Planificación
5 preguntas de admisión que debes añadir a tu Página de Reserva para abogados
Convierte las llamadas de consulta en clientes de pago con cinco preguntas de admisión inteligentes en tu Página de Reservas. Reducirás las idas y venidas, preseleccionarás los asuntos y evitarás conflictos. Como abogado, tu calendario se llena rápidamente con consultas, vistas y plazos, y cuando la admisión es escasa, corres el riesgo de no presentarte, de que no encajen y de que no te paguen.
La buena noticia es que puedes reunir datos clave antes de la consulta sin añadir fricciones. Cuando añades preguntas de admisión específicas a tu Página de Reservas, te presentas preparado. Conoces el tipo de asunto, la urgencia y las partes implicadas. Puedes presupuestar los honorarios con confianza. Con Doodle, estableces tu disponibilidad una vez, conectas tu calendario y dejas que los clientes elijan la hora que más les convenga. Tus preguntas hacen la selección por ti.
A continuación encontrarás cinco preguntas de admisión esenciales que puedes añadir hoy mismo. Cada sección explica por qué son importantes, qué preguntar y cómo configurarlas en Doodle.
El reto de los profesionales del Derecho
Los abogados hacen malabarismos con las nuevas consultas, los casos activos y la administración del bufete. Los problemas más comunes son:
Interminables correos electrónicos para conseguir una hora de consulta
Presentarse a reuniones a las que éticamente no puedes asistir
Ausencias en comprobaciones de conflictos
Clientes que reservan largas franjas horarias para preguntas sencillas
Cancelaciones de última hora que desbaratan tu agenda
Una Página de Reservas ayuda, pero las preguntas de admisión adecuadas la hacen poderosa. Deja de adivinar y empieza a asesorar.
Por qué las preguntas de admisión son importantes para los abogados
Una buena admisión aporta cuatro ventajas:
Comprobaciones de conflictos más sólidas y rápidas
Mejor selección por área de práctica y urgencia
Menos ausencias y disputas por honorarios
Mayor conversión de consulta a cliente
Cuando tu Página de Reservas pregunta lo correcto, proteges tu tiempo y estableces expectativas claras sobre honorarios, documentos y próximos pasos.
Pregunta de admisión 1: ¿Quiénes son las partes implicadas?
Los conflictos pueden hundir una consulta. Necesitas nombres por adelantado para hacer una comprobación antes de reuniros.
Qué preguntar
"Tu nombre legal completo"
"Nombres de otras partes, empresas o abogados contrarios"
"¿Qué relación tienes con estas partes?"
Tipos de campo en Doodle
Respuesta corta para el nombre del cliente
Respuesta larga para otras partes y relaciones
Marca ambos como obligatorios
Por qué es útil
Comprueba si hay conflictos antes de hablar
Te rediriges rápidamente si no puedes aconsejar
Evitas escuchar los hechos de alguien a quien no puedes representar
Consejo práctico
Añade una breve nota:
"Por favor, no compartas detalles sensibles o confidenciales en este formulario. Confirmaremos los conflictos antes de discutir tu asunto en detalle".
Ejemplo
Un posible cliente de derecho de familia introduce "Ava Martin" y "Ben Martin". Una rápida comprobación revela que tu bufete ya representa a Ben. Te niegas antes de la consulta y la derivas, evitando pérdidas de tiempo y problemas éticos.
Pregunta de admisión 2: ¿Cuál es el tipo de asunto y tu objetivo?
Necesitas una lectura rápida de la idoneidad. Un conjunto claro de opciones de asuntos te ayuda a asignar la duración y la preparación adecuadas.
Qué preguntar
"¿Qué te trae por aquí hoy?"
Ofrece tipos de asunto de opción múltiple, por ejemplo
Divorcio o custodia
Defensa penal
Daños personales
Formación de pequeñas empresas
Revisión de contratos
Propietario-inquilino
Planificación patrimonial
"¿Qué resultado esperas?" (párrafo corto)
Tipos de campo en Doodle
Opción múltiple para el tipo de asunto
Respuesta larga para objetivos
Marca ambos como Obligatorio
Por qué es útil
Estableces la duración correcta (15, 30, 60 minutos, etc.)
Llevas la lista de control de entrada correcta
Evitas reuniones fuera de tu ámbito
Consejo práctico
Crea distintos tipos de eventos en la Página de Reservas para cada área de práctica. Cada uno puede tener su propia duración, tarifa y preguntas de admisión.
