5 perguntas de admissão que você deve adicionar à sua página de reservas para advogados

Transforme chamadas de consultoria em clientes pagantes com cinco perguntas inteligentes de admissão em sua Booking Page. Você reduz as idas e vindas, faz uma pré-seleção dos assuntos e evita conflitos. Como advogado, sua agenda se enche rapidamente de consultas, audiências e prazos - e quando o intake é fraco , você corre o risco de não comparecer, de não se adequar e de não pagar o tempo.

A boa notícia é que você pode reunir fatos importantes antes da consulta sem aumentar o atrito. Quando você adiciona perguntas de admissão direcionadas à sua página de reservas, você aparece preparado. Você conhece o tipo de assunto, a urgência e as partes envolvidas. Você pode fazer uma cotação de honorários com confiança. Com o Doodle, você define a sua disponibilidade uma vez, conecta o seu calendário e permite que os clientes escolham um horário que funcione para eles. Suas perguntas fazem a triagem para você.

Abaixo estão cinco perguntas essenciais de admissão que você deve adicionar hoje. Cada seção explica por que elas são importantes, o que perguntar e como configurá-las no Doodle.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

O desafio enfrentado pelos profissionais da área jurídica

Os advogados lidam com novas consultas, casos ativos e administração da empresa. Os problemas comuns incluem:

E-mails intermináveis para garantir um horário de consulta

Comparecer a reuniões que você não pode participar eticamente

Verificações de conflitos perdidas

Clientes que reservam horários longos para perguntas simples

Cancelamentos de última hora que atrapalham sua agenda

Uma página de agendamento ajuda, mas as perguntas corretas de admissão a tornam poderosa. Você para de adivinhar e começa a aconselhar.

Por que as perguntas de admissão são importantes para os advogados

Uma boa recepção proporciona quatro ganhos:

Verificações de conflitos mais fortes e rápidas

Melhor triagem por área de atuação e urgência

Menos não comparecimentos e disputas de honorários

Maior conversão de consulta em cliente

Quando sua página de reservas faz as perguntas certas, você protege seu tempo e define expectativas claras sobre honorários, documentos e próximas etapas.

Pergunta de admissão 1: Quem são as partes envolvidas?

Conflitos podem arruinar uma consulta. Você precisa de nomes antecipados para fazer uma verificação antes de se encontrarem.

O que você deve perguntar

"Seu nome legal completo"

"Nomes de quaisquer outras partes, empresas ou advogados adversários"

"Como você está relacionado a essas partes?"

Tipos de campo no Doodle

Resposta curta para o nome do cliente

Resposta longa para outras partes e relacionamentos

Marque ambos como obrigatórios

Por que isso ajuda

Você verifica se há conflitos antes de falar

Você redireciona rapidamente se não puder aconselhar

Você evita ouvir fatos de alguém que não pode representar

Dica prática

Adicione uma nota curta:

"Por favor, não compartilhe detalhes sensíveis ou confidenciais neste formulário. Confirmaremos os conflitos antes de discutir seu assunto em detalhes."

Exemplo

Um cliente em potencial de direito de família digita "Ava Martin" e "Ben Martin". Uma rápida verificação revela que seu escritório já representa Ben. Você recusa antes da consulta e encaminha para fora - evitando perda de tempo e problemas éticos.

Pergunta de admissão 2: Qual é o tipo de assunto e o seu objetivo?

Você precisa de uma leitura rápida sobre a adequação. Um conjunto claro de opções de assuntos ajuda você a atribuir a duração e a preparação corretas.

O que você deve perguntar

"O que traz você aqui hoje?"

Ofereça tipos de assuntos de múltipla escolha, por exemplo: Divórcio ou custódia Defesa criminal Lesões pessoais Formação de pequenas empresas Revisão de contratos Proprietário e inquilino Planejamento imobiliário

"Qual é o resultado que você espera?" (parágrafo curto)

Tipos de campo no Doodle

Múltipla escolha para o tipo de assunto

Resposta longa para metas

Marque ambos como obrigatórios

Por que isso ajuda

Você define a duração correta (15, 30, 60 minutos, etc.)

Você traz a lista de verificação de entrada correta

Você evita reuniões fora do seu escopo

Dica prática

Crie tipos de eventos separados na Booking Page para cada área de prática. Cada um pode ter sua própria duração, taxa e perguntas de admissão.

