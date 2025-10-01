6 clevere Wege, wie Marketingteams Projekte schneller planen können

Marketing geht schnell - aber Planung? Nicht immer.
Egal, ob du eine Kampagne startest, einen Produktsprint durchführst oder eine neue Channel-Strategie einführst, die größten Verzögerungen passieren meist, bevor die Arbeit beginnt. Telefonate planen. Ziele abstimmen. Feedback einholen.
Hier die gute Nachricht: Es muss nicht so schwer sein.
Diese sechs Tipps helfen dir, schneller von einer chaotischen Planung zu einer reibungslosen Ausführung zu kommen.
Kurzreferenz: Clevere Planung auf einen Blick
Tipp
Was es löst
Doodle-Funktion
Ersetze das Hin und Her bei der Planung
Endlose Slack/E-Mail-Threads
Anmeldeformulare
Einen wiederkehrenden Rhythmus festlegen
Keine Meeting-Struktur
Booking Pages
Booking Pages mit Gastgebern verwenden
Engpässe mit Experten/Freelancern
Booking Pages (pro Gastgeber)
Mit einem gemeinsamen Briefing beginnen
Unklare Ziele, Doppelarbeit
Dokumente in der Einladung verlinken (Beschreibung)
Planungswerkzeuge standardisieren
Dokumente jedes Mal neu erstellen
Vorlagen an Einladungen anhängen
Überprüfungen vorbuchen
Verspätete oder fehlende Genehmigungen
Anmeldeformulare mit begrenzter Kapazität
1. Ersetze das Hin und Her bei der Terminplanung durch Sign-up Sheets
Du versuchst, mit mehr als zwei Personen zu planen? Dann ist das Chaos vorprogrammiert. Anstelle von endlosen "Kannst du Mittwoch?"-Nachrichten kannst du einen Anmeldebogen mit vordefinierten Zeitfenstern anbieten und die Leute sich selbst eintragen lassen.
Ein echter Gewinn: Jeder sieht, was verfügbar ist, wählt einen Termin aus und geht weiter. Du bleibst aus dem Kalender-Pingpong heraus.
2. Lege einen wiederkehrenden Rhythmus für die Planung fest
Beständigkeit verringert die Reibung. Richte wiederkehrende Sitzungen ein für:
Monatliche Kampagnenplanung
Wöchentliche Synchronisierung mit Design/Inhalten
Vierteljährliche teamübergreifende Check-ins
Lege sie einmalig mit Booking Pages fest, und dein Team weiß, was es zu erwarten hat.
Ein echter Gewinn: Du musst dich nicht mehr abmühen, um immer wieder das gleiche Treffen zu vereinbaren.
3. Nutze Booking Pages mit Gastgebern für personalisierten Zugang
Manche Meetings erfordern den direkten Zugang zu bestimmten Personen - z. B. einem Designverantwortlichen, einem Datenanalysten oder einem externen Freiberufler. Hier kommen Booking Pages mit Gastgebern ins Spiel.
Jede Person kann ihre eigene Verfügbarkeit einstellen und andere können direkt bei ihr buchen - ohne Hin- und Hergeschiebe. Ideal für:
1:1-Gespräche mit Stakeholdern
Überprüfung von Inhalten durch Freelancer
Interne Experten-Check-ins
Vorgeplante Freigaben
Ein echter Gewinn: Dein Team bekommt die Expertenzeit, die es braucht - und zwar dann, wenn es für beide Seiten funktioniert.
4. Beginne mit einem klaren, gemeinsamen Auftrag
Zu viele Teams gehen direkt zum "Was" über, ohne sich über das "Warum" zu verständigen. Erstelle ein zentrales Briefing mit:
Ziel
Zielgruppe
Zeitplan
Verantwortliche(r)
Aufgaben
Dann teile sie frühzeitig. Du kannst sie sogar direkt in ein Anmeldeformular oder eine Einladung zu einem Treffen einfügen.
Ein echter Gewinn: Abgestimmte Erwartungen bedeuten weniger Rückschritte - und weniger Überraschungen.
5. Standardisiere deine Planungstools
Wenn dein Team die Planungsdokumente jedes Mal von Grund auf neu erstellen muss, kommst du nur langsam voran. Erstelle wiederverwendbare Vorlagen für:
Kampagnenbriefings
Asset-Listen
Checklisten für den Start
Zeitpläne für die Überprüfung
Hänge diese Vorlagen an deine Einladungen oder Anmeldebögen in der Beschreibung an. Auf diese Weise sind die Teilnehmer vorbereitet.
Ein echter Gewinn: Schnelleres Anlaufen. Sauberere Übergaben. Weniger Blockierer.
6. Überprüfungen im Voraus buchen, bevor die Arbeit beginnt
Warte nicht mit der Planung von Genehmigungen, bis du sie brauchst - so wird der Zeitplan gesprengt. Stattdessen:
Plane die Besprechungen mit den Interessenvertretern bereits während der Startphase ein.
Verwende Anmeldeformulare mit begrenzter Kapazität für Feedback-Sitzungen
Füge Buchungsseiten für 1:1-Follow-ups mit Entscheidungsträgern hinzu.
Ein echter Gewinn: Das Feedback kommt pünktlich und das Projekt gerät nicht auf der Ziellinie ins Stocken.
Sign-up Sheets vs. Booking Pages - was ist der Unterschied?
Verwende diese...
Wenn...
Anmeldeformulare
Du organisierst eine Gruppensitzung und möchtest, dass die Teilnehmer aus gemeinsamen Terminen wählen können (z.B. Workshops, Sprechstunden, Startup-Reviews)
Buchungsseiten
Du möchtest, dass andere Personen direkt Zeit bei einer Person buchen, basierend auf deren Echtzeit-Verfügbarkeit (z. B. 1:1, Expertenunterstützung, freiberufliche Rezensionen)
Tipps für die Zusammenarbeit mit Gastgebern
Bitte die Gastgeber, die Verfügbarkeit wöchentlich zu aktualisieren
Füge Puffer hinzu, um eine Überlastung zu vermeiden
Kontrolliere über die Zugriffseinstellungen, wer buchen kann
Verwende benutzerdefinierte Felder, um den Kontext vor dem Treffen zu erfassen
Bonustipp: Verbinde deine Tools
Doodle lässt sich in deinen Kalender integrieren, also:
Einladungen landen direkt in den Kalendern der Teilnehmer
Terminverschiebungen werden automatisch synchronisiert
Erinnerungen reduzieren das Nichterscheinen
Ein echter Gewinn: Keine überraschenden Treffen. Weniger Versäumnisse. Maximaler Fluss.
Schlussgedanken: Struktur macht Geschwindigkeit möglich
Marketing wird nicht langsamer. Aber dein Planungsprozess könnte es sein.
Mit ein bisschen Struktur und Tools wie Doodle, die die Besprechungen entzerren, kann dein Team schneller arbeiten, Termine einhalten und mehr Zeit für das eigentliche Marketing aufwenden.