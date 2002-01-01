Crea un Doodle

6 modi più intelligenti con cui i team di marketing possono pianificare i progetti più velocemente

Tempo di lettura: 3 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 1 ott 2025

Indice dei contenuti

    Il marketing si muove velocemente, ma la pianificazione? Non sempre.

    Che si tratti del lancio di una campagna, di uno sprint di prodotto o dell'avvio di una nuova strategia di canale, i maggiori ritardi si verificano di solito prima dell'inizio del lavoro. Programmare le chiamate. Allineamento degli obiettivi. Cercare di ottenere un feedback.

    La buona notizia è che non deve essere così difficile.

    Queste sei soluzioni possono aiutarti a passare da una pianificazione disordinata a un'esecuzione senza intoppi, più velocemente.

    Riferimento rapido: una pianificazione più intelligente in un colpo d'occhio

    Suggerimento

    Cosa risolve

    Utilizzo della funzione Doodle

    Sostituisce la pianificazione avanti e indietro

    Interminabili discussioni su Slack/email

    Fogli di iscrizione

    Impostare un ritmo ricorrente

    Nessuna struttura per le riunioni

    Pagine di prenotazione

    Utilizzare le pagine di prenotazione con gli host

    Colli di bottiglia con gli esperti/freelance

    Pagine di prenotazione (per host)

    Iniziare con un brief condiviso

    Obiettivi non chiari, duplicazione

    Collega i documenti nell'invito (descrizione)

    Standardizzare gli strumenti di pianificazione

    Ricostruire i documenti ogni volta

    Allegare modelli agli inviti

    Revisioni anticipate

    Approvazioni tardive o mancanti

    Fogli di iscrizione con capacità limitata

    1. Sostituisci la programmazione "back-and-forth" con i Foglidi iscrizione

    Cerchi di programmare con più di due persone? Sei nel territorio del caos. Invece di inviare messaggi interminabili del tipo "Puoi venire mercoledì?", offri un foglio di iscrizione con fasce orarie predefinite e lascia che le persone si autoselezionino.

    Una vera vittoria: Tutti vedono cosa è disponibile, scelgono una fascia oraria e vanno avanti. Tu rimani fuori dal ping-pong del calendario.

    2. Stabilisci un ritmo ricorrente per la pianificazione

    La coerenza riduce gli attriti. Organizza sessioni ricorrenti per:

    • Pianificazione mensile della campagna

    • Sincronizzazione settimanale con design/contenuti

    • Check-in trimestrali tra team.

    Impostale una volta sola usando Booking Pages e il tuo team saprà cosa aspettarsi.

    Un vero vantaggio: Non dovrai più affannarti per organizzare sempre la stessa riunione.

    3. Usa le Pagine di prenotazione con gli host per un accesso personalizzato

    Alcune riunioni richiedono l'accesso diretto a persone specifiche, come un responsabile del design, un analista di dati o un freelance esterno. È qui che entrano in gioco le Pagine di prenotazione con host.

    Ciascuna persona può impostare la propria disponibilità e gli altri possono prenotare direttamente con lei, senza dover fare avanti e indietro. Ideale per:

    • Incontri 1:1 con gli stakeholder

    • Revisioni di contenuti da parte di freelance

    • Check-in di esperti interni

    • Approvazioni pre-schedulate

    Una vera vittoria: Il tuo team ottiene il tempo degli esperti di cui ha bisogno, quando va bene per entrambe le parti.

    4. Inizia con un brief chiaro e condiviso

    Troppi team passano direttamente al "cosa" senza allinearsi sul "perché". Crea un brief centrale con:

    • Obiettivo

    • Pubblico

    • Tempistica

    • Proprietario/i

    • Consegne

    Poi condividilo subito. Puoi anche inserirlo direttamente in un foglio di iscrizione o in un invito a una riunione.

    Una vera vittoria: Aspettative allineate significano meno passi indietro e meno sorprese.

    5. Standardizza gli strumenti di pianificazione

    Se il tuo team deve ricostruire i documenti di pianificazione da zero ogni volta, stai andando a rilento. Crea modelli riutilizzabili per:

    • Briefing della campagna

    • Elenchi di risorse

    • Liste di controllo del lancio

    • Tempistiche di revisione

    Allega questi modelli ai tuoi inviti o ai fogli di iscrizione nella descrizione. In questo modo, le persone arriveranno preparate.

    Un vero vantaggio: Un avvio più rapido. Passaggi di consegne più puliti. Meno blocchi.

    6. Prenota le revisioni prima dell'inizio del lavoro

    Non aspettare di programmare le approvazioni finché non ne hai bisogno: è così che le tempistiche saltano. Invece:

    • Pre-programma le revisioni degli stakeholder durante il kickoff.

    • Utilizza fogli di iscrizione con capacità limitata per le sessioni di feedback.

    • Aggiungi pagine di prenotazione per i follow-up 1:1 con i responsabili delle decisioni.

    Una vera vittoria: Il feedback avviene in tempo e i progetti non si bloccano al traguardo.

    Fogli di iscrizione vs Pagine di prenotazione: qual è la differenza?

    Usa questo...

    Quando...

    Fogli di iscrizione

    Stai organizzando una sessione di gruppo e vuoi che le persone scelgano tra gli slot condivisi (ad es. workshop, orari d'ufficio, revisioni del lancio).

    Pagine di prenotazione

    Hai bisogno che gli altri prenotino il tempo direttamente con una persona, in base alla sua disponibilità in tempo reale (ad es. 1:1, supporto di un esperto, recensioni di un freelance).

    Suggerimenti per lavorare con gli host

    • Chiedi agli host di aggiornare le disponibilità settimanalmente

    • Aggiungi dei buffer per evitare la stanchezza del back-to-back

    • Controlla chi può prenotare con le impostazioni di accesso

    • Utilizza campi personalizzati per raccogliere il contesto prima degli incontri

    Suggerimento bonus: collega i tuoi strumenti

    Doodle si integra con il tuo calendario:

    • Gli inviti vengono inseriti direttamente nel calendario di tutti

    • Le riprogrammazioni si sincronizzano automaticamente

    • I promemoria riducono i no-show

    Una vera vittoria: Zero riunioni a sorpresa. Meno rotture di scatole. Massima fluidità.

    Riflessioni finali: la struttura rende possibile la velocità

    Il marketing non rallenta. Ma il tuo processo di pianificazione potrebbe esserlo.

    Aggiungendo un po' di struttura e utilizzando strumenti come Doodle per eliminare l'attrito dalle riunioni, il tuo team potrà muoversi più velocemente, rispettare le scadenze e dedicare più tempo al marketing.

