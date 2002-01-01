6 maneiras mais inteligentes de as equipes de marketing planejarem projetos com mais rapidez

O marketing avança rapidamente, mas o planejamento? Nem sempre.

Quer você esteja lançando uma campanha, executando um sprint de produto ou dando início a uma nova estratégia de canal, os maiores atrasos geralmente acontecem antes do início do trabalho. Agendamento de chamadas. Alinhamento de metas. A busca por feedback.

Aqui está a boa notícia: não precisa ser tão difícil.

Essas seis correções podem ajudar você a passar de um planejamento confuso para uma execução tranquila - mais rapidamente.

Referência rápida: planejamento mais inteligente em um relance

Dica O que você resolve Uso do recurso Doodle Substituir a programação de ida e volta Threads intermináveis no Slack/ e-mail Folhas de inscrição Definir um ritmo recorrente Sem estrutura de reunião Páginas de reserva Use Booking Pages com anfitriões Gargalos com especialistas/freelancers Booking Pages (por anfitrião) Comece com um briefing compartilhado Objetivos pouco claros, duplicação Vincular documentos no convite (descrição) Padronize as ferramentas de planejamento Você precisa reconstruir os documentos todas as vezes Anexar modelos aos convites Revisões pré-agendadas Aprovações atrasadas ou ausentes Folhas de inscrição com capacidade limitada

1. Substitua o agendamento de ida e volta por folhas de inscrição

Você está tentando agendar com mais de duas pessoas? Você está no território do caos. Em vez de mensagens intermináveis do tipo "Você pode fazer na quarta-feira?", ofereça uma folha de inscrição com intervalos de tempo predefinidos e deixe que as pessoas se autoatendam.

Você ganha: Todos veem o que está disponível, escolhem um horário e seguem em frente. Você fica fora do pingue-pongue do calendário.

2. Defina um ritmo recorrente para o planejamento

A consistência reduz o atrito. Defina sessões recorrentes para:

Planejamento mensal da campanha

Sincronizações semanais com design/conteúdo

Check-ins trimestrais entre equipes

Defina-as uma vez usando o Booking Pages e sua equipe saberá o que esperar.

Você ganha: Você não terá mais que se esforçar para marcar a "mesma" reunião várias vezes.

3. Use as Booking Pages com os anfitriões para obter acesso personalizado

Algumas reuniões precisam de acesso direto a pessoas específicas, como um líder de design, um analista de dados ou um freelancer externo. É aí que entram as Booking Pages com anfitriões.

Cada pessoa pode definir sua própria disponibilidade, e os outros podem fazer a reserva diretamente com ela - sem idas e vindas. Excelente para:

Reuniões individuais com as partes interessadas

Revisões de conteúdo freelance

Check-ins de especialistas internos

Aprovações pré-agendadas

Você realmente ganha: Sua equipe obtém o tempo que os especialistas precisam - quando isso realmente funciona para ambos os lados.

4. Comece com um resumo claro e compartilhado

Muitas equipes vão direto para o "o quê" sem se alinhar com o "por quê". Crie um resumo central com:

Objetivo

Público

Cronograma

Proprietário(s)

Entregáveis

Em seguida, compartilhe-o com antecedência. Você pode até mesmo inseri-lo diretamente em uma folha de inscrição ou em um convite para reunião.

Você ganha de verdade: Expectativas alinhadas significam menos retrocessos e menos surpresas.

5. Padronize suas ferramentas de planejamento

Se a sua equipe estiver reconstruindo documentos de planejamento do zero todas as vezes, você está indo devagar. Crie modelos reutilizáveis para:

Briefs de campanha

Listas de ativos

Listas de verificação de lançamento

Cronogramas de revisão

Anexe esses modelos aos seus convites ou folhas de inscrição na descrição. Dessa forma, as pessoas virão preparadas.

Você ganha de verdade: Aumento mais rápido. Transferências mais limpas. Menos bloqueadores.

6. Agende previamente as revisões antes do início do trabalho

Não espere para agendar as aprovações até que você precise delas - é assim que os cronogramas são estourados. Em vez disso, você pode fazer isso:

Agende previamente as revisões dos participantes durante o início do trabalho

Use folhas de inscrição com capacidade limitada para sessões de feedback

Adicione páginas de agendamento para acompanhamento individual com os tomadores de decisão

Você realmente ganha: O feedback acontece na hora certa e os projetos não ficam parados na linha de chegada.

Folhas de inscrição vs. páginas de reserva - qual é a diferença?

Use isso... Quando... Folhas de inscrição Você está organizando uma sessão em grupo e quer que as pessoas escolham entre vagas compartilhadas (por exemplo, workshops, horário comercial, análises de lançamentos) Páginas de reserva Você precisa que outras pessoas reservem tempo diretamente com um indivíduo, com base em sua disponibilidade em tempo real (por exemplo, sessões individuais, suporte especializado, avaliações de freelancers)

Dicas para trabalhar com anfitriões

Peça aos anfitriões que atualizem a disponibilidade semanalmente

Adicione amortecedores para evitar a fadiga de uma sessão atrás da outra

Controle quem pode reservar com as configurações de acesso

Use campos personalizados para coletar contexto antes das reuniões

Dica bônus: conecte suas ferramentas

O Doodle se integra ao seu calendário, portanto:

Os convites vão direto para o calendário de todos

Os reagendamentos são sincronizados automaticamente

Os lembretes reduzem o não comparecimento

Você realmente ganha: Nenhuma reunião surpresa. Menos falhas. Fluxo máximo.

Considerações finais: a estrutura torna a velocidade possível

O marketing não fica mais lento. Mas o seu processo de planejamento pode estar.

Ao adicionar apenas um pouco de estrutura - e usar ferramentas como o Doodle para eliminar o atrito das reuniões - sua equipe pode se mover mais rapidamente, cumprir prazos e passar mais tempo realmente fazendo marketing.