Ta betalt vid bokningen: prissättningsstrategier för resebyråer
Updated: 1 juli 2026
Som byråägare arbetar du hårt för att vinna kunder, styra processen och leverera resultat. Ändå uppstår de största förlusterna ofta redan innan projektet ens har börjat. Uteblivna möten, försenade fakturor och otydlig prissättning kan tömma din kalender och ditt kassaflöde. Du behöver ett enkelt sätt att prissätta din tid och ta betalt vid bokningen – utan extra administrativt arbete eller besvärliga uppföljningar.
Den här guiden behandlar beprövade prissättningsstrategier för byråer, hur man fastställer tydliga betalningsregler och hur man automatiserar hela processen med Doodle. Med hjälp av Doodles Booking Page eller 1:1-integrationen med Stripe kan du låta kunderna välja en tid, betala direkt och få kalenderinbjudningar, videolänkar, påminnelser och instruktioner – allt i ett och samma bokningsflöde.
Oavsett om du driver en varumärkesbyrå, en PR-byrå eller ett team inom prestationsbaserad marknadsföring, hjälper dessa strategier dig att spara tid och säkerställa förutsägbara intäkter.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som byråernas medarbetare står inför
Byråer verkar i en snabbrörlig miljö där lönsamheten är beroende av att man sparar tid. Vanliga problem är bland annat:
Potentiella kunder som bokar långa ”gratis” informationssamtal som aldrig leder till en affär
Flera intressenter som inte kan enas om en tidpunkt för mötet
Avbokningar i sista minuten som förstör hela veckan för ditt team
Omfattningsutvidgning till följd av otydliga samtalstyper eller otydlig prissättning
En samling små fakturor från korta sessioner
Manuell schemaläggning som leder till förseningar och förlorade leads
Utan automatisering ser cykeln ut så här:
Du skickar ett e-postmeddelande för att hitta en tid
Du skickar en faktura efter samtalet
Du skickar påminnelser för att driva in betalningen
Du utför arbetet innan du får betalt
Detta tar flera timmar i anspråk och ökar risken för obetald arbetstid.
Varför det är viktigt för resebyråer att ta betalt redan vid bokningen
Att ta betalt i förskott förändrar ekonomin för din vecka. Det hjälper dig att:
Förbättra kassaflödet och undvik sena betalningar
Minska antalet uteblivna besök genom att införa en ekonomisk förpliktelse
Fokusera ditt team på seriösa köpare
Fastställ tydliga förväntningar när det gäller omfattning och resultat
Spara tid genom att automatisera schemaläggning och påminnelser
När schemaläggning och prissättning samverkar vet kunderna vad de köper, och du vet att din kalender speglar den faktiska efterfrågan.
Prissättningsstrategier som fungerar för byråer
Nedan följer strategier som testats av byråer och som passar naturligt ihop med Doodles betalda bokningsflöden. Var och en av dem fungerar med Stripe via Doodle Booking Page eller 1:1.
Förbetald felsökning och diagnostik
Vad man kan sälja: Betald konsultation på 30–60 minuter, granskning eller strategimöte
Pris: Fast avgift, som vid behov kan räknas in i projektkostnaden
Inställningar för Doodle:
Skapa en Strategikonsult Booking Page
Anslut Stripe
Använd inledande frågor för att samla in länkar, mål och åtkomst till analysdata
Varför det fungerar:
Genom filtrering sorteras olämpliga potentiella kunder bort och du får betalt för din expertis.
Anmälningsavgifter för uppstartsmöten
Vad man kan sälja: Samtal inför projektstart eller workshopförberedelser
Pris: 10–30 % i handpenning
Inställningar för Doodle:
Skapa en Inledande samtal 1:1
Lägg till villkor för handpenning i beskrivningen
Använd buffertar så att ditt team får tid att förbereda sig
Varför det fungerar:
Handpenning = åtagande. Kunderna agerar beslutsamt och respekterar förberedelsetiden.
Produktpaket och VIP-dagar
Vad vi erbjuder: Varumärkessprint, granskning av landningssidor, medieträning, analysoptimering, VIP-dag
Pris: Fast avgift med tydliga resultat
Inställningar för Doodle:
Skapa separata Booking Pages för varje paket
Lägg till din logotyp och dina varumärkesfärger med Doodle Pro/Teams
Lägg automatiskt till Zoom-/Meet-länkar
Varför det fungerar:
Kunderna väljer bland enkla alternativ. Du undviker långa offerter för mindre uppdrag.
Sessionspaket och förskottsbetalningar
Vad man ska sälja:
4 sessioner i kreativ ledning
6 CRO-testomgångar
Månatliga arvodesblock
Pris: Rabatt vid förskottsbetalning
Inställningar för Doodle:
Skapa en Uppföljningsmöte Booking Page
Spåra användningen av paket med hjälp av inledande frågor
Använd Zapier för att meddela kunderna när deras saldo börjar ta slut
Varför det fungerar:
Förutsägbara intäkter + färre mikrofakturor.
Workshops och utbildningar med begränsat antal platser
Vad vi erbjuder: PR-utbildning, workshop i Google Ads, kurs i innehållsskapande för sociala medier
Pris: Avgift per plats
Inställningar för Doodle:
Använd en Sign-up Sheet för att hålla koll på antalet platser
Lägg till en länk till Booking Page i beskrivningen så att deltagarna kan betala
För grupper med flera lag kan du använda en Group Poll för att hitta det bästa datumet
Varför det fungerar:
Du kan själv bestämma klassstorleken och minska antalet elever som hoppar av i sista minuten.
