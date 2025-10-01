Opret en Doodle

6 smartere måder, hvorpå marketingteams kan planlægge projekter hurtigere

Limara Schellenberg

Opdateret: 1. okt. 2025

Table of Contents

    Marketing går hurtigt - men planlægning? Ikke altid.

    Uanset om du lancerer en kampagne, kører et produktsprint eller starter en ny kanalstrategi, sker de største forsinkelser som regel, før arbejdet går i gang. Planlægning af samtaler. Afstemning om mål. Jagten på feedback.

    Her er den gode nyhed: Det behøver ikke at være så svært.

    Disse seks løsninger kan hjælpe dig med at gå fra rodet planlægning til glat udførelse - hurtigere.

    Hurtig reference: smartere planlægning på et øjeblik

    Tip

    Hvad det løser

    Brug af Doodle-funktion

    Erstat frem og tilbage-planlægning

    Endeløse Slack/email-tråde

    Tilmeldingsark

    Indstil en tilbagevendende rytme

    Ingen mødestruktur

    Bookingsider

    Brug Bookingsider med værter

    Flaskehalse med eksperter/freelancere

    Bookingsider (pr. vært)

    Start med en fælles briefing

    Uklare mål, dobbeltarbejde

    Link dokumenter i invitationen (beskrivelse)

    Standardiser planlægningsværktøjer

    Genopbygning af dokumenter hver gang

    Vedhæft skabeloner til invitationer

    Gennemgang på forhånd

    Sene eller manglende godkendelser

    Tilmeldingsark med begrænset kapacitet

    1. Erstat frem-og-tilbage-planlægning med Sign-up Sheets

    Prøver du at planlægge med mere end to personer? Så er du ude i kaos. I stedet for endeløse "Kan du onsdag?"-beskeder kan du tilbyde et tilmeldingsark med foruddefinerede tidsintervaller og lade folk betjene sig selv.

    Det er en stor gevinst: Alle ser, hvad der er ledigt, vælger en tid og går videre. Du holder dig ude af kalender-pingpong.

    2. Indstil en tilbagevendende rytme for planlægning

    Konsistens reducerer friktion. Opret tilbagevendende sessioner for:

    • Månedlig kampagneplanlægning

    • Ugentlige synkroniseringer med design/indhold

    • Kvartalsvise check-ins på tværs af teamet

    Indstil dem én gang ved hjælp af Booking Pages, og dit team ved, hvad de kan forvente.

    En stor gevinst: Det er slut med at skulle arrangere det "samme" møde igen og igen.

    3. Brug Booking Pages med værter til personlig adgang

    Nogle møder kræver direkte adgang til bestemte personer - f.eks. en design lead, en dataanalytiker eller en ekstern freelancer. Det er her, Bookingsider med værter kommer ind i billedet.

    Hver person kan angive sin egen tilgængelighed, og andre kan booke direkte hos dem - uden frem og tilbage. Perfekt til:

    • 1:1 med interessenter

    • Gennemgang af freelance-indhold

    • Check-in med interne eksperter

    • Forudplanlagte godkendelser

    En ægte gevinst: Dit team får den eksperttid, de har brug for - når det rent faktisk fungerer for begge parter.

    4. Start med en klar, fælles briefing

    Alt for mange teams springer direkte til "hvad" uden at afstemme "hvorfor". Lav en central briefing med:

    • Målsætning

    • Målgruppe

    • Tidslinje

    • Ejer(e)

    • Leverancer

    Del det derefter tidligt. Du kan endda sætte det direkte ind i et tilmeldingsark eller en mødeinvitation.

    En stor gevinst: Afstemte forventninger betyder færre tilbageskridt - og færre overraskelser.

    5. Standardiser dine planlægningsværktøjer

    Hvis dit team genopbygger planlægningsdokumenter fra bunden hver gang, går det langsomt. Lav genanvendelige skabeloner til:

    • Kampagnedokumenter

    • Lister over aktiver

    • Tjeklister til lancering

    • Tidslinjer for gennemgang

    Vedhæft disse skabeloner til dine invitationer eller tilmeldingsark i beskrivelsen. På den måde kommer folk forberedte.

    Ægte gevinst: Hurtigere opstart. Renere overdragelser. Færre blokeringer.

    6. Book anmeldelser på forhånd, før arbejdet begynder

    Vent ikke med at planlægge godkendelser, til du har brug for dem - det er sådan, tidslinjer bliver sprængt. Gør det i stedet:

    • Planlæg interessentgennemgange på forhånd under kickoff

    • Brug tilmeldingsark med begrænset kapacitet til feedback-sessioner

    • Tilføj Bookingsider til 1:1-opfølgninger med beslutningstagere

    Den virkelige gevinst: Feedback sker til tiden, og projekterne går ikke i stå på målstregen.

    Tilmeldingsark vs. Bookingsider - hvad er forskellen?

    Brug denne...

    Når...

    Tilmeldingsark

    Du organiserer en gruppesession og vil have folk til at vælge mellem fælles slots (f.eks. workshops, kontortider, lanceringsanmeldelser).

    Bookingsider

    Du har brug for, at andre booker tid direkte hos en person, baseret på dennes tilgængelighed i realtid (f.eks. 1:1, ekspertsupport, freelance-anmeldelser).

    Tips til at arbejde med værter

    • Bed værterne om at opdatere deres tilgængelighed hver uge

    • Tilføj buffere for at undgå back-to-back-træthed

    • Kontrollér, hvem der kan booke med adgangsindstillinger

    • Brug brugerdefinerede felter til at indsamle kontekst før møder

    Bonustip: forbind dine værktøjer

    Doodle integrerer med din kalender, så:

    • Invitationer går direkte ind i alles kalender

    • Omdisponeringer synkroniseres automatisk

    • Påmindelser reducerer antallet af udeblivelser

    En ægte gevinst: Ingen overraskende møder. Færre afbud. Maksimalt flow.

    Afsluttende tanker: Struktur gør hastighed mulig

    Marketing går ikke langsommere. Men det gør din planlægningsproces måske.

    Ved at tilføje bare en smule struktur - og bruge værktøjer som Doodle til at fjerne gnidningerne fra møderne - kan dit team bevæge sig hurtigere, nå deadlines og bruge mere tid på egentlig markedsføring.

