बुकिंग पर भुगतान एकत्र करें: एजेंसियों के लिए मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ

एक एजेंसी के मालिक के रूप में, आप ग्राहक जीतने, प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने और परिणाम देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। फिर भी, सबसे बड़ी चूके अक्सर परियोजना शुरू होने से पहले ही सामने आ जाते हैं। नो-शो, धीमी चालान प्रक्रिया और अस्पष्ट मूल्य निर्धारण आपके कैलेंडर और नकदी प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। आपको अपने समय की कीमत तय करने और बुकिंग के समय ही भुगतान प्राप्त करने का एक सरल तरीका चाहिए—बिना अतिरिक्त प्रशासनिक काम या अजीब फॉलो-अप्स के।

यह गाइड एजेंसियों के लिए सिद्ध मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ, स्पष्ट भुगतान नियम निर्धारित करने के तरीके, और Doodle के साथ पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने के उपाय बताती है। Doodle के बुकिंग पेज या Stripe के साथ 1:1 का उपयोग करके, आप ग्राहकों को समय चुनने, तुरंत भुगतान करने, और कैलेंडर निमंत्रण, वीडियो लिंक, रिमाइंडर, और निर्देश प्राप्त करने की सुविधा दे सकते हैं—सब कुछ एक ही बुकिंग फ्लो में।

चाहे आप ब्रांडिंग स्टूडियो, पीआर एजेंसी या परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम चलाते हों, ये रणनीतियाँ आपके समय की रक्षा करने और पूर्वानुमानित राजस्व सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एजेंसी पेशेवरों के सामने चुनौती

एजेंसियाँ तेज़-तर्रार वातावरण में काम करती हैं जहाँ समय की सुरक्षा से ही लाभ की गुंजाइश बनती है। सामान्य समस्याओं में शामिल हैं:

संभावनाएँ लंबी "मुफ्त" डिस्कवरी कॉल बुक करती हैं जो कभी कन्वर्ट नहीं होतीं

कई हितधारक जो बैठक के समय पर सहमत नहीं हो सकते

अंतिम समय पर होने वाली रद्दीकरण जो आपकी टीम का हफ्ता बिगाड़ देती हैं

अस्पष्ट कॉल प्रकारों या अस्पष्ट मूल्य निर्धारण के कारण दायरा वृद्धि

छोटे सत्रों से बचे हुए छोटे-छोटे चालान

मैनुअल शेड्यूलिंग जो देरी और लीड्स के नुकसान का कारण बनती है

स्वचालन के बिना, चक्र इस प्रकार दिखता है:

समय तय करने के लिए आप ईमेल करते हैं। आप कॉल के बाद एक चालान भेजते हैं। आप भुगतान वसूली के लिए अनुस्मारक भेजते हैं। आप पैसे मिलने से पहले काम पूरा करते हैं।

यह घंटों का समय बर्बाद करता है और बिना भुगतान के समय बिताने का जोखिम बढ़ाता है।

बुकिंग पर भुगतान एकत्र करना एजेंसियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

पहले से भुगतान एकत्र करने से आपके सप्ताह की आर्थिक स्थिति बदल जाती है। यह आपको मदद करता है:

नकदी प्रवाह में सुधार करें और देरी से होने वाले भुगतानों को समाप्त करें।

वित्तीय प्रतिबद्धता जोड़कर अनुपस्थितियों को कम करें

अपनी टीम को गंभीर खरीदारों पर केंद्रित करें।

दायरा और परिणामों के संबंध में स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करें।

शेड्यूलिंग और रिमाइंडर को स्वचालित करके समय बचाएं

जब शेड्यूलिंग और मूल्य निर्धारण साथ-साथ काम करते हैं, तो ग्राहकों को पता होता है कि वे क्या खरीद रहे हैं, और आपको पता होता है कि आपका कैलेंडर वास्तविक मांग को दर्शाता है।

एजेंसियों के लिए कारगर मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ

नीचे एजेंसी-परीक्षित रणनीतियाँ दी गई हैं जो Doodle के भुगतान-आधारित बुकिंग प्रवाह के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाती हैं। प्रत्येक रणनीति Stripe के साथ Doodle बुकिंग पेज या 1:1 के माध्यम से काम करती है।

