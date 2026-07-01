Ta betalt vid bokningen: prissättningsstrategier för resebyråer

Som byråägare arbetar du hårt för att vinna kunder, styra processen och leverera resultat. Ändå uppstår de största förlusterna ofta redan innan projektet ens har börjat. Uteblivna möten, försenade fakturor och otydlig prissättning kan tömma din kalender och ditt kassaflöde. Du behöver ett enkelt sätt att prissätta din tid och ta betalt vid bokningen – utan extra administrativt arbete eller besvärliga uppföljningar.

Den här guiden behandlar beprövade prissättningsstrategier för byråer, hur man fastställer tydliga betalningsregler och hur man automatiserar hela processen med Doodle. Med hjälp av Doodles Booking Page eller 1:1-integrationen med Stripe kan du låta kunderna välja en tid, betala direkt och få kalenderinbjudningar, videolänkar, påminnelser och instruktioner – allt i ett och samma bokningsflöde.

Oavsett om du driver en varumärkesbyrå, en PR-byrå eller ett team inom prestationsbaserad marknadsföring, hjälper dessa strategier dig att spara tid och säkerställa förutsägbara intäkter.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som byråernas medarbetare står inför

Byråer verkar i en snabbrörlig miljö där lönsamheten är beroende av att man sparar tid. Vanliga problem är bland annat:

Potentiella kunder som bokar långa ”gratis” informationssamtal som aldrig leder till en affär

Flera intressenter som inte kan enas om en tidpunkt för mötet

Avbokningar i sista minuten som förstör hela veckan för ditt team

Omfattningsutvidgning till följd av otydliga samtalstyper eller otydlig prissättning

En samling små fakturor från korta sessioner

Manuell schemaläggning som leder till förseningar och förlorade leads

Utan automatisering ser cykeln ut så här:

Du skickar ett e-postmeddelande för att hitta en tid Du skickar en faktura efter samtalet Du skickar påminnelser för att driva in betalningen Du utför arbetet innan du får betalt

Detta tar flera timmar i anspråk och ökar risken för obetald arbetstid.

Varför det är viktigt för resebyråer att ta betalt redan vid bokningen

Att ta betalt i förskott förändrar ekonomin för din vecka. Det hjälper dig att:

Förbättra kassaflödet och undvik sena betalningar

Minska antalet uteblivna besök genom att införa en ekonomisk förpliktelse

Fokusera ditt team på seriösa köpare

Fastställ tydliga förväntningar när det gäller omfattning och resultat

Spara tid genom att automatisera schemaläggning och påminnelser

När schemaläggning och prissättning samverkar vet kunderna vad de köper, och du vet att din kalender speglar den faktiska efterfrågan.

Prissättningsstrategier som fungerar för byråer

Nedan följer strategier som testats av byråer och som passar naturligt ihop med Doodles betalda bokningsflöden. Var och en av dem fungerar med Stripe via Doodle Booking Page eller 1:1.

Förbetald felsökning och diagnostik

Vad man kan sälja: Betald konsultation på 30–60 minuter, granskning eller strategimöte

Pris: Fast avgift, som vid behov kan räknas in i projektkostnaden

Inställningar för Doodle:

Skapa en Strategikonsult Booking Page

Anslut Stripe

Använd inledande frågor för att samla in länkar, mål och åtkomst till analysdata

Varför det fungerar:

Genom filtrering sorteras olämpliga potentiella kunder bort och du får betalt för din expertis.

Anmälningsavgifter för uppstartsmöten

Vad man kan sälja: Samtal inför projektstart eller workshopförberedelser

Pris: 10–30 % i handpenning

Inställningar för Doodle:

Skapa en Inledande samtal 1:1

Lägg till villkor för handpenning i beskrivningen

Använd buffertar så att ditt team får tid att förbereda sig

Varför det fungerar:

Handpenning = åtagande. Kunderna agerar beslutsamt och respekterar förberedelsetiden.

Produktpaket och VIP-dagar

Vad vi erbjuder: Varumärkessprint, granskning av landningssidor, medieträning, analysoptimering, VIP-dag

Pris: Fast avgift med tydliga resultat

Inställningar för Doodle:

Skapa separata Booking Pages för varje paket

Lägg till din logotyp och dina varumärkesfärger med Doodle Pro/Teams

Lägg automatiskt till Zoom-/Meet-länkar

Varför det fungerar:

Kunderna väljer bland enkla alternativ. Du undviker långa offerter för mindre uppdrag.

Sessionspaket och förskottsbetalningar

Vad man ska sälja:

4 sessioner i kreativ ledning

6 CRO-testomgångar

Månatliga arvodesblock

Pris: Rabatt vid förskottsbetalning

Inställningar för Doodle:

Skapa en Uppföljningsmöte Booking Page

Spåra användningen av paket med hjälp av inledande frågor

Använd Zapier för att meddela kunderna när deras saldo börjar ta slut

Varför det fungerar:

Förutsägbara intäkter + färre mikrofakturor.

Workshops och utbildningar med begränsat antal platser

Vad vi erbjuder: PR-utbildning, workshop i Google Ads, kurs i innehållsskapande för sociala medier

Pris: Avgift per plats

Inställningar för Doodle:

Använd en Sign-up Sheet för att hålla koll på antalet platser

Lägg till en länk till Booking Page i beskrivningen så att deltagarna kan betala

För grupper med flera lag kan du använda en Group Poll för att hitta det bästa datumet

Varför det fungerar:

Du kan själv bestämma klassstorleken och minska antalet elever som hoppar av i sista minuten.

