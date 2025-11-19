Zahlungen bei der Buchung eintreiben: Preisstrategien für Agenturen

Als Inhaber einer Agentur arbeitest du hart daran, Kunden zu gewinnen, den Prozess zu steuern und Ergebnisse zu liefern. Doch die größten Lecks zeigen sich oft, bevor das Projekt überhaupt beginnt. Nichterscheinen, schleppende Rechnungen und unklare Preise können deinen Kalender und deinen Cashflow belasten. Du brauchst eine unkomplizierte Methode, um deine Zeit zu bepreisen und Zahlungen bei der Buchung zu kassieren - ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand oder unangenehme Nachfragen.

In diesem Leitfaden erfährst du, welche Preisstrategien sich für Agenturen bewährt haben, wie du klare Zahlungsregeln aufstellst und wie du den gesamten Prozess mit Doodle automatisieren kannst. Mit der Buchungsseite von Doodle oder 1:1 mit Stripe kannst du Kunden einen Termin wählen lassen, sofort bezahlen und Kalendereinladungen, Videolinks, Erinnerungen und Anweisungen erhalten - alles in einem Buchungsablauf.

Egal, ob du ein Branding-Studio, eine PR-Agentur oder ein Performance-Marketing-Team betreibst, diese Strategien helfen dir, deine Zeit zu schützen und planbare Einnahmen zu erzielen.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Die Herausforderung für Agenturprofis

Agenturen arbeiten in einem schnelllebigen Umfeld, in dem die Gewinnspanne vom Schutz der Zeit abhängt. Häufige Probleme sind:

Interessenten buchen lange "kostenlose" Entdeckungsgespräche, die nie zu einem Ergebnis führen

Mehrere Interessengruppen, die sich nicht auf eine Besprechungszeit einigen können

Absagen in letzter Minute, die die Woche deines Teams zerstören

Unklarheit über die Art des Gesprächs oder die Preisgestaltung führt zu einer Ausweitung des Umfangs

Ein Rückstand von kleinen Rechnungen aus kurzen Sitzungen

Manuelle Terminplanung, die zu Verzögerungen und verlorenen Leads führt

Ohne Automatisierung sieht der Kreislauf wie folgt aus:

Du schreibst eine E-Mail, um einen Termin zu finden Du schickst eine Rechnung nach dem Gespräch Du schickst Mahnungen, um die Zahlung zu verfolgen Du lieferst die Arbeit ab, bevor du das Geld erhalten hast

Das verschlingt Stunden und erhöht das Risiko, dass die Arbeit nicht bezahlt wird.

Warum es für Agenturen wichtig ist, Zahlungen bei der Buchung einzuziehen

Wenn du die Zahlung im Voraus eintreibst, verändert sich die Wirtschaftlichkeit deiner Woche. Es hilft dir:

den Cashflow zu verbessern und verspätete Zahlungen zu vermeiden

Reduzierst du die Zahl der nicht erschienenen Kunden, indem du eine finanzielle Verpflichtung eingehst

dein Team auf ernsthafte Kunden zu konzentrieren

Klare Erwartungen an Umfang und Ergebnisse setzen

Zeit zu sparen, indem du die Terminplanung und Erinnerungen automatisierst

Wenn Terminplanung und Preisgestaltung zusammenarbeiten, wissen die Kunden, was sie kaufen, und du weißt, dass dein Kalender die tatsächliche Nachfrage widerspiegelt.

Preisstrategien, die für Agenturen funktionieren

Die folgenden Strategien sind von Agenturen erprobt und lassen sich gut mit Doodles bezahlten Buchungsabläufen kombinieren. Jede dieser Strategien funktioniert mit Stripe über die Doodle-Buchungsseite oder 1:1.

Bezahlte Entdeckung und Diagnose

Was du verkaufen kannst: 30-60 Minuten bezahlte Beratung, Audit oder Strategiesitzung

Preis: Pauschalpreis, optional Anrechnung auf ein Projekt

Doodle-Einrichtung:

Erstelle eine Strategieberatungs-Buchungsseite

Stripe verbinden

Verwende Eingangsfragen, um Links, Ziele und Analytics-Zugang zu sammeln

Warum es funktioniert:

Durch das Filtern werden unqualifizierte Interessenten aussortiert und du wirst für dein Fachwissen bezahlt.