पूर्व-भुगतान खोज और निदान

क्या बेचना है: 30–60 मिनट का सशुल्क परामर्श, ऑडिट समीक्षा, या रणनीति सत्र

कीमत: निश्चित शुल्क, जिसे वैकल्पिक रूप से किसी परियोजना के लिए जमा किया जा सकता है।

Doodle सेटअप:

एक बनाएँ रणनीति परामर्श बुकिंग पेज

Stripe कनेक्ट करें

लिंक्स, लक्ष्य और एनालिटिक्स एक्सेस इकट्ठा करने के लिए इनटेक प्रश्न का उपयोग करें।

यह क्यों काम करता है:

फ़िल्टरिंग अयोग्य संभावित ग्राहकों को हटाती है और आपकी विशेषज्ञता के लिए आपको भुगतान दिलाती है।

किकऑफ़ बैठकों के लिए जमा राशि

क्या बेचना है: प्रोजेक्ट किकऑफ़ या कार्यशाला तैयारी कॉल

कीमत: 10–30% जमा

Doodle सेटअप:

एक बनाएँ किकऑफ़ कॉल एक-से-एक

विवरण में जमा की शर्तें जोड़ें

बफ़र्स का उपयोग करें ताकि आपकी टीम को तैयारी का समय मिल सके।

यह काम क्यों करता है:

डिपॉज़िट = प्रतिबद्धता। क्लाइंट निर्णायक रूप से आगे बढ़ते हैं और तैयारी के समय का सम्मान करते हैं।

उत्पादित पैकेज और वीआईपी दिन

क्या बेचना है: ब्रांड स्प्रिंट, लैंडिंग पेज टियरडाउन, मीडिया ट्रेनिंग, एनालिटिक्स फिक्स, वीआईपी डे

कीमत: स्पष्ट परिणामों के साथ निश्चित शुल्क

Doodle सेटअप:

प्रत्येक पैकेज के लिए अलग-अलग बुकिंग पेज बनाएँ

Doodle Pro/Teams के साथ अपना लोगो और ब्रांड रंग जोड़ें

ज़ूम/मीट लिंक स्वचालित रूप से जोड़ें

यह काम क्यों करता है:

ग्राहक सरल विकल्पों में से चुनते हैं। आप छोटे कार्यों के लिए लंबी प्रस्तावनाओं से बचते हैं।

सेशन बंडल्स और रिटेनर्स

क्या बेचना है:

4 रचनात्मक निर्देशन सत्र

6 सीआरओ परीक्षण सत्र

मासिक रिटेनर ब्लॉक

कीमत: अग्रिम भुगतान पर छूट

Doodle सेटअप:

एक सेट अप करें रिटेंर सत्र बुकिंग पेज

प्रवेश प्रश्नों के साथ बंडल उपयोग को ट्रैक करें

जब ग्राहकों का बैलेंस कम हो तो उन्हें सूचित करने के लिए ज़ेपियर का उपयोग करें।

यह काम क्यों करता है:

अनुमानित राजस्व + कम माइक्रो-चालान।

सीमित सीटों के साथ कार्यशालाएं और प्रशिक्षण

क्या बेचना है: पीआर प्रशिक्षण, गूगल एड्स कार्यशाला, सोशल मीडिया सामग्री लैब

कीमत: प्रति-सीट शुल्क

Doodle सेटअप:

सीट सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करें

वर्णन में बुकिंग पेज का लिंक जोड़ें ताकि प्रतिभागी भुगतान कर सकें।

बहु-टीम समूहों के लिए, सबसे अच्छी तारीख जानने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें।

यह काम क्यों करता है:

आप कक्षा के आकार को नियंत्रित करते हैं और अंतिम समय में ड्रॉपआउट को कम करते हैं।

रश, ऑफ-पीक और प्राथमिकता मूल्य निर्धारण

क्या बेचना है: एक ही दिन की परामर्श, सप्ताहांत कॉल, संकटकालीन सहायता, पूर्व-लॉन्च समीक्षा