Priser för brådskande ärenden, tjänster utanför ordinarie öppettider och prioriterade ärenden
Vad man kan sälja: Konsultationer samma dag, telefonsamtal under helgen, krisstöd, granskning inför lansering
Pris: Premiumtillägg
Inställningar för Doodle:
Skapa en Prioriterad session Booking Page
Använd anpassade öppettider och tidsfönster med kort varsel
Lägg till påminnelser 12–24 timmar före sessionen
Varför det fungerar:
Ni erbjuder flexibilitet utan att ert team blir utbränt.
Regler för avbokning, ombokning och utebliven ankomst
Riktlinjer som ska fastställas:
Gratis ombokning > 24–48 timmar
Delbetalning inom 24 timmar
Full avgift vid utebliven ankomst
Inställningar för Doodle:
Lägg till riktlinjer i din beskrivning (eller låt AI utforma dem i Doodle Pro)
Använd bokningsfrister och automatiska påminnelser
Varför det fungerar:
Enkla regler gör din kalender pålitlig.
Förslag på prissättningsmodeller efter byråtyp
ATyp av myndighet
Rekommenderad betalsession
Den ideala prismodellen
Anmärkningar
Branding Studio
Varumärkesgranskning, workshop
Fast avgift eller deposition
Perfekt för kvalificering av små projekt
PR-byrå
Medieträning, krissamtal
Avgift per plats eller extraavgift
Högt värde, tidsbegränsat
Resultatbaserad marknadsföring
PPC-granskning
Fast pris, kreditmöjlighet
En stark drivkraft för konvertering
Webbutveckling
Supportpaket
Förbetalda paket
Minskar förekomsten av mikrofakturering
Kreativ studio
VIP-dagen
Fast avgift i premiumklassen
Hög marginal, starkt fokus
Praktiska tips för prissättning och för att minska friktionen
Priset avser den totala tiden, inte sessionens längd (inklusive förberedelser och uppföljning)
Pris baserat på resultat, inte på minuter
Erbjud högst 2–3 alternativ för att minska valförlamningen
Använd inledande frågor för att förbättra samtalskvaliteten (länkar, mål, resurser)
Lägg till buffertar för att skydda det djupa arbetet
Begränsa bokningsperioderna – standardsessioner bokas minst 24 timmar i förväg
Ange tydligt valuta, moms och återbetalningar i beskrivningen
Aktivera påminnelser för att minska antalet uteblivna besök
Lägg automatiskt till videolänkar (Zoom, Meet, Webex, Teams)
Anpassa upplevelsen med din logotyp och dina färger
Vanliga misstag som man bör undvika
Erbjuder kostnadsfria samtal på 30–60 minuter
Att dölja avbokningsvillkor i det finstilta
Att blanda in för många priser på en och samma Booking Page
Att glömma tidszoner (Doodle sköter detta automatiskt)
Undantag från avgifter för ombokning/utebliven ankomst
Skicka fakturor efter möten
Att glömma att sätta pris på vanliga tillval
Hur Doodle hjälper resebyråer att ta emot betalningar vid bokningen
Doodles viktigaste funktioner stöder byråernas prissättningsprocesser:
Booking Page + Stripe
Kunderna väljer en tid och betalar direkt
Ställ in sessionens längd, buffertar och bokningsfönster
Anpassa din sida med logotyp och färger
1:1 + Stripe
Erbjud noggrant utvalda spelautomater till VIP-kunder
Perfekt för insättningar, premiumtjänster eller VIP-dagar
Group Poll
Samordna flera intressenter kring en tidpunkt
Efter bekräftelsen ska du skicka en länk till den betalda Booking Page-sidan
Sign-up Sheets
Anordna workshoppar med begränsat antal platser
Lägg till betalningslänkar så att varje deltagare kan bekräfta sin plats
Ytterligare funktioner
Kalenderintegrationer (Google, Outlook, Apple)
Länkar till automatiska videokonferenser
AI-genererade mötesbeskrivningar
Påminnelser och sista anmälningsdagar
Zapier-integrationer för CRM, Slack och fakturering
Säkerhet i företagsklass
Exempel från verkligheten
Byrå för prestationsbaserad marknadsföring: granskning av betalda annonser
PPC-granskning för 500 dollar inklusive inledande frågor
30 % blir återkommande kunder
Inga fler obetalda samtal om ”gratis utvärdering”
Varumärkesstudio: uppstartsmöte kopplat till handpenning
Deposition som tas ut vid bokningen
Group Poll → Booking Page
Startdatumen ändras inte längre
PR-byrå: betald medieträning med begränsat antal platser
Verkstad med 6 platser
Sign-up Sheet + Booking Page
Träningspasset är alltid fullbokat; laget förbereder sig effektivt
Webbutvecklingsbyrå: supportpaket
Fyra supporttillfällen med förbetald tid
Booking Page + Stripe
Tydlig tidsplanering, färre små fakturor
Viktiga slutsatser
Ta betalt vid bokningen för att spara tid och säkra kassaflödet
Förvandla en kostnadsfri utredning till en betald diagnostik
Förvandla din expertis till färdiga sessioner
Använd förskottsbetalningar, paket och VIP-dagar för att förenkla prissättningen
Låt Doodle sköta påminnelser, videolänkar och betalningar automatiskt
Kom igång med bättre schemaläggning
När schemaläggning och prissättning fungerar tillsammans sparar du flera timmar varje vecka och ger kunderna en smidigare upplevelse. Med Doodle kan du skapa en bokningslänk, koppla ihop med Stripe, lägga till dina villkor och automatisera påminnelser på bara några minuter.
Börja med att skapa en Booking Page för din mest efterfrågade tjänst och prova en förbetald diagnostik med din nästa potentiella kund. Du kommer att märka färre uteblivna besök, snabbare bokningar och mer trygga kunder.
Är du redo att sätta igång? Skapa en Doodle redan nu och se hur byråer sparar tid varje vecka.
Inget kreditkort krävs