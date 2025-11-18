5 spørgsmål, du kan tilføje til din bookingside for advokater

Gør konsulentopkald til betalende klienter med fem smarte indgangsspørgsmål på din bookingside. Du reducerer frem og tilbage, screener sager på forhånd og undgår konflikter. Som advokat fyldes din kalender hurtigt med konsultationer, høringer og deadlines - og når det kniber med indtagelsen, risikerer du udeblivelser, dårlige aftaler og ubetalt tid.

Den gode nyhed er, at du kan indsamle vigtige fakta før konsultationen uden at gøre det mere besværligt. Når du tilføjer målrettede spørgsmål til din bookingside, møder du forberedt op. Du kender sagens type, hastegrad og de involverede parter. Du kan give et tilbud med sikkerhed. Med Doodle angiver du din tilgængelighed én gang, forbinder din kalender og lader kunderne vælge et tidspunkt, der passer dem. Dine spørgsmål gør screeningen for dig.

Nedenfor er der fem vigtige spørgsmål, som du kan tilføje i dag. Hvert afsnit forklarer, hvorfor det er vigtigt, hvad man skal spørge om, og hvordan man sætter det op i Doodle.

Udfordringen for jurister

Advokater jonglerer med nye henvendelser, aktive sager og firmaadministration. Almindelige problemer omfatter:

Endeløse e-mails for at sikre en konsultationstid

At dukke op til møder, som du ikke kan tage etisk forsvarligt

Ubesvarede konflikttjek

Klienter, der booker lange tider til simple spørgsmål

Aflysninger i sidste øjeblik, der ødelægger din tidsplan

En bookingside hjælper - men de rigtige indgangsspørgsmål gør den effektiv. Du holder op med at gætte og begynder at rådgive.

Hvorfor indgangsspørgsmål er vigtige for advokater

Godt indtag giver fire gevinster:

Stærkere og hurtigere konflikttjek

Bedre triagering efter praksisområde og hastesag

Færre no-shows og honorartvister

Højere konvertering fra konsultation til klient

Når din bookingside spørger om de rigtige ting, beskytter du din tid og sætter klare forventninger til gebyrer, dokumenter og næste skridt.

Indgangsspørgsmål 1: Hvem er de involverede parter?

Konflikter kan ødelægge en konsultation. Du har brug for navne på forhånd for at kunne tjekke dem, før I mødes.

Hvad du skal spørge om

"Dit fulde juridiske navn"

"Navne på eventuelle andre parter, virksomheder eller modparter"

"Hvordan er du relateret til disse parter?"

Felttyper i Doodle

Kort svar for klientens navn

Langt svar for andre parter og relationer

Marker begge som påkrævet

Hvorfor det hjælper

Du screener for konflikter, før du taler

Du omdirigerer hurtigt, hvis du ikke kan rådgive

Du undgår at høre fakta fra nogen, du ikke kan repræsentere

Praktisk tip

Tilføj en kort note:

"Del venligst ikke følsomme eller fortrolige oplysninger i denne formular. Vi vil bekræfte konflikter, før vi diskuterer din sag i detaljer."

Eksempel

En potentiel kunde inden for familieret indtaster "Ava Martin" og "Ben Martin". Et hurtigt tjek afslører, at dit firma allerede repræsenterer Ben. Du afviser inden konsultationen og henviser videre - og undgår spildtid og etiske problemer.

Indgangsspørgsmål 2: Hvad er sagstypen og dit mål?

Du har brug for et hurtigt overblik. Et klart sæt af sagsmuligheder hjælper dig med at tildele den rigtige tidslængde og forberedelse.

Hvad skal man spørge om

"Hvad bringer dig ind i dag?"

Tilbyd sagstyper med flere valgmuligheder, f.eks: Skilsmisse eller forældremyndighed Forsvar i straffesager Personskade Oprettelse af små virksomheder Gennemgang af kontrakter Udlejer-lejer Planlægning af ejendom

"Hvilket resultat håber du på?" (kort afsnit)

Felttyper i Doodle

Flere valgmuligheder for sagstype

Langt svar for mål

Marker begge som påkrævet

Hvorfor det hjælper

Du indstiller den rigtige varighed (15, 30, 60 minutter osv.)

Du medbringer den korrekte tjekliste til indledning

Du undgår møder uden for dit område

Praktisk tip

Opret separate Booking Page-begivenhedstyper for hvert praksisområde. Hver type kan have sin egen længde, sit eget honorar og sine egne spørgsmål.

