Terminplanung
Zahlungen bei der Buchung eintreiben: Preisstrategien für Agenturen
Als Inhaber einer Agentur arbeitest du hart daran, Kunden zu gewinnen, den Prozess zu steuern und Ergebnisse zu liefern. Doch die größten Lecks zeigen sich oft, bevor das Projekt überhaupt beginnt. Nichterscheinen, schleppende Rechnungen und unklare Preise können deinen Kalender und deinen Cashflow belasten. Du brauchst eine unkomplizierte Methode, um deine Zeit zu bepreisen und Zahlungen bei der Buchung zu kassieren - ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand oder unangenehme Nachfragen.
In diesem Leitfaden erfährst du, welche Preisstrategien sich für Agenturen bewährt haben, wie du klare Zahlungsregeln aufstellst und wie du den gesamten Prozess mit Doodle automatisieren kannst. Mit der Buchungsseite von Doodle oder 1:1 mit Stripe kannst du Kunden einen Termin wählen lassen, sofort bezahlen und Kalendereinladungen, Videolinks, Erinnerungen und Anweisungen erhalten - alles in einem Buchungsablauf.
Egal, ob du ein Branding-Studio, eine PR-Agentur oder ein Performance-Marketing-Team betreibst, diese Strategien helfen dir, deine Zeit zu schützen und planbare Einnahmen zu erzielen.
Die Herausforderung für Agenturprofis
Agenturen arbeiten in einem schnelllebigen Umfeld, in dem die Gewinnspanne vom Schutz der Zeit abhängt. Häufige Probleme sind:
Interessenten buchen lange "kostenlose" Entdeckungsgespräche, die nie zu einem Ergebnis führen
Mehrere Interessengruppen, die sich nicht auf eine Besprechungszeit einigen können
Absagen in letzter Minute, die die Woche deines Teams zerstören
Unklarheit über die Art des Gesprächs oder die Preisgestaltung führt zu einer Ausweitung des Umfangs
Ein Rückstand von kleinen Rechnungen aus kurzen Sitzungen
Manuelle Terminplanung, die zu Verzögerungen und verlorenen Leads führt
Ohne Automatisierung sieht der Kreislauf wie folgt aus:
Du schreibst eine E-Mail, um einen Termin zu finden
Du schickst eine Rechnung nach dem Gespräch
Du schickst Mahnungen, um die Zahlung zu verfolgen
Du lieferst die Arbeit ab, bevor du das Geld erhalten hast
Das verschlingt Stunden und erhöht das Risiko, dass die Arbeit nicht bezahlt wird.
Warum es für Agenturen wichtig ist, Zahlungen bei der Buchung einzuziehen
Wenn du die Zahlung im Voraus eintreibst, verändert sich die Wirtschaftlichkeit deiner Woche. Es hilft dir:
den Cashflow zu verbessern und verspätete Zahlungen zu vermeiden
Reduzierst du die Zahl der nicht erschienenen Kunden, indem du eine finanzielle Verpflichtung eingehst
dein Team auf ernsthafte Kunden zu konzentrieren
Klare Erwartungen an Umfang und Ergebnisse setzen
Zeit zu sparen, indem du die Terminplanung und Erinnerungen automatisierst
Wenn Terminplanung und Preisgestaltung zusammenarbeiten, wissen die Kunden, was sie kaufen, und du weißt, dass dein Kalender die tatsächliche Nachfrage widerspiegelt.
Preisstrategien, die für Agenturen funktionieren
Die folgenden Strategien sind von Agenturen erprobt und lassen sich gut mit Doodles bezahlten Buchungsabläufen kombinieren. Jede dieser Strategien funktioniert mit Stripe über die Doodle-Buchungsseite oder 1:1.
Bezahlte Entdeckung und Diagnose
Was du verkaufen kannst: 30-60 Minuten bezahlte Beratung, Audit oder Strategiesitzung
Preis: Pauschalpreis, optional Anrechnung auf ein Projekt
Doodle-Einrichtung:
Erstelle eine Strategieberatungs-Buchungsseite
Stripe verbinden
Verwende Eingangsfragen, um Links, Ziele und Analytics-Zugang zu sammeln
Warum es funktioniert:
Durch das Filtern werden unqualifizierte Interessenten aussortiert und du wirst für dein Fachwissen bezahlt.
