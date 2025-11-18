5 preguntas de admisión que debes añadir a tu Página de Reserva para abogados

Convierte las llamadas de consulta en clientes de pago con cinco preguntas de admisión inteligentes en tu Página de Reservas. Reducirás las idas y venidas, preseleccionarás los asuntos y evitarás conflictos. Como abogado, tu calendario se llena rápidamente con consultas, vistas y plazos, y cuando la admisión es escasa, corres el riesgo de no presentarte, de que no encajen y de que no te paguen.

La buena noticia es que puedes reunir datos clave antes de la consulta sin añadir fricciones. Cuando añades preguntas de admisión específicas a tu Página de Reservas, te presentas preparado. Conoces el tipo de asunto, la urgencia y las partes implicadas. Puedes presupuestar los honorarios con confianza. Con Doodle, estableces tu disponibilidad una vez, conectas tu calendario y dejas que los clientes elijan la hora que más les convenga. Tus preguntas hacen la selección por ti.

A continuación encontrarás cinco preguntas de admisión esenciales que puedes añadir hoy mismo. Cada sección explica por qué son importantes, qué preguntar y cómo configurarlas en Doodle.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

El reto de los profesionales del Derecho

Los abogados hacen malabarismos con las nuevas consultas, los casos activos y la administración del bufete. Los problemas más comunes son:

Interminables correos electrónicos para conseguir una hora de consulta

Presentarse a reuniones a las que éticamente no puedes asistir

Ausencias en comprobaciones de conflictos

Clientes que reservan largas franjas horarias para preguntas sencillas

Cancelaciones de última hora que desbaratan tu agenda

Una Página de Reservas ayuda, pero las preguntas de admisión adecuadas la hacen poderosa. Deja de adivinar y empieza a asesorar.

Por qué las preguntas de admisión son importantes para los abogados

Una buena admisión aporta cuatro ventajas:

Comprobaciones de conflictos más sólidas y rápidas

Mejor selección por área de práctica y urgencia

Menos ausencias y disputas por honorarios

Mayor conversión de consulta a cliente

Cuando tu Página de Reservas pregunta lo correcto, proteges tu tiempo y estableces expectativas claras sobre honorarios, documentos y próximos pasos.

Pregunta de admisión 1: ¿Quiénes son las partes implicadas?

Los conflictos pueden hundir una consulta. Necesitas nombres por adelantado para hacer una comprobación antes de reuniros.

Qué preguntar

"Tu nombre legal completo"

"Nombres de otras partes, empresas o abogados contrarios"

"¿Qué relación tienes con estas partes?"

Tipos de campo en Doodle

Respuesta corta para el nombre del cliente

Respuesta larga para otras partes y relaciones

Marca ambos como obligatorios

Por qué es útil

Comprueba si hay conflictos antes de hablar

Te rediriges rápidamente si no puedes aconsejar

Evitas escuchar los hechos de alguien a quien no puedes representar

Consejo práctico

Añade una breve nota:

"Por favor, no compartas detalles sensibles o confidenciales en este formulario. Confirmaremos los conflictos antes de discutir tu asunto en detalle".

Ejemplo

Un posible cliente de derecho de familia introduce "Ava Martin" y "Ben Martin". Una rápida comprobación revela que tu bufete ya representa a Ben. Te niegas antes de la consulta y la derivas, evitando pérdidas de tiempo y problemas éticos.

Pregunta de admisión 2: ¿Cuál es el tipo de asunto y tu objetivo?

Necesitas una lectura rápida de la idoneidad. Un conjunto claro de opciones de asuntos te ayuda a asignar la duración y la preparación adecuadas.

Qué preguntar

"¿Qué te trae por aquí hoy?"

Ofrece tipos de asunto de opción múltiple, por ejemplo Divorcio o custodia Defensa penal Daños personales Formación de pequeñas empresas Revisión de contratos Propietario-inquilino Planificación patrimonial

"¿Qué resultado esperas?" (párrafo corto)

Tipos de campo en Doodle

Opción múltiple para el tipo de asunto

Respuesta larga para objetivos

Marca ambos como Obligatorio

Por qué es útil

Estableces la duración correcta (15, 30, 60 minutos, etc.)

Llevas la lista de control de entrada correcta

Evitas reuniones fuera de tu ámbito

Consejo práctico

Crea distintos tipos de eventos en la Página de Reservas para cada área de práctica. Cada uno puede tener su propia duración, tarifa y preguntas de admisión.

