Zet adviesgesprekken om in betalende cliënten met vijf slimme intakevragen op je Boekingspagina. Zo verminder je het heen-en-weer-gepraat, kun je zaken vooraf screenen en voorkom je conflicten. Als advocaat raakt je agenda snel vol met adviesgesprekken, zittingen en deadlines — en als de intake te oppervlakkig is, loop je het risico op no-shows, verkeerde matches en onbetaalde uren.

Het goede nieuws is dat je voorafgaand aan het consult belangrijke informatie kunt verzamelen zonder dat dit extra moeite kost. Door gerichte vragen op je Boekingspagina te zetten, kom je goed voorbereid over. Je weet om wat voor soort kwestie het gaat, hoe urgent het is en wie erbij betrokken zijn. Je kunt met vertrouwen een prijsopgave doen. Met Doodle stel je één keer je beschikbaarheid in, koppel je je agenda en laat je klanten een tijdstip kiezen dat hen uitkomt. Je vragen doen het voorwerk voor je.

Hieronder vind je vijf belangrijke vragen bij de eerste kennismaking om vandaag toe te voegen. In elk onderdeel wordt uitgelegd waarom het belangrijk is, wat je moet vragen en hoe je het in Doodle kunt instellen.

De uitdaging waar juristen voor staan

Advocaten moeten nieuwe aanvragen, lopende zaken en het kantoorbeheer met elkaar combineren. Veelvoorkomende problemen zijn onder meer:

Eindeloze e-mails om een consulttijd te regelen

Naar vergaderingen gaan die je ethisch gezien niet mag bijwonen

Over het hoofd geziene conflictcontroles

Klanten die lange tijdvakken boeken voor simpele vragen

Last-minute afzeggingen die je planning in de war sturen

Een Boekingspagina helpt wel — maar pas met de juiste vragen bij de eerste kennismaking wordt het echt krachtig. Je hoeft niet meer te gissen en kunt gewoon advies gaan geven.

Waarom intakevragen belangrijk zijn voor advocaten

Een goede start levert vier overwinningen op:

Betere en snellere conflictcontroles

Betere triage op basis van praktijkgebied en urgentie

Minder no-shows en geschillen over de kosten

Een hogere conversie van consult naar klant

Als je boekingspagina de juiste vragen stelt, bespaar je tijd en schep je duidelijke verwachtingen over kosten, documenten en de volgende stappen.

Eerste vraag bij de intake: Wie zijn de betrokken partijen?

Conflicten kunnen een consult de das omdoen. Je moet van tevoren de namen weten, zodat je ze kunt controleren voordat je elkaar ontmoet.

Wat je moet vragen

“Je volledige officiële naam”

“Namen van andere partijen, bedrijven of advocaten van de tegenpartij”

“Wat is jouw band met deze partijen?”

Veldtypen in Doodle

Kort antwoord op de vraag naar de naam van de klant

Een uitgebreid antwoord over andere partners en relaties

Markeer beide als Verplicht

Maak een Groepspoll

Waarom het helpt

Je controleert of er geen conflicten zijn voordat je iets zegt

Je verwijst snel door als je geen advies kunt geven

Je vermijdt het om feiten te horen van iemand die je niet kunt vertegenwoordigen

Praktische tip

Voeg een kort berichtje toe:

“Deel alsjeblieft geen gevoelige of vertrouwelijke gegevens via dit formulier. We zullen eerst nagaan of er belangenconflicten zijn voordat we je kwestie in detail bespreken.”

Voorbeeld

Een potentiële cliënt op het gebied van familierecht voert ‘Ava Martin’ en ‘Ben Martin’ in. Uit een snelle controle blijkt dat je kantoor Ben al vertegenwoordigt. Je wijst de zaak nog vóór het consult af en verwijst de cliënt door — zo voorkom je tijdverspilling en ethische problemen.

Intakevraag 2: Wat is het soort probleem en wat is je doel?

Je hebt even snel wat info nodig over de pasvorm. Met een duidelijk overzicht van de verschillende materialen kun je de juiste lengte en afwerking kiezen.

Wat je kunt vragen

“Wat brengt je vandaag hier?”

Bied meerkeuzevragen aan, bijvoorbeeld: Echtscheiding of voogdij Strafrechtelijke verdediging Lichamelijk letsel Een klein bedrijf oprichten Contractbeoordeling Verhuurder–huurder Vermogensplanning

“Wat hoop je dat er uitkomt?” (korte alinea)

Veldtypen in Doodle

Meerkeuzevraag over het soort stof

Uitgebreid antwoord over doelen

Markeer beide als Verplicht

Waarom het helpt

Je stelt de juiste duur in (15, 30, 60 minuten, enz.)

Zorg dat je de juiste checklist voor de opname meeneemt

Je vermijdt vergaderingen die buiten je werkterrein vallen

Praktische tip

Maak voor elk rechtsgebied aparte evenementtypes aan op de Boekingspagina. Elk type kan zijn eigen duur, tarief en intakevragen hebben.