Einzahlungen für Kickoff-Meetings
Was du verkaufen solltest: Projektauftakt oder Workshop-Vorbereitungsgespräch
Preis: 10-30% Anzahlung
Doodle-Einrichtung:
Erstellen eines Kickoff-Calls 1:1
Füge die Bedingungen für die Anzahlung in die Beschreibung ein
Verwende Puffer, damit dein Team Zeit zur Vorbereitung hat
Warum es funktioniert:
Anzahlung = Verpflichtung. Kunden handeln entschlossen und respektieren die Vorbereitungszeit.
Produktbasierte Pakete und VIP-Tage
Was du verkaufen kannst: Brand Sprint, Landing Page Teardown, Medientraining, Analytics Fix, VIP-Tag
Preis: Festpreis mit klaren Ergebnissen
Doodle-Einrichtung:
Erstelle separate Buchungsseiten für jedes Paket
Füge dein Logo und deine Markenfarben mit Doodle Pro/Teams hinzu
Automatisches Hinzufügen von Zoom/Meet-Links
Warum es funktioniert:
Kunden wählen aus einfachen Optionen aus. Du vermeidest lange Angebote für kleine Engagements.
Sitzungspakete und Retainers
Was du verkaufen kannst:
4 Sitzungen zur kreativen Ausrichtung
6 CRO-Testsitzungen
Monatliche Retainer-Blöcke
Preis: Rabatt bei Vorauszahlung
Doodle-Einrichtung:
Richte eine Buchungsseite für Retainer-Sitzungen ein
Verfolge die Nutzung des Pakets mit Eingangsfragen
Verwende Zapier, um Kunden zu benachrichtigen, wenn ihr Kontostand niedrig ist.
Warum es funktioniert:
Vorhersehbare Einnahmen und weniger Mikro-Rechnungen.
Workshops und Schulungen mit begrenzten Plätzen
Was du verkaufen kannst: PR-Schulung, Google Ads Workshop, Social Media Content Lab
Preis: Gebühr pro Sitzplatz
Doodle-Einrichtung:
Verwende ein Anmeldeformular, um die Anzahl der Plätze zu kontrollieren.
Füge einen Link zur Buchungsseite in die Beschreibung ein, damit die Teilnehmer bezahlen können.
Verwende bei Gruppen mit mehreren Teilnehmern eine Gruppenumfrage, um den besten Termin zu finden.
Warum es funktioniert:
Du kontrollierst die Klassengröße und reduzierst Abmeldungen in letzter Minute.
Rush-, After-Hours- und Priority-Preise
Was du verkaufen solltest: Beratungen am selben Tag, Anrufe am Wochenende, Krisenhilfe, Überprüfung vor der Markteinführung
Preis: Premium-Zuschlag
Doodle-Einrichtung:
Erstelle eine Buchungsseite für Prioritätssitzungen
Benutzerdefinierte Zeiten und kurzfristige Zeitfenster verwenden
Füge Erinnerungen 12-24 Stunden vor der Sitzung hinzu
Warum es funktioniert:
Du bietest Flexibilität, ohne dein Team auszubrennen.
Regeln für Absagen, Verschiebungen und Nichterscheinen
Festzulegende Regeln:
Kostenlose Verschiebung > 24-48 Stunden
Teilweise Gebühr innerhalb von 24 Stunden
Volle Gebühr bei Nichterscheinen
Doodle-Einrichtung:
Füge Richtlinien in deiner Beschreibung hinzu (oder lass sie von AI in Doodle Pro erstellen)
Verwende Buchungsfristen und automatische Erinnerungen
Warum es funktioniert:
Einfache Regeln machen deinen Kalender zuverlässig.
