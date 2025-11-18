Crear un Doodle

Planificación

5 preguntas de admisión que debes añadir a tu Página de Reserva para abogados

Tiempo de lectura: 10 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 18 nov 2025

Lawyer reviewing documents at desk

    Convierte las llamadas de consulta en clientes de pago con cinco preguntas de admisión inteligentes en tu Página de Reservas. Reducirás las idas y venidas, preseleccionarás los asuntos y evitarás conflictos. Como abogado, tu calendario se llena rápidamente con consultas, vistas y plazos, y cuando la admisión es escasa, corres el riesgo de no presentarte, de que no encajen y de que no te paguen.

    La buena noticia es que puedes reunir datos clave antes de la consulta sin añadir fricciones. Cuando añades preguntas de admisión específicas a tu Página de Reservas, te presentas preparado. Conoces el tipo de asunto, la urgencia y las partes implicadas. Puedes presupuestar los honorarios con confianza. Con Doodle, estableces tu disponibilidad una vez, conectas tu calendario y dejas que los clientes elijan la hora que más les convenga. Tus preguntas hacen la selección por ti.

    A continuación encontrarás cinco preguntas de admisión esenciales que puedes añadir hoy mismo. Cada sección explica por qué son importantes, qué preguntar y cómo configurarlas en Doodle.

    El reto de los profesionales del Derecho

    Los abogados hacen malabarismos con las nuevas consultas, los casos activos y la administración del bufete. Los problemas más comunes son:

    • Interminables correos electrónicos para conseguir una hora de consulta

    • Presentarse a reuniones a las que éticamente no puedes asistir

    • Ausencias en comprobaciones de conflictos

    • Clientes que reservan largas franjas horarias para preguntas sencillas

    • Cancelaciones de última hora que desbaratan tu agenda

    Una Página de Reservas ayuda, pero las preguntas de admisión adecuadas la hacen poderosa. Deja de adivinar y empieza a asesorar.

    Por qué las preguntas de admisión son importantes para los abogados

    Una buena admisión aporta cuatro ventajas:

    • Comprobaciones de conflictos más sólidas y rápidas

    • Mejor selección por área de práctica y urgencia

    • Menos ausencias y disputas por honorarios

    • Mayor conversión de consulta a cliente

    Cuando tu Página de Reservas pregunta lo correcto, proteges tu tiempo y estableces expectativas claras sobre honorarios, documentos y próximos pasos.

    Pregunta de admisión 1: ¿Quiénes son las partes implicadas?

    Los conflictos pueden hundir una consulta. Necesitas nombres por adelantado para hacer una comprobación antes de reuniros.

    Qué preguntar

    • "Tu nombre legal completo"

    • "Nombres de otras partes, empresas o abogados contrarios"

    • "¿Qué relación tienes con estas partes?"

    Tipos de campo en Doodle

    • Respuesta corta para el nombre del cliente

    • Respuesta larga para otras partes y relaciones

    • Marca ambos como obligatorios

    Por qué es útil

    • Comprueba si hay conflictos antes de hablar

    • Te rediriges rápidamente si no puedes aconsejar

    • Evitas escuchar los hechos de alguien a quien no puedes representar

    Consejo práctico

    Añade una breve nota:

    "Por favor, no compartas detalles sensibles o confidenciales en este formulario. Confirmaremos los conflictos antes de discutir tu asunto en detalle".

    Ejemplo

    Un posible cliente de derecho de familia introduce "Ava Martin" y "Ben Martin". Una rápida comprobación revela que tu bufete ya representa a Ben. Te niegas antes de la consulta y la derivas, evitando pérdidas de tiempo y problemas éticos.

    Pregunta de admisión 2: ¿Cuál es el tipo de asunto y tu objetivo?

    Necesitas una lectura rápida de la idoneidad. Un conjunto claro de opciones de asuntos te ayuda a asignar la duración y la preparación adecuadas.

    Qué preguntar

    • "¿Qué te trae por aquí hoy?"

    • Ofrece tipos de asunto de opción múltiple, por ejemplo

      • Divorcio o custodia

      • Defensa penal

      • Daños personales

      • Formación de pequeñas empresas

      • Revisión de contratos

      • Propietario-inquilino

      • Planificación patrimonial

    • "¿Qué resultado esperas?" (párrafo corto)

    Tipos de campo en Doodle

    • Opción múltiple para el tipo de asunto

    • Respuesta larga para objetivos

    • Marca ambos como Obligatorio

    Por qué es útil

    • Estableces la duración correcta (15, 30, 60 minutos, etc.)

    • Llevas la lista de control de entrada correcta

    • Evitas reuniones fuera de tu ámbito

    Consejo práctico

    Crea distintos tipos de eventos en la Página de Reservas para cada área de práctica. Cada uno puede tener su propia duración, tarifa y preguntas de admisión.

