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Schemaläggning

Ta betalt vid bokningen: prissättningsstrategier för resebyråer

Read Time: 10 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Overhead view of four diverse professionals around a table covered in strategy documents, charts, and a laptop. They are actively working and discussing.

Som byråägare arbetar du hårt för att vinna kunder, styra processen och leverera resultat. Ändå uppstår de största förlusterna ofta redan innan projektet ens har börjat. Uteblivna möten, försenade fakturor och otydlig prissättning kan tömma din kalender och ditt kassaflöde. Du behöver ett enkelt sätt att prissätta din tid och ta betalt vid bokningen – utan extra administrativt arbete eller besvärliga uppföljningar.

Den här guiden behandlar beprövade prissättningsstrategier för byråer, hur man fastställer tydliga betalningsregler och hur man automatiserar hela processen med Doodle. Med hjälp av Doodles Booking Page eller 1:1-integrationen med Stripe kan du låta kunderna välja en tid, betala direkt och få kalenderinbjudningar, videolänkar, påminnelser och instruktioner – allt i ett och samma bokningsflöde.

Oavsett om du driver en varumärkesbyrå, en PR-byrå eller ett team inom prestationsbaserad marknadsföring, hjälper dessa strategier dig att spara tid och säkerställa förutsägbara intäkter.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som byråernas medarbetare står inför

Byråer verkar i en snabbrörlig miljö där lönsamheten är beroende av att man sparar tid. Vanliga problem är bland annat:

  • Potentiella kunder som bokar långa ”gratis” informationssamtal som aldrig leder till en affär

  • Flera intressenter som inte kan enas om en tidpunkt för mötet

  • Avbokningar i sista minuten som förstör hela veckan för ditt team

  • Omfattningsutvidgning till följd av otydliga samtalstyper eller otydlig prissättning

  • En samling små fakturor från korta sessioner

  • Manuell schemaläggning som leder till förseningar och förlorade leads

Utan automatisering ser cykeln ut så här:

  1. Du skickar ett e-postmeddelande för att hitta en tid

  2. Du skickar en faktura efter samtalet

  3. Du skickar påminnelser för att driva in betalningen

  4. Du utför arbetet innan du får betalt

Detta tar flera timmar i anspråk och ökar risken för obetald arbetstid.

Varför det är viktigt för resebyråer att ta betalt redan vid bokningen

Att ta betalt i förskott förändrar ekonomin för din vecka. Det hjälper dig att:

  • Förbättra kassaflödet och undvik sena betalningar

  • Minska antalet uteblivna besök genom att införa en ekonomisk förpliktelse

  • Fokusera ditt team på seriösa köpare

  • Fastställ tydliga förväntningar när det gäller omfattning och resultat

  • Spara tid genom att automatisera schemaläggning och påminnelser

När schemaläggning och prissättning samverkar vet kunderna vad de köper, och du vet att din kalender speglar den faktiska efterfrågan.

Prissättningsstrategier som fungerar för byråer

Nedan följer strategier som testats av byråer och som passar naturligt ihop med Doodles betalda bokningsflöden. Var och en av dem fungerar med Stripe via Doodle Booking Page eller 1:1.

Förbetald felsökning och diagnostik

Vad man kan sälja: Betald konsultation på 30–60 minuter, granskning eller strategimöte

Pris: Fast avgift, som vid behov kan räknas in i projektkostnaden

Inställningar för Doodle:

  • Skapa en Strategikonsult Booking Page

  • Anslut Stripe

  • Använd inledande frågor för att samla in länkar, mål och åtkomst till analysdata

Varför det fungerar:

Genom filtrering sorteras olämpliga potentiella kunder bort och du får betalt för din expertis.

Anmälningsavgifter för uppstartsmöten

Vad man kan sälja: Samtal inför projektstart eller workshopförberedelser

Pris: 10–30 % i handpenning

Inställningar för Doodle:

  • Skapa en Inledande samtal 1:1

  • Lägg till villkor för handpenning i beskrivningen

  • Använd buffertar så att ditt team får tid att förbereda sig

Varför det fungerar:

Handpenning = åtagande. Kunderna agerar beslutsamt och respekterar förberedelsetiden.

