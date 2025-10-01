6 façons plus intelligentes pour les équipes marketing de planifier leurs projets plus rapidement

Le marketing évolue rapidement - mais la planification ? Pas toujours.

Que vous lanciez une campagne, que vous réalisiez un sprint produit ou que vous donniez le coup d'envoi d'une nouvelle stratégie de canal, les retards les plus importants surviennent généralement avant que le travail ne commence. Planification des appels. S'aligner sur les objectifs. La recherche d'un retour d'information.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire que ce soit aussi difficile.

Ces six solutions peuvent vous aider à passer plus rapidement d'une planification désordonnée à une exécution en douceur.

Référence rapide : une planification plus intelligente en un coup d'œil

Conseil Ce qui est résolu Utilisation de la fonction Doodle Remplacer les allers-retours dans la planification Fils de discussion interminables sur Slack ou par e-mail Feuilles d'inscription Définir un rythme récurrent Pas de structure de réunion Pages de réservation Utiliser les pages de réservation avec les hôtes Goulots d'étranglement avec les experts/freelances Pages de réservation (par hôte) Commencez par un briefing commun Objectifs peu clairs, duplication Lier les documents dans l'invitation (description) Standardiser les outils de planification Reconstruire les documents à chaque fois Joindre des modèles aux invitations Prévoir les revues en amont Approbations tardives ou manquantes Formulaires d’inscription avec capacité limitée

1. Remplacez les échanges sans fin par des Formulaires d’inscription

Vous essayez de planifier avec plus de deux personnes ? Vous êtes en plein chaos. Au lieu d'envoyer des messages interminables du type "Pouvez-vous faire mercredi ?", proposez une feuille d'inscription avec des créneaux horaires prédéfinis et laissez les gens se servir eux-mêmes.

Vous y gagnerez : Tout le monde voit ce qui est disponible, choisit un créneau et passe à autre chose. Vous évitez le ping-pong des calendriers.

2. Fixez un rythme récurrent pour la planification

La cohérence réduit les frictions. Organisez des sessions récurrentes pour

Planification de la campagne mensuelle

synchronisation hebdomadaire avec la conception/le contenu

Vérifications trimestrielles au sein de l'équipe

Définissez-les une fois pour toutes à l'aide des Pages de réservation, et votre équipe saura à quoi s'attendre.

Un véritable avantage : Plus besoin de se démener pour organiser la "même" réunion encore et encore.

3. Utilisez les Pages de réservation avec des hôtes pour un accès personnalisé

Certaines réunions nécessitent un accès direct à des personnes spécifiques, comme un responsable de la conception, un analyste de données ou un freelance externe. C'est là que les Pages de réservation avec hôtes entrent en jeu.

Chaque personne peut définir ses propres disponibilités, et les autres peuvent réserver directement auprès d'elle - pas de va-et-vient. Idéal pour :

1:1 avec les parties prenantes

Révisions de contenu par des freelances

Vérifications d'experts internes

Approbations programmées à l'avance

Une vraie victoire : Votre équipe bénéficie du temps d'expertise dont elle a besoin, à un moment qui convient aux deux parties.

4. Commencez par un briefing clair et partagé

Trop d'équipes passent directement au "quoi" sans s'aligner sur le "pourquoi". Créez un dossier central comprenant les éléments suivants

Objectif

Le public

Calendrier

Propriétaire(s)

les résultats attendus.

Partagez-le ensuite rapidement. Vous pouvez même l'insérer directement dans une feuille d'inscription ou une invitation à une réunion.

Une véritable victoire: Des attentes alignées signifient moins de retours en arrière - et moins de surprises.

5. Standardisez vos outils de planification

Si votre équipe doit reconstruire les documents de planification à partir de zéro à chaque fois, vous avancez lentement. Créez des modèles réutilisables pour

les notes de campagne

Listes d'actifs

Listes de contrôle pour le lancement

les calendriers d'examen

Joignez ces modèles à vos invitations ou à vos feuilles d'inscription dans la description. De cette façon, les gens arrivent préparés.

Un véritable avantage: Une montée en puissance plus rapide. Des transferts plus propres. Moins d'obstacles.

6. Prévoyez les revues avant le début du travail

N'attendez pas d'avoir besoin des approbations pour les programmer - c'est ainsi que les délais s'envolent. Au lieu de cela, planifiez les révisions des parties prenantes à l'avance :

Planifiez à l'avance l'examen des parties prenantes lors du lancement du projet.

Utilisez des feuilles d'inscription avec une capacité limitée pour les sessions de retour d'information.

Ajoutez des pages de réservation pour les suivis individuels avec les décideurs.

Vous gagnerez: Le retour d'information se fait en temps voulu et les projets ne sont pas bloqués à la ligne d'arrivée.

Formulaires d’inscription ou Pages de réservation - quelle est la différence ?

Utilisez ceci... Quand... Feuilles d'inscription Vous organisez une session de groupe et souhaitez que les participants choisissent parmi des créneaux partagés (par exemple, ateliers, heures de bureau, revues de lancement). Pages de réservation Vous avez besoin que d'autres personnes réservent du temps directement auprès d'un individu, sur la base de sa disponibilité en temps réel (par exemple, 1:1, soutien d'un expert, évaluations d'un freelance).

Conseils pour travailler avec des hôtes

Demandez aux hôtes de mettre à jour leurs disponibilités chaque semaine

Ajoutez des marges pour éviter l’enchaînement de réunions

Contrôlez qui peut réserver avec les paramètres d'accès

Utilisez des champs personnalisés pour recueillir des informations contextuelles avant les réunions.

Conseil bonus : connectez vos outils

Doodle s'intègre à votre calendrier :

les invitations vont directement dans le calendrier de chacun

Les reports sont synchronisés automatiquement

Les rappels réduisent les absences

Une vraie victoire: Pas de réunions surprises. Moins d’absences . Flux maximal.

Réflexions finales : la structure permet d'aller plus vite

Le marketing ne ralentit pas. Mais votre processus de planification pourrait l'être.

En ajoutant juste un peu de structure et en utilisant des outils comme Doodle pour éliminer les frictions des réunions, votre équipe peut avancer plus vite, respecter les délais et passer plus de temps à faire du marketing.