Einzahlungen für Kickoff-Meetings

Was du verkaufen solltest: Projektauftakt oder Workshop-Vorbereitungsgespräch

Preis: 10-30% Anzahlung

Doodle-Einrichtung:

Erstellen eines Kickoff-Calls 1:1

Füge die Bedingungen für die Anzahlung in die Beschreibung ein

Verwende Puffer, damit dein Team Zeit zur Vorbereitung hat

Warum es funktioniert:

Anzahlung = Verpflichtung. Kunden handeln entschlossen und respektieren die Vorbereitungszeit.

Produktbasierte Pakete und VIP-Tage

Was du verkaufen kannst: Brand Sprint, Landing Page Teardown, Medientraining, Analytics Fix, VIP-Tag

Preis: Festpreis mit klaren Ergebnissen

Doodle-Einrichtung:

Erstelle separate Buchungsseiten für jedes Paket

Füge dein Logo und deine Markenfarben mit Doodle Pro/Teams hinzu

Automatisches Hinzufügen von Zoom/Meet-Links

Warum es funktioniert:

Kunden wählen aus einfachen Optionen aus. Du vermeidest lange Angebote für kleine Engagements.

Sitzungspakete und Retainers

Was du verkaufen kannst:

4 Sitzungen zur kreativen Ausrichtung

6 CRO-Testsitzungen

Monatliche Retainer-Blöcke

Preis: Rabatt bei Vorauszahlung

Doodle-Einrichtung:

Richte eine Buchungsseite für Retainer-Sitzungen ein

Verfolge die Nutzung des Pakets mit Eingangsfragen

Verwende Zapier, um Kunden zu benachrichtigen, wenn ihr Kontostand niedrig ist.

Warum es funktioniert:

Vorhersehbare Einnahmen und weniger Mikro-Rechnungen.

Workshops und Schulungen mit begrenzten Plätzen

Was du verkaufen kannst: PR-Schulung, Google Ads Workshop, Social Media Content Lab

Preis: Gebühr pro Sitzplatz

Doodle-Einrichtung:

Verwende ein Anmeldeformular, um die Anzahl der Plätze zu kontrollieren.

Füge einen Link zur Buchungsseite in die Beschreibung ein, damit die Teilnehmer bezahlen können.

Verwende bei Gruppen mit mehreren Teilnehmern eine Gruppenumfrage, um den besten Termin zu finden.

Warum es funktioniert:

Du kontrollierst die Klassengröße und reduzierst Abmeldungen in letzter Minute.

Rush-, After-Hours- und Priority-Preise

Was du verkaufen solltest: Beratungen am selben Tag, Anrufe am Wochenende, Krisenhilfe, Überprüfung vor der Markteinführung

Preis: Premium-Zuschlag

Doodle-Einrichtung:

Erstelle eine Buchungsseite für Prioritätssitzungen

Benutzerdefinierte Zeiten und kurzfristige Zeitfenster verwenden

Füge Erinnerungen 12-24 Stunden vor der Sitzung hinzu

Warum es funktioniert:

Du bietest Flexibilität, ohne dein Team auszubrennen.

Regeln für Absagen, Verschiebungen und Nichterscheinen

Festzulegende Regeln:

Kostenlose Verschiebung > 24-48 Stunden

Teilweise Gebühr innerhalb von 24 Stunden

Volle Gebühr bei Nichterscheinen

Doodle-Einrichtung:

Füge Richtlinien in deiner Beschreibung hinzu (oder lass sie von AI in Doodle Pro erstellen)

Verwende Buchungsfristen und automatische Erinnerungen

Warum es funktioniert:

Einfache Regeln machen deinen Kalender zuverlässig.

Vorgeschlagene Preismodelle nach Agenturtyp

Agentur-Typ Empfohlene bezahlte Sitzung Ideales Preismodell Anmerkungen Branding Studio Brand-Audit, Workshop Pauschalgebühr oder Anzahlung Ideal für die Qualifizierung kleiner Projekte PR-Agentur Medientraining, Krisengespräch Pro Sitzplatz oder Eilzuschlag Hochwertig, zeitkritisch Performance Marketing PPC-Audit Festpreis, kreditfähig Starker Konversionsfaktor Web-Entwicklung Support Session Bundle Im Voraus bezahlte Blöcke Reduziert Kleinstbeträge Kreativ-Studio VIP-Tag Premium-Pauschale Hohe Marge, hoher Fokus

Praktische Tipps zur Preisgestaltung und Reduzierung von Reibungsverlusten

Preis für die Gesamtzeit, nicht für die Dauer der Sitzung (einschließlich Vor- und Nachbereitung)