Ejemplo

Un empresario selecciona Revisión de contratos y escribe "Necesito un acuerdo con un proveedor para la semana que viene". Adjuntas tu lista de cuestiones estándar, bloqueas 30 minutos y cobras un depósito a través de Stripe en el momento de la reserva.

Pregunta de admisión 3: ¿Tienes algún plazo o fecha de juicio?

La urgencia lo cambia todo. Un caso con fecha de juicio la semana que viene puede requerir derivación o triaje rápido.

Qué preguntar

"¿Tienes algún plazo o fecha de juicio?"

"En caso afirmativo, indica la fecha y describe el plazo".

"¿Existe algún problema de prescripción?"

Tipos de campo en Doodle

Sí/No opción múltiple

Respuesta larga si es "Sí

Marca la primera pregunta como Obligatoria

Por qué ayuda

Evitas reuniones que no puedes atender a tiempo

Priorizas los asuntos urgentes

Gestionas las cancelaciones y las expectativas de tiempo

Consejo práctico

Añade esto a la descripción de tu reunión (Doodle AI puede generarlo automáticamente): "Si tu cita con el tribunal es dentro de 7 días, por favor llama a la oficina en lugar de utilizar este formulario."

Ejemplo

Un cliente de lesiones personales informa de una fecha estatutaria para dentro de tres semanas. Lo pasas a la franja horaria más temprana y añades un recordatorio para evitar que se pierda el seguimiento.

Pregunta de admisión 4: ¿Dónde está el asunto y cómo quieres que nos reunamos?

La jurisdicción determina el ajuste. El formato de la reunión afecta a la logística y la preparación.

Qué preguntar

"¿En qué estado y condado está este asunto?"

"¿Prefieres reunirte en persona o por vídeo?"

"Si es en persona, elige la ubicación de tu oficina preferida".

Opcional: "Número de asunto (si está disponible)"

Tipos de campo en Doodle

Respuesta corta para estado/condado

Múltiples opciones para el formato de la reunión

Opción múltiple para la ubicación de la oficina

Por qué ayuda

Confirmas que estás autorizado o admitido donde sea necesario

Asignas una sala de conferencias o adjuntas un enlace de vídeo

Gestionas el tiempo de viaje y los tiempos intermedios

Consejo práctico

Conecta Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco a Doodle. Tu Página de Reservas añade automáticamente el enlace de vídeo a la invitaci�ón.

Ejemplo

Un cliente de inmigración selecciona una reunión de vídeo. Doodle crea el enlace Zoom y lo añade a ambos calendarios. Incluyes una nota pidiéndoles que tengan preparados su pasaporte y su I-797.

Pregunta de admisión 5: ¿Cómo piensas gestionar los honorarios?

Hablar de dinero por adelantado reduce las ausencias y las disputas sobre honorarios. Doodle te permite cobrar los honorarios pagados por la consulta a través de Stripe.

Qué preguntar

"Nuestra consulta inicial es de 30 minutos. La tarifa es de 150 $. ¿Te parece bien esta tarifa?

"¿Cómo te gustaría gestionar el pago si seguimos adelante?" Por horas Tarifa plana Retenedor No estoy seguro



Tipos de campo en Doodle

Múltiples opciones para la aceptación de honorarios

Múltiples opciones para el tipo de pago

Marca el primero como Obligatorio

Por qué ayuda

Reduce las ausencias

Identificas las preferencias de honorarios

Estableces el flujo correcto de la carta de encargo

Consejo práctico

Activa Stripe en Doodle para cobrar el pago en el momento de la reserva o después de la consulta, lo que mejor se adapte a tu política.

Ejemplo

El fundador de una startup acepta una consulta de 200 $. Stripe procesa el pago en el momento de la reserva. Tu asistente legal prepara el paquete LLC antes de la llamada.

Indicaciones de entrada adicionales que puedes añadir más tarde

Si quieres más contexto sin abrumar a los clientes:

"¿Cómo nos conociste?

"¿Has trabajado antes con un abogado en este asunto?

"Enumera los documentos que puedes traer a la consulta".

"Mejor número de teléfono para cuestiones del día de la consulta".

Intenta hacer cinco preguntas obligatorias, más una o dos opcionales. Haz que la experiencia sea rápida.

