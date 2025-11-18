Planification
5 questions d'admission à ajouter à ta page de réservation pour les avocats
Temps de lecture : 10 minutes
Transforme les appels de consultation en clients payants grâce à cinq questions d'admission intelligentes sur ta page de réservation. Tu réduis les allers-retours, tu présélectionnes les dossiers et tu évites les conflits. En tant qu'avocat, ton calendrier se remplit rapidement de consultations, d'audiences et d'échéances - et lorsque l’admission est faible, tu risques de ne pas te présenter, d'avoir de mauvaises relations et de perdre du temps.
La bonne nouvelle, c'est que tu peux recueillir des faits essentiels avant la consultation sans ajouter de friction. Lorsque tu ajoutes des questions d'admission ciblées à ta page de réservation, tu te présentes préparée. Tu connais le type d'affaire, l'urgence et les parties concernées. Tu peux proposer des honoraires en toute confiance. Avec Doodle, tu définis ta disponibilité une seule fois, tu connectes ton calendrier et tu laisses les clients choisir l'heure qui leur convient. Tes questions font le tri pour toi.
Tu trouveras ci-dessous cinq questions d'admission essentielles à ajouter dès aujourd'hui. Chaque section explique pourquoi elle est importante, ce qu'il faut demander et comment la mettre en place dans Doodle.
Le défi auquel sont confrontés les professionnels du droit
Les avocats jonglent entre les nouvelles demandes de renseignements, les dossiers actifs et l'administration du cabinet. Les problèmes les plus courants sont les suivants :
Des courriels interminables pour obtenir une heure de consultation
Se présenter à des réunions que tu ne peux pas prendre pour des raisons éthiques
Vérifications de conflits manquées
Les clients réservent de longues plages horaires pour de simples questions
Des annulations de dernière minute qui font dérailler ton emploi du temps.
Une page de réservation est utile - mais les bonnes questions d'admission la rendent puissante. Tu arrêtes de deviner et tu commences à conseiller.
Pourquoi les questions d'accueil sont importantes pour les avocats
Un bon accueil permet de remporter quatre victoires :
Des vérifications de conflits plus solides et plus rapides
Un meilleur triage en fonction du domaine de pratique et de l'urgence
Moins de désistements et de contestations d'honoraires
Meilleure conversion des consultations en clients
Lorsque ta page de réservation pose les bonnes questions, tu protèges ton temps et tu établis des attentes claires concernant les honoraires, les documents et les prochaines étapes.
Question d’admission1 : Quelles sont les parties impliquées ?
Les conflits peuvent faire couler une consultation. Tu as besoin de noms d'emblée pour faire une vérification avant de vous rencontrer.
Ce qu'il faut demander
"Ton nom légal complet"
"Les noms des autres parties, des entreprises ou des avocats de la partie adverse".
"Quel est ton lien avec ces parties ?"
Types de champs dans Doodle
Réponse courte pour le nom du client
Réponse longue pour les autres parties et les relations
Marquer les deux comme obligatoires
Pourquoi c'est utile
Tu vérifies qu'il n'y a pas de conflit avant de parler
Tu te réorientes rapidement si tu ne peux pas conseiller
Tu évites d'entendre des faits de la part d'une personne que tu ne peux pas représenter
Conseil pratique
Ajoute une courte note :
"Ne partage pas de détails sensibles ou confidentiels dans ce formulaire. Nous confirmerons les conflits avant de discuter de ton affaire en détail."
Exemple
Un prospect en droit de la famille saisit "Ava Martin" et "Ben Martin". Une vérification rapide révèle que ton cabinet représente déjà Ben. Tu déclines l'offre avant la consultation et tu renvoies l'affaire - ce qui évite une perte de temps et des problèmes d'éthique.
Question d’admission2 : Quel est le type d'affaire et ton objectif ?
Tu as besoin d'une lecture rapide de l'adéquation. Un ensemble clair d'options te permet d'attribuer la bonne longueur de créneau et la bonne préparation.
Ce qu'il faut demander
"Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ?"
Proposer des types d'affaires à choix multiples, par ex :
Divorce ou garde d'enfants
Divorce ou garde d'enfants
Préjudice corporel
Formation de petites entreprises
Révision de contrat
Propriétaire-locataire
Planification successorale
"Quel résultat espères-tu ?" (court paragraphe)
Types de champs dans Doodle
Choix multiple pour le type de matière
Réponse longue pour les objectifs
Marquer les deux comme obligatoires
Pourquoi c'est utile
Tu fixes la bonne durée (15, 30, 60 minutes, etc.)
