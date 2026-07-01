5 frågor att ställa vid förfrågan som du kan lägga till på din Booking Page för advokater

Förvandla konsultationssamtal till betalande kunder med fem smarta frågor på din Booking Page. Du minskar antalet fram- och tillbaka-konversationer, gör en förhandsgranskning av ärenden och undviker konflikter. Som advokat fylls din kalender snabbt med konsultationer, förhandlingar och tidsfrister – och när intagsprocessen är bristfällig riskerar du att kunder uteblir, att uppdragen inte passar dig och att du får obetald arbetstid.

Den goda nyheten är att du kan samla in viktiga uppgifter inför konsultationen utan att det skapar onödiga hinder. När du lägger till riktade inledande frågor på din Booking Page visar du att du är väl förberedd. Du känner till ärendets typ, hur brådskande det är och vilka parter som är inblandade. Du kan ange priset med självförtroende. Med Doodle anger du din tillgänglighet en gång, kopplar ihop din kalender och låter kunderna välja en tid som passar dem. Dina frågor sköter urvalet åt dig.

Nedan följer fem viktiga frågor inför intaget att lägga till idag. I varje avsnitt förklaras varför det är viktigt, vilka frågor man bör ställa och hur man ställer in det i Doodle.

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Den utmaning som jurister står inför

Advokaterna måste hantera nya förfrågningar, pågående ärenden och byråns administration samtidigt. Vanliga problem är bland annat:

Oändliga e-postmeddelanden för att boka en konsultationstid

Att dyka upp på möten som man av etiska skäl inte kan delta i

Utelämnade konfliktkontroller

Kunder som bokar långa tidsluckor för enkla frågor

Avbokningar i sista minuten som stör ditt schema

En Booking Page är till hjälp – men det är de rätta frågorna i intaget som gör den riktigt effektiv. Du slipper gissa och kan istället ge råd.

Varför inledande frågor är viktiga för advokater

En bra start ger fyra segrar:

Effektivare och snabbare konfliktkontroller

Bättre prioritering utifrån verksamhetsområde och brådskande behov

Färre uteblivna besök och färre tvister om avgifter

Högre konverteringsgrad från konsult till kund

När din Booking Page ställer rätt frågor sparar du tid och skapar tydliga förväntningar kring avgifter, dokument och nästa steg.

Inledande fråga 1: Vilka är de berörda parterna?

Konflikter kan sätta käppar i hjulet för ett samråd. Du behöver namnen i förväg för att kunna göra en kontroll innan ni träffas.

Vad man ska fråga

”Ditt fullständiga juridiska namn”

”Namn på eventuella andra parter, företag eller motpartens ombud”

”Hur står du i relation till dessa parter?”

Fälttyper i Doodle

Kort svar på frågan om kundens namn

Ett utförligt svar om andra parter och relationer

Markera båda som Obligatoriskt

Varför det hjälper

Du kontrollerar om det finns några konflikter innan du talar

Om du inte kan ge råd, hänvisar du snabbt vidare

Du undviker att ta del av fakta från någon som du inte kan företräda

Praktiskt tips

Lägg till en kort anteckning:

”Vänligen ange inga känsliga eller konfidentiella uppgifter i detta formulär. Vi kommer att kontrollera om det föreligger intressekonflikter innan vi diskuterar ditt ärende i detalj.”

Exempel

En potentiell klient inom familjerätt anmäler sig som ”Ava Martin” och ”Ben Martin”. En snabb kontroll visar att din byrå redan företräder Ben. Du avböjer uppdraget redan innan konsultationen och hänvisar vidare – vilket förhindrar tidsslöseri och etiska problem.

Fråga 2 vid intaget: Vilken typ av ärende handlar det om och vad är ditt mål?

Du behöver en snabb genomgång av passformen. En tydlig översikt över olika materialalternativ hjälper dig att välja rätt slitslängd och förberedelse.

Vad man ska fråga

”Vad för anledning har du att komma hit idag?”

Erbjud frågetyper med flervalsalternativ, t.ex.: Skilsmässa eller vårdnad Straffrättslig försvar Personskada Start av småföretag Granskning av avtal Hyresvärd–hyresgäst Arvsplanering

”Vilket resultat hoppas du på?” (kort stycke)

Fälttyper i Doodle

Flervalsfråga om materiaform

Ett utförligt svar om målen

Markera båda som Obligatoriskt

Varför det hjälper

Du ställer in önskad varaktighet (15, 30, 60 minuter osv.)

Ta med dig den rätta checklistan för intag

Du undviker möten som ligger utanför ditt ansvarsområde

Praktiskt tips

Skapa separata evenemangstyper på Booking Page för varje verksamhetsområde. Varje typ kan ha sin egen varaktighet, avgift och sina egna intagfrågor.