Consejos prácticos para crear tu Página de Reservas

Elige el tipo de evento adecuadoCrea eventos de Página de Reservas distintos para cada área de práctica. Añade tus preguntas de admisiónUtiliza campos obligatorios para conflictos, tipo de asunto y aceptación de honorarios. Establece reglas de programaciónAñade topes, límites diarios y ventanas de aviso mínimo. Conecta tu calendarioDoodle se sincroniza con Google, Outlook y Apple para evitar dobles reservas. Añade vídeo o ubicaciónGenera automáticamente enlaces Zoom, Meet, Teams o Webex. Activa los pagosUtiliza Stripe para cobrar los honorarios de la consulta en el momento de la reserva. Marca tu páginaUtiliza Doodle Pro para tu logotipo, colores y descripciones de reuniones AI. Automatiza los recordatoriosAñade recordatorios de 24 y 2 horas para reducir las ausencias. Envía datos donde los necesitesUtiliza Zapier para enviar respuestas a tu CRM u hoja de cálculo. Añade un breve descargo de responsabilidadAclara que la reserva de una consulta no crea una relación abogado-cliente.

Errores comunes que debes evitar

Pedir demasiados detalles - guarda las narraciones largas para tu portal seguro.

Ocultar los honorarios - sé claro y cobra a través de Stripe.

Omitir conflictos : pregunta siempre por los nombres.

Utilizar sólo texto libre - la opción múltiple es más rápida.

Ignorar las zonas horarias - Doodle se ajusta automáticamente.

No establecer buffers - evita la sobrecarga de respuesta.

Herramientas y soluciones para abogados en Doodle

HerramientaDoodle Casos prácticos Beneficios clave Página de reservas Nuevas consultas, clientes que vuelven Preguntas de admisión, pagos con Stripe, enlaces de vídeo, recordatorios 1:1 Clientes de alto valor, seguimiento Franjas horarias seleccionadas, programación privada Encuestas de grupo Mediaciones, reuniones multipartitas Fácil coordinación, plazos, recordatorios Hojas de inscripción Clínicas, talleres Límites de plazas, franjas horarias, recordatorios automáticos Pagos (Stripe) Consultas de pago Reduce las ausencias, pagos seguros Calendario de conexiones Programación diaria Sin doble reserva, privacidad preservada Descripciones de reuniones AI Confirmaciones e información preparatoria Comunicación coherente y acorde con la marca Integración con Zapier Flujos de trabajo de admisión Envío de datos a CRM u hojas de cálculo

Ejemplos reales

Abogado de familia

Antes: Llamadas gratuitas de 30 minutos sin contexto.

Después: Nombres de los conflictos, tipo de asunto y objetivos añadidos a la Página de Reservas. Una tarifa de consulta de 50 $ a través de Stripe redujo drásticamente las ausencias.

Abogado de una pequeña empresa

Antes: Los clientes reservaban 60 minutos para consultas sencillas.

Después: El tipo de pregunta los dirige a un espacio predeterminado de 30 minutos. La lista de preparación se añade automáticamente mediante Doodle AI.

Empresa de daños personales

Antes: El personal no cumplía las fechas de los estatutos urgentes.

Después: La pregunta sobre la fecha límite activa el enrutamiento prioritario y reduce el riesgo.

Consultorio de inmigración

Antes: Los clientes enviaban correos electrónicos sin parar sobre documentos.

Después: La página de reservas captura el condado, el tipo de caso y el formato de la reunión. Los enlaces de vídeo se autoadjuntan.

Puntos clave

Cinco preguntas de admisión ayudan a detectar la idoneidad, los conflictos, la urgencia y los honorarios.

Utiliza la opción múltiple siempre que sea posible para que la admisión sea rápida

Pregunta por los plazos para hacer un triaje adecuado

Cobra los honorarios con Stripe para reducir las ausencias

Conecta tu calendario y la herramienta de vídeo para que cada reunión se realice correctamente

Empieza a programar mejor

No necesitas un pesado sistema de admisión para progresar. Añade estas preguntas de admisión a tu Página de Reservas, conecta tu calendario y activa los recordatorios. Si cobras por las consultas, conecta Stripe. Para asuntos multipartitos, utiliza Encuestas de Grupo; para consultas, prueba Hojas de Inscripción.

¿Preparado para mejorar tu programación y admisión hoy mismo? Crea una Página de reservas clara con Doodle, añade estas cinco preguntas y empieza a conocer a clientes más adecuados esta semana.

¿Preparado para ahorrar tiempo en la programación? Crea un Doodle y descubre cómo los abogados mantienen sus calendarios en orden mientras hacen crecer su bufete.