Et eksempel

En virksomhedsejer vælger Kontraktgennemgang og skriver: "Jeg skal bruge en leverandøraftale i næste uge." Du vedhæfter din standardliste over spørgsmål, blokerer 30 minutter og opkræver et depositum via Stripe ved booking.

Spørgsmål 3: Har du nogen deadlines eller retsdatoer?

Hastværk ændrer alt. En sag med en retsdato i næste uge kan kræve henvisning eller hurtig triagering.

Hvad skal man spørge om

"Har du nogen deadlines eller retsdatoer?"

"Hvis ja, så angiv datoen og beskriv fristen."

"Er der problemer med forældelse?"

Felttyper i Doodle

Ja/nej multiple choice

Langt svar hvis "Ja"

Marker det første spørgsmål som påkrævet

Hvorfor det hjælper

Du undgår møder, du ikke kan nå til tiden

Du prioriterer presserende sager

Du håndterer aflysninger og forventninger til timing

Praktisk tip

Tilføj dette til din mødebeskrivelse (Doodle AI kan generere det automatisk): "Hvis din retsdato ligger inden for 7 dage, bedes du ringe til kontoret i stedet for at bruge denne formular."

Eksempel

En personskadeklient rapporterer en lovbestemt dato om tre uger. Du flytter dem til det tidligste tidspunkt og tilføjer en påmindelse for at undgå ubesvarede opfølgninger.

Indgangsspørgsmål 4: Hvor er problemet, og hvordan vil du mødes?

Jurisdiktion afgør, om det passer. Mødeformatet påvirker logistikken og forberedelsen.

Hvad skal man spørge om

"Hvilken stat og hvilket amt er denne sag i?"

"Foretrækker du at mødes personligt eller via video?"

"Hvis du mødes personligt, skal du vælge dit foretrukne kontor."

Valgfrit: "Sagsnummer (hvis det er tilgængeligt)"

Felttyper i Doodle

Kort svar for stat/amt

Flere valgmuligheder for mødeformat

Flere valgmuligheder for kontorsteder

Hvorfor det hjælper

Du bekræfter, at du har licens eller er optaget, hvor det er nødvendigt

Du tildeler et konferencelokale eller vedhæfter et videolink

Du styrer rejsetid og buffere

Praktisk tip

Tilslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco til Doodle. Din bookingside tilføjer automatisk videolinket til invitationen.

Eksempel

En indvandringsklient vælger videomøde. Doodle opretter Zoom-linket og føjer det til begge kalendere. Du inkluderer en note, hvor du beder dem om at have deres pas og I-797 klar.

Spørgsmål 5: Hvordan har du tænkt dig at håndtere gebyrer?

At tale om penge på forhånd reducerer udeblivelser og tvister om gebyrer. Med Doodle kan du opkræve betalte konsultationsgebyrer via Stripe.

Hvad skal man spørge om

"Vores første konsultation varer 30 minutter. Gebyret er 150 dollars. Har du det godt med dette gebyr?"

"Hvordan vil du håndtere betalingen, hvis vi går videre?" På timebasis Fast gebyr Forskud Usikker



Felttyper i Doodle

Flere valgmuligheder for accept af gebyr

Flere valgmuligheder for betalingstype

Marker det første som påkrævet

Hvorfor det hjælper

Du reducerer antallet af udeblivelser

Du identificerer honorarpræferencer

Du opsætter det rigtige flow i engagementsbrevet

Praktisk tip

Slå Stripe til i Doodle for at opkræve betaling ved booking eller efter konsultationen - alt efter hvad der passer til din politik.

Et eksempel

En startup-stifter siger ja til en konsultation til 200 dollars. Stripe behandler betalingen ved booking. Din advokatsekretær forbereder LLC-pakken før opkaldet.

Bonusindtag, du kan tilføje senere

Hvis du vil have mere kontekst uden at overvælde kunderne:

"Hvordan har du hørt om os?"

"Har du arbejdet med en advokat i denne sag før?"

"Angiv eventuelle dokumenter, du kan medbringe til konsultationen."

"Bedste telefonnummer til spørgsmål på mødedagen."

Sigt efter fem obligatoriske spørgsmål plus et eller to valgfrie spørgsmål. Hold oplevelsen hurtig.