Exempel

En företagare väljer Granskning av avtal och skriver: ”Jag behöver ett leverantörsavtal senast nästa vecka.” Du bifogar din standardlista över frågor, reserverar 30 minuter och tar emot en handpenning via Stripe vid bokningen.

Fråga 3 vid intagningen: Har du några tidsfrister eller domstolsdatum?

Brådskande ärenden förändrar allt. Ett ärende där rättegången ska äga rum nästa vecka kan kräva vidarebefordran eller snabb prioritering.

Vad man ska fråga

”Har du några tidsfrister eller domstolsdatum?”

”Om ja, ange datumet och beskriv tidsfristen.”

”Finns det någon fråga om preskription?”

Fälttyper i Doodle

Ja/Nej – flervalsfråga

Långt svar om svaret är ”Ja”

Markera den första frågan som Obligatoriskt

Varför det hjälper

Du undviker möten som du inte hinner förbereda i tid

Du prioriterar brådskande ärenden

Du hanterar avbokningar och förväntningar kring tidsplanering

Praktiskt tips

Lägg till detta i din mötesbeskrivning (Doodle AI kan skapa den automatiskt): ”Om din domstolsförhandling ska äga rum inom 7 dagar, vänligen ring kontoret istället för att använda detta formulär.”

Exempel

En klient i ett personskadeärende meddelar att en tidsfrist löper ut om tre veckor. Du flyttar över klienten till det tidigaste tillgängliga tidsfönstret och lägger till en påminnelse för att undvika att uppföljningen uteblir.

Fråga 4 vid intaget: Var ligger problemet, och hur vill du att vi ska träffas?

Rättsområdet avgör lämpligheten. Mötesformatet påverkar logistiken och förberedelserna.

Vad man ska fråga

”I vilken delstat och vilket län gäller detta ärende?”

”Föredrar du att träffas ansikte mot ansikte eller via videolänk?”

”Om du vill träffas personligen, välj det kontor som passar dig bäst.”

Valfritt: ”Ärendenummer (om sådant finns)”

Fälttyper i Doodle

Kort svar för delstat/län

Flervalsfrågor om mötesformat

Flervalsfrågor om kontorsplatser

Varför det hjälper

Du bekräftar att du har tillstånd eller är godkänd där så krävs

Du bokar ett konferensrum eller bifogar en videolänk

Du hanterar restider och buffertar

Praktiskt tips

Anslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco till Doodle. Booking Page lägger automatiskt till videolänken i inbjudan.

Exempel

En invandringsklient väljer videomöte. Doodle skapar Zoom-länken och lägger till den i båda kalendrarna. Du lägger till en anteckning där du ber dem att ha sitt pass och I-797-formuläret redo.

Fråga 5 vid ansökan: Hur tänker du hantera avgifterna?

Att prata om pengarna redan från början minskar antalet uteblivna besök och tvister om arvoden. Med Doodle kan du ta emot betalningar för konsultarvoden via Stripe.

Vad man ska fråga

”Vårt första konsultationsmöte tar 30 minuter. Avgiften är 150 dollar. Är du nöjd med den här avgiften?”

”Hur vill du gå tillväga med betalningen om vi går vidare?” Per timme Fast avgift Fästelement Osäker



Fälttyper i Doodle

Flervalsfråga om godkännande av avgift

Flervalsfråga om betalningssätt

Markera den första som Obligatoriskt

Varför det hjälper

Du minskar antalet uteblivna besök

Du anger vilka avgiftsalternativ du föredrar

Du har skapat rätt arbetsflöde för uppdragsbekräftelsen

Praktiskt tips

Aktivera Stripe i Doodle för att ta emot betalning vid bokningen eller efter konsultationen – beroende på vad som passar bäst enligt dina riktlinjer.

Exempel

Grundaren av ett startup-företag går med på en konsultation för 200 dollar. Stripe hanterar betalningen vid bokningen. Din juridiska assistent förbereder LLC-paketet innan samtalet.

Bonusfrågor som du kan lägga till senare

Om du vill ge mer bakgrundsinformation utan att överväldiga kunderna:

”Hur fick du reda på oss?”

”Har du samarbetat med en advokat i det här ärendet tidigare?”

”Ange vilka handlingar du kan ta med dig till konsultationen.”

”Det bästa telefonnumret om det uppstår problem på mötesdagen.”

Sträva efter fem obligatoriska frågor, plus en eller två valfria uppmaningar. Se till att det går snabbt.