Ejemplo
Un empresario selecciona Revisión de contratos y escribe "Necesito un acuerdo con un proveedor para la semana que viene". Adjuntas tu lista de cuestiones estándar, bloqueas 30 minutos y cobras un depósito a través de Stripe en el momento de la reserva.
Pregunta de admisión 3: ¿Tienes algún plazo o fecha de juicio?
La urgencia lo cambia todo. Un caso con fecha de juicio la semana que viene puede requerir derivación o triaje rápido.
Qué preguntar
"¿Tienes algún plazo o fecha de juicio?"
"En caso afirmativo, indica la fecha y describe el plazo".
"¿Existe algún problema de prescripción?"
Tipos de campo en Doodle
Sí/No opción múltiple
Respuesta larga si es "Sí
Marca la primera pregunta como Obligatoria
Por qué ayuda
Evitas reuniones que no puedes atender a tiempo
Priorizas los asuntos urgentes
Gestionas las cancelaciones y las expectativas de tiempo
Consejo práctico
Añade esto a la descripción de tu reunión (Doodle AI puede generarlo automáticamente): "Si tu cita con el tribunal es dentro de 7 días, por favor llama a la oficina en lugar de utilizar este formulario."
Ejemplo
Un cliente de lesiones personales informa de una fecha estatutaria para dentro de tres semanas. Lo pasas a la franja horaria más temprana y añades un recordatorio para evitar que se pierda el seguimiento.
Pregunta de admisión 4: ¿Dónde está el asunto y cómo quieres que nos reunamos?
La jurisdicción determina el ajuste. El formato de la reunión afecta a la logística y la preparación.
Qué preguntar
"¿En qué estado y condado está este asunto?"
"¿Prefieres reunirte en persona o por vídeo?"
"Si es en persona, elige la ubicación de tu oficina preferida".
Opcional: "Número de asunto (si está disponible)"
Tipos de campo en Doodle
Respuesta corta para estado/condado
Múltiples opciones para el formato de la reunión
Opción múltiple para la ubicación de la oficina
Por qué ayuda
Confirmas que estás autorizado o admitido donde sea necesario
Asignas una sala de conferencias o adjuntas un enlace de vídeo
Gestionas el tiempo de viaje y los tiempos intermedios
Consejo práctico
Conecta Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco a Doodle. Tu Página de Reservas añade automáticamente el enlace de vídeo a la invitaci�ón.
Ejemplo
Un cliente de inmigración selecciona una reunión de vídeo. Doodle crea el enlace Zoom y lo añade a ambos calendarios. Incluyes una nota pidiéndoles que tengan preparados su pasaporte y su I-797.
Pregunta de admisión 5: ¿Cómo piensas gestionar los honorarios?
Hablar de dinero por adelantado reduce las ausencias y las disputas sobre honorarios. Doodle te permite cobrar los honorarios pagados por la consulta a través de Stripe.
Qué preguntar
"Nuestra consulta inicial es de 30 minutos. La tarifa es de 150 $. ¿Te parece bien esta tarifa?
"¿Cómo te gustaría gestionar el pago si seguimos adelante?"
Por horas
Tarifa plana
Retenedor
No estoy seguro
Tipos de campo en Doodle
Múltiples opciones para la aceptación de honorarios
Múltiples opciones para el tipo de pago
Marca el primero como Obligatorio
Por qué ayuda
Reduce las ausencias
Identificas las preferencias de honorarios
Estableces el flujo correcto de la carta de encargo
Consejo práctico
Activa Stripe en Doodle para cobrar el pago en el momento de la reserva o después de la consulta, lo que mejor se adapte a tu política.
Ejemplo
El fundador de una startup acepta una consulta de 200 $. Stripe procesa el pago en el momento de la reserva. Tu asistente legal prepara el paquete LLC antes de la llamada.
Indicaciones de entrada adicionales que puedes añadir más tarde
Si quieres más contexto sin abrumar a los clientes:
"¿Cómo nos conociste?
"¿Has trabajado antes con un abogado en este asunto?
"Enumera los documentos que puedes traer a la consulta".
"Mejor número de teléfono para cuestiones del día de la consulta".
Intenta hacer cinco preguntas obligatorias, más una o dos opcionales. Haz que la experiencia sea rápida.
Consejos prácticos para crear tu Página de Reservas
Elige el tipo de evento adecuadoCrea eventos de Página de Reservas distintos para cada área de práctica.
Añade tus preguntas de admisiónUtiliza campos obligatorios para conflictos, tipo de asunto y aceptación de honorarios.