Exemplo

O proprietário de uma empresa seleciona Revisão de contrato e escreve "Preciso de um contrato de fornecedor até a próxima semana". Você anexa sua lista de questões padrão, bloqueia 30 minutos e cobra um depósito via Stripe no momento da reserva.

Pergunta de admissão 3: Você tem algum prazo ou data no tribunal?

A urgência muda tudo. Um caso com uma data no tribunal na próxima semana pode exigir encaminhamento ou triagem rápida.

O que você deve perguntar

"Você tem algum prazo ou data no tribunal?"

"Se sim, liste a data e descreva o prazo."

"Você está preocupado com o estatuto de limitações?"

Tipos de campo no Doodle

Sim/Não múltipla escolha

Resposta longa se "Sim"

Marque a primeira pergunta como obrigatória

Por que isso ajuda

Você evita reuniões que não pode realizar no prazo

Você prioriza assuntos urgentes

Você gerencia cancelamentos e expectativas de tempo

Dica prática

Adicione o seguinte à descrição da reunião (o Doodle AI pode gerá-lo automaticamente): "Se a data do seu tribunal for dentro de 7 dias, ligue para o escritório em vez de usar este formulário."

Exemplo

Um cliente de danos pessoais informa uma data de estatuto a três semanas de distância. Você o transfere para a primeira vaga e adiciona um lembrete para evitar a perda de acompanhamento.

Pergunta de admissão 4: Onde está o problema e como você quer se reunir?

A jurisdição determina o ajuste. O formato da reunião afeta a logística e a preparação.

O que você deve perguntar

"Em que estado e município você está lidando com esse assunto?"

"Você prefere se reunir pessoalmente ou por vídeo?"

"Se for pessoalmente, escolha o local que você prefere para o escritório."

Opcional: "Número do caso (se disponível)"

Tipos de campo no Doodle

Resposta curta para estado/ município

Múltipla escolha para o formato da reunião

Múltipla escolha para locais de escritórios

Por que isso ajuda

Você confirma que está licenciado ou admitido onde for necessário

Você atribui uma sala de conferência ou anexa um link de vídeo

Você gerencia o tempo de viagem e os buffers

Dica prática

Conecte o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco ao Doodle. Sua página de reservas adiciona automaticamente o link do vídeo ao convite.

Exemplo

Um cliente de imigração seleciona reunião por vídeo. O Doodle cria o link do Zoom e o adiciona aos dois calendários. Você inclui uma nota pedindo que ele tenha o passaporte e o I-797 prontos.

Pergunta de admissão 5: Como você planeja lidar com as taxas?

Falar sobre dinheiro antecipadamente reduz o não comparecimento e as disputas sobre taxas. O Doodle permite que você receba as taxas de consulta pagas via Stripe.

O que você deve perguntar

"Nossa consulta inicial é de 30 minutos. A taxa é de US$ 150. Você se sente confortável com essa taxa?"

"Como você gostaria de lidar com o pagamento se prosseguirmos?" Por hora Taxa fixa Retenção Não tenho certeza



Tipos de campo no Doodle

Múltipla escolha para aceitação da taxa

Múltipla escolha para o tipo de pagamento

Marque o primeiro como obrigatório

Por que isso ajuda

Você reduz o não comparecimento

Você identifica as preferências de honorários

Você define o fluxo correto da carta de compromisso

Dica prática

Ative o Stripe no Doodle para coletar o pagamento na reserva ou após a consulta - o que for mais adequado à sua política.

Exemplo

Um fundador de startup concorda com uma consultoria de US$ 200. O Stripe processa o pagamento no momento da reserva. Seu paralegal prepara o pacote LLC antes da chamada.

Prompts de admissão de bônus que você pode adicionar posteriormente

Se você quiser mais contexto sem sobrecarregar os clientes:

"Como você ficou sabendo sobre nós?"

"Você já trabalhou com um advogado sobre esse assunto antes?"

"Liste todos os documentos que você pode trazer para a consulta."

"Melhor número de telefone para questões do dia da reunião."

Procure fazer cinco perguntas obrigatórias, além de uma ou duas perguntas opcionais. Mantenha a experiência rápida.

