Planlægning
6 smartere måder, hvorpå marketingteams kan planlægge projekter hurtigere
Read Time: 3 minutes
Marketing går hurtigt - men planlægning? Ikke altid.
Uanset om du lancerer en kampagne, kører et produktsprint eller starter en ny kanalstrategi, sker de største forsinkelser som regel, før arbejdet går i gang. Planlægning af samtaler. Afstemning om mål. Jagten på feedback.
Her er den gode nyhed: Det behøver ikke at være så svært.
Disse seks løsninger kan hjælpe dig med at gå fra rodet planlægning til glat udførelse - hurtigere.
Hurtig reference: smartere planlægning på et øjeblik
Tip
Hvad det løser
Brug af Doodle-funktion
Erstat frem og tilbage-planlægning
Endeløse Slack/email-tråde
Tilmeldingsark
Indstil en tilbagevendende rytme
Ingen mødestruktur
Bookingsider
Brug Bookingsider med værter
Flaskehalse med eksperter/freelancere
Bookingsider (pr. vært)
Start med en fælles briefing
Uklare mål, dobbeltarbejde
Link dokumenter i invitationen (beskrivelse)
Standardiser planlægningsværktøjer
Genopbygning af dokumenter hver gang
Vedhæft skabeloner til invitationer
Gennemgang på forhånd
Sene eller manglende godkendelser
Tilmeldingsark med begrænset kapacitet
1. Erstat frem-og-tilbage-planlægning med Sign-up Sheets
Prøver du at planlægge med mere end to personer? Så er du ude i kaos. I stedet for endeløse "Kan du onsdag?"-beskeder kan du tilbyde et tilmeldingsark med foruddefinerede tidsintervaller og lade folk betjene sig selv.
Det er en stor gevinst: Alle ser, hvad der er ledigt, vælger en tid og går videre. Du holder dig ude af kalender-pingpong.
2. Indstil en tilbagevendende rytme for planlægning
Konsistens reducerer friktion. Opret tilbagevendende sessioner for:
Månedlig kampagneplanlægning
Ugentlige synkroniseringer med design/indhold
Kvartalsvise check-ins på tværs af teamet
Indstil dem én gang ved hjælp af Booking Pages, og dit team ved, hvad de kan forvente.
En stor gevinst: Det er slut med at skulle arrangere det "samme" møde igen og igen.
3. Brug Booking Pages med værter til personlig adgang
Nogle møder kræver direkte adgang til bestemte personer - f.eks. en design lead, en dataanalytiker eller en ekstern freelancer. Det er her, Bookingsider med værter kommer ind i billedet.
Hver person kan angive sin egen tilgængelighed, og andre kan booke direkte hos dem - uden frem og tilbage. Perfekt til:
1:1 med interessenter
Gennemgang af freelance-indhold
Check-in med interne eksperter
Forudplanlagte godkendelser
En ægte gevinst: Dit team får den eksperttid, de har brug for - når det rent faktisk fungerer for begge parter.
4. Start med en klar, fælles briefing
Alt for mange teams springer direkte til "hvad" uden at afstemme "hvorfor". Lav en central briefing med:
Målsætning
Målgruppe
Tidslinje
Ejer(e)
Leverancer
Del det derefter tidligt. Du kan endda sætte det direkte ind i et tilmeldingsark eller en mødeinvitation.
En stor gevinst: Afstemte forventninger betyder færre tilbageskridt - og færre overraskelser.
5. Standardiser dine planlægningsværktøjer
Hvis dit team genopbygger planlægningsdokumenter fra bunden hver gang, går det langsomt. Lav genanvendelige skabeloner til:
Kampagnedokumenter
Lister over aktiver
Tjeklister til lancering
Tidslinjer for gennemgang
Vedhæft disse skabeloner til dine invitationer eller tilmeldingsark i beskrivelsen. På den måde kommer folk forberedte.
Ægte gevinst: Hurtigere opstart. Renere overdragelser. Færre blokeringer.
6. Book anmeldelser på forhånd, før arbejdet begynder
Vent ikke med at planlægge godkendelser, til du har brug for dem - det er sådan, tidslinjer bliver sprængt. Gør det i stedet:
Planlæg interessentgennemgange på forhånd under kickoff
Brug tilmeldingsark med begrænset kapacitet til feedback-sessioner
Tilføj Bookingsider til 1:1-opfølgninger med beslutningstagere
Den virkelige gevinst: Feedback sker til tiden, og projekterne går ikke i stå på målstregen.
Tilmeldingsark vs. Bookingsider - hvad er forskellen?
Brug denne...
Når...
Tilmeldingsark
Du organiserer en gruppesession og vil have folk til at vælge mellem fælles slots (f.eks. workshops, kontortider, lanceringsanmeldelser).
Bookingsider
Du har brug for, at andre booker tid direkte hos en person, baseret på dennes tilgængelighed i realtid (f.eks. 1:1, ekspertsupport, freelance-anmeldelser).
Tips til at arbejde med værter
Bed værterne om at opdatere deres tilgængelighed hver uge
Tilføj buffere for at undgå back-to-back-træthed
Kontrollér, hvem der kan booke med adgangsindstillinger
Brug brugerdefinerede felter til at indsamle kontekst før møder
Bonustip: forbind dine værktøjer
Doodle integrerer med din kalender, så:
Invitationer går direkte ind i alles kalender
Omdisponeringer synkroniseres automatisk
Påmindelser reducerer antallet af udeblivelser
En ægte gevinst: Ingen overraskende møder. Færre afbud. Maksimalt flow.
Afsluttende tanker: Struktur gør hastighed mulig
Marketing går ikke langsommere. Men det gør din planlægningsproces måske.
Ved at tilføje bare en smule struktur - og bruge værktøjer som Doodle til at fjerne gnidningerne fra møderne - kan dit team bevæge sig hurtigere, nå deadlines og bruge mere tid på egentlig markedsføring.