कीमत: Premium अधिभार

Doodle सेटअप:

एक बनाएँ प्राथमिकता सत्र बुकिंग पेज

कस्टम घंटे और कम-सूचना वाली खिड़कियाँ उपयोग करें

सत्र से 12–24 घंटे पहले रिमाइंडर जोड़ें।

यह काम क्यों करता है:

आप अपनी टीम को बिना थकाए लचीलापन प्रदान करते हैं।

रद्द करने, पुनर्निर्धारण और अनुपस्थिति के नियम

निर्धारित की जाने वाली नीतियाँ:

नि:शुल्क पुनर्निर्धारण > 24–48 घंटे

24 घंटों के भीतर आंशिक शुल्क

नहीं आने पर पूरी फीस

Doodle सेटअप:

अपने विवरण में नीतियाँ जोड़ें (या Doodle Pro में AI से उन्हें ड्राफ्ट करवाएँ)

बुकिंग की समय-सीमाओं और स्वचालित अनुस्मारकों का उपयोग करें

यह काम क्यों करता है:

सरल नियम आपके कैलेंडर को विश्वसनीय बनाए रखते हैं।

एजेंसी के प्रकार के अनुसार सुझाए गए मूल्य निर्धारण मॉडल

एकएजेंसी का प्रकार अनुशंसित सशुल्क सत्र आदर्श मूल्य मॉडल टिप्पणियाँ ब्रांडिंग स्टूडियो ब्रांड ऑडिट, कार्यशाला फ्लैट शुल्क या जमा छोटे परियोजना योग्यता के लिए उत्तम पीआर एजेंसी मीडिया प्रशिक्षण, संकटकालीन कॉल प्रति सीट या रश शुल्क उच्च मूल्य, समय-संवेदनशील प्रदर्शन विपणन पीपीसी ऑडिट निश्चित मूल्य, क्रेडिट के लिए पात्र मजबूत रूपांतरण चालक वेब विकास समर्थन सत्र बंडल पूर्व-भुगतान किए गए ब्लॉक माइक्रो-इनवॉइसिंग को कम करता है रचनात्मक स्टूडियो वीआईपी दिवस प्रिमियम निश्चित शुल्क उच्च-लाभ, उच्च-एकाग्रता

कीमतें तय करने और असुविधा कम करने के व्यावहारिक सुझाव

कुल समय के लिए मूल्य, सत्र की अवधि नहीं (तैयारी + फॉलो-अप शामिल)

परिणामों के लिए कीमत, न कि मिनटों के लिए।

विकल्पों की अधिकता से होने वाली हताशा को कम करने के लिए अधिकतम 2–3 विकल्प ही दें।

कॉल की गुणवत्ता (लिंक, लक्ष्य, संपत्तियाँ) में सुधार करने के लिए इनटेक प्रश्न का उपयोग करें।

गहन कार्य की सुरक्षा के लिए बफ़र्स जोड़ें

बुकिंग विंडो सीमित करें—मानक सत्र 24 घंटे से अधिक पहले बुक होते हैं

विवरण में मुद्रा, वैट और रिफंड को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें।

न-पहुंचने वालों की संख्या कम करने के लिए रिमाइंडर चालू करें

वीडियो लिंक स्वचालित रूप से जोड़ें (ज़ूम, मीट, वेबएक्स, टीम्स)

अपने लोगो और रंगों से इस अनुभव को ब्रांड करें

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

मुफ्त 30–60 मिनट की कॉल की पेशकश

बारीक अक्षरों में रद्दीकरण नीतियों को छिपाना

एक बुकिंग पेज पर बहुत सारी कीमतें मिलाना

समय क्षेत्रों को भूल जाना (Doodle इसे स्वचालित रूप से संभालता है)

रि-शेड्यूल/नो-शो शुल्क माफ़ करना

चालान भेजना के बाद बैठकें

सामान्य ऐड-ऑन की कीमत तय करना भूल जाना

बुकिंग पर भुगतान एकत्र करने में Doodle एजेंसियों की कैसे मदद करता है

Doodle की मुख्य विशेषताएँ एजेंसी मूल्य निर्धारण वर्कफ़्लो का समर्थन करती हैं:

