5 domande di assunzione da aggiungere alla tua pagina di prenotazione per gli avvocati

Trasforma le chiamate di consulenza in clienti paganti con cinque domande intelligenti sulla tua pagina di prenotazione. Riduci il tira e molla, fai un pre-screening ed eviti i conflitti. In qualità di avvocato, il tuo calendario si riempie velocemente di consulenze, udienze e scadenze e, quando l’intake è debole, rischi di non presentarti, di non trovare un accordo e di non pagare.

La buona notizia è che puoi raccogliere i dati fondamentali prima del consulto senza aggiungere attriti. Se aggiungi domande mirate sulla tua pagina di prenotazione, ti presenti preparato. Conosci il tipo di problema, l'urgenza e le parti coinvolte. Potrai così indicare gli onorari in tutta tranquillità. Con Doodle imposti la tua disponibilità una volta sola, colleghi il tuo calendario e lasci che i clienti scelgano l'orario che preferiscono. Le domande fanno lo screening per te.

Di seguito sono riportate cinque domande di assunzione essenziali da aggiungere oggi stesso. Ogni sezione spiega perché sono importanti, cosa chiedere e come impostarle in Doodle.

La sfida dei professionisti legali

Gli avvocati si destreggiano tra nuove richieste, casi attivi e amministrazione dello studio. I problemi più comuni sono:

Email interminabili per ottenere un consulto

Presentarsi a riunioni che non si possono eticamente sostenere

Controlli di conflitto mancati

Clienti che prenotano lunghi periodi per semplici domande

Cancellazioni dell'ultimo minuto che fanno deragliare il tuo programma.

Una pagina di prenotazione è utile, ma le giuste domande di assunzione la rendono potente. Smetti di tirare a indovinare e inizia a consigliare.

Perché le domande di assunzione sono importanti per gli avvocati

Un buon intake offre quattro vantaggi:

Controlli dei conflitti più efficaci e più rapidi

Migliore selezione in base all'area di attività e all'urgenza

Meno no-show e controversie sulla parcella

Maggiore conversione da consulente a cliente

Quando la tua pagina di prenotazione chiede le cose giuste, proteggi il tuo tempo e stabilisci aspettative chiare su onorari, documenti e passi successivi.

Domanda d'ingresso 1: Chi sono le parti coinvolte?

I conflitti possono affossare un consulto. Hai bisogno di nomi e cognomi per fare un controllo prima dell'incontro.

Cosa chiedere

"Il tuo nome legale completo".

"I nomi di eventuali altre parti, aziende o avvocati della controparte".

"Che rapporto hai con queste parti?".

Tipi di campi in Doodle

Risposta breve per il nome del cliente

Risposta lunga per le altre parti e le relazioni

Contrassegnare entrambi come Richiesti

Perché è utile

Esamina i conflitti prima di parlare

Puoi riorientare rapidamente il discorso se non puoi dare un consiglio

Eviti di sentire i fatti da qualcuno che non puoi rappresentare

Suggerimento pratico

Aggiungi una breve nota:

"Ti preghiamo di non condividere dettagli sensibili o riservati in questo modulo. Confermeremo i conflitti prima di discutere il tuo problema in dettaglio".

Esempio

Un cliente interessato al diritto di famiglia inserisce "Ava Martin" e "Ben Martin". Un rapido controllo rivela che il tuo studio rappresenta già Ben. Rifiutate prima del consulto e rinviate, evitando perdite di tempo e problemi etici.

Domanda d'ingresso 2: Qual è il tipo di questione e il tuo obiettivo?

Hai bisogno di una rapida lettura della situazione. Una serie di opzioni chiare ti aiuta ad assegnare la giusta durata e preparazione.

Cosa chiedere

"Cosa ti porta qui oggi?"

Offri tipi di materia a scelta multipla, ad es: Divorzio o custodia Difesa penale Lesioni personali Formazione di piccole imprese Revisione dei contratti Locatore e inquilino Pianificazione immobiliare

"Quale risultato speri di ottenere?" (breve paragrafo)

Tipi di campi in Doodle

Scelta multipla per il tipo di materia

Risposta lunga per gli obiettivi

Contrassegnali come obbligatori

Perché è utile

Imposta la durata giusta (15, 30, 60 minuti, ecc.)

Porta con te la lista di controllo corretta

Eviti le riunioni che esulano dal tuo scopo

Suggerimento pratico

Crea tipi di eventi della pagina di prenotazione separati per ogni area professionale. Ognuno di essi può avere la propria durata, il proprio costo e le proprie domande di ammissione.

