Raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione: strategie di prezzo per le agenzie

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 19 nov 2025

Indice dei contenuti

    Come titolare di un'agenzia, lavori duramente per conquistare i clienti, guidare il processo e ottenere risultati. Tuttavia, le perdite maggiori spesso si manifestano prima ancora che il progetto abbia inizio. Mancate presentazioni, fatture lente e prezzi poco chiari possono prosciugare il tuo calendario e il tuo flusso di cassa. Hai bisogno di un modo semplice per stabilire il prezzo del tuo tempo e per riscuotere i pagamenti al momento della prenotazione, senza dover fare più lavoro di amministrazione o di follow-up imbarazzanti.

    Questa guida illustra le strategie di pricing più efficaci per le agenzie, come impostare regole di pagamento chiare e come automatizzare l'intero processo con Doodle. Utilizzando la pagina di prenotazione di Doodle o l'opzione 1:1 con Stripe, puoi lasciare che i clienti scelgano un orario, paghino immediatamente e ricevano inviti a calendario, link a video, promemoria e istruzioni, il tutto in un unico flusso di prenotazione.

    Se gestisci uno studio di branding, un'agenzia di PR o un team di performance marketing, queste strategie ti aiutano a proteggere il tuo tempo e a sostenere entrate prevedibili.

    La sfida dei professionisti delle agenzie

    Le agenzie operano in ambienti frenetici in cui i margini dipendono dalla tutela del tempo. I problemi più comuni sono:

    • Prospettive che prenotano lunghe telefonate di scoperta "gratuite" che non si convertono mai

    • Più interlocutori che non riescono a mettersi d'accordo sull'orario dell'incontro

    • cancellazioni dell'ultimo minuto che interrompono la settimana del tuo team

    • Scope creep causato da tipi di chiamata poco chiari o da prezzi poco chiari

    • Un arretrato di fatture minuscole per sessioni brevi

    • Programmazione manuale che porta a ritardi e a contatti persi.

    Senza l'automazione, il ciclo si presenta così:

    1. Si invia un'e-mail per trovare un orario

    2. Si invia una fattura dopo la telefonata

    3. Si inviano promemoria per cercare di ottenere il pagamento

    4. Consegni il lavoro prima di ricevere il denaro

    Questo comporta un dispendio di ore di lavoro e aumenta il rischio di non essere pagati.

    Perché riscuotere i pagamenti al momento della prenotazione è importante per le agenzie

    Riscuotere i pagamenti in anticipo cambia l'economia della tua settimana. Ti aiuta a:

    • Migliorare il flusso di cassa ed eliminare i pagamenti in ritardo

    • Ridurre i no-show aggiungendo un impegno finanziario

    • Concentrare il tuo team su acquirenti seri

    • Stabilire aspettative chiare su obiettivi e risultati

    • Risparmiare tempo automatizzando la programmazione e i promemoria

    Quando la programmazione e i prezzi funzionano insieme, i clienti sanno cosa stanno acquistando e tu sai che il tuo calendario riflette la domanda reale.

    Strategie di determinazione dei prezzi che funzionano per le agenzie

    Di seguito sono riportate le strategie testate dalle agenzie che si abbinano naturalmente ai flussi di prenotazione a pagamento di Doodle. Ciascuna di esse funziona con Stripe tramite la pagina di prenotazione di Doodle o 1:1.

    Scoperta e diagnosi prepagate

    Cosa vendere: consulenza, revisione o sessione strategica a pagamento della durata di 30-60 minuti.

    Prezzo: Prezzo forfettario, con possibilità di accredito su un progetto

    Configurazione di Doodle:

    • Crea una pagina di prenotazione per un consulto strategico

    • Collega Stripe

    • Utilizza le domande di assunzione per raccogliere link, obiettivi e accesso all'analisi

    Perché funziona:

    Il filtro elimina i potenziali clienti non qualificati e ti fa pagare per le tue competenze.

    Depositi per incontri preliminari

    Cosa vendere: Chiamata di inizio progetto o di preparazione al workshop

    Prezzo: 10-30% di deposito

    Configurazione di Doodle:

    • Crea una chiamata di kickoff 1:1

    • Aggiungi i termini di deposito alla descrizione

    • Usa dei buffer per dare al tuo team il tempo di prepararsi

    Perché funziona:

    Deposito = impegno. I clienti si muovono con decisione e rispettano i tempi di preparazione.

