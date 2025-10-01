6 clevere Wege, wie Marketingteams Projekte schneller planen können

Marketing geht schnell - aber Planung? Nicht immer.

Egal, ob du eine Kampagne startest, einen Produktsprint durchführst oder eine neue Channel-Strategie einführst, die größten Verzögerungen passieren meist, bevor die Arbeit beginnt. Telefonate planen. Ziele abstimmen. Feedback einholen.

Hier die gute Nachricht: Es muss nicht so schwer sein.

Diese sechs Tipps helfen dir, schneller von einer chaotischen Planung zu einer reibungslosen Ausführung zu kommen.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Kurzreferenz: Clevere Planung auf einen Blick

Tipp Was es löst Doodle-Funktion Ersetze das Hin und Her bei der Planung Endlose Slack/E-Mail-Threads Anmeldeformulare Einen wiederkehrenden Rhythmus festlegen Keine Meeting-Struktur Booking Pages Booking Pages mit Gastgebern verwenden Engpässe mit Experten/Freelancern Booking Pages (pro Gastgeber) Mit einem gemeinsamen Briefing beginnen Unklare Ziele, Doppelarbeit Dokumente in der Einladung verlinken (Beschreibung) Planungswerkzeuge standardisieren Dokumente jedes Mal neu erstellen Vorlagen an Einladungen anhängen Überprüfungen vorbuchen Verspätete oder fehlende Genehmigungen Anmeldeformulare mit begrenzter Kapazität

1. Ersetze das Hin und Her bei der Terminplanung durch Sign-up Sheets

Du versuchst, mit mehr als zwei Personen zu planen? Dann ist das Chaos vorprogrammiert. Anstelle von endlosen "Kannst du Mittwoch?"-Nachrichten kannst du einen Anmeldebogen mit vordefinierten Zeitfenstern anbieten und die Leute sich selbst eintragen lassen.

Ein echter Gewinn: Jeder sieht, was verfügbar ist, wählt einen Termin aus und geht weiter. Du bleibst aus dem Kalender-Pingpong heraus.

2. Lege einen wiederkehrenden Rhythmus für die Planung fest

Beständigkeit verringert die Reibung. Richte wiederkehrende Sitzungen ein für:

Monatliche Kampagnenplanung

Wöchentliche Synchronisierung mit Design/Inhalten

Vierteljährliche teamübergreifende Check-ins

Lege sie einmalig mit Booking Pages fest, und dein Team weiß, was es zu erwarten hat.

Ein echter Gewinn: Du musst dich nicht mehr abmühen, um immer wieder das gleiche Treffen zu vereinbaren.

3. Nutze Booking Pages mit Gastgebern für personalisierten Zugang

Manche Meetings erfordern den direkten Zugang zu bestimmten Personen - z. B. einem Designverantwortlichen, einem Datenanalysten oder einem externen Freiberufler. Hier kommen Booking Pages mit Gastgebern ins Spiel.

Jede Person kann ihre eigene Verfügbarkeit einstellen und andere können direkt bei ihr buchen - ohne Hin- und Hergeschiebe. Ideal für:

1:1-Gespräche mit Stakeholdern

Überprüfung von Inhalten durch Freelancer

Interne Experten-Check-ins

Vorgeplante Freigaben

Ein echter Gewinn: Dein Team bekommt die Expertenzeit, die es braucht - und zwar dann, wenn es für beide Seiten funktioniert.

4. Beginne mit einem klaren, gemeinsamen Auftrag

Zu viele Teams gehen direkt zum "Was" über, ohne sich über das "Warum" zu verständigen. Erstelle ein zentrales Briefing mit:

Ziel

Zielgruppe

Zeitplan

Verantwortliche(r)

Aufgaben

Dann teile sie frühzeitig. Du kannst sie sogar direkt in ein Anmeldeformular oder eine Einladung zu einem Treffen einfügen.

Ein echter Gewinn: Abgestimmte Erwartungen bedeuten weniger Rückschritte - und weniger Überraschungen.

5. Standardisiere deine Planungstools

Wenn dein Team die Planungsdokumente jedes Mal von Grund auf neu erstellen muss, kommst du nur langsam voran. Erstelle wiederverwendbare Vorlagen für:

Kampagnenbriefings

Asset-Listen

Checklisten für den Start

Zeitpläne für die Überprüfung

Hänge diese Vorlagen an deine Einladungen oder Anmeldebögen in der Beschreibung an. Auf diese Weise sind die Teilnehmer vorbereitet.

Ein echter Gewinn: Schnelleres Anlaufen. Sauberere Übergaben. Weniger Blockierer.

6. Überprüfungen im Voraus buchen, bevor die Arbeit beginnt

Warte nicht mit der Planung von Genehmigungen, bis du sie brauchst - so wird der Zeitplan gesprengt. Stattdessen:

Plane die Besprechungen mit den Interessenvertretern bereits während der Startphase ein.

Verwende Anmeldeformulare mit begrenzter Kapazität für Feedback-Sitzungen

Füge Buchungsseiten für 1:1-Follow-ups mit Entscheidungsträgern hinzu.

Ein echter Gewinn: Das Feedback kommt pünktlich und das Projekt gerät nicht auf der Ziellinie ins Stocken.

Sign-up Sheets vs. Booking Pages - was ist der Unterschied?

Verwende diese... Wenn... Anmeldeformulare Du organisierst eine Gruppensitzung und möchtest, dass die Teilnehmer aus gemeinsamen Terminen wählen können (z.B. Workshops, Sprechstunden, Startup-Reviews) Buchungsseiten Du möchtest, dass andere Personen direkt Zeit bei einer Person buchen, basierend auf deren Echtzeit-Verfügbarkeit (z. B. 1:1, Expertenunterstützung, freiberufliche Rezensionen)

Tipps für die Zusammenarbeit mit Gastgebern

Bitte die Gastgeber, die Verfügbarkeit wöchentlich zu aktualisieren

Füge Puffer hinzu, um eine Überlastung zu vermeiden

Kontrolliere über die Zugriffseinstellungen, wer buchen kann

Verwende benutzerdefinierte Felder, um den Kontext vor dem Treffen zu erfassen

Bonustipp: Verbinde deine Tools

Doodle lässt sich in deinen Kalender integrieren, also:

Einladungen landen direkt in den Kalendern der Teilnehmer

Terminverschiebungen werden automatisch synchronisiert

Erinnerungen reduzieren das Nichterscheinen

Ein echter Gewinn: Keine überraschenden Treffen. Weniger Versäumnisse. Maximaler Fluss.

Schlussgedanken: Struktur macht Geschwindigkeit möglich

Marketing wird nicht langsamer. Aber dein Planungsprozess könnte es sein.

Mit ein bisschen Struktur und Tools wie Doodle, die die Besprechungen entzerren, kann dein Team schneller arbeiten, Termine einhalten und mehr Zeit für das eigentliche Marketing aufwenden.