Esempio

Un imprenditore seleziona la voce Revisione contratti e scrive: "Ho bisogno di un contratto con un fornitore entro la prossima settimana". Allega il tuo elenco standard di problemi, blocca 30 minuti e raccogli un deposito tramite Stripe al momento della prenotazione.

Domanda d'ingresso 3: Hai delle scadenze o delle date in tribunale?

L'urgenza cambia tutto. Un caso con una data in tribunale la prossima settimana può richiedere un rinvio o un triage rapido.

Cosa chiedere

"Hai delle scadenze o delle date in tribunale?".

"Se sì, elenca la data e descrivi la scadenza".

"C'è un problema di prescrizione?".

Tipi di campi in Doodle

Scelta multipla Sì/No

Risposta lunga se "Sì"

Segna la prima domanda come Obbligatoria

Perché è utile

Eviti le riunioni che non puoi organizzare in tempo

Dare priorità alle questioni urgenti

Gestisci le cancellazioni e le aspettative sui tempi

Suggerimento pratico

Aggiungi questa frase alla descrizione del tuo incontro (Doodle AI può generarla automaticamente): "Se la tua data di udienza è entro 7 giorni, ti preghiamo di chiamare l'ufficio invece di utilizzare questo modulo".

Esempio

Un cliente che ha subito una lesione personale ha una data di scadenza a tre settimane di distanza. Lo sposti nello slot più vicino e aggiungi un promemoria per evitare di perdere i follow-up.

Domanda d'ingresso 4: Dove si trova il problema e come vuoi incontrarlo?

La giurisdizione determina l'adattamento. Il formato dell'incontro influisce sulla logistica e sulla preparazione.

Cosa chiedere

"In quale stato e contea si trova la questione?".

"Preferisci incontrarti di persona o via video?".

"Se di persona, scegli la sede dell'ufficio che preferisci".

Opzionale: "Numero del caso (se disponibile)".

Tipi di campi in Doodle

Risposta breve per stato/contea

Scelta multipla per il formato dell'incontro

Scelta multipla per la sede dell'ufficio

Perché è utile

Conferma di essere abilitato o ammesso dove è necessario

Assegna una sala conferenze o allega un collegamento video

Gestisci i tempi di viaggio e i buffer

Suggerimenti pratici

Collega Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Cisco a Doodle. La tua pagina di prenotazione aggiunge automaticamente il link video all'invito.

Esempio

Un cliente del settore immigrazione seleziona un incontro video. Doodle crea il link a Zoom e lo aggiunge a entrambi i calendari. Includi una nota in cui gli chiedi di preparare il passaporto e l'I-797.

Domanda d'ingresso 5: Come pensi di gestire le spese?

Parlare di soldi in anticipo riduce i no-show e le controversie sulla parcella. Doodle ti permette di riscuotere le parcelle pagate tramite Stripe.

Cosa chiedere

"Il nostro consulto iniziale dura 30 minuti. La tariffa è di 150 dollari. Sei d'accordo con questa tariffa?"

"Come vorresti gestire il pagamento se procediamo?". Tariffa oraria Tariffa fissa Contingente Incerto



Tipi di campi in Doodle

Scelta multipla per l'accettazione della tariffa

Scelta multipla per il tipo di pagamento

Segna il primo come Richiesto

Perché è utile

Riduci i no-show

Identificare le preferenze di onorario

Impostare il giusto flusso di lettere di incarico

Suggerimento pratico

Attiva Stripe in Doodle per riscuotere il pagamento al momento della prenotazione o dopo il consulto, a seconda della tua politica.

Esempio

Il fondatore di una startup accetta una consulenza di 200 dollari. Stripe elabora il pagamento al momento della prenotazione. Il tuo paralegale prepara il pacchetto LLC prima della telefonata.

Suggerimenti bonus che puoi aggiungere in seguito

Se vuoi un contesto più ampio senza sovraccaricare i clienti:

"Come ha sentito parlare di noi?"

"Ha già lavorato con un avvocato per questo problema?".

"Elenca tutti i documenti che puoi portare al consulto".

"Il numero di telefono migliore per i problemi del giorno dell'incontro".

Punta su cinque domande obbligatorie, più una o due facoltative. Mantieni l'esperienza veloce.