Tu apportes la bonne liste de contrôle pour l'accueil
Tu évites les réunions qui ne sont pas dans ton champ d'action
Conseil pratique
Crée des types d'événements sur la page Booking distincts pour chaque domaine de pratique. Chacun peut avoir sa propre durée, son propre tarif et ses propres questions d'admission.
Exemple
Un propriétaire d'entreprise sélectionne Révision de contrat et écrit "J'ai besoin d'un contrat de vente pour la semaine prochaine". Tu joins ta liste de questions standard, tu bloques 30 minutes et tu collectes un acompte via Stripe au moment de la réservation.
Question d’admission3 : As-tu des échéances ou des dates de procès ?
L'urgence change tout. Un dossier avec une date d'audience la semaine prochaine peut nécessiter un renvoi ou un triage rapide.
Ce qu'il faut demander
"As-tu des échéances ou des dates de procès ?"
"Si oui, indique la date et décris l'échéance."
"Y a-t-il un problème de prescription ?"
Types de champs dans Doodle
Oui/Non à choix multiple
Réponse longue si "Oui"
Marquer la première question comme étant obligatoire
Pourquoi c'est utile
Tu évites les réunions que tu ne peux pas assurer à temps
Tu donnes la priorité aux questions urgentes
Tu gères les annulations et les attentes en matière de délais
Conseil pratique
Ajoute ceci à la description de ta réunion (Doodle AI peut le générer automatiquement) : "Si ta date d'audience est dans les 7 jours, merci d'appeler le bureau au lieu d'utiliser ce formulaire."
Exemple
Un client spécialisé dans les dommages corporels signale une date de statut dans trois semaines. Tu le fais passer au créneau le plus tôt et tu ajoutes un rappel pour éviter les suivis manqués.
Question d’admission 4 : Où se situe le problème et comment veux-tu te rencontrer ?
La juridiction détermine l'adéquation. Le format de la réunion affecte la logistique et la préparation.
Ce qu'il faut demander
"Dans quel état et dans quel comté se situe cette affaire ?"
"Préfères-tu te rencontrer en personne ou par vidéo ?"
"Si c'est en personne, choisis l'emplacement de ton bureau préféré".
Facultatif : "Numéro de l'affaire (si disponible)"
Types de champs dans Doodle
Réponse courte pour l'état/le comté
Choix multiple pour le format de la réunion
Choix multiple pour l'emplacement du bureau
Pourquoi c'est utile
Tu confirmes que tu as une licence ou que tu es admis là où c'est nécessaire
Tu attribues une salle de conférence ou tu joins un lien vidéo
Tu gères les temps de déplacement et les tampons
Conseil pratique
Connecte Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco à Doodle. Ta page de réservation ajoute automatiquement le lien vidéo à l'invitation.
Exemple
Un client de l'immigration sélectionne une réunion vidéo. Doodle crée le lien Zoom et l'ajoute aux deux calendriers. Tu inclus une note leur demandant d'avoir leur passeport et leur I-797 à portée de main.
Question d’admission5 : Comment prévois-tu de gérer les frais ?
Le fait de parler d'argent dès le départ permet de réduire les absences et les litiges concernant les honoraires. Doodle te permet de collecter les frais de consultation payés via Stripe.
Ce qu'il faut demander
"Notre première consultation dure 30 minutes. Les frais s'élèvent à 150 $. Es-tu à l'aise avec ces frais ?"
"Comment aimerais-tu gérer le paiement si nous procédons ?"
À l'heure
Forfait
Rémunération à l'acte
Incertain
Types de champs dans Doodle
Choix multiple pour l'acceptation des honoraires
Choix multiple pour le type de paiement
Marquer le premier comme obligatoire
Pourquoi cela t'aide-t-il ?
Tu réduis les absences
Tu identifies les préférences en matière d'honoraires
Tu mets en place le bon flux de lettres de mission
Conseil pratique
Active Stripe dans Doodle pour collecter le paiement lors de la réservation ou après la consultation - selon ce qui correspond à ta politique.
Exemple
Le fondateur d'une startup accepte une consultation de 200 $. Stripe traite le paiement au moment de la réservation. Ton assistant juridique prépare le dossier LLC avant l'appel.
Invitations à la prise de contact en bonus que tu peux ajouter plus tard
Si tu veux plus de contexte sans submerger les clients :
"Comment as-tu entendu parler de nous ?"
"As-tu déjà travaillé avec un avocat pour cette affaire ?"
"Fais la liste des documents que tu peux apporter lors de la consultation."
"Meilleur numéro de téléphone pour les questions du jour de la rencontre".
Vise cinq questions obligatoires, plus une ou deux questions facultatives. Fais en sorte que l'expérience soit rapide.