Vorgeschlagene Preismodelle nach Agenturtyp
Agentur-Typ
Empfohlene bezahlte Sitzung
Ideales Preismodell
Anmerkungen
Branding Studio
Brand-Audit, Workshop
Pauschalgebühr oder Anzahlung
Ideal für die Qualifizierung kleiner Projekte
PR-Agentur
Medientraining, Krisengespräch
Pro Sitzplatz oder Eilzuschlag
Hochwertig, zeitkritisch
Performance Marketing
PPC-Audit
Festpreis, kreditfähig
Starker Konversionsfaktor
Web-Entwicklung
Support Session Bundle
Im Voraus bezahlte Blöcke
Reduziert Kleinstbeträge
Kreativ-Studio
VIP-Tag
Premium-Pauschale
Hohe Marge, hoher Fokus
Praktische Tipps zur Preisgestaltung und Reduzierung von Reibungsverlusten
Preis für die Gesamtzeit, nicht für die Dauer der Sitzung (einschließlich Vor- und Nachbereitung)
Preise für Ergebnisse, nicht für Minuten
Biete maximal 2-3 Optionen an, um die Qual der Wahl zu verringern
Verwende Eingangsfragen, um die Gesprächsqualität zu verbessern (Links, Ziele, Assets)
Füge Puffer hinzu, um tiefgehende Arbeit zu schützen
Begrenze das Buchungsfenster - Standardsitzungen sind ab 24 Stunden ausgebucht
Kläre Währung, Mehrwertsteuer und Rückerstattung in der Beschreibung klar ab
Schalte Erinnerungen ein, um das Nichterscheinen zu reduzieren
Füge automatisch Videolinks hinzu (Zoom, Meet, Webex, Teams)
Kennzeichne das Erlebnis mit deinem Logo und deinen Farben
Häufige Fehler, die du vermeiden solltest
Kostenlose 30-60-minütige Anrufe anbieten
Stornierungsbedingungen im Kleingedruckten verstecken
Zu viele Preise auf einer Buchungsseite mischen
Zeitzonen vergessen (Doodle regelt dies automatisch)
Gebühren für Terminverschiebung/No-Show auslassen
Versenden von Rechnungen nach Meetings
Vergessen der Preise für übliche Zusatzleistungen
Wie Doodle Agenturen hilft, Zahlungen bei der Buchung einzuziehen
Die Kernfunktionen von Doodle unterstützen die Arbeitsabläufe bei der Preisgestaltung von Agenturen:
Buchungsseite + Stripe
Kunden wählen eine Zeit aus und zahlen sofort
Lege Sitzungslänge, Puffer und Buchungsfenster fest
Gestalte deine Seite mit Logo und Farben
1:1 + Stripe
Biete VIP-Kunden handverlesene Zeitfenster an
Ideal für Einzahlungen, Premium-Dienste oder VIP-Tage
Gruppenumfragen
Stimme mehrere Interessengruppen auf eine Zeit ab
Sende nach der Bestätigung einen Link zur bezahlten Buchungsseite
Anmeldeformulare
Veranstalte Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl
Füge Zahlungslinks hinzu, damit jeder Teilnehmer seinen Platz bestätigt
Zusätzliche Funktionen
Kalenderintegrationen (Google, Outlook, Apple)
Automatische Links für Videokonferenzen
KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Erinnerungen und Buchungsfristen
Zapier-Integrationen für CRM, Slack und Rechnungsstellung
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Beispiele aus der Praxis
Performance-Marketing-Agentur: Bezahltes Audit
500 $ PPC-Audit mit Eingangsfragen
30 % der Kunden werden zu Vertragspartnern
Keine unbezahlten Anrufe zur "kostenlosen Überprüfung" mehr
Markenstudio: Kickoff an Anzahlung gebunden
Kaution wird bei der Buchung erhoben
Gruppenumfrage → Buchungsseite
Kickoff-Termine können nicht mehr verschoben werden
PR-Agentur: Bezahltes Medientraining mit Platzbegrenzung
Workshop mit 6 Plätzen
Anmeldeformular + Buchungsseite
Sitzungen bleiben voll; Team bereitet sich effizient vor
Webentwicklungsagentur: Support-Bundles
Vier im Voraus bezahlte Support-Sitzungen
Buchungsseite + Stripe
Klare Terminplanung, weniger kleine Rechnungen
Die wichtigsten Erkenntnisse
Erfasse Zahlungen bei der Buchung, um Zeit und Cashflow zu schützen
Verwandle eine kostenlose Erkundung in eine bezahlte Diagnose
Verpacke dein Fachwissen in produktbezogene Sitzungen
Verwende Anzahlungen, Pakete und VIP-Tage, um die Preisgestaltung zu vereinfachen
Lass Doodle Erinnerungen, Videolinks und Zahlungen automatisieren
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Wenn Terminplanung und Preisgestaltung zusammenarbeiten, sparst du jede Woche Stunden und bietest deinen Kunden ein reibungsloses Erlebnis. Mit Doodle kannst du in wenigen Minuten einen Buchungslink einrichten, Stripe anbinden, deine Bedingungen hinzufügen und Erinnerungen automatisieren.
Beginne damit, eine Buchungsseite für deine kostenpflichtige Dienstleistung einzurichten und probiere eine Prepaid-Diagnose mit deinem nächsten Kunden aus. Du wirst weniger Absagen, schnellere Buchungen und zufriedenere Kunden sehen.
Bist du bereit, loszulegen? Erstelle jetzt ein Doodle und sieh, wie Agenturen jede Woche Zeit sparen.