बुकिंग पेज + स्ट्राइप

ग्राहक एक समय चुनते हैं और तुरंत भुगतान करते हैं।

सत्र की अवधि, बफ़र्स और बुकिंग विंडो सेट करें

लोगो और रंगों के साथ अपने पेज को ब्रांड करें

1:1 + स्ट्राइप

वीआईपी ग्राहकों को विशेष रूप से चयनित स्लॉट प्रदान करें।

जमा, Premium सेवाओं, या वीआईपी दिनों के लिए उत्तम

ग्रुप पोल

एक ही समय में कई हितधारकों को एकजुट करें

पुष्टि करने के बाद, भुगतान किए गए बुकिंग पेज का लिंक भेजें।

साइन-अप शीट्स

सीट सीमाओं के साथ कार्यशालाएँ चलाएँ

भुगतान लिंक जोड़ें ताकि प्रत्येक प्रतिभागी अपनी जगह की पुष्टि कर सके।

अतिरिक्त सुविधाएँ

कैलेंडर एकीकरण (गूगल, आउटलुक, एप्पल)

स्वचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक

एआई-जनित बैठक विवरण

स्मरणपत्र और बुकिंग की अंतिम तिथियाँ

CRM, स्लैक, इनवॉइसिंग के लिए ज़ैपियर इंटीग्रेशन

एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा

वास्तविक दुनिया के उदाहरण

प्रदर्शन विपणन एजेंसी: सशुल्क ऑडिट

प्रवेश प्रश्नों के साथ $500 पीपीसी ऑडिट

30% रिटेनर्स में बदलें

अब और कोई बिना भुगतान वाली "मुफ्त समीक्षा" कॉल नहीं।

ब्रांड स्टूडियो: शुरुआत जमा राशि से जुड़ी

बुकिंग के समय जमा राशि एकत्र की जाती है।

ग्रुप पोल → बुकिंग पेज

शुरुआती तारीखें अब इधर-उधर नहीं होतीं।

पीआर एजेंसी: सीमित सीटों के साथ सशुल्क मीडिया प्रशिक्षण

6-सीट कार्यशाला

साइन-अप शीट + बुकिंग पेज

सेशन भरपूर रहते हैं; टीम कुशलतापूर्वक तैयारी करती है।

वेब डेवलपमेंट एजेंसी: सपोर्ट बंडल्स

चार प्रीपेड सपोर्ट सत्र

बुकिंग पेज + स्ट्राइप

स्पष्ट समय-निर्धारण, कम छोटे-छोटे बिल

मुख्य बातें

समय और नकदी प्रवाह की रक्षा के लिए बुकिंग के समय भुगतान एकत्र करें।

मुफ्त खोज को सशुल्क निदान में बदलें

अपनी विशेषज्ञता को उत्पादित सत्रों में पैकेज करें

मूल्य निर्धारण को सरल बनाने के लिए जमा, बंडल और वीआईपी दिवस का उपयोग करें।

Doodle को रिमाइंडर, वीडियो लिंक और भुगतान स्वचालित करने दें।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

जब शेड्यूलिंग और प्राइसिंग एक साथ काम करती हैं, तो आप हर हफ्ते घंटों की बचत करते हैं और ग्राहकों को एक सहज अनुभव प्रदान करते हैं। Doodle के साथ, आप मिनटों में बुकिंग लिंक सेट कर सकते हैं, Stripe को कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी शर्तें जोड़ सकते हैं, और रिमाइंडर स्वचालित कर सकते हैं।

अपनी शीर्ष सशुल्क सेवा के लिए बुकिंग पेज बनाकर शुरुआत करें और अपने अगले लीड के साथ प्रीपेड डायग्नोस्टिक आज़माएँ। आप कम नो-शो, तेज़ बुकिंग और अधिक आत्मविश्वासी ग्राहक देखेंगे।

शुरू करने के लिए तैयार हैं? अभी एक Doodle बनाएँ और देखें कि एजेंसियाँ हर हफ़्ते समय कैसे बचाती हैं।