Praktiska tips för att skapa din Booking Page

Välj rätt typ av evenemang Skapa separata evenemang på Booking Page för varje verksamhetsområde. Lägg till dina inledande frågor Ange obligatoriska uppgifter om konflikter, ärendetyp och godkännande av arvode. Ställ in schemaläggningsregler Lägg till buffertar, dagliga gränser och minimitidsfrister för meddelanden. Anslut din kalender Doodle synkroniseras med Google, Outlook och Apple för att undvika dubbelbokningar. Lägg till video eller plats Skapa länkar till Zoom, Meet, Teams eller Webex automatiskt. Aktivera betalningar Använd Stripe för att ta ut konsultarvoden vid bokningen. Skapa ett varumärke för din sida Använd Doodle Pro för din logotyp, dina färger och beskrivningarna av AI-mötena. Automatisera påminnelser Lägg till påminnelser 24 timmar och 2 timmar i förväg för att minska antalet uteblivna besök. Skicka data dit du behöver dem Använd Zapier för att skicka svaren till ditt CRM-system eller ditt kalkylblad. Lägg till en kort ansvarsfriskrivning Förtydliga att bokningen av ett konsultmöte inte innebär att ett advokat-klientförhållande uppstår.

Vanliga misstag som man bör undvika

Att be om för många detaljer — spara långa texter till din säkra portal.

Att dölja avgiften — var tydlig och ta betalt via Stripe.

Undvika konflikter — fråga alltid efter namn.

Använd endast fri text — flervalsfrågor går snabbare.

Att bortse från tidszoner — Doodle anpassar sig automatiskt.

Inga buffertar ställs in — undvik överbelastning genom att utföra övningarna direkt efter varandra.

Verktyg och lösningar för jurister i Doodle

Doodle Verktyg De bästa användningsområdena De viktigaste fördelarna Booking Page Nya kunder, återkommande kunder Frågor vid registrering, Stripe-betalningar, videolänkar, påminnelser 1:1 Högvärdiga kunder, uppföljningar Utvalda tidsluckor, privat tidsbokning Group Poll Medlingar, möten med flera parter Enkel samordning, tidsfrister, påminnelser Sign-up Sheets Kurser, workshops Antal platser, tidsluckor, automatiska påminnelser Betalningar (Stripe) Betalda konsultationer Minska antalet uteblivna besök, säkerställ betalningar Kalenderkopplingar Daglig schemaläggning Inga dubbelbokningar, integriteten skyddas Beskrivningar av AI-möten Bekräftelser och förberedelseinformation Enhetlig kommunikation som är i linje med varumärket Zapier-integration Arbetsflöden för intag Skicka data till CRM-systemet eller kalkylblad

Exempel från verkligheten

Familjerättsadvokat med egen verksamhet

Tidigare: Gratis 30-minuterssamtal utan sammanhang.

Efter: Konfliktnamn, typ av ärende och mål har lagts till på Booking Page. En konsultavgift på 50 dollar via Stripe har minskat antalet uteblivna besök avsevärt.

Advokat specialiserad på småföretag

Tidigare: Kunderna bokade 60 minuter för enkla frågor.

Efter: Frågor av viss typ leder till att deltagarna automatiskt placeras i ett standardtidsfönster på 30 minuter. Förberedelselistan läggs automatiskt till via Doodle AI.

Advokatbyrå specialiserad på personskador

Tidigare: Personal missade brådskande tidsfrister enligt lag.

Efter: Frågan om tidsfristen utlöser prioriterad hantering och minskar risken.

Invandringsrätt

Tidigare: Kunderna skickade e-post hela tiden om dokument.

Efter: Booking Page registrerar län, ärendetyp och mötesformat. Videolänkar bifogas automatiskt.

Viktiga slutsatser

Fem inledande frågor hjälper till att bedöma lämplighet, eventuella konflikter, hur brådskande ärendet är och arvodesfrågor

Använd flervalsfrågor när det är möjligt för att göra registreringen snabb

Fråga om tidsfrister för att kunna göra en korrekt prioritering

Ta ut avgifter via Stripe för att minska antalet uteblivna besökare

Koppla ihop din kalender och ditt videokommunikationsverktyg så att alla möten bokas in på rätt sätt

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inte ett omfattande intagssystem för att komma vidare. Lägg till dessa intagsfrågor på din Booking Page, koppla ihop din kalender och aktivera påminnelser. Om du tar betalt för konsultationer kopplar du ihop Stripe. För ärenden med flera parter använder du Group Poll; för mottagningar kan du prova Sign-up Sheet.

Är du redo att förbättra din schemaläggning och kundrekrytering redan idag? Skapa en överskådlig Booking Page med Doodle, lägg till dessa fem frågor och börja träffa kunder som passar dig bättre redan den här veckan.

Är du redo att spara tid på schemaläggningen? Skapa en Doodle och se hur advokater håller ordning på sina kalendrar samtidigt som de utökar sin verksamhet.