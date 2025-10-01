Créer un Doodle

6 façons plus intelligentes pour les équipes marketing de planifier leurs projets plus rapidement

Temps de lecture : 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 1 oct. 2025

Table des matières

    Le marketing évolue rapidement - mais la planification ? Pas toujours.

    Que vous lanciez une campagne, que vous réalisiez un sprint produit ou que vous donniez le coup d'envoi d'une nouvelle stratégie de canal, les retards les plus importants surviennent généralement avant que le travail ne commence. Planification des appels. S'aligner sur les objectifs. La recherche d'un retour d'information.

    La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire que ce soit aussi difficile.

    Ces six solutions peuvent vous aider à passer plus rapidement d'une planification désordonnée à une exécution en douceur.

    Référence rapide : une planification plus intelligente en un coup d'œil

    Conseil

    Ce qui est résolu

    Utilisation de la fonction Doodle

    Remplacer les allers-retours dans la planification

    Fils de discussion interminables sur Slack ou par e-mail

    Feuilles d'inscription

    Définir un rythme récurrent

    Pas de structure de réunion

    Pages de réservation

    Utiliser les pages de réservation avec les hôtes

    Goulots d'étranglement avec les experts/freelances

    Pages de réservation (par hôte)

    Commencez par un briefing commun

    Objectifs peu clairs, duplication

    Lier les documents dans l'invitation (description)

    Standardiser les outils de planification

    Reconstruire les documents à chaque fois

    Joindre des modèles aux invitations

    Prévoir les revues en amont

    Approbations tardives ou manquantes

    Formulaires d’inscription avec capacité limitée

    1. Remplacez les échanges sans fin par des Formulaires d’inscription

    Vous essayez de planifier avec plus de deux personnes ? Vous êtes en plein chaos. Au lieu d'envoyer des messages interminables du type "Pouvez-vous faire mercredi ?", proposez une feuille d'inscription avec des créneaux horaires prédéfinis et laissez les gens se servir eux-mêmes.

    Vous y gagnerez : Tout le monde voit ce qui est disponible, choisit un créneau et passe à autre chose. Vous évitez le ping-pong des calendriers.

    2. Fixez un rythme récurrent pour la planification

    La cohérence réduit les frictions. Organisez des sessions récurrentes pour

    • Planification de la campagne mensuelle

    • synchronisation hebdomadaire avec la conception/le contenu

    • Vérifications trimestrielles au sein de l'équipe

    Définissez-les une fois pour toutes à l'aide des Pages de réservation, et votre équipe saura à quoi s'attendre.

    Un véritable avantage : Plus besoin de se démener pour organiser la "même" réunion encore et encore.

    3. Utilisez les Pages de réservation avec des hôtes pour un accès personnalisé

    Certaines réunions nécessitent un accès direct à des personnes spécifiques, comme un responsable de la conception, un analyste de données ou un freelance externe. C'est là que les Pages de réservation avec hôtes entrent en jeu.

    Chaque personne peut définir ses propres disponibilités, et les autres peuvent réserver directement auprès d'elle - pas de va-et-vient. Idéal pour :

    • 1:1 avec les parties prenantes

    • Révisions de contenu par des freelances

    • Vérifications d'experts internes

    • Approbations programmées à l'avance

    Une vraie victoire : Votre équipe bénéficie du temps d'expertise dont elle a besoin, à un moment qui convient aux deux parties.

    4. Commencez par un briefing clair et partagé

    Trop d'équipes passent directement au "quoi" sans s'aligner sur le "pourquoi". Créez un dossier central comprenant les éléments suivants

    • Objectif

    • Le public

    • Calendrier

    • Propriétaire(s)

    • les résultats attendus.

    Partagez-le ensuite rapidement. Vous pouvez même l'insérer directement dans une feuille d'inscription ou une invitation à une réunion.

    Une véritable victoire: Des attentes alignées signifient moins de retours en arrière - et moins de surprises.

    5. Standardisez vos outils de planification

    Si votre équipe doit reconstruire les documents de planification à partir de zéro à chaque fois, vous avancez lentement. Créez des modèles réutilisables pour

    • les notes de campagne

    • Listes d'actifs

    • Listes de contrôle pour le lancement

    • les calendriers d'examen

    Joignez ces modèles à vos invitations ou à vos feuilles d'inscription dans la description. De cette façon, les gens arrivent préparés.

    Un véritable avantage: Une montée en puissance plus rapide. Des transferts plus propres. Moins d'obstacles.

    6. Prévoyez les revues avant le début du travail

    N'attendez pas d'avoir besoin des approbations pour les programmer - c'est ainsi que les délais s'envolent. Au lieu de cela, planifiez les révisions des parties prenantes à l'avance :

    • Planifiez à l'avance l'examen des parties prenantes lors du lancement du projet.

    • Utilisez des feuilles d'inscription avec une capacité limitée pour les sessions de retour d'information.

    • Ajoutez des pages de réservation pour les suivis individuels avec les décideurs.

    Vous gagnerez: Le retour d'information se fait en temps voulu et les projets ne sont pas bloqués à la ligne d'arrivée.

    Formulaires d’inscriptionou Pages de réservation - quelle est la différence ?

    Utilisez ceci...

    Quand...

    Feuilles d'inscription

    Vous organisez une session de groupe et souhaitez que les participants choisissent parmi des créneaux partagés (par exemple, ateliers, heures de bureau, revues de lancement).

    Pages de réservation

    Vous avez besoin que d'autres personnes réservent du temps directement auprès d'un individu, sur la base de sa disponibilité en temps réel (par exemple, 1:1, soutien d'un expert, évaluations d'un freelance).

    Conseils pour travailler avec des hôtes

    • Demandez aux hôtes de mettre à jour leurs disponibilités chaque semaine

    • Ajoutez des marges pour éviter l’enchaînement de réunions

    • Contrôlez qui peut réserver avec les paramètres d'accès

    • Utilisez des champs personnalisés pour recueillir des informations contextuelles avant les réunions.

    Conseil bonus : connectez vos outils

    Doodle s'intègre à votre calendrier :

    • les invitations vont directement dans le calendrier de chacun

    • Les reports sont synchronisés automatiquement

    • Les rappels réduisent les absences

    Une vraie victoire: Pas de réunions surprises. Moins d’absences. Flux maximal.

    Réflexions finales : la structure permet d'aller plus vite

    Le marketing ne ralentit pas. Mais votre processus de planification pourrait l'être.

    En ajoutant juste un peu de structure et en utilisant des outils comme Doodle pour éliminer les frictions des réunions, votre équipe peut avancer plus vite, respecter les délais et passer plus de temps à faire du marketing.