Priser för brådskande ärenden, tjänster utanför ordinarie öppettider och prioriterade ärenden

Vad man kan sälja: Konsultationer samma dag, telefonsamtal under helgen, krisstöd, granskning inför lansering

Pris: Premiumtillägg

Inställningar för Doodle:

Skapa en Prioriterad session Booking Page

Använd anpassade öppettider och tidsfönster med kort varsel

Lägg till påminnelser 12–24 timmar före sessionen

Varför det fungerar:

Ni erbjuder flexibilitet utan att ert team blir utbränt.

Regler för avbokning, ombokning och utebliven ankomst

Riktlinjer som ska fastställas:

Gratis ombokning > 24–48 timmar

Delbetalning inom 24 timmar

Full avgift vid utebliven ankomst

Inställningar för Doodle:

Lägg till riktlinjer i din beskrivning (eller låt AI utforma dem i Doodle Pro)

Använd bokningsfrister och automatiska påminnelser

Varför det fungerar:

Enkla regler gör din kalender pålitlig.

Förslag på prissättningsmodeller efter byråtyp

ATyp av myndighet Rekommenderad betalsession Den ideala prismodellen Anmärkningar Branding Studio Varumärkesgranskning, workshop Fast avgift eller deposition Perfekt för kvalificering av små projekt PR-byrå Medieträning, krissamtal Avgift per plats eller extraavgift Högt värde, tidsbegränsat Resultatbaserad marknadsföring PPC-granskning Fast pris, kreditmöjlighet En stark drivkraft för konvertering Webbutveckling Supportpaket Förbetalda paket Minskar förekomsten av mikrofakturering Kreativ studio VIP-dagen Fast avgift i premiumklassen Hög marginal, starkt fokus

Praktiska tips för prissättning och för att minska friktionen

Priset avser den totala tiden, inte sessionens längd (inklusive förberedelser och uppföljning)

Pris baserat på resultat, inte på minuter

Erbjud högst 2–3 alternativ för att minska valförlamningen

Använd inledande frågor för att förbättra samtalskvaliteten (länkar, mål, resurser)

Lägg till buffertar för att skydda det djupa arbetet

Begränsa bokningsperioderna – standardsessioner bokas minst 24 timmar i förväg

Ange tydligt valuta, moms och återbetalningar i beskrivningen

Aktivera påminnelser för att minska antalet uteblivna besök

Lägg automatiskt till videolänkar (Zoom, Meet, Webex, Teams)

Anpassa upplevelsen med din logotyp och dina färger

Vanliga misstag som man bör undvika

Erbjuder kostnadsfria samtal på 30–60 minuter

Att dölja avbokningsvillkor i det finstilta

Att blanda in för många priser på en och samma Booking Page

Att glömma tidszoner (Doodle sköter detta automatiskt)

Undantag från avgifter för ombokning/utebliven ankomst

Skicka fakturor efter möten

Att glömma att sätta pris på vanliga tillval

Hur Doodle hjälper resebyråer att ta emot betalningar vid bokningen

Doodles viktigaste funktioner stöder byråernas prissättningsprocesser:

Booking Page + Stripe

Kunderna väljer en tid och betalar direkt

Ställ in sessionens längd, buffertar och bokningsfönster

Anpassa din sida med logotyp och färger

1:1 + Stripe

Erbjud noggrant utvalda spelautomater till VIP-kunder

Perfekt för insättningar, premiumtjänster eller VIP-dagar

Group Poll

Samordna flera intressenter kring en tidpunkt

Efter bekräftelsen ska du skicka en länk till den betalda Booking Page-sidan

Sign-up Sheets

Anordna workshoppar med begränsat antal platser

Lägg till betalningslänkar så att varje deltagare kan bekräfta sin plats

Ytterligare funktioner

Kalenderintegrationer (Google, Outlook, Apple)

Länkar till automatiska videokonferenser

AI-genererade mötesbeskrivningar

Påminnelser och sista anmälningsdagar

Zapier-integrationer för CRM, Slack och fakturering

Säkerhet i företagsklass

Exempel från verkligheten

Byrå för prestationsbaserad marknadsföring: granskning av betalda annonser

PPC-granskning för 500 dollar inklusive inledande frågor

30 % blir återkommande kunder

Inga fler obetalda samtal om ”gratis utvärdering”

Varumärkesstudio: uppstartsmöte kopplat till handpenning

Deposition som tas ut vid bokningen

Group Poll → Booking Page

Startdatumen ändras inte längre

PR-byrå: betald medieträning med begränsat antal platser

Verkstad med 6 platser

Sign-up Sheet + Booking Page

Träningspasset är alltid fullbokat; laget förbereder sig effektivt

Webbutvecklingsbyrå: supportpaket

Fyra supporttillfällen med förbetald tid

Booking Page + Stripe

Tydlig tidsplanering, färre små fakturor

Viktiga slutsatser

Ta betalt vid bokningen för att spara tid och säkra kassaflödet

Förvandla en kostnadsfri utredning till en betald diagnostik

Förvandla din expertis till färdiga sessioner

Använd förskottsbetalningar, paket och VIP-dagar för att förenkla prissättningen

Låt Doodle sköta påminnelser, videolänkar och betalningar automatiskt

Kom igång med bättre schemaläggning

När schemaläggning och prissättning fungerar tillsammans sparar du flera timmar varje vecka och ger kunderna en smidigare upplevelse. Med Doodle kan du skapa en bokningslänk, koppla ihop med Stripe, lägga till dina villkor och automatisera påminnelser på bara några minuter.

Börja med att skapa en Booking Page för din mest efterfrågade tjänst och prova en förbetald diagnostik med din nästa potentiella kund. Du kommer att märka färre uteblivna besök, snabbare bokningar och mer trygga kunder.

Är du redo att sätta igång? Skapa en Doodle redan nu och se hur byråer sparar tid varje vecka.