Maak een Groepspoll

Voorbeeld

Een ondernemer kiest Contractbeoordeling en schrijft: “Ik heb volgende week een leveranciersovereenkomst nodig.” Je voegt je standaardlijst met punten toe, reserveert 30 minuten en int bij de boeking een aanbetaling via Stripe.

Intakevraag 3: Heb je nog deadlines of zittingsdata?

De urgentie verandert alles. Bij een zaak waarvoor volgende week een zittingsdatum is gepland, kan doorverwijzing of snelle triage nodig zijn.

Wat je kunt vragen

“Heb je nog deadlines of zittingsdata?”

“Zo ja, geef dan de datum aan en beschrijf de deadline.”

“Is er een probleem met de verjaringstermijn?”

Veldtypen in Doodle

Ja/Nee-meerkeuzevraag

Lang antwoord als het antwoord “Ja” is

Markeer de eerste vraag als Verplicht

Waarom het helpt

Je vermijdt vergaderingen waar je niet op tijd bij kunt zijn

Je geeft voorrang aan dringende zaken

Je regelt annuleringen en het managen van verwachtingen over de timing

Praktische tip

Voeg dit toe aan de beschrijving van je vergadering (Doodle AI kan dit automatisch genereren): “Als je zittingsdatum binnen 7 dagen valt, bel dan even naar het kantoor in plaats van dit formulier te gebruiken.”

Voorbeeld

Een cliënt met een letselschadezaak meldt dat er over drie weken een wettelijke termijn afloopt. Je verplaatst de afspraak naar het vroegst beschikbare tijdstip en voegt een herinnering toe om te voorkomen dat de follow-up wordt gemist.

Intakevraag 4: Waar zit het probleem, en hoe wil je afspreken?

De bevoegdheid bepaalt wat er past. De opzet van de vergadering heeft invloed op de logistiek en de voorbereiding.

Maak een Groepspoll

Wat je moet vragen

“In welke staat en in welk district speelt deze zaak zich af?”

“Wil je liever persoonlijk afspreken of via video?”

“Als je langskomt, kies dan de vestiging van je voorkeur.”

Optioneel: “Zaaknummer (indien bekend)”

Veldtypen in Doodle

Kort antwoord voor staat/provincie

Meerkeuzevraag over de vorm van de vergadering

Meerkeuze voor kantoorlocaties

Waarom het helpt

Je bevestigt dat je, waar nodig, over een vergunning beschikt of toegelaten bent

Je wijst een vergaderruimte toe of voegt een videolink toe

Je houdt rekening met reistijd en buffers

Praktische tip

Koppel Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco aan Doodle. Je boekingspagina voegt de videolink automatisch toe aan de uitnodiging.

Voorbeeld

Een cliënt in een immigratiezaken kiest videovergadering. Doodle maakt de Zoom-link aan en voegt die toe aan beide agenda’s. Je voegt een opmerking toe waarin je ze vraagt om hun paspoort en I-797 bij de hand te houden.

Intakevraag 5: Hoe ben je van plan om met de kosten om te gaan?

Als je van tevoren over geld praat, heb je minder last van no-shows en geschillen over de vergoeding. Met Doodle kun je betaalde consultvergoedingen innen via Stripe.

Wat je moet vragen

“Ons eerste consult duurt 30 minuten. De kosten bedragen $150. Vind je dit bedrag oké?”

“Hoe wil je de betaling regelen als we hiermee doorgaan?” Per uur Vast bedrag Retainer Niet zeker



Veldtypen in Doodle

Meerkeuzevraag over het accepteren van vergoedingen

Meerdere keuzes voor de betaalmethode

Geef de eerste het volgende aan als Verplicht

Maak een Groepspoll

Waarom het helpt

Je zorgt ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen

Je geeft aan wat je voorkeur is qua kosten

Je hebt het juiste proces voor de opdrachtbevestiging opgezet

Praktische tip

Schakel Stripe in Doodle in om de betaling bij de boeking of na het consult te innen — wat het beste bij je beleid past.

Voorbeeld

De oprichter van een start-up gaat akkoord met een adviesgesprek van $200. Stripe verwerkt de betaling bij de boeking. Je juridisch medewerker stelt het LLC-pakket samen vóór het gesprek.

Extra vragen die je later kunt toevoegen

Als je wat meer achtergrondinformatie wilt geven zonder je klanten te overweldigen:

“Hoe ben je bij ons terechtgekomen?”

“Heb je hierover al eens met een advocaat samengewerkt?”

“Geef aan welke documenten je mee kunt nemen naar het consult.”

“Het beste telefoonnummer voor als er op de dag van de vergadering iets misgaat.”

Streef naar vijf verplichte vragen, plus een of twee optionele vragen. Zorg dat het snel gaat.