    Ejemplo

    Un empresario selecciona Revisión de contratos y escribe "Necesito un acuerdo con un proveedor para la semana que viene". Adjuntas tu lista de cuestiones estándar, bloqueas 30 minutos y cobras un depósito a través de Stripe en el momento de la reserva.

    Pregunta de admisión 3: ¿Tienes algún plazo o fecha de juicio?

    La urgencia lo cambia todo. Un caso con fecha de juicio la semana que viene puede requerir derivación o triaje rápido.

    Qué preguntar

    • "¿Tienes algún plazo o fecha de juicio?"

    • "En caso afirmativo, indica la fecha y describe el plazo".

    • "¿Existe algún problema de prescripción?"

    Tipos de campo en Doodle

    • Sí/No opción múltiple

    • Respuesta larga si es "Sí

    • Marca la primera pregunta como Obligatoria

    Por qué ayuda

    • Evitas reuniones que no puedes atender a tiempo

    • Priorizas los asuntos urgentes

    • Gestionas las cancelaciones y las expectativas de tiempo

    Consejo práctico

    Añade esto a la descripción de tu reunión (Doodle AI puede generarlo automáticamente): "Si tu cita con el tribunal es dentro de 7 días, por favor llama a la oficina en lugar de utilizar este formulario."

    Ejemplo

    Un cliente de lesiones personales informa de una fecha estatutaria para dentro de tres semanas. Lo pasas a la franja horaria más temprana y añades un recordatorio para evitar que se pierda el seguimiento.

    Pregunta de admisión 4: ¿Dónde está el asunto y cómo quieres que nos reunamos?

    La jurisdicción determina el ajuste. El formato de la reunión afecta a la logística y la preparación.

    Qué preguntar

    • "¿En qué estado y condado está este asunto?"

    • "¿Prefieres reunirte en persona o por vídeo?"

    • "Si es en persona, elige la ubicación de tu oficina preferida".

    • Opcional: "Número de asunto (si está disponible)"

    Tipos de campo en Doodle

    • Respuesta corta para estado/condado

    • Múltiples opciones para el formato de la reunión

    • Opción múltiple para la ubicación de la oficina

    Por qué ayuda

    • Confirmas que estás autorizado o admitido donde sea necesario

    • Asignas una sala de conferencias o adjuntas un enlace de vídeo

    • Gestionas el tiempo de viaje y los tiempos intermedios

    Consejo práctico

    Conecta Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco a Doodle. Tu Página de Reservas añade automáticamente el enlace de vídeo a la invitación.

    Ejemplo

    Un cliente de inmigración selecciona una reunión de vídeo. Doodle crea el enlace Zoom y lo añade a ambos calendarios. Incluyes una nota pidiéndoles que tengan preparados su pasaporte y su I-797.

    Pregunta de admisión 5: ¿Cómo piensas gestionar los honorarios?

    Hablar de dinero por adelantado reduce las ausencias y las disputas sobre honorarios. Doodle te permite cobrar los honorarios pagados por la consulta a través de Stripe.

    Qué preguntar

    • "Nuestra consulta inicial es de 30 minutos. La tarifa es de 150 $. ¿Te parece bien esta tarifa?

    • "¿Cómo te gustaría gestionar el pago si seguimos adelante?"

      • Por horas

      • Tarifa plana

      • Retenedor

      • No estoy seguro

    Tipos de campo en Doodle

    • Múltiples opciones para la aceptación de honorarios

    • Múltiples opciones para el tipo de pago

    • Marca el primero como Obligatorio

    Por qué ayuda

    • Reduce las ausencias

    • Identificas las preferencias de honorarios

    • Estableces el flujo correcto de la carta de encargo

    Consejo práctico

    Activa Stripe en Doodle para cobrar el pago en el momento de la reserva o después de la consulta, lo que mejor se adapte a tu política.

    Ejemplo

    El fundador de una startup acepta una consulta de 200 $. Stripe procesa el pago en el momento de la reserva. Tu asistente legal prepara el paquete LLC antes de la llamada.

    Indicaciones de entrada adicionales que puedes añadir más tarde

    Si quieres más contexto sin abrumar a los clientes:

    • "¿Cómo nos conociste?

    • "¿Has trabajado antes con un abogado en este asunto?

    • "Enumera los documentos que puedes traer a la consulta".

    • "Mejor número de teléfono para cuestiones del día de la consulta".

    Intenta hacer cinco preguntas obligatorias, más una o dos opcionales. Haz que la experiencia sea rápida.

    Consejos prácticos para crear tu Página de Reservas

    1. Elige el tipo de evento adecuadoCrea eventos de Página de Reservas distintos para cada área de práctica.

    2. Añade tus preguntas de admisiónUtiliza campos obligatorios para conflictos, tipo de asunto y aceptación de honorarios.

