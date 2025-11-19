Pianificazione
Raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione: strategie di prezzo per le agenzie
Tempo di lettura: 10 minuti
Come titolare di un'agenzia, lavori duramente per conquistare i clienti, guidare il processo e ottenere risultati. Tuttavia, le perdite maggiori spesso si manifestano prima ancora che il progetto abbia inizio. Mancate presentazioni, fatture lente e prezzi poco chiari possono prosciugare il tuo calendario e il tuo flusso di cassa. Hai bisogno di un modo semplice per stabilire il prezzo del tuo tempo e per riscuotere i pagamenti al momento della prenotazione, senza dover fare più lavoro di amministrazione o di follow-up imbarazzanti.
Questa guida illustra le strategie di pricing più efficaci per le agenzie, come impostare regole di pagamento chiare e come automatizzare l'intero processo con Doodle. Utilizzando la pagina di prenotazione di Doodle o l'opzione 1:1 con Stripe, puoi lasciare che i clienti scelgano un orario, paghino immediatamente e ricevano inviti a calendario, link a video, promemoria e istruzioni, il tutto in un unico flusso di prenotazione.
Se gestisci uno studio di branding, un'agenzia di PR o un team di performance marketing, queste strategie ti aiutano a proteggere il tuo tempo e a sostenere entrate prevedibili.
La sfida dei professionisti delle agenzie
Le agenzie operano in ambienti frenetici in cui i margini dipendono dalla tutela del tempo. I problemi più comuni sono:
Prospettive che prenotano lunghe telefonate di scoperta "gratuite" che non si convertono mai
Più interlocutori che non riescono a mettersi d'accordo sull'orario dell'incontro
cancellazioni dell'ultimo minuto che interrompono la settimana del tuo team
Scope creep causato da tipi di chiamata poco chiari o da prezzi poco chiari
Un arretrato di fatture minuscole per sessioni brevi
Programmazione manuale che porta a ritardi e a contatti persi.
Senza l'automazione, il ciclo si presenta così:
Si invia un'e-mail per trovare un orario
Si invia una fattura dopo la telefonata
Si inviano promemoria per cercare di ottenere il pagamento
Consegni il lavoro prima di ricevere il denaro
Questo comporta un dispendio di ore di lavoro e aumenta il rischio di non essere pagati.
Perché riscuotere i pagamenti al momento della prenotazione è importante per le agenzie
Riscuotere i pagamenti in anticipo cambia l'economia della tua settimana. Ti aiuta a:
Migliorare il flusso di cassa ed eliminare i pagamenti in ritardo
Ridurre i no-show aggiungendo un impegno finanziario
Concentrare il tuo team su acquirenti seri
Stabilire aspettative chiare su obiettivi e risultati
Risparmiare tempo automatizzando la programmazione e i promemoria
Quando la programmazione e i prezzi funzionano insieme, i clienti sanno cosa stanno acquistando e tu sai che il tuo calendario riflette la domanda reale.
Strategie di determinazione dei prezzi che funzionano per le agenzie
Di seguito sono riportate le strategie testate dalle agenzie che si abbinano naturalmente ai flussi di prenotazione a pagamento di Doodle. Ciascuna di esse funziona con Stripe tramite la pagina di prenotazione di Doodle o 1:1.
Scoperta e diagnosi prepagate
Cosa vendere: consulenza, revisione o sessione strategica a pagamento della durata di 30-60 minuti.
Prezzo: Prezzo forfettario, con possibilità di accredito su un progetto
Configurazione di Doodle:
Crea una pagina di prenotazione per un consulto strategico
Collega Stripe
Utilizza le domande di assunzione per raccogliere link, obiettivi e accesso all'analisi
Perché funziona:
Il filtro elimina i potenziali clienti non qualificati e ti fa pagare per le tue competenze.
Depositi per incontri preliminari
Cosa vendere: Chiamata di inizio progetto o di preparazione al workshop
Prezzo: 10-30% di deposito
Configurazione di Doodle:
Crea una chiamata di kickoff 1:1
Aggiungi i termini di deposito alla descrizione
Usa dei buffer per dare al tuo team il tempo di prepararsi
Perché funziona:
Deposito = impegno. I clienti si muovono con decisione e rispettano i tempi di preparazione.
