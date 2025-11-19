Planificación
Cobrar en el momento de la reserva: estrategias de precios para las agencias
Tiempo de lectura: 10 minutos
Como propietario de una agencia, trabajas duro para ganar clientes, guiar el proceso y obtener resultados. Sin embargo, las mayores fugas suelen aparecer incluso antes de que empiece el proyecto. Las ausencias, las facturas lentas y los precios poco claros pueden agotar tu calendario y tu flujo de caja. Necesitas una forma sencilla de fijar el precio de tu tiempo y cobrar en el momento de la reserva, sin más trabajo administrativo ni seguimientos incómodos.
Esta guía cubre estrategias de precios probadas para agencias, cómo establecer reglas de pago claras y cómo automatizar todo el proceso con Doodle. Usando la Página de Reservas de Doodle o 1:1 con Stripe, puedes dejar que los clientes elijan una hora, paguen inmediatamente y reciban invitaciones de calendario, enlaces de vídeo, recordatorios e instrucciones, todo en un solo flujo de reservas.
Tanto si diriges un estudio de branding, una agencia de relaciones públicas o un equipo de marketing de resultados, estas estrategias te ayudarán a proteger tu tiempo y a mantener unos ingresos predecibles.
El reto al que se enfrentan los profesionales de las agencias
Las agencias operan en entornos acelerados en los que los márgenes dependen de la protección del tiempo. Los problemas más comunes son
Clientes potenciales que reservan largas llamadas de descubrimiento "gratuitas" que nunca se convierten
Múltiples partes interesadas que no se ponen de acuerdo sobre la hora de la reunión
Cancelaciones de última hora que rompen la semana de tu equipo
Ampliación del alcance causada por tipos de llamadas o precios poco claros
Una acumulación de pequeñas facturas de sesiones cortas
Programación manual que provoca retrasos y pérdida de clientes potenciales
Sin automatización, el ciclo es así:
Envías un correo electrónico para encontrar una hora
Envías una factura después de la llamada
Envías recordatorios para perseguir el pago
Entregas el trabajo antes de recibir el dinero
Esto consume horas y aumenta el riesgo de impago.
Por qué cobrar en el momento de la contratación es importante para las agencias
Cobrar por adelantado cambia la economía de tu semana. Te ayuda a
Mejorar el flujo de caja y eliminar la morosidad
Reducir las ausencias añadiendo un compromiso financiero
Centrar tu equipo en los compradores serios
Establecer expectativas claras sobre el alcance y los resultados
Ahorrar tiempo automatizando la programación y los recordatorios
Cuando la programación y los precios funcionan juntos, los clientes saben lo que compran y tú sabes que tu calendario refleja la demanda real.
Estrategias de fijación de precios que funcionan para las agencias
A continuación se muestran estrategias probadas por agencias que combinan de forma natural con los flujos de reservas de pago de Doodle. Cada una funciona con Stripe a través de la Página de reservas de Doodle o 1:1.
Descubrimiento y diagnóstico prepago
Qué vender: consulta de pago de 30-60 minutos, revisión de auditoría o sesión de estrategia
Precio: Tarifa plana, con abono opcional a un proyecto
Configuración de Doodle:
Crear una página de reserva de consulta estratégica
Conecta Stripe
Utiliza preguntas de admisión para recopilar enlaces, objetivos, acceso a análisis
Por qué funciona:
El filtrado elimina los clientes potenciales no cualificados y hace que te paguen por tu experiencia.
Depósitos para reuniones iniciales
Qué vender: Llamada de inicio de proyecto o de preparación de taller
Precio: 10-30% de depósito
Configuración de Doodle:
Crear una convocatoria de lanzamiento 1:1
Añade condiciones de depósito a la descripción
Utiliza tiempos de margen para que tu equipo tenga tiempo de preparación
Por qué funciona:
Depósito = compromiso. Los clientes se mueven con decisión y respetan el tiempo de preparación.
Paquetes producidos y días VIP
Qué vender: Sprint de marca, desmontaje de la página de aterrizaje, formación en medios de comunicación, corrección de análisis, día VIP
Precio: Tarifa fija con resultados claros
Configuración de Doodle:
Crea páginas de reserva independientes para cada paquete
Añade tu logotipo y los colores de tu marca con Doodle Pro/Equipos
Añade automáticamente enlaces de Zoom/Reunión
Por qué funciona:
Los clientes eligen entre opciones sencillas. Evitas largas propuestas para pequeños compromisos.
Paquetes de sesiones y retenedores
Qué vender:
4 sesiones de dirección creativa
6 sesiones de pruebas de CRO
Bloques de retención mensuales
Precio: Descuento por pago anticipado
Configuración de Doodle:
Configurar una página de reserva de sesiones de retención
Haz un seguimiento del uso del paquete con preguntas de admisión
Utiliza Zapier para avisar a los clientes cuando su saldo sea bajo
Por qué funciona:
Ingresos predecibles + menos microfacturas.
Talleres y formación con plazas limitadas
Qué vender: Formación en RRPP, taller de Google Ads, laboratorio de contenidos para redes sociales
Precio: Por plaza
Configuración:
Utiliza una Hoja de Inscripción para controlar el límite de plazas
Añade un enlace a la Página de Reservas en la descripción para que los asistentes puedan pagar
Para grupos de varios equipos, utiliza una Encuesta de Grupo para encontrar la mejor fecha
Por qué funciona:
Controlas el tamaño de la clase y reduces las bajas de última hora.