Establece reglas de programaciónAñade topes, límites diarios y ventanas de aviso mínimo.
Conecta tu calendarioDoodle se sincroniza con Google, Outlook y Apple para evitar dobles reservas.
Añade vídeo o ubicaciónGenera automáticamente enlaces Zoom, Meet, Teams o Webex.
Activa los pagosUtiliza Stripe para cobrar los honorarios de la consulta en el momento de la reserva.
Marca tu páginaUtiliza Doodle Pro para tu logotipo, colores y descripciones de reuniones AI.
Automatiza los recordatoriosAñade recordatorios de 24 y 2 horas para reducir las ausencias.
Envía datos donde los necesitesUtiliza Zapier para enviar respuestas a tu CRM u hoja de cálculo.
Añade un breve descargo de responsabilidadAclara que la reserva de una consulta no crea una relación abogado-cliente.
Errores comunes que debes evitar
Pedir demasiados detalles - guarda las narraciones largas para tu portal seguro.
Ocultar los honorarios - sé claro y cobra a través de Stripe.
Omitir conflictos: pregunta siempre por los nombres.
Utilizar sólo texto libre - la opción múltiple es más rápida.
Ignorar las zonas horarias - Doodle se ajusta automáticamente.
No establecer buffers - evita la sobrecarga de respuesta.
Herramientas y soluciones para abogados en Doodle
HerramientaDoodle
Casos prácticos
Beneficios clave
Página de reservas
Nuevas consultas, clientes que vuelven
Preguntas de admisión, pagos con Stripe, enlaces de vídeo, recordatorios
1:1
Clientes de alto valor, seguimiento
Franjas horarias seleccionadas, programación privada
Encuestas de grupo
Mediaciones, reuniones multipartitas
Fácil coordinación, plazos, recordatorios
Hojas de inscripción
Clínicas, talleres
Límites de plazas, franjas horarias, recordatorios automáticos
Pagos (Stripe)
Consultas de pago
Reduce las ausencias, pagos seguros
Calendario de conexiones
Programación diaria
Sin doble reserva, privacidad preservada
Descripciones de reuniones AI
Confirmaciones e información preparatoria
Comunicación coherente y acorde con la marca
Integración con Zapier
Flujos de trabajo de admisión
Envío de datos a CRM u hojas de cálculo
Ejemplos reales
Abogado de familia
Antes: Llamadas gratuitas de 30 minutos sin contexto.
Después: Nombres de los conflictos, tipo de asunto y objetivos añadidos a la Página de Reservas. Una tarifa de consulta de 50 $ a través de Stripe redujo drásticamente las ausencias.
Abogado de una pequeña empresa
Antes: Los clientes reservaban 60 minutos para consultas sencillas.
Después: El tipo de pregunta los dirige a un espacio predeterminado de 30 minutos. La lista de preparación se añade automáticamente mediante Doodle AI.
Empresa de daños personales
Antes: El personal no cumplía las fechas de los estatutos urgentes.
Después: La pregunta sobre la fecha límite activa el enrutamiento prioritario y reduce el riesgo.
Consultorio de inmigración
Antes: Los clientes enviaban correos electrónicos sin parar sobre documentos.
Después: La página de reservas captura el condado, el tipo de caso y el formato de la reunión. Los enlaces de vídeo se autoadjuntan.
Puntos clave
Cinco preguntas de admisión ayudan a detectar la idoneidad, los conflictos, la urgencia y los honorarios.
Utiliza la opción múltiple siempre que sea posible para que la admisión sea rápida
Pregunta por los plazos para hacer un triaje adecuado
Cobra los honorarios con Stripe para reducir las ausencias
Conecta tu calendario y la herramienta de vídeo para que cada reunión se realice correctamente
Empieza a programar mejor
No necesitas un pesado sistema de admisión para progresar. Añade estas preguntas de admisión a tu Página de Reservas, conecta tu calendario y activa los recordatorios. Si cobras por las consultas, conecta Stripe. Para asuntos multipartitos, utiliza Encuestas de Grupo; para consultas, prueba Hojas de Inscripción.
¿Preparado para mejorar tu programación y admisión hoy mismo? Crea una Página de reservas clara con Doodle, añade estas cinco preguntas y empieza a conocer a clientes más adecuados esta semana.
¿Preparado para ahorrar tiempo en la programación? Crea un Doodle y descubre cómo los abogados mantienen sus calendarios en orden mientras hacen crecer su bufete.