Preise für Ergebnisse, nicht für Minuten

Biete maximal 2-3 Optionen an, um die Qual der Wahl zu verringern

Verwende Eingangsfragen, um die Gesprächsqualität zu verbessern (Links, Ziele, Assets)

Füge Puffer hinzu, um tiefgehende Arbeit zu schützen

Begrenze das Buchungsfenster - Standardsitzungen sind ab 24 Stunden ausgebucht

Kläre Währung, Mehrwertsteuer und Rückerstattung in der Beschreibung klar ab

Schalte Erinnerungen ein, um das Nichterscheinen zu reduzieren

Füge automatisch Videolinks hinzu (Zoom, Meet, Webex, Teams)

Kennzeichne das Erlebnis mit deinem Logo und deinen Farben

Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

Kostenlose 30-60-minütige Anrufe anbieten

Stornierungsbedingungen im Kleingedruckten verstecken

Zu viele Preise auf einer Buchungsseite mischen

Zeitzonen vergessen (Doodle regelt dies automatisch)

Gebühren für Terminverschiebung/No-Show auslassen

Versenden von Rechnungen nach Meetings

Vergessen der Preise für übliche Zusatzleistungen

Wie Doodle Agenturen hilft, Zahlungen bei der Buchung einzuziehen

Die Kernfunktionen von Doodle unterstützen die Arbeitsabläufe bei der Preisgestaltung von Agenturen:

Buchungsseite + Stripe

Kunden wählen eine Zeit aus und zahlen sofort

Lege Sitzungslänge, Puffer und Buchungsfenster fest

Gestalte deine Seite mit Logo und Farben

1:1 + Stripe

Biete VIP-Kunden handverlesene Zeitfenster an

Ideal für Einzahlungen, Premium-Dienste oder VIP-Tage

Gruppenumfragen

Stimme mehrere Interessengruppen auf eine Zeit ab

Sende nach der Bestätigung einen Link zur bezahlten Buchungsseite

Anmeldeformulare

Veranstalte Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl

Füge Zahlungslinks hinzu, damit jeder Teilnehmer seinen Platz bestätigt

Zusätzliche Funktionen

Kalenderintegrationen (Google, Outlook, Apple)

Automatische Links für Videokonferenzen

KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Erinnerungen und Buchungsfristen

Zapier-Integrationen für CRM, Slack und Rechnungsstellung

Sicherheit auf Unternehmensniveau

Beispiele aus der Praxis

Performance-Marketing-Agentur: Bezahltes Audit

500 $ PPC-Audit mit Eingangsfragen

30 % der Kunden werden zu Vertragspartnern

Keine unbezahlten Anrufe zur "kostenlosen Überprüfung" mehr

Markenstudio: Kickoff an Anzahlung gebunden

Kaution wird bei der Buchung erhoben

Gruppenumfrage → Buchungsseite

Kickoff-Termine können nicht mehr verschoben werden

PR-Agentur: Bezahltes Medientraining mit Platzbegrenzung

Workshop mit 6 Plätzen

Anmeldeformular + Buchungsseite

Sitzungen bleiben voll; Team bereitet sich effizient vor

Webentwicklungsagentur: Support-Bundles

Vier im Voraus bezahlte Support-Sitzungen

Buchungsseite + Stripe

Klare Terminplanung, weniger kleine Rechnungen

Die wichtigsten Erkenntnisse

Erfasse Zahlungen bei der Buchung, um Zeit und Cashflow zu schützen

Verwandle eine kostenlose Erkundung in eine bezahlte Diagnose

Verpacke dein Fachwissen in produktbezogene Sitzungen

Verwende Anzahlungen, Pakete und VIP-Tage, um die Preisgestaltung zu vereinfachen

Lass Doodle Erinnerungen, Videolinks und Zahlungen automatisieren

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Wenn Terminplanung und Preisgestaltung zusammenarbeiten, sparst du jede Woche Stunden und bietest deinen Kunden ein reibungsloses Erlebnis. Mit Doodle kannst du in wenigen Minuten einen Buchungslink einrichten, Stripe anbinden, deine Bedingungen hinzufügen und Erinnerungen automatisieren.

Beginne damit, eine Buchungsseite für deine kostenpflichtige Dienstleistung einzurichten und probiere eine Prepaid-Diagnose mit deinem nächsten Kunden aus. Du wirst weniger Absagen, schnellere Buchungen und zufriedenere Kunden sehen.

Bist du bereit, loszulegen? Erstelle jetzt ein Doodle und sieh, wie Agenturen jede Woche Zeit sparen.