    Pacchetti e giornate VIP

    Cosa vendere: Sprint del marchio, revisione della landing page, formazione sui media, correzione dei dati analitici, giornata VIP

    Prezzo: Costo fisso con risultati chiari

    Configurazione di Doodle:

    • Crea pagine di prenotazione separate per ogni pacchetto

    • Aggiungi il tuo logo e i colori del tuo marchio con Doodle Pro/Teams

    • Aggiungi automaticamente i link per lo zoom e l'incontro

    Perché funziona:

    I clienti scelgono tra opzioni semplici. Si evitano proposte lunghe per piccoli impegni.

    Pacchetti di sessioni e contratti a termine

    Cosa vendere:

    • 4 sessioni di direzione creativa

    • 6 sessioni di test CRO

    • Blocchetti mensili di fidelizzazione

    Prezzo: Sconto per pagamento anticipato

    Configurazione Doodle:

    • Imposta una pagina di prenotazione per le sessioni di retainer

    • Tieni traccia dell'utilizzo del bundle con le domande di assunzione

    • Usa Zapier per avvisare i clienti quando il loro saldo è basso

    Perché funziona:

    Entrate prevedibili + meno microfatture.

    Workshop e formazione con posti limitati

    Cosa vendere: Formazione sulle pubbliche relazioni, workshop su Google Ads, laboratorio sui contenuti dei social media

    Prezzo: Costo per posto a sedere

    Configurazione di Doodle:

    • Utilizza un foglio di iscrizione per controllare i limiti dei posti a sedere

    • Aggiungi un link alla pagina di prenotazione nella descrizione per consentire ai partecipanti di pagare.

    • Per i gruppi composti da più persone, usa un sondaggio di gruppo per trovare la data migliore.

    Perché funziona:

    Controlla le dimensioni della classe e riduci gli abbandoni dell'ultimo minuto.

    Prezzi urgenti, fuori orario e prioritari

    Cosa vendere: Consulenze il giorno stesso, chiamate nel fine settimana, supporto in caso di crisi, revisione pre-lancio

    Prezzo: Supplemento premium

    Configurazione di Doodle:

    • Crea una pagina di prenotazione di sessioni prioritarie

    • Utilizza orari personalizzati e finestre di preavviso brevi

    • Aggiungi promemoria 12-24 ore prima della sessione

    Perché funziona:

    Offri flessibilità senza esaurire il tuo team.

    Regole per cancellare, riprogrammare e non presentarsi

    Politiche da impostare:

    • Riprogrammazione gratuita > 24-48 ore

    • Tariffa parziale entro 24 ore

    • Tariffa piena in caso di mancata presentazione

    Configurazione di Doodle:

    • Aggiungi le politiche nella tua descrizione (o lascia che sia l'AI a redigerle in Doodle Pro)

    • Utilizza scadenze di prenotazione e promemoria automatici

    Perché funziona:

    Regole semplici per rendere affidabile il tuo calendario.

    Modelli di prezzo suggeriti per tipo di agenzia

    Tipo di agenzia

    Sessione a pagamento consigliata

    Modello di prezzo ideale

    Note

    Studio di branding

    Audit del marchio, workshop

    Prezzo forfettario o deposito

    Ottimo per la qualificazione di piccoli progetti

    Agenzia di pubbliche relazioni

    Media Training, Crisis Call

    Tariffa per posto o tariffa urgente

    Alto valore, tempo limitato

    Performance Marketing

    Audit PPC

    Prezzo fisso, credito ammissibile

    Forte stimolo alla conversione

    Sviluppo web

    Pacchetto di sessioni di supporto

    Blocchi prepagati

    Riduce la microfatturazione

    Studio creativo

    Giornata VIP

    Tariffa forfettaria premium

    Alto margine, alta concentrazione

    Suggerimenti pratici per stabilire i prezzi e ridurre l'attrito

    • Prezzo per il tempo totale, non per la durata della sessione (include la preparazione e il follow-up).