Pacchetti e giornate VIP
Cosa vendere: Sprint del marchio, revisione della landing page, formazione sui media, correzione dei dati analitici, giornata VIP
Prezzo: Costo fisso con risultati chiari
Configurazione di Doodle:
Crea pagine di prenotazione separate per ogni pacchetto
Aggiungi il tuo logo e i colori del tuo marchio con Doodle Pro/Teams
Aggiungi automaticamente i link per lo zoom e l'incontro
Perché funziona:
I clienti scelgono tra opzioni semplici. Si evitano proposte lunghe per piccoli impegni.
Pacchetti di sessioni e contratti a termine
Cosa vendere:
4 sessioni di direzione creativa
6 sessioni di test CRO
Blocchetti mensili di fidelizzazione
Prezzo: Sconto per pagamento anticipato
Configurazione Doodle:
Imposta una pagina di prenotazione per le sessioni di retainer
Tieni traccia dell'utilizzo del bundle con le domande di assunzione
Usa Zapier per avvisare i clienti quando il loro saldo è basso
Perché funziona:
Entrate prevedibili + meno microfatture.
Workshop e formazione con posti limitati
Cosa vendere: Formazione sulle pubbliche relazioni, workshop su Google Ads, laboratorio sui contenuti dei social media
Prezzo: Costo per posto a sedere
Configurazione di Doodle:
Utilizza un foglio di iscrizione per controllare i limiti dei posti a sedere
Aggiungi un link alla pagina di prenotazione nella descrizione per consentire ai partecipanti di pagare.
Per i gruppi composti da più persone, usa un sondaggio di gruppo per trovare la data migliore.
Perché funziona:
Controlla le dimensioni della classe e riduci gli abbandoni dell'ultimo minuto.
Prezzi urgenti, fuori orario e prioritari
Cosa vendere: Consulenze il giorno stesso, chiamate nel fine settimana, supporto in caso di crisi, revisione pre-lancio
Prezzo: Supplemento premium
Configurazione di Doodle:
Crea una pagina di prenotazione di sessioni prioritarie
Utilizza orari personalizzati e finestre di preavviso brevi
Aggiungi promemoria 12-24 ore prima della sessione
Perché funziona:
Offri flessibilità senza esaurire il tuo team.
Regole per cancellare, riprogrammare e non presentarsi
Politiche da impostare:
Riprogrammazione gratuita > 24-48 ore
Tariffa parziale entro 24 ore
Tariffa piena in caso di mancata presentazione
Configurazione di Doodle:
Aggiungi le politiche nella tua descrizione (o lascia che sia l'AI a redigerle in Doodle Pro)
Utilizza scadenze di prenotazione e promemoria automatici
Perché funziona:
Regole semplici per rendere affidabile il tuo calendario.
Modelli di prezzo suggeriti per tipo di agenzia
Tipo di agenzia
Sessione a pagamento consigliata
Modello di prezzo ideale
Note
Studio di branding
Audit del marchio, workshop
Prezzo forfettario o deposito
Ottimo per la qualificazione di piccoli progetti
Agenzia di pubbliche relazioni
Media Training, Crisis Call
Tariffa per posto o tariffa urgente
Alto valore, tempo limitato
Performance Marketing
Audit PPC
Prezzo fisso, credito ammissibile
Forte stimolo alla conversione
Sviluppo web
Pacchetto di sessioni di supporto
Blocchi prepagati
Riduce la microfatturazione
Studio creativo
Giornata VIP
Tariffa forfettaria premium
Alto margine, alta concentrazione
Suggerimenti pratici per stabilire i prezzi e ridurre l'attrito
Prezzo per il tempo totale, non per la durata della sessione (include la preparazione e il follow-up).