Produktpaket och VIP-dagar

Vad vi erbjuder: Varumärkessprint, granskning av landningssidor, medieträning, analysoptimering, VIP-dag

Pris: Fast avgift med tydliga resultat

Inställningar för Doodle:

  • Skapa separata Booking Pages för varje paket

  • Lägg till din logotyp och dina varumärkesfärger med Doodle Pro/Teams

  • Lägg automatiskt till Zoom-/Meet-länkar

Varför det fungerar:

Kunderna väljer bland enkla alternativ. Du undviker långa offerter för mindre uppdrag.

Sessionspaket och förskottsbetalningar

Vad man ska sälja:

  • 4 sessioner i kreativ ledning

  • 6 CRO-testomgångar

  • Månatliga arvodesblock

Pris: Rabatt vid förskottsbetalning

Inställningar för Doodle:

  • Skapa en Uppföljningsmöte Booking Page

  • Spåra användningen av paket med hjälp av inledande frågor

  • Använd Zapier för att meddela kunderna när deras saldo börjar ta slut

Varför det fungerar:

Förutsägbara intäkter + färre mikrofakturor.

Workshops och utbildningar med begränsat antal platser

Vad vi erbjuder: PR-utbildning, workshop i Google Ads, kurs i innehållsskapande för sociala medier

Pris: Avgift per plats

Inställningar för Doodle:

  • Använd en Sign-up Sheet för att hålla koll på antalet platser

  • Lägg till en länk till Booking Page i beskrivningen så att deltagarna kan betala

  • För grupper med flera lag kan du använda en Group Poll för att hitta det bästa datumet

Varför det fungerar:

Du kan själv bestämma klassstorleken och minska antalet elever som hoppar av i sista minuten.

Priser för brådskande ärenden, tjänster utanför ordinarie öppettider och prioriterade ärenden

Vad man kan sälja: Konsultationer samma dag, telefonsamtal under helgen, krisstöd, granskning inför lansering

Pris: Premiumtillägg

Inställningar för Doodle:

  • Skapa en Prioriterad session Booking Page

  • Använd anpassade öppettider och tidsfönster med kort varsel

  • Lägg till påminnelser 12–24 timmar före sessionen

Varför det fungerar:

Ni erbjuder flexibilitet utan att ert team blir utbränt.

Regler för avbokning, ombokning och utebliven ankomst

Riktlinjer som ska fastställas:

  • Gratis ombokning > 24–48 timmar

  • Delbetalning inom 24 timmar

  • Full avgift vid utebliven ankomst

Inställningar för Doodle:

  • Lägg till riktlinjer i din beskrivning (eller låt AI utforma dem i Doodle Pro)

  • Använd bokningsfrister och automatiska påminnelser

Varför det fungerar:

Enkla regler gör din kalender pålitlig.

Förslag på prissättningsmodeller efter byråtyp

ATyp av myndighet

Rekommenderad betalsession

Den ideala prismodellen

Anmärkningar

Branding Studio

Varumärkesgranskning, workshop

Fast avgift eller deposition

Perfekt för kvalificering av små projekt

PR-byrå

Medieträning, krissamtal

Avgift per plats eller extraavgift

Högt värde, tidsbegränsat

Resultatbaserad marknadsföring

PPC-granskning

Fast pris, kreditmöjlighet

En stark drivkraft för konvertering

Webbutveckling

Supportpaket

Förbetalda paket

Minskar förekomsten av mikrofakturering

Kreativ studio

VIP-dagen

Fast avgift i premiumklassen

Hög marginal, starkt fokus

Praktiska tips för prissättning och för att minska friktionen

  • Priset avser den totala tiden, inte sessionens längd (inklusive förberedelser och uppföljning)

  • Pris baserat på resultat, inte på minuter

  • Erbjud högst 2–3 alternativ för att minska valförlamningen

  • Använd inledande frågor för att förbättra samtalskvaliteten (länkar, mål, resurser)

