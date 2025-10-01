Crear un Doodle

6 formas más inteligentes de que los equipos de marketing planifiquen los proyectos más rápidamente

Tiempo de lectura: 3 minutos

Limara Schellenberg
Actualizado: 1 oct 2025

Índice

    El marketing se mueve rápido, ¿pero la planificación? No siempre.

    Tanto si lanzas una campaña, como si diriges un sprint de producto o pones en marcha una nueva estrategia de canal, los mayores retrasos suelen producirse antes de que empiece el trabajo. Programar llamadas. Alineación de objetivos. Perseguir la retroalimentación.

    La buena noticia es que no tiene por qué ser tan difícil.

    Estas seis soluciones pueden ayudarte a pasar de una planificación desordenada a una ejecución fluida, más rápidamente.

    Referencia rápida: una planificación más inteligente de un vistazo

    Consejo

    Qué soluciona

    Función Doodle utilizada

    Sustituye las idas y venidas en la planificación

    Interminables hilos de Slack/email

    Hojas de inscripción

    Establecer un ritmo recurrente

    Sin estructura de reuniones

    Páginas de reserva

    Utiliza Páginas de reserva con anfitriones

    Cuellos de botella con expertos/freelancers

    Páginas de reserva (por anfitrión)

    Empieza con un informe compartido

    Objetivos poco claros, duplicación

    Vincular documentos en la invitación (descripción)

    Estandariza las herramientas de planificación

    Reconstruir los documentos cada vez

    Adjuntar plantillas a las invitaciones

    Revisiones previas

    Aprobaciones tardías o ausentes

    Hojas de inscripción con cupos limitados

    1. Sustituye la programación de ida y vuelta por las Hojas de Inscripción

    ¿Intentas programar con más de dos personas? Estás en territorio del caos. En lugar de interminables mensajes de "¿Puedes el miércoles?", ofrece una Hoja de Inscripción con franjas horarias predefinidas y deja que la gente se autoasista.

    Ganancia real: Todo el mundo ve lo que hay disponible, elige un hueco y sigue adelante. Tú te mantienes al margen del ping-pong del calendario.

    2. Establece un ritmo recurrente para la planificación

    La coherencia reduce la fricción. Establece sesiones recurrentes para:

    • Planificación mensual de campañas

    • Sincronizaciones semanales con diseño/contenido

    • Revisiones trimestrales entre equipos

    Configúralas una vez con Booking Pages, y tu equipo sabrá qué esperar.

    Una verdadera ventaja: Ya no tendrás que organizar "la misma" reunión una y otra vez.

    3. Utiliza Páginas de reserva con anfitriones para un acceso personalizado

    Algunas reuniones necesitan acceso directo a personas concretas, como un jefe de diseño, un analista de datos o un freelance externo. Ahí es donde entran en juego las Páginas de reserva con anfitriones.

    Cada persona puede establecer su propia disponibilidad, y los demás pueden reservar directamente con ella, sin idas y venidas. Ideal para:

    • Reuniones 1:1 con las partes interesadas

    • Revisiones de contenidos de autónomos

    • Revisiones internas de expertos

    • Aprobaciones programadas de antemano

    Ganancia real: Tu equipo obtiene el tiempo de expertos que necesita, cuando realmente funciona para ambas partes.

    4. Empieza con unas instrucciones claras y compartidas

    Demasiados equipos pasan directamente al "qué" sin alinearse en el "por qué". Crea un briefing central con:

    • Objetivo

    • Público

    • Calendario

    • Propietario(s)

    • Resultados

    Luego compártelo pronto. Incluso puedes incluirlo directamente en una Hoja de Inscripción o en una invitación a una reunión.

    Ganancia real: Unas expectativas alineadas significan menos retrocesos y menos sorpresas.

    5. Estandariza tus herramientas de planificación

    Si tu equipo está reconstruyendo los documentos de planificación desde cero cada vez, vas lento. Crea plantillas reutilizables para:

    • Resúmenes de campaña

    • Listas de activos

    • Listas de control de lanzamiento

    • Cronogramas de revisión

    Adjunta esas plantillas a tus invitaciones u hojas de inscripción en la descripción. Así, la gente vendrá preparada.

    Ganancia real: Una aceleración más rápida. Traspasos más limpios. Menos bloqueadores.

    6. Reserva las revisiones antes de empezar el trabajo

    No esperes a programar las aprobaciones hasta que las necesites: así se estropean los plazos. En lugar de eso:

    • Programa de antemano las revisiones de las partes interesadas durante el inicio.

    • Utiliza Hojas de Inscripción con capacidad limitada para las sesiones de comentarios

    • Añade Páginas de Reserva para el seguimiento 1:1 con los responsables de la toma de decisiones

    Ganancia real: Los comentarios llegan a tiempo y los proyectos no se estancan en la línea de meta.

    Hojas de inscripción vs. Páginas de reserva: ¿cuál es la diferencia?

    Utiliza esto...

    Cuando...

    Hojas de inscripción

    Estás organizando una sesión de grupo y quieres que la gente elija entre franjas horarias compartidas (por ejemplo, talleres, horas de oficina, revisiones de lanzamientos)

    Páginas de reserva

    Necesitas que otras personas reserven tiempo directamente con una persona, en función de su disponibilidad en tiempo real (por ejemplo, 1:1s, apoyo de expertos, revisiones de lanzamiento)

    Consejos para trabajar con anfitriones

    • Pide a los anfitriones que actualicen su disponibilidad semanalmente

    • Añade buffers para evitar el cansancio de las reservas consecutivas

    • Controla quién puede reservar con los ajustes de acceso

    • Utiliza campos personalizados para recopilar el contexto antes de las reuniones

    Consejo extra: conecta tus herramientas

    Doodle se integra con tu calendario, así que

    • Las invitaciones van directamente al calendario de todos

    • Las reprogramaciones se sincronizan automáticamente

    • Los recordatorios reducen las ausencias

    Ganancia real: Cero reuniones sorpresa. Menos fallos. Máxima fluidez.

    Reflexiones finales: la estructura hace posible la velocidad

    El marketing no se ralentiza. Pero tu proceso de planificación puede que sí.

    Añadiendo un poco de estructura -y utilizando herramientas como Doodle para eliminar la fricción de las reuniones- tu equipo puede avanzar más rápido, cumplir los plazos y dedicar más tiempo al marketing real.

    Resuelve la ecuación de planificación con Doodle