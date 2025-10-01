6 slimmere manieren waarop marketingteams projecten sneller kunnen plannen
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Marketing gaat razendsnel — maar planning? Niet altijd.
Of je nu een campagne lanceert, een productsprint uitvoert of een nieuwe kanaalstrategie opzet: de grootste vertragingen ontstaan meestal al voordat het werk echt begint. Gesprekken inplannen. Doelen op elkaar afstemmen. Feedback verzamelen.
Hier is het goede nieuws: het hoeft niet zo moeilijk te zijn.
Met deze zes tips kun je sneller de overstap maken van rommelige planning naar soepele uitvoering.
Sneloverzicht: slimmer plannen in één oogopslag
Tip
Wat het oplost
De Doodle-functie is gebruikt
Maak een einde aan dat heen-en-weer-geplandeer
Eindeloze Slack-/e-maildiscussies
Inschrijflijsten
Zorg voor een vast ritme
Geen vergaderstructuur
Boekingspagina's
Gebruik boekingspagina's met verhuurders
Knelpunten met experts/freelancers
Boekingspagina's (per gastheer)
Begin met een gezamenlijke opdrachtomschrijving
Onduidelijke doelen, dubbel werk
Documenten in de uitnodiging koppelen (beschrijving)
Planhulpmiddelen standaardiseren
Elke keer opnieuw documenten genereren
Sjablonen bij uitnodigingen toevoegen
Recensies van boeken die nog moeten verschijnen
Te late of ontbrekende goedkeuringen
Inschrijflijsten met maximumaantallen
1. Vervang het heen-en-weer-plannen door Inschrijflijsten
Probeer je iets af te spreken met meer dan twee mensen? Dan kom je in chaotisch vaarwater terecht. In plaats van eindeloze berichtjes als ‘Kan woensdag?’, stel dan een Inschrijflijst met vooraf vastgestelde tijdvakken, zodat mensen het zelf kunnen regelen.
Echte overwinning: Iedereen kijkt wat er vrij is, kiest een tijdstip en gaat verder. Zo blijf je uit de agenda-pingpong.
2. Zorg voor een vast ritme bij het plannen
Consistentie zorgt voor minder wrijving. Plan terugkerende sessies in voor:
Maandelijkse campagneplanning
Wekelijkse afstemming met ontwerp/inhoud
Driemaandelijkse teamoverschrijdende check-ins
Stel ze eenmalig in met behulp van Boekingspagina's, en je team weet wat het kan verwachten.
Echte overwinning: Je hoeft niet meer steeds weer in allerijl ‘dezelfde’ vergadering op te zetten.
3. Gebruik Boekingspagina's met verhuurders voor gepersonaliseerde toegang
Bij sommige vergaderingen is directe toegang tot bepaalde mensen — zoals een design lead, data-analist of externe freelancer. Dat is waar Boekingspagina's met verhuurders Kom maar binnen.
Iedereen kan zijn of haar eigen beschikbaarheid instellen, en anderen kunnen rechtstreeks bij hen boeken — zonder heen-en-weer-gepraat. Ideaal voor:
1-op-1-gesprekken met belanghebbenden
Beoordelingen van freelance-content
Interne evaluaties door experts
Vooraf geplande goedkeuringen
Echte overwinning: Je team krijgt de tijd van de expert die ze nodig hebben — op een moment dat het voor beide partijen echt uitkomt.
4. Begin met een duidelijke, gezamenlijke opdracht
Te veel teams gaan meteen over op het ‘wat’ zonder eerst het ‘waarom’ op één lijn te krijgen. Stel één centrale briefing op met:
Doel
Doelgroep
Tijdlijn
Eigenaar(s)
Te leveren resultaten
Deel het dan vroeg. Je kunt het zelfs direct in een Inschrijflijst of een uitnodiging voor een vergadering zetten.
Echte overwinning: Als je op één lijn zit qua verwachtingen, hoef je minder terug te komen op dingen — en zijn er minder verrassingen.
5. Standaardiseer je planningstools
Als je team de planningsdocumenten elke keer helemaal opnieuw moet opstellen, gaat het langzaam. Maak herbruikbare sjablonen voor:
Campagneoverzichten
Lijsten met activa
Checklists voor de lancering
Tijdschema’s bekijken
Voeg de sjablonen toe aan je uitnodigingen of aan Inschrijflijsten in de beschrijving. Zo komen de mensen goed voorbereid.
Echte overwinning: Snellere opstart. Soepelere overdrachten. Minder knelpunten.
6. Zorg dat je beoordelingen alvast regelt voordat het werk begint
Wacht niet met het inplannen van goedkeuringen totdat je ze nodig hebt — zo lopen de tijdschema’s uit de hand. Doe in plaats daarvan het volgende:
Plan de beoordelingen door de belanghebbenden alvast in tijdens de kick-off
Gebruik inschrijflijsten met een beperkt aantal plaatsen voor feedbacksessies
Voeg Boekingspagina's toe voor 1-op-1-opvolgingsgesprekken met besluitvormers
Echte overwinning: Je krijgt op tijd feedback en projecten lopen niet vast op het laatste moment.
Inschrijflijsten versus Boekingspagina's — wat is het verschil?
Gebruik dit…
Als…
Inschrijflijsten
Je organiseert een groepssessie en wilt dat mensen kunnen kiezen uit beschikbare tijdvakken (bijv. workshops, spreekuren, lanceringsbesprekingen)
Boekingspagina's
Je wilt dat anderen rechtstreeks een afspraak kunnen maken met iemand, op basis van hun beschikbaarheid in realtime (bijv. 1:1-sessies, ondersteuning door experts, beoordelingen door freelancers)
Tips voor het samenwerken met hosts
Vraag verhuurders om hun beschikbaarheid wekelijks bij te werken
Zorg voor wat ruimte tussendoor om te voorkomen dat de vermoeidheid zich opstapelt
Bepaal wie er kan boeken met toegangsinstellingen
Gebruik aangepaste velden om voorafgaand aan vergaderingen achtergrondinformatie te verzamelen
Bonustip: sluit je gereedschap aan
Doodle is gekoppeld aan je agenda, dus:
Uitnodigingen komen meteen in ieders agenda terecht
De synchronisatie wordt automatisch opnieuw gepland
Herinneringen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen
Echte overwinning: Geen onverwachte afspraken. Minder mensen die zomaar afzeggen. Maximale doorstroming.
Laatste gedachten: structuur zorgt voor snelheid
Marketing staat nooit stil. Maar je planningsproces misschien wel.
Door gewoon een beetje structuur aan te brengen — en tools zoals Doodle te gebruiken om vergaderingen soepeler te laten verlopen — kan je team sneller werken, deadlines halen en meer tijd besteden aan het daadwerkelijke werk marketing.
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