Opkræv betaling ved booking: prisstrategier for bureauer

Som bureauejer arbejder du hårdt for at vinde kunder, styre processen og levere resultater. Men de største lækager dukker ofte op, før projektet overhovedet er begyndt. Udeblivelser, langsomme fakturaer og uklare priser kan dræne din kalender og dit cash flow. Du har brug for en enkel måde at prissætte din tid på og opkræve betaling ved booking - uden mere administrativt arbejde eller besværlige opfølgninger.
Denne guide beskriver gennemprøvede prisstrategier for bureauer, hvordan man opstiller klare betalingsregler, og hvordan man automatiserer hele processen med Doodle. Ved hjælp af Doodles bookingside eller 1:1 med Stripe kan du lade kunderne vælge en tid, betale med det samme og modtage kalenderinvitationer, videolinks, påmindelser og instruktioner - alt sammen i ét bookingflow.
Uanset om du driver et branding-studie, et PR-bureau eller et performance marketing-team, hjælper disse strategier dig med at beskytte din tid og understøtte forudsigelige indtægter.
Udfordringen for professionelle på bureauer
Bureauer arbejder i tempofyldte miljøer, hvor marginerne afhænger af at beskytte tiden. Almindelige problemer omfatter:
Prospekter, der booker lange "gratis" opdagelsesopkald, som aldrig konverterer
Flere interessenter, der ikke kan blive enige om et mødetidspunkt
Aflysninger i sidste øjeblik, der ødelægger dit teams uge
Omfangsforskydning forårsaget af uklare opkaldstyper eller uklar prissætning
Et efterslæb af små fakturaer fra korte sessioner
Manuel planlægning, der fører til forsinkelser og tabte leads
Uden automatisering ser cyklussen sådan ud:
Du sender en e-mail for at finde et tidspunkt
Du sender en faktura efter opkaldet
Du sender påmindelser for at indhente betaling
Du leverer arbejde, før du modtager penge
Det tærer på timerne og øger risikoen for ubetalt tid.
Hvorfor det er vigtigt for bureauer at opkræve betaling ved booking
At opkræve betaling på forhånd ændrer økonomien i din uge. Det hjælper dig:
Forbedre cash flow og eliminere forsinkede betalinger
Reducere no-shows ved at tilføje en økonomisk forpligtelse
Fokusere dit team på seriøse købere
Sætte klare forventninger til omfang og resultater
Sparer tid ved at automatisere planlægning og påmindelser
Når planlægning og prissætning arbejder sammen, ved kunderne, hvad de køber, og du ved, at din kalender afspejler den reelle efterspørgsel.
Prisstrategier, der virker for bureauer
Nedenfor er der bureautestede strategier, som passer naturligt sammen med Doodles betalte bookingflow. Alle fungerer med Stripe via Doodle Booking Page eller 1:1.
Forudbetalt opdagelse og diagnosticering
Hvad skal man sælge: 30-60 minutters betalt konsultation, revisionsgennemgang eller strategisession
Pris: Fast gebyr, eventuelt krediteret til et projekt
Opsætning af Doodle:
Opret en bookingside for strategikonsultation
Tilslut Stripe
Brug indgangsspørgsmål til at indsamle links, mål og adgang til analytics
Hvorfor det virker:
Filtrering fjerner ukvalificerede potentielle kunder og giver dig betaling for din ekspertise.
Indskud til kickoff-møder
Hvad skal man sælge? Kickoff-møde til projekt eller workshop
Pris: 10-30% depositum
Opsætning af Doodle:
Opret et kickoff-opkald 1:1
Tilføj vilkår for depositum til beskrivelsen
Brug buffere, så dit team har forberedelsestid
Hvorfor det virker:
Depositum = forpligtelse. Kunderne er beslutsomme og respekterer forberedelsestiden.
Producerede pakker og VIP-dage
Hvad kan man sælge? Brand sprint, landing page teardown, medietræning, analytics fix, VIP-dag
Pris: Fast gebyr med klare resultater
Opsætning af Doodle:
Opret separate bookingsider for hver pakke
Tilføj dit logo og dine brandfarver med Doodle Pro/Teams
Tilføj automatisk Zoom/Møde-links
Hvorfor det virker:
Kunderne vælger mellem enkle muligheder. Du undgår lange forslag til små opgaver.
Sessionspakker og fastholdelsesaftaler
Hvad kan man sælge?
4 sessioner med kreativ retning
6 sessioner med CRO-test
Månedlige fastholdelsesblokke
Pris: Rabat ved forudbetaling
Doodle-opsætning:
Opsæt en bookingside for en retainer-session
Spor brug af pakker med spørgsmål ved indgangen
Brug Zapier til at advare kunder, når deres saldo er lav
Hvorfor det virker:
Forudsigelig indtægt + færre mikrofakturaer.
Workshops og træning med begrænsede pladser
Hvad kan man sælge? PR-træning, Google Ads-workshop, indholdslaboratorium for sociale medier
Pris: Gebyr pr. plads
Opsætning af Doodle:
Brug et tilmeldingsark til at kontrollere antallet af pladser
Tilføj et link til en bookingside i beskrivelsen, så deltagerne kan betale
For grupper med flere hold kan du bruge en gruppeafstemning til at finde den bedste dato
Hvorfor det virker:
Du kontrollerer holdstørrelsen og reducerer frafald i sidste øjeblik.