    • Fai un prezzo per i risultati, non per i minuti

    • Offri 2-3 opzioni al massimo per ridurre la paralisi da scelta

    • Usa le domande di ingresso per migliorare la qualità della chiamata (link, obiettivi, attività)

    • Aggiungi dei buffer per proteggere il lavoro profondo

    • Limita le finestre di prenotazione: le sessioni standard si prenotano con più di 24 ore di anticipo.

    • Chiarisci chiaramente nella descrizione la valuta, l'IVA e i rimborsi.

    • Attiva i promemoria per ridurre i no-show

    • Aggiungi automaticamente collegamenti video (Zoom, Meet, Webex, Teams)

    • Marca l'esperienza con il tuo logo e i tuoi colori

    Errori comuni da evitare

    • Offrire chiamate gratuite di 30-60 minuti

    • Nascondere le politiche di cancellazione nella stampa fine

    • Mischiare troppi prezzi in una pagina di prenotazione

    • Dimenticare i fusi orari (Doodle lo gestisce automaticamente)

    • Saltare le tariffe per la riprogrammazione/no-show

    • Inviare fatture dopo gli incontri

    • Dimenticare il prezzo di componenti aggiuntivi comuni

    Come Doodle aiuta le agenzie a raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione

    Le funzioni principali di Doodle supportano i flussi di lavoro per la determinazione dei prezzi delle agenzie:

    Pagina di prenotazione + Stripe

    • I clienti scelgono un orario e pagano all'istante

    • Imposta la durata della sessione, i buffer e le finestre di prenotazione

    • Marca la tua pagina con logo e colori

    1:1 + Stripe

    • Offri slot selezionati per i clienti VIP

    • Ideale per depositi, servizi premium o giornate VIP

    Sondaggi di gruppo

    • Allinea più soggetti interessati in un momento

    • Dopo la conferma, invia un link alla pagina di prenotazione a pagamento

    Schede di iscrizione

    • Organizza workshop con posti limitati

    • Aggiungi link di pagamento in modo che ogni partecipante confermi il proprio posto

    Caratteristiche aggiuntive

    • Integrazioni di calendario (Google, Outlook, Apple)

    • Link automatici alle videoconferenze

    • Descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

    • Promemoria e scadenze per le prenotazioni

    • Integrazioni Zapier per CRM, Slack e fatturazione

    • Sicurezza di livello enterprise

    Esempi reali

    Agenzia di performance marketing: audit a pagamento

    • Audit PPC da 500 dollari con domande di assunzione

    • Il 30% si converte in clienti fissi

    • Niente più chiamate di "revisione gratuita" non retribuite

    Studio di marca: kickoff legato al deposito

    • Deposito raccolto al momento della prenotazione

    • Sondaggio di gruppo → Pagina di prenotazione

    • Le date del kickoff non si spostano più

    Agenzia di PR: media training a pagamento con limite di posti

    • Workshop da 6 posti

    • Foglio di iscrizione + Pagina di prenotazione

    • Le sessioni rimangono piene; il team si prepara in modo efficiente

    Agenzia di sviluppo web: pacchetti di supporto

    • Quattro sessioni di supporto prepagate

    • Pagina di prenotazione + Stripe

    • Programmazione chiara, meno fatture minuscole

    Punti di forza

    • Raccogli i pagamenti al momento della prenotazione per proteggere il tempo e il flusso di cassa

    • Trasforma la scoperta gratuita in una diagnosi a pagamento

    • Impacchetta le tue competenze in sessioni produttive

    • Usa depositi, pacchetti e giorni VIP per semplificare la determinazione dei prezzi

    • Lascia che Doodle automatizzi i promemoria, i link ai video e i pagamenti

    Iniziare a programmare meglio

    Quando la pianificazione e la determinazione dei prezzi funzionano insieme, risparmi ore ogni settimana e offri ai clienti un'esperienza più agevole. Con Doodle puoi impostare un link di prenotazione, collegare Stripe, aggiungere le tue condizioni e automatizzare i promemoria in pochi minuti.

    Inizia creando una pagina di prenotazione per il tuo servizio a pagamento e prova una diagnosi prepagata con il tuo prossimo cliente. Vedrai meno no-show, prenotazioni più rapide e clienti più fiduciosi.

    Sei pronto per iniziare? Crea subito un Doodle e scopri come le agenzie risparmiano tempo ogni settimana.