Conseils pratiques pour construire ta page de réservation
Choisisle bon type d'événementCrée des événements de page de réservation distincts pour chaque domaine de pratique.
Ajoute tes questions d'admissionUtilise des champs obligatoires pour les conflits, le type d'affaire et l'acceptation des honoraires.
Définis des règles de planificationAjoute des tampons, des limites quotidiennes et des fenêtres de préavis minimum.
Connecte ton calendrierDoodle se synchronise avec Google, Outlook et Apple pour éviter les doubles réservations.
Ajouter une vidéo ou un emplacementGénère automatiquement des liens Zoom, Meet, Teams ou Webex.
Active les paiementsUtilise Stripe pour collecter les frais de consultation lors de la réservation.
Marque ta pageUtilise Doodle Pro pour ton logo, tes couleurs et les descriptions des réunions AI.
Automatise les rappelsAjoute des rappels de 24 heures et de 2 heures pour réduire les absences.
Envoie les données là où tu en as besoinUtilise Zapier pour envoyer les réponses à ton CRM ou à ta feuille de calcul.
Ajoute une courte clause de non-responsabilitéPrécise que la réservation d'une consultation ne crée pas de relation avocat-client.
Erreurs courantes à éviter
Demander trop de détails - garde les longs récits pour ton portail sécurisé.
Cacher les frais - être clair et encaisser via Stripe.
Sauter les conflits - demande toujours des noms.
N'utiliser que du texte libre - les choix multiples sont plus rapides.
Ignorer les fuseaux horaires - Doodle s'adapte automatiquement.
Ne pas mettre en place de tampons - éviter les surcharges de back-to-back.
Outils et solutions pour les avocats dans Doodle
OutilDoodle
Meilleur cas d'utilisation
Principaux avantages
Page de réservation
Nouvelles consultations, clients qui reviennent
Questions d'admission, paiements Stripe, liens vidéo, rappels
1:1
Clients de grande valeur, suivis
Créneaux horaires choisis, planification privée
Sondages de groupe
Médiations, réunions multipartites
Coordination facile, délais, rappels
Feuilles d'inscription
Cliniques, ateliers
Limites de places, créneaux, rappels automatisés
Paiements (Stripe)
Consultations payées
Réduire les absences, sécuriser les paiements
Connexions au calendrier
Planification quotidienne
Pas de double réservation, confidentialité préservée
Descriptions de réunions AI
Confirmations et informations sur les préparatifs
Communication cohérente et conforme à la marque
Intégration Zapier
Flux de travail d'admission
Envoi de données vers un CRM ou des feuilles de calcul
Exemples concrets
Avocat solo spécialisé en droit de la famille
Avant : Appels gratuits de 30 minutes sans contexte.
Après : Les noms des conflits, le type d'affaire et les objectifs ont été ajoutés à la page de réservation. Des frais de consultation de 50 $ via Stripe ont permis de réduire considérablement les absences.
Avocat d'une petite entreprise
Avant : Les clients réservaient 60 minutes pour des questions simples.
Après : Le type de question les oriente vers un créneau de 30 minutes par défaut. La liste de préparation est ajoutée automatiquement par Doodle AI.
Cabinet d'avocats spécialisé dans les dommages corporels
Avant : Le personnel ne respectait pas les dates de prescription urgentes.
Après : La question sur les délais déclenche l'acheminement prioritaire et réduit les risques.
Cabinet d'immigration
Avant : Les clients envoyaient des courriels sans arrêt au sujet des documents.
Après : La page de réservation saisit le comté, le type de cas et le format de la réunion. Les liens vidéo s'attachent automatiquement.
Points clés
Cinq questions d'admission permettent de vérifier l'adéquation, les conflits, l'urgence et les frais.
Utilise des questions à choix multiples lorsque c'est possible pour que l'accueil soit rapide
Pose des questions sur les échéances afin de trier correctement les dossiers
Recueille les frais avec Stripe pour réduire les absences.
Connecte ton calendrier et ton outil vidéo pour que chaque réunion se déroule correctement.
Commence avec une meilleure planification
Tu n'as pas besoin d'un système d'admission lourd pour faire des progrès. Ajoute ces questions d'admission à ta page de réservation, connecte ton calendrier et active les rappels. Si tu fais payer les consultations, connecte Stripe. Pour les affaires multipartites, utilise les sondages de groupe ; pour les cliniques, essaie les feuilles d'inscription.
Crée une page de réservation claire avec Doodle, ajoute ces cinq questions et commence à rencontrer des clients mieux adaptés dès cette semaine.
Prêt à gagner du temps sur la planification ? Crée un Doodle et vois comment les avocats gardent leur calendrier sain tout en développant leur pratique.