6 maneiras mais inteligentes de as equipes de marketing planejarem projetos com mais rapidez

Read Time: 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 1 de out. de 2025

    O marketing avança rapidamente, mas o planejamento? Nem sempre.

    Quer você esteja lançando uma campanha, executando um sprint de produto ou dando início a uma nova estratégia de canal, os maiores atrasos geralmente acontecem antes do início do trabalho. Agendamento de chamadas. Alinhamento de metas. A busca por feedback.

    Aqui está a boa notícia: não precisa ser tão difícil.

    Essas seis correções podem ajudar você a passar de um planejamento confuso para uma execução tranquila - mais rapidamente.

    Referência rápida: planejamento mais inteligente em um relance

    Dica

    O que você resolve

    Uso do recurso Doodle

    Substituir a programação de ida e volta

    Threads intermináveis no Slack/e-mail

    Folhas de inscrição

    Definir um ritmo recorrente

    Sem estrutura de reunião

    Páginas de reserva

    Use Booking Pages com anfitriões

    Gargalos com especialistas/freelancers

    Booking Pages (por anfitrião)

    Comece com um briefing compartilhado

    Objetivos pouco claros, duplicação

    Vincular documentos no convite (descrição)

    Padronize as ferramentas de planejamento

    Você precisa reconstruir os documentos todas as vezes

    Anexar modelos aos convites

    Revisões pré-agendadas

    Aprovações atrasadas ou ausentes

    Folhas de inscrição com capacidade limitada

    1. Substitua o agendamento de ida e volta porfolhas de inscrição

    Você está tentando agendar com mais de duas pessoas? Você está no território do caos. Em vez de mensagens intermináveis do tipo "Você pode fazer na quarta-feira?", ofereça uma folha de inscrição com intervalos de tempo predefinidos e deixe que as pessoas se autoatendam.

    Você ganha: Todos veem o que está disponível, escolhem um horário e seguem em frente. Você fica fora do pingue-pongue do calendário.

    2. Defina um ritmo recorrente para o planejamento

    A consistência reduz o atrito. Defina sessões recorrentes para:

    • Planejamento mensal da campanha

    • Sincronizações semanais com design/conteúdo

    • Check-ins trimestrais entre equipes

    Defina-as uma vez usando o Booking Pages e sua equipe saberá o que esperar.

    Você ganha: Você não terá mais que se esforçar para marcar a "mesma" reunião várias vezes.

    3. Use as Booking Pages com os anfitriões para obter acesso personalizado

    Algumas reuniões precisam de acesso direto a pessoas específicas, como um líder de design, um analista de dados ou um freelancer externo. É aí que entram as Booking Pages com anfitriões.

    Cada pessoa pode definir sua própria disponibilidade, e os outros podem fazer a reserva diretamente com ela - sem idas e vindas. Excelente para:

    • Reuniões individuais com as partes interessadas

    • Revisões de conteúdo freelance

    • Check-ins de especialistas internos

    • Aprovações pré-agendadas

    Você realmente ganha: Sua equipe obtém o tempo que os especialistas precisam - quando isso realmente funciona para ambos os lados.

    4. Comece com um resumo claro e compartilhado

    Muitas equipes vão direto para o "o quê" sem se alinhar com o "por quê". Crie um resumo central com:

    • Objetivo

    • Público

    • Cronograma

    • Proprietário(s)

    • Entregáveis

    Em seguida, compartilhe-o com antecedência. Você pode até mesmo inseri-lo diretamente em uma folha de inscrição ou em um convite para reunião.

    Você ganha de verdade: Expectativas alinhadas significam menos retrocessos e menos surpresas.

    5. Padronize suas ferramentas de planejamento

    Se a sua equipe estiver reconstruindo documentos de planejamento do zero todas as vezes, você está indo devagar. Crie modelos reutilizáveis para:

    • Briefs de campanha

    • Listas de ativos

    • Listas de verificação de lançamento

    • Cronogramas de revisão

    Anexe esses modelos aos seus convites ou folhas de inscrição na descrição. Dessa forma, as pessoas virão preparadas.

    Você ganha de verdade: Aumento mais rápido. Transferências mais limpas. Menos bloqueadores.

    6. Agende previamente as revisões antes do início do trabalho

    Não espere para agendar as aprovações até que você precise delas - é assim que os cronogramas são estourados. Em vez disso, você pode fazer isso:

    • Agende previamente as revisões dos participantes durante o início do trabalho

    • Use folhas de inscrição com capacidade limitada para sessões de feedback

    • Adicione páginas de agendamento para acompanhamento individual com os tomadores de decisão

    Você realmente ganha: O feedback acontece na hora certa e os projetos não ficam parados na linha de chegada.

    Folhas de inscriçãovs. páginas de reserva - qual é a diferença?

    Use isso...

    Quando...

    Folhas de inscrição

    Você está organizando uma sessão em grupo e quer que as pessoas escolham entre vagas compartilhadas (por exemplo, workshops, horário comercial, análises de lançamentos)

    Páginas de reserva

    Você precisa que outras pessoas reservem tempo diretamente com um indivíduo, com base em sua disponibilidade em tempo real (por exemplo, sessões individuais, suporte especializado, avaliações de freelancers)

    Dicas para trabalhar com anfitriões

    • Peça aos anfitriões que atualizem a disponibilidade semanalmente

    • Adicione amortecedores para evitar a fadiga de uma sessão atrás da outra

    • Controle quem pode reservar com as configurações de acesso

    • Use campos personalizados para coletar contexto antes das reuniões

    Dica bônus: conecte suas ferramentas

    O Doodle se integra ao seu calendário, portanto:

    • Os convites vão direto para o calendário de todos

    • Os reagendamentos são sincronizados automaticamente

    • Os lembretes reduzem o não comparecimento

    Você realmente ganha: Nenhuma reunião surpresa. Menos falhas. Fluxo máximo.

    Considerações finais: a estrutura torna a velocidade possível

    O marketing não fica mais lento. Mas o seu processo de planejamento pode estar.

    Ao adicionar apenas um pouco de estrutura - e usar ferramentas como o Doodle para eliminar o atrito das reuniões - sua equipe pode se mover mais rapidamente, cumprir prazos e passar mais tempo realmente fazendo marketing.