  • Lägg till buffertar för att skydda det djupa arbetet

  • Begränsa bokningsperioderna – standardsessioner bokas minst 24 timmar i förväg

  • Ange tydligt valuta, moms och återbetalningar i beskrivningen

  • Aktivera påminnelser för att minska antalet uteblivna besök

  • Lägg automatiskt till videolänkar (Zoom, Meet, Webex, Teams)

  • Anpassa upplevelsen med din logotyp och dina färger

Vanliga misstag som man bör undvika

  • Erbjuder kostnadsfria samtal på 30–60 minuter

  • Att dölja avbokningsvillkor i det finstilta

  • Att blanda in för många priser på en och samma Booking Page

  • Att glömma tidszoner (Doodle sköter detta automatiskt)

  • Undantag från avgifter för ombokning/utebliven ankomst

  • Skicka fakturor efter möten

  • Att glömma att sätta pris på vanliga tillval

Hur Doodle hjälper resebyråer att ta emot betalningar vid bokningen

Doodles viktigaste funktioner stöder byråernas prissättningsprocesser:

Booking Page + Stripe

  • Kunderna väljer en tid och betalar direkt

  • Ställ in sessionens längd, buffertar och bokningsfönster

  • Anpassa din sida med logotyp och färger

1:1 + Stripe

  • Erbjud noggrant utvalda spelautomater till VIP-kunder

  • Perfekt för insättningar, premiumtjänster eller VIP-dagar

Group Poll

  • Samordna flera intressenter kring en tidpunkt

  • Efter bekräftelsen ska du skicka en länk till den betalda Booking Page-sidan

Sign-up Sheets

  • Anordna workshoppar med begränsat antal platser

  • Lägg till betalningslänkar så att varje deltagare kan bekräfta sin plats

Ytterligare funktioner

  • Kalenderintegrationer (Google, Outlook, Apple)

  • Länkar till automatiska videokonferenser

  • AI-genererade mötesbeskrivningar

  • Påminnelser och sista anmälningsdagar

  • Zapier-integrationer för CRM, Slack och fakturering

  • Säkerhet i företagsklass

Exempel från verkligheten

Byrå för prestationsbaserad marknadsföring: granskning av betalda annonser

  • PPC-granskning för 500 dollar inklusive inledande frågor

  • 30 % blir återkommande kunder

  • Inga fler obetalda samtal om ”gratis utvärdering”

Varumärkesstudio: uppstartsmöte kopplat till handpenning

  • Deposition som tas ut vid bokningen

  • Group Poll → Booking Page

  • Startdatumen ändras inte längre

PR-byrå: betald medieträning med begränsat antal platser

  • Verkstad med 6 platser

  • Sign-up Sheet + Booking Page

  • Träningspasset är alltid fullbokat; laget förbereder sig effektivt

Webbutvecklingsbyrå: supportpaket

  • Fyra supporttillfällen med förbetald tid

  • Booking Page + Stripe

  • Tydlig tidsplanering, färre små fakturor

Viktiga slutsatser

  • Ta betalt vid bokningen för att spara tid och säkra kassaflödet

  • Förvandla en kostnadsfri utredning till en betald diagnostik

  • Förvandla din expertis till färdiga sessioner

  • Använd förskottsbetalningar, paket och VIP-dagar för att förenkla prissättningen

  • Låt Doodle sköta påminnelser, videolänkar och betalningar automatiskt

Kom igång med bättre schemaläggning

När schemaläggning och prissättning fungerar tillsammans sparar du flera timmar varje vecka och ger kunderna en smidigare upplevelse. Med Doodle kan du skapa en bokningslänk, koppla ihop med Stripe, lägga till dina villkor och automatisera påminnelser på bara några minuter.

Börja med att skapa en Booking Page för din mest efterfrågade tjänst och prova en förbetald diagnostik med din nästa potentiella kund. Du kommer att märka färre uteblivna besök, snabbare bokningar och mer trygga kunder.

Är du redo att sätta igång? Skapa en Doodle redan nu och se hur byråer sparar tid varje vecka.

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