Dicas práticas para criar sua página de agendamento

Escolha o tipo certo de eventoCrie eventos de Booking Page separados para cada área de prática. Adicione suas perguntas de admissãoUse campos obrigatórios para conflitos, tipo de assunto e aceitação de honorários. Defina regras de agendamentoAdicione buffers, limites diários e janelas de aviso mínimo. Conecte seu calendárioO Doodle sincroniza com o Google, Outlook e Apple para evitar agendamento duplo. Adicione vídeo ou localGere automaticamente links para Zoom, Meet, Teams ou Webex. Ativeos pagamentosUse o Stripe para cobrar as taxas de consultoria no momento do agendamento. Marque sua páginaUse o Doodle Pro para seu logotipo, cores e descrições de reuniões com IA. Automatize lembretesAdicione lembretes de 24 horas e 2 horas para reduzir o número de não comparecimentos. Envie dados para onde você precisarUse o Zapier para enviar respostas para seu CRM ou planilha. Adicione um breve aviso de isençãoderesponsabilidadeEsclareça que o agendamento de uma consulta não cria uma relação advogado-cliente.

Erros comuns a serem evitados

Pedir muitos detalhes - guarde narrativas longas para o seu portal seguro.

Ocultar a taxa - seja claro e faça a cobrança via Stripe.

Ignorar conflitos - sempre pergunte os nomes.

Usar somente texto livre - a múltipla escolha é mais rápida.

Ignorar fusos horários - o Doodle se ajusta automaticamente.

Não definir buffers - evite sobrecargas consecutivas.

Ferramentas e soluções para advogados no Doodle

Ferramentado Doodle Melhores casos de uso Principais benefícios Página de reservas Novas consultas, clientes que retornam Perguntas de admissão, pagamentos com Stripe, links de vídeo, lembretes 1:1 Clientes de alto valor, acompanhamentos Intervalos de tempo selecionados, agendamento privado Pesquisas de grupo Mediações, reuniões com várias partes Fácil coordenação, prazos, lembretes Folhas de registro Clínicas, workshops Limites de assentos, vagas, lembretes automáticos Pagamentos (Stripe) Consultas pagas Redução de não comparecimento, pagamentos seguros Conexões de calendário Agendamento diário Sem agendamento duplo, privacidade preservada Descrições de reuniões com IA Confirmações e informações preparatórias Comunicação consistente e de acordo com a marca Integração com o Zapier Fluxos de trabalho de admissão Enviar dados para CRM ou planilhas

Exemplos do mundo real

Advogado de família autônomo

Antes: Chamadas gratuitas de 30 minutos sem contexto.

Depois: Nomes de conflitos, tipo de assunto e objetivos adicionados à página de reservas. Uma taxa de consulta de US$ 50 via Stripe reduziu drasticamente as não comparências.

Advogado de pequenas empresas

Antes: Os clientes reservavam 60 minutos para perguntas simples.

Depois: A pergunta sobre o tipo de assunto os encaminha para um espaço padrão de 30 minutos. A lista de preparação é adicionada automaticamente por meio do Doodle AI.

Empresa de danos pessoais

Antes: A equipe perdia datas urgentes do estatuto.

Depois: A pergunta sobre o prazo aciona o roteamento prioritário e reduz o risco.

Escritório de imigração

Antes: Os clientes enviavam e-mails sem parar sobre documentos.

Depois: A página de agendamento captura o país, o tipo de caso e o formato da reunião. Os links de vídeo são anexados automaticamente.

Principais conclusões

Cinco perguntas de admissão ajudam a avaliar a adequação, os conflitos, a urgência e os honorários

Use múltipla escolha sempre que possível para manter o registro rápido

Pergunte sobre prazos para fazer a triagem adequada

Colete taxas com o Stripe para reduzir os não comparecimentos

Conecte seu calendário e sua ferramenta de vídeo para que todas as reuniões sejam realizadas corretamente

Comece a usar um agendamento melhor

Você não precisa de um sistema de admissão pesado para progredir. Adicione essas perguntas de admissão à sua página de reservas, conecte seu calendário e ative os lembretes. Se você cobrar pelas consultas, conecte o Stripe. Para assuntos com várias partes, use Group Polls; para clínicas, experimente Sign-up Sheets.

Você está pronto para melhorar o agendamento e a recepção hoje mesmo? Crie uma página de agendamento clara com o Doodle, adicione essas cinco perguntas e comece a encontrar clientes mais adequados esta semana.

Você está pronto para economizar tempo no agendamento? Crie um Doodle e veja como os advogados mantêm seus calendários em ordem enquanto desenvolvem sua prática.