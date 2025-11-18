5 questions d'admission à ajouter à ta page de réservation pour les avocats

Transforme les appels de consultation en clients payants grâce à cinq questions d'admission intelligentes sur ta page de réservation. Tu réduis les allers-retours, tu présélectionnes les dossiers et tu évites les conflits. En tant qu'avocat, ton calendrier se remplit rapidement de consultations, d'audiences et d'échéances - et lorsque l’admission est faible , tu risques de ne pas te présenter, d'avoir de mauvaises relations et de perdre du temps.

La bonne nouvelle, c'est que tu peux recueillir des faits essentiels avant la consultation sans ajouter de friction. Lorsque tu ajoutes des questions d'admission ciblées à ta page de réservation, tu te présentes préparée. Tu connais le type d'affaire, l'urgence et les parties concernées. Tu peux proposer des honoraires en toute confiance. Avec Doodle, tu définis ta disponibilité une seule fois, tu connectes ton calendrier et tu laisses les clients choisir l'heure qui leur convient. Tes questions font le tri pour toi.

Tu trouveras ci-dessous cinq questions d'admission essentielles à ajouter dès aujourd'hui. Chaque section explique pourquoi elle est importante, ce qu'il faut demander et comment la mettre en place dans Doodle.

Le défi auquel sont confrontés les professionnels du droit

Les avocats jonglent entre les nouvelles demandes de renseignements, les dossiers actifs et l'administration du cabinet. Les problèmes les plus courants sont les suivants :

Des courriels interminables pour obtenir une heure de consultation

Se présenter à des réunions que tu ne peux pas prendre pour des raisons éthiques

Vérifications de conflits manquées

Les clients réservent de longues plages horaires pour de simples questions

Des annulations de dernière minute qui font dérailler ton emploi du temps.

Une page de réservation est utile - mais les bonnes questions d'admission la rendent puissante. Tu arrêtes de deviner et tu commences à conseiller.

Pourquoi les questions d'accueil sont importantes pour les avocats

Un bon accueil permet de remporter quatre victoires :

Des vérifications de conflits plus solides et plus rapides

Un meilleur triage en fonction du domaine de pratique et de l'urgence

Moins de désistements et de contestations d'honoraires

Meilleure conversion des consultations en clients

Lorsque ta page de réservation pose les bonnes questions, tu protèges ton temps et tu établis des attentes claires concernant les honoraires, les documents et les prochaines étapes.

Question d’admission 1 : Quelles sont les parties impliquées ?

Les conflits peuvent faire couler une consultation. Tu as besoin de noms d'emblée pour faire une vérification avant de vous rencontrer.

Ce qu'il faut demander

"Ton nom légal complet"

"Les noms des autres parties, des entreprises ou des avocats de la partie adverse".

"Quel est ton lien avec ces parties ?"

Types de champs dans Doodle

Réponse courte pour le nom du client

Réponse longue pour les autres parties et les relations

Marquer les deux comme obligatoires

Pourquoi c'est utile

Tu vérifies qu'il n'y a pas de conflit avant de parler

Tu te réorientes rapidement si tu ne peux pas conseiller

Tu évites d'entendre des faits de la part d'une personne que tu ne peux pas représenter

Conseil pratique

Ajoute une courte note :

"Ne partage pas de détails sensibles ou confidentiels dans ce formulaire. Nous confirmerons les conflits avant de discuter de ton affaire en détail."

Exemple

Un prospect en droit de la famille saisit "Ava Martin" et "Ben Martin". Une vérification rapide révèle que ton cabinet représente déjà Ben. Tu déclines l'offre avant la consultation et tu renvoies l'affaire - ce qui évite une perte de temps et des problèmes d'éthique.

Question d’admission 2 : Quel est le type d'affaire et ton objectif ?

Tu as besoin d'une lecture rapide de l'adéquation. Un ensemble clair d'options te permet d'attribuer la bonne longueur de créneau et la bonne préparation.

Ce qu'il faut demander

"Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ?"

Proposer des types d'affaires à choix multiples, par ex : Divorce ou garde d'enfants Divorce ou garde d'enfants Préjudice corporel Formation de petites entreprises Révision de contrat Propriétaire-locataire Planification successorale

"Quel résultat espères-tu ?" (court paragraphe)

Types de champs dans Doodle

Choix multiple pour le type de matière

Réponse longue pour les objectifs

Marquer les deux comme obligatoires

Pourquoi c'est utile

Tu fixes la bonne durée (15, 30, 60 minutes, etc.)