Praktische tips voor het opzetten van je Boekingspagina

Kies het juiste type evenement Maak voor elk rechtsgebied een aparte Boekingspagina aan. Voeg je intakevragen toe Vul de verplichte velden in voor conflicten, het type zaak en de goedkeuring van honoraria. Stel planningsregels in Stel buffers, dagelijkse limieten en minimale opzegtermijnen in. Koppel je agenda Doodle synchroniseert met Google, Outlook en Apple om dubbele afspraken te voorkomen. Video of locatie toevoegen Maak automatisch links voor Zoom, Meet, Teams of Webex aan. Betalingen inschakelen Gebruik Stripe om de consultkosten bij de boeking te innen. Geef je pagina een eigen uitstraling Gebruik Doodle Pro voor je logo, kleuren en AI-vergaderbeschrijvingen. Herinneringen automatiseren Stel herinneringen in voor 24 uur en 2 uur van tevoren om het aantal no-shows te verminderen. Stuur gegevens naar waar je ze nodig hebt Gebruik Zapier om antwoorden naar je CRM of spreadsheet te sturen. Voeg een korte disclaimer toe Maak duidelijk dat het boeken van een consult geen advocaat-cliëntrelatie tot stand brengt.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Te veel details vragen — bewaar lange verhalen voor je beveiligde portaal.

De kosten verbergen — Wees duidelijk en incasseer via Stripe.

Conflicten overslaan — vraag altijd naar namen.

Alleen vrije tekst gebruiken — meerkeuzevragen gaan sneller.

Tijdzones negeren — Doodle past zich automatisch aan.

Geen buffers instellen — voorkom dat je jezelf achter elkaar te veel belast.

Tools en oplossingen voor advocaten in Doodle

Doodle Hulpmiddel De beste toepassingen Belangrijkste voordelen Boekingspagina Nieuwe cliënten, terugkerende cliënten Vragen bij de intake, Stripe-betalingen, videolinks, herinneringen 1:1 Belangrijke klanten, opvolging Speciaal samengestelde tijdvakken, privé-afspraken Groepspolls Bemiddelingen, bijeenkomsten met meerdere partijen Eenvoudige coördinatie, deadlines, herinneringen Inschrijflijsten Workshops, cursussen Maximaal aantal plaatsen, tijdslots, automatische herinneringen Betalingen (Stripe) Betaalde consulten Zorg dat er minder no-shows zijn, zorg dat betalingen binnenkomen Agendakoppelingen Dagelijkse planning Geen dubbele boekingen, je privacy blijft gewaarborgd Beschrijvingen van AI-bijeenkomsten Bevestigingen en info over de voorbereiding Consistente communicatie die bij het merk past Zapier-integratie Intake-workflows Gegevens naar CRM of spreadsheets sturen

Maak een Groepspoll

Voorbeelden uit de praktijk

Zelfstandig familierechtadvocaat

Voorheen: Gratis gesprekken van 30 minuten zonder enige context.

Na: Conflictnamen, soort zaak en doelstellingen toegevoegd aan de Boekingspagina's. Een consultvergoeding van $50 via Stripe zorgde ervoor dat het aantal no-shows drastisch daalde.

Advocaat voor kleine bedrijven

Vroeger: Klanten boekten 60 minuten voor simpele vragen.

Na: Afhankelijk van het soort vraag worden ze naar een standaardtijdvak van 30 minuten geleid. De voorbereidingslijst wordt automatisch toegevoegd via Doodle AI.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade

Vroeger: Het personeel miste belangrijke wettelijke deadlines.

Na: Een vraag over de deadline zorgt ervoor dat het bericht met voorrang wordt doorgestuurd en vermindert het risico.

Immigratiezaken

Vroeger: Klanten stuurden de hele tijd e-mails over documenten.

Na: Op de boekingspagina worden de provincie, het type zaak en de vergadervorm vastgelegd. Videolinks worden automatisch toegevoegd.

Belangrijkste punten

Vijf vragen bij het eerste gesprek helpen om te kijken of het klikt, of er conflicten zijn, hoe dringend het is en wat de kosten zijn

Gebruik waar mogelijk meerkeuzevragen om de intake vlot te laten verlopen

Vraag naar de deadlines, zodat je alles goed kunt prioriteren

Incasseer betalingen via Stripe om het aantal no-shows te verminderen

Koppel je agenda en je videotool aan elkaar, zodat elke vergadering op het juiste moment plaatsvindt

Ga aan de slag met een betere planning

Je hebt geen ingewikkeld intake-systeem nodig om vooruitgang te boeken. Voeg deze intake-vragen toe aan je Boekingspagina's, koppel je agenda en schakel herinneringen in. Als je kosten in rekening brengt voor consulten, koppel dan Stripe. Gebruik groepspolls voor zaken waarbij meerdere partijen betrokken zijn; probeer voor spreekuren de Inschrijflijsten.

Klaar om je planning en intake vandaag nog te verbeteren? Maak een overzichtelijke Boekingspagina aan met Doodle, voeg deze vijf vragen toe en ontmoet deze week al klanten die beter bij je passen.

Klaar om tijd te besparen bij het plannen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe advocaten hun agenda’s overzichtelijk houden terwijl ze hun praktijk uitbreiden.