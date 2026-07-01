6 smarta sätt för marknadsföringsteam att planera projekt snabbare
Updated: 1 juli 2026
Marknadsföringen går snabbt – men planeringen? Inte alltid.
Oavsett om du lanserar en kampanj, genomför en produktsprint eller sätter igång en ny kanalstrategi, uppstår de största förseningarna oftast innan arbetet ens har börjat. Att boka möten. Att enas om målen. Att jaga efter feedback.
Här är den goda nyheten: det behöver inte vara så svårt.
Dessa sex tips kan hjälpa dig att gå från rörig planering till smidig genomförande – snabbare.
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Snabböversikt: smartare planering på ett ögonblick
Tips
Vad det löser
Doodle-funktionen användes
Ersätt schemaläggning med fram- och tillbaka-processen
Oändliga trådar på Slack/i e-post
Sign-up Sheets
Skapa en regelbunden rytm
Ingen mötesordning
Booking Pages
Använd Booking Pages tillsammans med värdarna
Flaskhalsar när det gäller experter/frilansare
Booking Pages (per värd)
Börja med en gemensam uppdragsbeskrivning
Otydliga mål, dubbelarbete
Länka till dokument i inbjudan (beskrivning)
Standardisera planeringsverktyg
Att bygga om dokumentationen varje gång
Bifoga mallar till inbjudningarna
Recensioner av kommande böcker
Försenade eller uteblivna godkännanden
Sign-up Sheets med deltagarbegränsningar
1. Ersätt fram-och-tillbaka-planering med Sign-up Sheets
Försöker du planera med fler än två personer? Då befinner du dig i kaosets rike. Istället för ändlösa meddelanden av typen ”Kan du på onsdag?”, föreslå en Sign-up Sheet med fördefinierade tidsluckor och låta kunderna sköta det själva.
En riktig seger: Alla ser vad som är ledigt, väljer en tid och går vidare. Du slipper kalenderpingpong.
2. Skapa en regelbunden rytm för planeringen
Konsekvens minskar friktionen. Planera in återkommande möten för:
Månatlig kampanjplanering
Veckovisa samordningar med design/innehåll
Kvartalsvisa samordningsmöten mellan teamen
Ställ in dem en gång med hjälp av Booking Pages, och ditt team vet vad som väntar.
En riktig seger: Nu slipper man krångla med att ordna ”samma” möte om och om igen.
3. Använd Booking Pages tillsammans med värdarna för att ge personlig åtkomst
Vissa möten kräver direkt tillgång till vissa personer — till exempel en designchef, dataanalytiker eller extern frilansare. Det är där Booking Pages with hosts Kom in.
Var och en kan ange sin egen tillgänglighet, och andra kan boka direkt hos dem – utan krångel. Perfekt för:
1:1-möten med intressenter
Granskning av frilansinnehåll
Interna expertmöten
Förbokade godkännanden
En riktig seger: Ditt team får den experthjälp de behöver – när det verkligen passar båda parter.
4. Börja med en tydlig, gemensam uppdragsbeskrivning
Alltför många team hoppar direkt till ”vad” utan att först enas om ”varför”. Skapa en gemensam brief som innehåller:
Mål
Målgrupp
Tidslinje
Ägare
Leveransresultat
Dela den då i god tid. Du kan till och med lägga in den direkt i en Sign-up Sheet eller en mötesinbjudan.
En riktig seger: När förväntningarna stämmer överens blir det mindre behov av att backa – och färre överraskningar.
5. Standardisera dina planeringsverktyg
Om ditt team varje gång måste skapa planeringsdokument från grunden går det långsamt. Skapa mallar som kan återanvändas för:
Kampanjöversikter
Förteckningar över tillgångar
Checklistor inför lansering
Granska tidsplaner
Bifoga dessa mallar till dina inbjudningar eller Sign-up Sheets i beskrivningen. På så sätt kommer deltagarna väl förberedda.
En riktig seger: Snabbare uppstart. Smidigare övergångar. Färre hinder.
6. Boka in granskningar innan arbetet påbörjas
Vänta inte med att planera in godkännanden tills du behöver dem – det är så tidsplanerna går i stöpet. Gör istället så här:
Planera in granskningar med intressenterna i förväg under uppstartsmötet
Använd Sign-up Sheets med begränsat antal platser för återkopplingsmöten
Lägg till Booking Pages för 1:1-uppföljningsmöten med beslutsfattare
En riktig seger: Återkopplingen ges i rätt tid, och projekten fastnar inte på mållinjen.
Sign-up Sheets kontra Booking Pages – vad är skillnaden?
Använd det här…
När…
Sign-up Sheets
Du anordnar ett gruppmöte och vill att deltagarna ska kunna välja bland gemensamma tidsluckor (t.ex. workshops, mottagningstider, lanseringsgenomgångar)
Booking Pages
Du behöver att andra bokar tid direkt hos en viss person, utifrån dennes tillgänglighet i realtid (t.ex. 1:1-samtal, experthjälp, granskningar av frilansare)
Tips för samarbete med värdar
Be värdarna att uppdatera tillgängligheten varje vecka
Lägg in pauser för att undvika utmattning som uppstår när man arbetar utan avbrott
Styr vem som kan boka med hjälp av åtkomstinställningar
Använd anpassade fält för att samla in bakgrundsinformation inför möten
Bonustips: koppla ihop dina verktyg
Doodle integreras med din kalender, så:
Inbjudningarna läggs direkt in i allas kalendrar
Synkroniseringen omplaneras automatiskt
Påminnelser minskar antalet uteblivna besök
En riktig seger: Inga oväntade möten. Färre som ställer in. Maximal effektivitet.
Slutkommentarer: strukturen möjliggör snabbhet
Marknadsföringen stannar aldrig upp. Men din planeringsprocess kanske gör det.
Genom att införa lite struktur – och använda verktyg som Doodle för att underlätta mötena – kan ditt team arbeta snabbare, hålla deadlines och ägna mer tid åt att faktiskt marknadsföring.
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