Tu apportes la bonne liste de contrôle pour l'accueil

Tu évites les réunions qui ne sont pas dans ton champ d'action

Conseil pratique

Crée des types d'événements sur la page Booking distincts pour chaque domaine de pratique. Chacun peut avoir sa propre durée, son propre tarif et ses propres questions d'admission.

Exemple

Un propriétaire d'entreprise sélectionne Révision de contrat et écrit "J'ai besoin d'un contrat de vente pour la semaine prochaine". Tu joins ta liste de questions standard, tu bloques 30 minutes et tu collectes un acompte via Stripe au moment de la réservation.

Question d’admission 3 : As-tu des échéances ou des dates de procès ?

L'urgence change tout. Un dossier avec une date d'audience la semaine prochaine peut nécessiter un renvoi ou un triage rapide.

Ce qu'il faut demander

"As-tu des échéances ou des dates de procès ?"

"Si oui, indique la date et décris l'échéance."

"Y a-t-il un problème de prescription ?"

Types de champs dans Doodle

Oui/Non à choix multiple

Réponse longue si "Oui"

Marquer la première question comme étant obligatoire

Pourquoi c'est utile

Tu évites les réunions que tu ne peux pas assurer à temps

Tu donnes la priorité aux questions urgentes

Tu gères les annulations et les attentes en matière de délais

Conseil pratique

Ajoute ceci à la description de ta réunion (Doodle AI peut le générer automatiquement) : "Si ta date d'audience est dans les 7 jours, merci d'appeler le bureau au lieu d'utiliser ce formulaire."

Exemple

Un client spécialisé dans les dommages corporels signale une date de statut dans trois semaines. Tu le fais passer au créneau le plus tôt et tu ajoutes un rappel pour éviter les suivis manqués.

Question d’admission 4 : Où se situe le problème et comment veux-tu te rencontrer ?

La juridiction détermine l'adéquation. Le format de la réunion affecte la logistique et la préparation.

Ce qu'il faut demander

"Dans quel état et dans quel comté se situe cette affaire ?"

"Préfères-tu te rencontrer en personne ou par vidéo ?"

"Si c'est en personne, choisis l'emplacement de ton bureau préféré".

Facultatif : "Numéro de l'affaire (si disponible)"

Types de champs dans Doodle

Réponse courte pour l'état/le comté

Choix multiple pour le format de la réunion

Choix multiple pour l'emplacement du bureau

Pourquoi c'est utile

Tu confirmes que tu as une licence ou que tu es admis là où c'est nécessaire

Tu attribues une salle de conférence ou tu joins un lien vidéo

Tu gères les temps de déplacement et les tampons

Conseil pratique

Connecte Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco à Doodle. Ta page de réservation ajoute automatiquement le lien vidéo à l'invitation.

Exemple

Un client de l'immigration sélectionne une réunion vidéo. Doodle crée le lien Zoom et l'ajoute aux deux calendriers. Tu inclus une note leur demandant d'avoir leur passeport et leur I-797 à portée de main.

Question d’admission 5 : Comment prévois-tu de gérer les frais ?

Le fait de parler d'argent dès le départ permet de réduire les absences et les litiges concernant les honoraires. Doodle te permet de collecter les frais de consultation payés via Stripe.

Ce qu'il faut demander

"Notre première consultation dure 30 minutes. Les frais s'élèvent à 150 $. Es-tu à l'aise avec ces frais ?"

"Comment aimerais-tu gérer le paiement si nous procédons ?" À l'heure Forfait Rémunération à l'acte Incertain



Types de champs dans Doodle

Choix multiple pour l'acceptation des honoraires

Choix multiple pour le type de paiement

Marquer le premier comme obligatoire

Pourquoi cela t'aide-t-il ?

Tu réduis les absences

Tu identifies les préférences en matière d'honoraires

Tu mets en place le bon flux de lettres de mission

Conseil pratique

Active Stripe dans Doodle pour collecter le paiement lors de la réservation ou après la consultation - selon ce qui correspond à ta politique.

Exemple

Le fondateur d'une startup accepte une consultation de 200 $. Stripe traite le paiement au moment de la réservation. Ton assistant juridique prépare le dossier LLC avant l'appel.

Invitations à la prise de contact en bonus que tu peux ajouter plus tard

Si tu veux plus de contexte sans submerger les clients :

"Comment as-tu entendu parler de nous ?"

"As-tu déjà travaillé avec un avocat pour cette affaire ?"

"Fais la liste des documents que tu peux apporter lors de la consultation."

"Meilleur numéro de téléphone pour les questions du jour de la rencontre".

Vise cinq questions obligatoires, plus une ou deux questions facultatives. Fais en sorte que l'expérience soit rapide.