Precios urgentes, fuera de horario y prioritarios
Qué vender: Consultas el mismo día, llamadas en fin de semana, apoyo en crisis, revisión previa al lanzamiento
Precio: Recargo Premium
Configuración de Doodle:
Crea una Página de Reserva de Sesión Prioritaria
Utiliza horarios personalizados y ventanas de aviso con poca antelación
Añade recordatorios entre 12 y 24 horas antes de la sesión
Por qué funciona:
Ofrece flexibilidad sin quemar a tu equipo.
Reglas para cancelar, reprogramar y no presentarse
Políticas a establecer:
Reprogramación gratuita > 24-48 horas
Cargo parcial en 24 horas
Tarifa completa por no presentarse
Configuración de Doodle:
Añade políticas en tu descripción (o deja que AI las redacte en Doodle Pro)
Utiliza plazos de reserva y recordatorios automáticos
Por qué funciona:
Unas normas sencillas mantienen la fiabilidad de tu calendario.
Modelos de precios sugeridos por tipo de agencia
Tipo de agencia
Sesión de pago recomendada
Modelo de precio ideal
Notas
Estudio de marca
Auditoría de marca, Taller
Tarifa plana o depósito
Ideal para la cualificación de pequeños proyectos
Agencia de RRPP
Formación para medios de comunicación, Llamada de crisis
Tarifa por plaza o por urgencia
Alto valor, sensible al tiempo
Marketing de resultados
Auditoría PPC
Precio fijo, con derecho a crédito
Fuerte impulsor de la conversión
Desarrollo web
Paquete de sesiones de soporte
Bloques prepagados
Reduce la microfacturación
Estudio Creativo
Día VIP
Tarifa plana premium
Alto margen, alto enfoque
Consejos prácticos para fijar precios y reducir la fricción
Precio por tiempo total, no por duración de la sesión (incluye preparación + seguimiento)
Cotiza por los resultados, no por los minutos
Ofrece 2-3 opciones como máximo para reducir la parálisis de la elección
Utiliza preguntas de admisión para mejorar la calidad de la llamada (enlaces, objetivos, activos)
Añade tiempos de margen para proteger el trabajo en profundidad
Limita las ventanas de reserva: las sesiones estándar se reservan con más de 24 horas de antelación
Aclara claramente en la descripción la moneda, el IVA y los reembolsos
Activa los recordatorios para reducir las ausencias
Añade automáticamente enlaces de vídeo (Zoom, Meet, Webex, Teams)
Marca la experiencia con tu logotipo y colores
Errores comunes que debes evitar
Ofrecer llamadas gratuitas de 30-60 minutos
Ocultar las políticas de cancelación en la letra pequeña
Mezclar demasiados precios en una página de reserva
Olvidar las zonas horarias (Doodle lo hace automáticamente)
Omitir los gastos de reprogramación/no presentación
Enviar facturas después de las reuniones
Olvidar el precio de los complementos habituales
Cómo ayuda Doodle a las agencias a cobrar en el momento de la reserva
Las funciones principales de Doodle ayudan a las agencias a fijar los precios:
Página de reservas + Stripe
Los clientes eligen una hora y pagan al instante
Establece la duración de la sesión, los tiempos de margen y las ventanas de reserva
Marca tu página con logotipo y colores
1:1 + Stripe
Ofrece franjas horarias seleccionadas a clientes VIP
Ideal para depósitos, servicios premium o días VIP
Encuestas de grupo
Alinea a varios interesados en un tiempo
Después de confirmar, envía un enlace de Página de Reservas de pago
Hojas de inscripción
Organiza talleres con límite de plazas
Añade enlaces de pago para que cada asistente confirme su plaza
Funciones adicionales
Integraciones de calendario (Google, Outlook, Apple)
Enlaces automáticos de videoconferencia
Descripciones de reuniones generadas por IA
Recordatorios y plazos de reserva
Integraciones Zapier para CRM, Slack, facturación
Seguridad de nivel empresarial
Ejemplos reales
Agencia de marketing de resultados: auditoría de pago
Auditoría PPC de 500 $ con preguntas de admisión
El 30% se convierte en contratos de permanencia
Se acabaron las llamadas de "revisión gratuita" no remuneradas
Estudio de marcas: inicio vinculado a un depósito
Depósito cobrado en el momento de la reserva
Encuesta de grupo → Página de reserva
Las fechas de inicio ya no cambian
Agencia de relaciones públicas: formación de pago para medios de comunicación con límite de plazas
Taller de 6 plazas
Hoja de inscripción + Página de reservas
Las sesiones permanecen llenas; el equipo se prepara eficazmente
Agencia de desarrollo web: paquetes de asistencia
Cuatro sesiones de soporte prepagadas
Página de reservas + Stripe
Programación clara, menos facturas diminutas
Puntos clave
Cobra los pagos en el momento de la reserva para proteger el tiempo y el flujo de caja
Convierte el descubrimiento gratuito en un diagnóstico de pago
Empaqueta tu experiencia en sesiones productizadas
Utiliza depósitos, paquetes y días VIP para simplificar la fijación de precios
Deja que Doodle automatice los recordatorios, los enlaces de vídeo y los pagos
Empieza con una mejor programación
Cuando la programación y los precios funcionan juntos, ahorras horas cada semana y ofreces a los clientes una experiencia más fluida. Con Doodle, puedes configurar un enlace de reserva, conectar Stripe, añadir tus condiciones y automatizar los recordatorios en cuestión de minutos.
Empieza creando una Página de Reserva para tu servicio de pago más importante y prueba un diagnóstico prepago con tu próximo cliente potencial. Verás menos no-shows, reservas más rápidas y clientes más confiados.
¿Listo para empezar? Crea un Doodle ahora y comprueba cómo las agencias ahorran tiempo cada semana.
Planificación