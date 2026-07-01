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Schemaläggning

6 smarta sätt för marknadsföringsteam att planera projekt snabbare

Read Time: 3 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

The sales and marketing team stand together and discuss

Marknadsföringen går snabbt – men planeringen? Inte alltid.

Oavsett om du lanserar en kampanj, genomför en produktsprint eller sätter igång en ny kanalstrategi, uppstår de största förseningarna oftast innan arbetet ens har börjat. Att boka möten. Att enas om målen. Att jaga efter feedback.

Här är den goda nyheten: det behöver inte vara så svårt.

Dessa sex tips kan hjälpa dig att gå från rörig planering till smidig genomförande – snabbare.

Inget kreditkort krävs

Snabböversikt: smartare planering på ett ögonblick

Tips

Vad det löser

Doodle-funktionen användes

Ersätt schemaläggning med fram- och tillbaka-processen

Oändliga trådar på Slack/i e-post

Sign-up Sheets

Skapa en regelbunden rytm

Ingen mötesordning

Booking Pages

Använd Booking Pages tillsammans med värdarna

Flaskhalsar när det gäller experter/frilansare

Booking Pages (per värd)

Börja med en gemensam uppdragsbeskrivning

Otydliga mål, dubbelarbete

Länka till dokument i inbjudan (beskrivning)

Standardisera planeringsverktyg

Att bygga om dokumentationen varje gång

Bifoga mallar till inbjudningarna

Recensioner av kommande böcker

Försenade eller uteblivna godkännanden

Sign-up Sheets med deltagarbegränsningar

1. Ersätt fram-och-tillbaka-planering med Sign-up Sheets

Försöker du planera med fler än två personer? Då befinner du dig i kaosets rike. Istället för ändlösa meddelanden av typen ”Kan du på onsdag?”, föreslå en Sign-up Sheet med fördefinierade tidsluckor och låta kunderna sköta det själva.

En riktig seger: Alla ser vad som är ledigt, väljer en tid och går vidare. Du slipper kalenderpingpong.

2. Skapa en regelbunden rytm för planeringen

Konsekvens minskar friktionen. Planera in återkommande möten för:

  • Månatlig kampanjplanering

  • Veckovisa samordningar med design/innehåll

  • Kvartalsvisa samordningsmöten mellan teamen

Ställ in dem en gång med hjälp av Booking Pages, och ditt team vet vad som väntar.

En riktig seger: Nu slipper man krångla med att ordna ”samma” möte om och om igen.

3. Använd Booking Pages tillsammans med värdarna för att ge personlig åtkomst

Vissa möten kräver direkt tillgång till vissa personer — till exempel en designchef, dataanalytiker eller extern frilansare. Det är där Booking Pages with hosts Kom in.

Var och en kan ange sin egen tillgänglighet, och andra kan boka direkt hos dem – utan krångel. Perfekt för:

  • 1:1-möten med intressenter

  • Granskning av frilansinnehåll

  • Interna expertmöten

  • Förbokade godkännanden

En riktig seger: Ditt team får den experthjälp de behöver – när det verkligen passar båda parter.

4. Börja med en tydlig, gemensam uppdragsbeskrivning

Alltför många team hoppar direkt till ”vad” utan att först enas om ”varför”. Skapa en gemensam brief som innehåller:

  • Mål

  • Målgrupp

  • Tidslinje

  • Ägare

  • Leveransresultat

Dela den då i god tid. Du kan till och med lägga in den direkt i en Sign-up Sheet eller en mötesinbjudan.

En riktig seger: När förväntningarna stämmer överens blir det mindre behov av att backa – och färre överraskningar.

5. Standardisera dina planeringsverktyg

Om ditt team varje gång måste skapa planeringsdokument från grunden går det långsamt. Skapa mallar som kan återanvändas för:

  • Kampanjöversikter

  • Förteckningar över tillgångar

  • Checklistor inför lansering

  • Granska tidsplaner

Bifoga dessa mallar till dina inbjudningar eller Sign-up Sheets i beskrivningen. På så sätt kommer deltagarna väl förberedda.

En riktig seger: Snabbare uppstart. Smidigare övergångar. Färre hinder.

6. Boka in granskningar innan arbetet påbörjas

Vänta inte med att planera in godkännanden tills du behöver dem – det är så tidsplanerna går i stöpet. Gör istället så här:

  • Planera in granskningar med intressenterna i förväg under uppstartsmötet

  • Använd Sign-up Sheets med begränsat antal platser för återkopplingsmöten

  • Lägg till Booking Pages för 1:1-uppföljningsmöten med beslutsfattare

En riktig seger: Återkopplingen ges i rätt tid, och projekten fastnar inte på mållinjen.

Sign-up Sheets kontra Booking Pages – vad är skillnaden?

Använd det här…

När…

Sign-up Sheets

Du anordnar ett gruppmöte och vill att deltagarna ska kunna välja bland gemensamma tidsluckor (t.ex. workshops, mottagningstider, lanseringsgenomgångar)

Booking Pages

Du behöver att andra bokar tid direkt hos en viss person, utifrån dennes tillgänglighet i realtid (t.ex. 1:1-samtal, experthjälp, granskningar av frilansare)

Tips för samarbete med värdar

  • Be värdarna att uppdatera tillgängligheten varje vecka

  • Lägg in pauser för att undvika utmattning som uppstår när man arbetar utan avbrott

  • Styr vem som kan boka med hjälp av åtkomstinställningar

  • Använd anpassade fält för att samla in bakgrundsinformation inför möten

Bonustips: koppla ihop dina verktyg

Doodle integreras med din kalender, så:

  • Inbjudningarna läggs direkt in i allas kalendrar

  • Synkroniseringen omplaneras automatiskt

  • Påminnelser minskar antalet uteblivna besök

En riktig seger: Inga oväntade möten. Färre som ställer in. Maximal effektivitet.

Slutkommentarer: strukturen möjliggör snabbhet

Marknadsföringen stannar aldrig upp. Men din planeringsprocess kanske gör det.

Genom att införa lite struktur – och använda verktyg som Doodle för att underlätta mötena – kan ditt team arbeta snabbare, hålla deadlines och ägna mer tid åt att faktiskt marknadsföring.

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