Consigli pratici per creare la tua pagina di prenotazione

Scegli il tipo di evento giustoCrea eventi della pagina di prenotazione separati per ogni area professionale. Aggiungi le domande d'ingressoUsa i campi obbligatori per i conflitti, il tipo di questione e l'accettazione dell'onorario. Imposta le regole di programmazioneAggiungi buffer, limiti giornalieri e finestre minime di preavviso. Collega il tuo calendarioDoodle si sincronizza con Google, Outlook e Apple per evitare doppie prenotazioni. Aggiungi video o locationGenera automaticamente link a Zoom, Meet, Teams o Webex. Attiva i pagamentiUsa Stripe per riscuotere le spese di consulenza al momento della prenotazione. Marca la tua paginaUsa Doodle Pro per il tuo logo, i colori e le descrizioni degli incontri AI. Automatizza i promemoriaAggiungi promemoria di 24 e 2 ore per ridurre i no-show. Invia i dati dove ti servonoUsa Zapier per inviare le risposte al tuo CRM o foglio di calcolo. Aggiungi un breve disclaimerChiarisci che la prenotazione di un consulto non crea un rapporto avvocato-cliente.

Errori comuni da evitare

Chiedere troppi dettagli : conserva i racconti lunghi per il tuo portale sicuro.

Nascondere la parcella - sii chiaro e riscuoti tramite Stripe.

Saltare i conflitti - chiedi sempre i nomi.

Utilizzare solo testo libero - la scelta multipla è più veloce.

Ignorare i fusi orari : Doodle si adatta automaticamente.

Non impostare i buffer - evita il sovraccarico di risposte.

Strumenti e soluzioni per avvocati in Doodle

StrumentoDoodle Casi d'uso migliori Vantaggi principali Pagina di prenotazione Nuovi consulti, clienti abituali Domande d'ingresso, pagamenti con Stripe, link ai video, promemoria 1:1 Clienti di alto valore, follow-up Fasce orarie selezionate, programmazione privata Sondaggi di gruppo Mediazioni, incontri tra più parti Facile coordinamento, scadenze, promemoria Fogli di iscrizione Cliniche, workshop Limiti di posti, slot, promemoria automatici Pagamenti (Stripe) Consulenze a pagamento Riduzione dei no-show, pagamenti sicuri Connessioni di calendario Programmazione giornaliera Nessuna doppia prenotazione, privacy preservata Descrizioni di riunioni AI Conferme e informazioni di preparazione Comunicazione coerente e in linea con il marchio Integrazione Zapier Flussi di lavoro di accettazione Invio di dati a CRM o fogli di calcolo

Esempi reali

Avvocato di famiglia solista

Prima: Chiamate gratuite di 30 minuti senza alcun contesto.

Dopo: Nomi dei conflitti, tipo di questione e obiettivi aggiunti alla pagina di prenotazione. Un costo di 50 dollari per la consulenza tramite Stripe ha ridotto drasticamente i no-show.

Avvocato di una piccola impresa

Prima: I clienti prenotavano 60 minuti per semplici domande.

Dopo: Il tipo di domanda li indirizza a uno slot predefinito di 30 minuti. L'elenco dei preparativi viene aggiunto automaticamente tramite l'intelligenza artificiale di Doodle.

Studio di lesioni personali

Prima: Il personale non rispettava le date di scadenza urgenti.

Dopo: La domanda sulla scadenza attiva il routing prioritario e riduce il rischio.

Studio di immigrazione

Prima: I clienti inviavano e-mail senza sosta per i documenti.

Dopo: La pagina di prenotazione acquisisce la contea, il tipo di caso e il formato dell'incontro. I link ai video si allegano automaticamente.

Punti di forza

Cinque domande di assunzione aiutano a valutare l'idoneità, i conflitti, l'urgenza e le spese.

Usa la scelta multipla quando è possibile per mantenere l'assunzione rapida.

Chiedere informazioni sulle scadenze per un corretto triage

Raccogli le tariffe con Stripe per ridurre le mancate presentazioni.

Collega il tuo calendario e lo strumento video in modo che ogni incontro avvenga correttamente

Iniziare a programmare meglio

Non hai bisogno di un sistema di intake pesante per fare progressi. Aggiungi queste domande di assunzione alla tua pagina di prenotazione, collega il tuo calendario e attiva i promemoria. Se ti fai pagare per le consulenze, collega Stripe. Per le questioni che coinvolgono più persone, usa i sondaggi di gruppo; per le cliniche, prova i fogli di iscrizione.

Crea una pagina di prenotazione chiara con Doodle, aggiungi queste cinque domande e inizia a incontrare clienti più adatti questa settimana.

Sei pronto a risparmiare tempo sulla programmazione? Crea un Doodle e scopri come gli avvocati riescono a tenere sotto controllo i loro calendari e a far crescere il loro studio.