    3. Establece reglas de programaciónAñade topes, límites diarios y ventanas de aviso mínimo.

    4. Conecta tu calendarioDoodle se sincroniza con Google, Outlook y Apple para evitar dobles reservas.

    5. Añade vídeo o ubicaciónGenera automáticamente enlaces Zoom, Meet, Teams o Webex.

    6. Activa los pagosUtiliza Stripe para cobrar los honorarios de la consulta en el momento de la reserva.

    7. Marca tu páginaUtiliza Doodle Pro para tu logotipo, colores y descripciones de reuniones AI.

    8. Automatiza los recordatoriosAñade recordatorios de 24 y 2 horas para reducir las ausencias.

    9. Envía datos donde los necesitesUtiliza Zapier para enviar respuestas a tu CRM u hoja de cálculo.

    10. Añade un breve descargo de responsabilidadAclara que la reserva de una consulta no crea una relación abogado-cliente.

    Errores comunes que debes evitar

    • Pedir demasiados detalles - guarda las narraciones largas para tu portal seguro.

    • Ocultar los honorarios - sé claro y cobra a través de Stripe.

    • Omitir conflictos: pregunta siempre por los nombres.

    • Utilizar sólo texto libre - la opción múltiple es más rápida.

    • Ignorar las zonas horarias - Doodle se ajusta automáticamente.

    • No establecer buffers - evita la sobrecarga de respuesta.

    Herramientas y soluciones para abogados en Doodle

    HerramientaDoodle

    Casos prácticos

    Beneficios clave

    Página de reservas

    Nuevas consultas, clientes que vuelven

    Preguntas de admisión, pagos con Stripe, enlaces de vídeo, recordatorios

    1:1

    Clientes de alto valor, seguimiento

    Franjas horarias seleccionadas, programación privada

    Encuestas de grupo

    Mediaciones, reuniones multipartitas

    Fácil coordinación, plazos, recordatorios

    Hojas de inscripción

    Clínicas, talleres

    Límites de plazas, franjas horarias, recordatorios automáticos

    Pagos (Stripe)

    Consultas de pago

    Reduce las ausencias, pagos seguros

    Calendario de conexiones

    Programación diaria

    Sin doble reserva, privacidad preservada

    Descripciones de reuniones AI

    Confirmaciones e información preparatoria

    Comunicación coherente y acorde con la marca

    Integración con Zapier

    Flujos de trabajo de admisión

    Envío de datos a CRM u hojas de cálculo

    Ejemplos reales

    Abogado de familia

    • Antes: Llamadas gratuitas de 30 minutos sin contexto.

    • Después: Nombres de los conflictos, tipo de asunto y objetivos añadidos a la Página de Reservas. Una tarifa de consulta de 50 $ a través de Stripe redujo drásticamente las ausencias.

    Abogado de una pequeña empresa

    • Antes: Los clientes reservaban 60 minutos para consultas sencillas.

    • Después: El tipo de pregunta los dirige a un espacio predeterminado de 30 minutos. La lista de preparación se añade automáticamente mediante Doodle AI.

    Empresa de daños personales

    • Antes: El personal no cumplía las fechas de los estatutos urgentes.

    • Después: La pregunta sobre la fecha límite activa el enrutamiento prioritario y reduce el riesgo.

    Consultorio de inmigración

    • Antes: Los clientes enviaban correos electrónicos sin parar sobre documentos.

    • Después: La página de reservas captura el condado, el tipo de caso y el formato de la reunión. Los enlaces de vídeo se autoadjuntan.

    Puntos clave

    • Cinco preguntas de admisión ayudan a detectar la idoneidad, los conflictos, la urgencia y los honorarios.

    • Utiliza la opción múltiple siempre que sea posible para que la admisión sea rápida

    • Pregunta por los plazos para hacer un triaje adecuado

    • Cobra los honorarios con Stripe para reducir las ausencias

    • Conecta tu calendario y la herramienta de vídeo para que cada reunión se realice correctamente

    Empieza a programar mejor

    No necesitas un pesado sistema de admisión para progresar. Añade estas preguntas de admisión a tu Página de Reservas, conecta tu calendario y activa los recordatorios. Si cobras por las consultas, conecta Stripe. Para asuntos multipartitos, utiliza Encuestas de Grupo; para consultas, prueba Hojas de Inscripción.

    ¿Preparado para mejorar tu programación y admisión hoy mismo? Crea una Página de reservas clara con Doodle, añade estas cinco preguntas y empieza a conocer a clientes más adecuados esta semana.

    ¿Preparado para ahorrar tiempo en la programación? Crea un Doodle y descubre cómo los abogados mantienen sus calendarios en orden mientras hacen crecer su bufete.