Fai un prezzo per i risultati, non per i minuti
Offri 2-3 opzioni al massimo per ridurre la paralisi da scelta
Usa le domande di ingresso per migliorare la qualità della chiamata (link, obiettivi, attività)
Aggiungi dei buffer per proteggere il lavoro profondo
Limita le finestre di prenotazione: le sessioni standard si prenotano con più di 24 ore di anticipo.
Chiarisci chiaramente nella descrizione la valuta, l'IVA e i rimborsi.
Attiva i promemoria per ridurre i no-show
Aggiungi automaticamente collegamenti video (Zoom, Meet, Webex, Teams)
Marca l'esperienza con il tuo logo e i tuoi colori
Errori comuni da evitare
Offrire chiamate gratuite di 30-60 minuti
Nascondere le politiche di cancellazione nella stampa fine
Mischiare troppi prezzi in una pagina di prenotazione
Dimenticare i fusi orari (Doodle lo gestisce automaticamente)
Saltare le tariffe per la riprogrammazione/no-show
Inviare fatture dopo gli incontri
Dimenticare il prezzo di componenti aggiuntivi comuni
Come Doodle aiuta le agenzie a raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione
Le funzioni principali di Doodle supportano i flussi di lavoro per la determinazione dei prezzi delle agenzie:
Pagina di prenotazione + Stripe
I clienti scelgono un orario e pagano all'istante
Imposta la durata della sessione, i buffer e le finestre di prenotazione
Marca la tua pagina con logo e colori
1:1 + Stripe
Offri slot selezionati per i clienti VIP
Ideale per depositi, servizi premium o giornate VIP
Sondaggi di gruppo
Allinea più soggetti interessati in un momento
Dopo la conferma, invia un link alla pagina di prenotazione a pagamento
Schede di iscrizione
Organizza workshop con posti limitati
Aggiungi link di pagamento in modo che ogni partecipante confermi il proprio posto
Caratteristiche aggiuntive
Integrazioni di calendario (Google, Outlook, Apple)
Link automatici alle videoconferenze
Descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Promemoria e scadenze per le prenotazioni
Integrazioni Zapier per CRM, Slack e fatturazione
Sicurezza di livello enterprise
Esempi reali
Agenzia di performance marketing: audit a pagamento
Audit PPC da 500 dollari con domande di assunzione
Il 30% si converte in clienti fissi
Niente più chiamate di "revisione gratuita" non retribuite
Studio di marca: kickoff legato al deposito
Deposito raccolto al momento della prenotazione
Sondaggio di gruppo → Pagina di prenotazione
Le date del kickoff non si spostano più
Agenzia di PR: media training a pagamento con limite di posti
Workshop da 6 posti
Foglio di iscrizione + Pagina di prenotazione
Le sessioni rimangono piene; il team si prepara in modo efficiente
Agenzia di sviluppo web: pacchetti di supporto
Quattro sessioni di supporto prepagate
Pagina di prenotazione + Stripe
Programmazione chiara, meno fatture minuscole
Punti di forza
Raccogli i pagamenti al momento della prenotazione per proteggere il tempo e il flusso di cassa
Trasforma la scoperta gratuita in una diagnosi a pagamento
Impacchetta le tue competenze in sessioni produttive
Usa depositi, pacchetti e giorni VIP per semplificare la determinazione dei prezzi
Lascia che Doodle automatizzi i promemoria, i link ai video e i pagamenti
Iniziare a programmare meglio
Quando la pianificazione e la determinazione dei prezzi funzionano insieme, risparmi ore ogni settimana e offri ai clienti un'esperienza più agevole. Con Doodle puoi impostare un link di prenotazione, collegare Stripe, aggiungere le tue condizioni e automatizzare i promemoria in pochi minuti.
Inizia creando una pagina di prenotazione per il tuo servizio a pagamento e prova una diagnosi prepagata con il tuo prossimo cliente. Vedrai meno no-show, prenotazioni più rapide e clienti più fiduciosi.
Sei pronto per iniziare? Crea subito un Doodle e scopri come le agenzie risparmiano tempo ogni settimana.
Pianificazione
Strumento di pianificazione per i coach del benessere: la guida completaLeggi l'articolo
Pianificazione