Rush-, efter-timers- og prioritetspriser
Hvad skal man sælge? Konsultationer samme dag, weekendopkald, krisestøtte, gennemgang før lancering
Hvad koster det? Premium-tillæg
Opsætning af Doodle:
Opret en side til booking af prioriterede sessioner
Brug tilpassede timer og vinduer med kort varsel
Tilføj påmindelser 12-24 timer før sessionen
Hvorfor det virker:
Du tilbyder fleksibilitet uden at udbrænde dit team.
Regler for aflysning, omlægning og udeblivelse
Politikker, der skal indstilles:
Gratis omlægning > 24-48 timer
Delvist gebyr inden for 24 timer
Fuldt gebyr ved udeblivelse
Opsætning af Doodle:
Tilføj politikker i din beskrivelse (eller lad AI udarbejde dem i Doodle Pro)
Brug bookingfrister og automatiske påmindelser
Hvorfor det virker:
Enkle regler holder din kalender pålidelig.
Foreslåede prismodeller efter bureautype
Bureau-type
Anbefalet betalt session
Ideel prismodel
Bemærkninger
Branding-studie
Brand-audit, workshop
Fast gebyr eller depositum
Perfekt til kvalificering af små projekter
PR-bureau
Medietræning, kriseopkald
Gebyr pr. plads eller hastegebyr
Høj værdi, tidsfølsom
Performance-markedsføring
PPC-revision
Fast pris, kreditberettiget
Stærk konverteringsdriver
Webudvikling
Pakke med support-sessioner
Forudbetalte blokke
Reducerer mikrofakturering
Kreativt studie
VIP-dag
Premium fast gebyr
Høj margen, højt fokus
Praktiske tips til at fastsætte priser og reducere friktion
Pris for den samlede tid, ikke sessionens varighed (inkl. forberedelse + opfølgning)
Pris for resultater, ikke minutter
Tilbyd maksimalt 2-3 muligheder for at reducere valglammelse
Brug indgangsspørgsmål til at forbedre opkaldskvaliteten (links, mål, aktiver)
Tilføj buffere for at beskytte dybtgående arbejde
Begræns bookingvinduer - standardsessioner bookes 24 timer eller mere ud i fremtiden
Afklar valuta, moms og tilbagebetaling tydeligt i beskrivelsen
Slå påmindelser til for at reducere udeblivelser
Tilføj automatisk videolinks (Zoom, Meet, Webex, Teams)
Brand oplevelsen med dit logo og dine farver
Almindelige fejl at undgå
At tilbyde gratis opkald på 30-60 minutter
At skjule afbestillingsregler med småt
At blande for mange priser på en bookingside
Glemme tidszoner (Doodle håndterer dette automatisk)
Springe gebyrer for omlægning/ikke at møde op over
Sender fakturaer efter møder
Glemmer at prissætte almindelige add-ons
Sådan hjælper Doodle bureauer med at opkræve betaling ved booking
Doodles kernefunktioner understøtter bureauernes prissætningsworkflows:
Bookingside + Stripe
Kunder vælger en tid og betaler med det samme
Indstil sessionslængde, buffere og bookingvinduer
Brand din side med logo og farver
1:1 + Stripe
Tilbyd håndplukkede slots til VIP-kunder
Perfekt til indskud, premium-tjenester eller VIP-dage
Afstemninger i grupper
Saml flere interessenter på et tidspunkt
Når du har bekræftet, skal du sende et link til en betalt bookingside
Tilmeldingsark
Kør workshops med begrænset antal pladser
Tilføj betalingslinks, så hver deltager bekræfter sin plads
Yderligere funktioner
Kalenderintegrationer (Google, Outlook, Apple)
Automatiske links til videokonferencer
AI-genererede mødebeskrivelser
Påmindelser og deadlines for booking
Zapier-integrationer til CRM, Slack, fakturering
Sikkerhed på virksomhedsniveau
Eksempler fra den virkelige verden
Performance marketing-agentur: betalt audit
500 $ PPC-revision med indledende spørgsmål
30 % konverteres til faste kunder
Ikke flere ubetalte "gratis gennemgang"-opkald
Brand-studie: kickoff bundet til depositum
Depositum opkrævet ved booking
Gruppeafstemning → bookingside
Kickoff-datoer flytter ikke længere rundt
PR-bureau: betalt medietræning med pladsbegrænsning
Workshop med 6 pladser
Tilmeldingsark + bookingside
Sessionerne forbliver fulde; teamet forbereder sig effektivt
Webudviklingsbureau: supportpakker
Fire forudbetalte support-sessioner
Bookingside + Stripe
Klar planlægning, færre små fakturaer
Det vigtigste at vide
Indsaml betalinger ved booking for at beskytte tid og cash flow
Gør gratis opdagelse til en betalt diagnose
Pak din ekspertise ind i produktificerede sessioner
Brug indskud, bundter og VIP-dage til at forenkle prissætningen
Lad Doodle automatisere påmindelser, videolinks og betalinger
Kom i gang med bedre planlægning
Når planlægning og prisfastsættelse arbejder sammen, sparer du timer hver uge og giver kunderne en mere smidig oplevelse. Med Doodle kan du oprette et bookinglink, forbinde Stripe, tilføje dine vilkår og automatisere påmindelser på få minutter.
Start med at oprette en bookingside for din bedst betalte tjeneste, og prøv en forudbetalt diagnose med dit næste lead. Du vil se færre no-shows, hurtigere bookinger og mere selvsikre kunder.
Er du klar til at komme i gang? Opret en Doodle nu og se, hvordan bureauer sparer tid hver uge.