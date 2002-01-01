Agendamento
6 maneiras mais inteligentes de as equipes de marketing planejarem projetos com mais rapidez
O marketing avança rapidamente, mas o planejamento? Nem sempre.
Quer você esteja lançando uma campanha, executando um sprint de produto ou dando início a uma nova estratégia de canal, os maiores atrasos geralmente acontecem antes do início do trabalho. Agendamento de chamadas. Alinhamento de metas. A busca por feedback.
Aqui está a boa notícia: não precisa ser tão difícil.
Essas seis correções podem ajudar você a passar de um planejamento confuso para uma execução tranquila - mais rapidamente.
Referência rápida: planejamento mais inteligente em um relance
Dica
O que você resolve
Uso do recurso Doodle
Substituir a programação de ida e volta
Threads intermináveis no Slack/e-mail
Folhas de inscrição
Definir um ritmo recorrente
Sem estrutura de reunião
Páginas de reserva
Use Booking Pages com anfitriões
Gargalos com especialistas/freelancers
Booking Pages (por anfitrião)
Comece com um briefing compartilhado
Objetivos pouco claros, duplicação
Vincular documentos no convite (descrição)
Padronize as ferramentas de planejamento
Você precisa reconstruir os documentos todas as vezes
Anexar modelos aos convites
Revisões pré-agendadas
Aprovações atrasadas ou ausentes
Folhas de inscrição com capacidade limitada
1. Substitua o agendamento de ida e volta porfolhas de inscrição
Você está tentando agendar com mais de duas pessoas? Você está no território do caos. Em vez de mensagens intermináveis do tipo "Você pode fazer na quarta-feira?", ofereça uma folha de inscrição com intervalos de tempo predefinidos e deixe que as pessoas se autoatendam.
Você ganha: Todos veem o que está disponível, escolhem um horário e seguem em frente. Você fica fora do pingue-pongue do calendário.
2. Defina um ritmo recorrente para o planejamento
A consistência reduz o atrito. Defina sessões recorrentes para:
Planejamento mensal da campanha
Sincronizações semanais com design/conteúdo
Check-ins trimestrais entre equipes
Defina-as uma vez usando o Booking Pages e sua equipe saberá o que esperar.
Você ganha: Você não terá mais que se esforçar para marcar a "mesma" reunião várias vezes.
3. Use as Booking Pages com os anfitriões para obter acesso personalizado
Algumas reuniões precisam de acesso direto a pessoas específicas, como um líder de design, um analista de dados ou um freelancer externo. É aí que entram as Booking Pages com anfitriões.
Cada pessoa pode definir sua própria disponibilidade, e os outros podem fazer a reserva diretamente com ela - sem idas e vindas. Excelente para:
Reuniões individuais com as partes interessadas
Revisões de conteúdo freelance
Check-ins de especialistas internos
Aprovações pré-agendadas
Você realmente ganha: Sua equipe obtém o tempo que os especialistas precisam - quando isso realmente funciona para ambos os lados.
4. Comece com um resumo claro e compartilhado
Muitas equipes vão direto para o "o quê" sem se alinhar com o "por quê". Crie um resumo central com:
Objetivo
Público
Cronograma
Proprietário(s)
Entregáveis
Em seguida, compartilhe-o com antecedência. Você pode até mesmo inseri-lo diretamente em uma folha de inscrição ou em um convite para reunião.
Você ganha de verdade: Expectativas alinhadas significam menos retrocessos e menos surpresas.
5. Padronize suas ferramentas de planejamento
Se a sua equipe estiver reconstruindo documentos de planejamento do zero todas as vezes, você está indo devagar. Crie modelos reutilizáveis para:
Briefs de campanha
Listas de ativos
Listas de verificação de lançamento
Cronogramas de revisão
Anexe esses modelos aos seus convites ou folhas de inscrição na descrição. Dessa forma, as pessoas virão preparadas.
Você ganha de verdade: Aumento mais rápido. Transferências mais limpas. Menos bloqueadores.
6. Agende previamente as revisões antes do início do trabalho
Não espere para agendar as aprovações até que você precise delas - é assim que os cronogramas são estourados. Em vez disso, você pode fazer isso:
Agende previamente as revisões dos participantes durante o início do trabalho
Use folhas de inscrição com capacidade limitada para sessões de feedback
Adicione páginas de agendamento para acompanhamento individual com os tomadores de decisão
Você realmente ganha: O feedback acontece na hora certa e os projetos não ficam parados na linha de chegada.
Folhas de inscriçãovs. páginas de reserva - qual é a diferença?
Use isso...
Quando...
Folhas de inscrição
Você está organizando uma sessão em grupo e quer que as pessoas escolham entre vagas compartilhadas (por exemplo, workshops, horário comercial, análises de lançamentos)
Páginas de reserva
Você precisa que outras pessoas reservem tempo diretamente com um indivíduo, com base em sua disponibilidade em tempo real (por exemplo, sessões individuais, suporte especializado, avaliações de freelancers)
Dicas para trabalhar com anfitriões
Peça aos anfitriões que atualizem a disponibilidade semanalmente
Adicione amortecedores para evitar a fadiga de uma sessão atrás da outra
Controle quem pode reservar com as configurações de acesso
Use campos personalizados para coletar contexto antes das reuniões
Dica bônus: conecte suas ferramentas
O Doodle se integra ao seu calendário, portanto:
Os convites vão direto para o calendário de todos
Os reagendamentos são sincronizados automaticamente
Os lembretes reduzem o não comparecimento
Você realmente ganha: Nenhuma reunião surpresa. Menos falhas. Fluxo máximo.
Considerações finais: a estrutura torna a velocidade possível
O marketing não fica mais lento. Mas o seu processo de planejamento pode estar.
Ao adicionar apenas um pouco de estrutura - e usar ferramentas como o Doodle para eliminar o atrito das reuniões - sua equipe pode se mover mais rapidamente, cumprir prazos e passar mais tempo realmente fazendo marketing.