Conseils pratiques pour construire ta page de réservation

Choisisle bon type d'événementCrée des événements de page de réservation distincts pour chaque domaine de pratique. Ajoute tes questions d'admissionUtilise des champs obligatoires pour les conflits, le type d'affaire et l'acceptation des honoraires. Définis des règles de planificationAjoute des tampons, des limites quotidiennes et des fenêtres de préavis minimum. Connecte ton calendrierDoodle se synchronise avec Google, Outlook et Apple pour éviter les doubles réservations. Ajouter une vidéo ou un emplacementGénère automatiquement des liens Zoom, Meet, Teams ou Webex. Active les paiementsUtilise Stripe pour collecter les frais de consultation lors de la réservation. Marque ta pageUtilise Doodle Pro pour ton logo, tes couleurs et les descriptions des réunions AI. Automatise les rappelsAjoute des rappels de 24 heures et de 2 heures pour réduire les absences. Envoie les données là où tu en as besoinUtilise Zapier pour envoyer les réponses à ton CRM ou à ta feuille de calcul. Ajoute une courte clause de non-responsabilitéPrécise que la réservation d'une consultation ne crée pas de relation avocat-client.

Erreurs courantes à éviter

Demander trop de détails - garde les longs récits pour ton portail sécurisé.

Cacher les frais - être clair et encaisser via Stripe.

Sauter les conflits - demande toujours des noms.

N'utiliser que du texte libre - les choix multiples sont plus rapides.

Ignorer les fuseaux horaires - Doodle s'adapte automatiquement.

Ne pas mettre en place de tampons - éviter les surcharges de back-to-back.

Outils et solutions pour les avocats dans Doodle

OutilDoodle Meilleur cas d'utilisation Principaux avantages Page de réservation Nouvelles consultations, clients qui reviennent Questions d'admission, paiements Stripe, liens vidéo, rappels 1:1 Clients de grande valeur, suivis Créneaux horaires choisis, planification privée Sondages de groupe Médiations, réunions multipartites Coordination facile, délais, rappels Feuilles d'inscription Cliniques, ateliers Limites de places, créneaux, rappels automatisés Paiements (Stripe) Consultations payées Réduire les absences, sécuriser les paiements Connexions au calendrier Planification quotidienne Pas de double réservation, confidentialité préservée Descriptions de réunions AI Confirmations et informations sur les préparatifs Communication cohérente et conforme à la marque Intégration Zapier Flux de travail d'admission Envoi de données vers un CRM ou des feuilles de calcul

Exemples concrets

Avocat solo spécialisé en droit de la famille

Avant : Appels gratuits de 30 minutes sans contexte.

Après : Les noms des conflits, le type d'affaire et les objectifs ont été ajoutés à la page de réservation. Des frais de consultation de 50 $ via Stripe ont permis de réduire considérablement les absences.

Avocat d'une petite entreprise

Avant : Les clients réservaient 60 minutes pour des questions simples.

Après : Le type de question les oriente vers un créneau de 30 minutes par défaut. La liste de préparation est ajoutée automatiquement par Doodle AI.

Cabinet d'avocats spécialisé dans les dommages corporels

Avant : Le personnel ne respectait pas les dates de prescription urgentes.

Après : La question sur les délais déclenche l'acheminement prioritaire et réduit les risques.

Cabinet d'immigration

Avant : Les clients envoyaient des courriels sans arrêt au sujet des documents.

Après : La page de réservation saisit le comté, le type de cas et le format de la réunion. Les liens vidéo s'attachent automatiquement.

Points clés

Cinq questions d'admission permettent de vérifier l'adéquation, les conflits, l'urgence et les frais.

Utilise des questions à choix multiples lorsque c'est possible pour que l'accueil soit rapide

Pose des questions sur les échéances afin de trier correctement les dossiers

Recueille les frais avec Stripe pour réduire les absences.

Connecte ton calendrier et ton outil vidéo pour que chaque réunion se déroule correctement.

Commence avec une meilleure planification

Tu n'as pas besoin d'un système d'admission lourd pour faire des progrès. Ajoute ces questions d'admission à ta page de réservation, connecte ton calendrier et active les rappels. Si tu fais payer les consultations, connecte Stripe. Pour les affaires multipartites, utilise les sondages de groupe ; pour les cliniques, essaie les feuilles d'inscription.

Crée une page de réservation claire avec Doodle, ajoute ces cinq questions et commence à rencontrer des clients mieux adaptés dès cette semaine.

Prêt à gagner du temps sur la planification ? Crée un Doodle et vois comment les avocats gardent leur calendrier sain tout en développant leur pratique.