Praktiske tips til at opbygge din bookingside

Vælg den rigtige type begivenhedOpret separate begivenheder på bookingsiden for hvert praksisområde. Tilføj dine indgangsspørgsmålBrug obligatoriske felter til konflikter, sagstype og accept af honorar. Indstil planlægningsreglerTilføj buffere, daglige grænser og minimumsvarsel. Forbind din kalenderDoodle synkroniserer med Google, Outlook og Apple for at undgå dobbeltbooking. Tilføj video eller placeringGenerer automatisk Zoom-, Meet-, Teams- eller Webex-links. Slå betalinger tilBrug Stripe til at opkræve konsulentgebyrer ved booking. Brand din sideBrug Doodle Pro til dit logo, farver og AI-mødebeskrivelser. Automatiser påmindelser Tilføj 24-timers og 2-timers påmindelser for at reducere antallet af udeblivelser. Send data derhen, hvor du har brug for demBrug Zapier til at sende svar til dit CRM eller regneark. Tilføj en kort ansvarsfraskrivelseGør det klart, at booking af en konsultation ikke skaber et forhold mellem advokat og klient.

Almindelige fejl at undgå

At bede om for mange detaljer - gem lange fortællinger til din sikre portal.

At skjule gebyret - vær tydelig og opkræv via Stripe.

Springe konflikter over - spørg altid efter navne.

Brug kun fritekst - multiple choice er hurtigere.

Ignorerer tidszoner - Doodle tilpasser sig automatisk.

Undlad at sætte buffere - undgå overbelastning af back-to-back.

Værktøjer og løsninger til advokater i Doodle

Doodle-værktøj Bedste brugsscenarier Vigtige fordele Booking-side Nye konsultationer, tilbagevendende klienter Indledende spørgsmål, Stripe-betalinger, videolinks, påmindelser 1:1 Klienter med høj værdi, opfølgning Kuraterede tidsintervaller, privat planlægning Afstemninger i grupper Mægling, møder med flere parter Nem koordinering, deadlines, påmindelser Tilmeldingsark Klinikker, workshops Pladsbegrænsninger, slots, automatiske påmindelser Betalinger (Stripe) Betalte konsultationer Reducer udeblivelser, sikre betalinger Kalender-forbindelser Daglig planlægning Ingen dobbeltbooking, bevarelse af privatlivets fred AI-mødebeskrivelser Bekræftelser og forberedelsesinfo Konsekvent, on-brand kommunikation Zapier-integration Arbejdsgange for indtag Send data til CRM eller regneark

Eksempler fra den virkelige verden

Solo familieadvokat

Før: Gratis opkald på 30 minutter uden kontekst.

Efter: Konfliktnavne, sagstype og mål føjet til bookingsiden. Et konsultationsgebyr på 50 dollars via Stripe reducerede antallet af udeblivelser drastisk.

Advokat for små virksomheder

Før: Kunden bookede 60 minutter: Klienter bookede 60 minutter til simple spørgsmål.

Efter: Spørgsmål om sagstype sender dem til en standardtid på 30 minutter. Forberedelseslisten tilføjes automatisk via Doodle AI.

Firma for personskade

Før: De ansatte overså Medarbejderne overså vigtige datoer i loven.

Efter: Deadline-spørgsmål udløser prioriteret routing og reducerer risikoen.

Immigrationspraksis

Før: En masse e-mails: Klienter e-mailede nonstop om dokumenter.

Efter: En bookingside: Bookingsiden registrerer amt, sagstype og mødeformat. Videolinks vedhæftes automatisk.

Det vigtigste at tage med

Fem indgangsspørgsmål hjælper med at screene for egnethed, konflikter, presserende behov og gebyrer

Brug multiple choice, hvor det er muligt, for at holde indtaget hurtigt

Spørg om deadlines for at triagere korrekt

Opkræv gebyrer med Stripe for at reducere no-shows

Forbind din kalender og dit videoværktøj, så hvert møde lander korrekt

Kom i gang med bedre planlægning

Du behøver ikke et tungt indtagelsessystem for at gøre fremskridt. Tilføj disse spørgsmål til din bookingside, forbind din kalender, og slå påmindelser til. Hvis du tager penge for konsultationer, kan du forbinde Stripe. Brug Group Polls til sager med flere parter; prøv Sign-up Sheets til klinikker.

Er du klar til at forbedre din planlægning og dit indtag i dag? Opret en tydelig bookingside med Doodle, tilføj disse fem spørgsmål, og begynd at møde bedre egnede klienter i denne uge.

Er du klar til at spare tid på planlægning? Opret en Doodle og se, hvordan advokater holder styr på deres kalendere, mens de udvider deres praksis.