsbepalingsprocessen van bureaus:
Boekingspagina + Stripe
Klanten kiezen een tijdstip en betalen meteen
Stel de sessieduur, buffers en boekingsperiodes in
Geef je pagina een eigen uitstraling met je logo en kleuren
1:1 + Stripe
Bied VIP-klanten zorgvuldig geselecteerde slots aan
Ideaal voor stortingen, premiumdiensten of VIP-dagen
Groepspolls
Zorg dat meerdere belanghebbenden het eens worden over een tijdstip
Stuur na bevestiging een link naar de betaalde Boekingspagina
Inschrijflijsten
Organiseer workshops met een beperkt aantal plaatsen
Voeg betalingslinks toe, zodat elke deelnemer zijn of haar plek kan bevestigen
Extra functies
Agenda-integraties (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
Automatische links voor videoconferenties
Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen
Herinneringen en uiterste boekingsdata
Zapier-integraties voor CRM, Slack en facturering
Beveiliging op bedrijfsniveau
Voorbeelden uit de praktijk
Performance-marketingbureau: audit van betaalde advertenties
PPC-audit van $500 inclusief vragenlijst vooraf
30% wordt omgezet in vaste klanten
Geen onbetaalde ‘gratis beoordelingsgesprekken’ meer
Merkstudio: start afhankelijk van aanbetaling
Aanbetaling bij boeking
Groepspoll → Boekingspagina
De startdata veranderen niet meer
PR-bureau: betaalde mediatraining met een beperkt aantal plaatsen
Werkplaats met 6 zitplaatsen
Inschrijflijst + Boekingspagina
De trainingen zitten altijd vol; het team bereidt zich efficiënt voor
Webontwikkelingsbureau: ondersteuningspakketten
Vier ondersteuningssessies op basis van vooruitbetaling
Boekingspagina + Stripe
Duidelijke planning, minder kleine facturen
Belangrijkste punten
Incasseer betalingen bij het boeken om tijd en cashflow te beschermen
Maak van een gratis verkenning een betaalde diagnose
Zet je expertise om in kant-en-klare sessies
Gebruik aanbetalingen, bundels en VIP-dagen om de prijsbepaling te vereenvoudigen
Laat Doodle herinneringen, videolinks en betalingen automatiseren
Ga aan de slag met een betere planning
Als planning en prijsbepaling goed op elkaar zijn afgestemd, bespaar je elke week uren en zorg je voor een soepelere ervaring voor je klanten. Met Doodle kun je binnen enkele minuten een boekingslink aanmaken, Stripe koppelen, je voorwaarden toevoegen en herinneringen automatiseren.
Begin met het aanmaken van een Boekingspagina voor je bestbetaalde dienst en probeer eens een vooruitbetaalde diagnose bij je volgende potentiële klant. Je zult merken dat er minder no-shows zijn, dat boekingen sneller gaan en dat je klanten meer vertrouwen hebben.
Klaar om aan de slag te gaan? Maak nu een Doodle aan en ontdek hoe bureaus elke week tijd besparen.
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