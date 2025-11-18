Opret en Doodle

5 spørgsmål, du kan tilføje til din bookingside for advokater

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 18. nov. 2025

Lawyer reviewing documents at desk

Table of Contents

    Gør konsulentopkald til betalende klienter med fem smarte indgangsspørgsmål på din bookingside. Du reducerer frem og tilbage, screener sager på forhånd og undgår konflikter. Som advokat fyldes din kalender hurtigt med konsultationer, høringer og deadlines - og når det kniber med indtagelsen, risikerer du udeblivelser, dårlige aftaler og ubetalt tid.

    Den gode nyhed er, at du kan indsamle vigtige fakta før konsultationen uden at gøre det mere besværligt. Når du tilføjer målrettede spørgsmål til din bookingside, møder du forberedt op. Du kender sagens type, hastegrad og de involverede parter. Du kan give et tilbud med sikkerhed. Med Doodle angiver du din tilgængelighed én gang, forbinder din kalender og lader kunderne vælge et tidspunkt, der passer dem. Dine spørgsmål gør screeningen for dig.

    Nedenfor er der fem vigtige spørgsmål, som du kan tilføje i dag. Hvert afsnit forklarer, hvorfor det er vigtigt, hvad man skal spørge om, og hvordan man sætter det op i Doodle.

    Udfordringen for jurister

    Advokater jonglerer med nye henvendelser, aktive sager og firmaadministration. Almindelige problemer omfatter:

    • Endeløse e-mails for at sikre en konsultationstid

    • At dukke op til møder, som du ikke kan tage etisk forsvarligt

    • Ubesvarede konflikttjek

    • Klienter, der booker lange tider til simple spørgsmål

    • Aflysninger i sidste øjeblik, der ødelægger din tidsplan

    En bookingside hjælper - men de rigtige indgangsspørgsmål gør den effektiv. Du holder op med at gætte og begynder at rådgive.

    Hvorfor indgangsspørgsmål er vigtige for advokater

    Godt indtag giver fire gevinster:

    • Stærkere og hurtigere konflikttjek

    • Bedre triagering efter praksisområde og hastesag

    • Færre no-shows og honorartvister

    • Højere konvertering fra konsultation til klient

    Når din bookingside spørger om de rigtige ting, beskytter du din tid og sætter klare forventninger til gebyrer, dokumenter og næste skridt.

    Indgangsspørgsmål 1: Hvem er de involverede parter?

    Konflikter kan ødelægge en konsultation. Du har brug for navne på forhånd for at kunne tjekke dem, før I mødes.

    Hvad du skal spørge om

    • "Dit fulde juridiske navn"

    • "Navne på eventuelle andre parter, virksomheder eller modparter"

    • "Hvordan er du relateret til disse parter?"

    Felttyper i Doodle

    • Kort svar for klientens navn

    • Langt svar for andre parter og relationer

    • Marker begge som påkrævet

    Hvorfor det hjælper

    • Du screener for konflikter, før du taler

    • Du omdirigerer hurtigt, hvis du ikke kan rådgive

    • Du undgår at høre fakta fra nogen, du ikke kan repræsentere

    Praktisk tip

    Tilføj en kort note:

    "Del venligst ikke følsomme eller fortrolige oplysninger i denne formular. Vi vil bekræfte konflikter, før vi diskuterer din sag i detaljer."

    Eksempel

    En potentiel kunde inden for familieret indtaster "Ava Martin" og "Ben Martin". Et hurtigt tjek afslører, at dit firma allerede repræsenterer Ben. Du afviser inden konsultationen og henviser videre - og undgår spildtid og etiske problemer.

    Indgangsspørgsmål 2: Hvad er sagstypen og dit mål?

    Du har brug for et hurtigt overblik. Et klart sæt af sagsmuligheder hjælper dig med at tildele den rigtige tidslængde og forberedelse.

    Hvad skal man spørge om

    • "Hvad bringer dig ind i dag?"

    • Tilbyd sagstyper med flere valgmuligheder, f.eks:

      • Skilsmisse eller forældremyndighed

      • Forsvar i straffesager

      • Personskade

      • Oprettelse af små virksomheder

      • Gennemgang af kontrakter

      • Udlejer-lejer

      • Planlægning af ejendom

    • "Hvilket resultat håber du på?" (kort afsnit)

    Felttyper i Doodle

    • Flere valgmuligheder for sagstype

    • Langt svar for mål

    • Marker begge som påkrævet

    Hvorfor det hjælper

    • Du indstiller den rigtige varighed (15, 30, 60 minutter osv.)

    • Du medbringer den korrekte tjekliste til indledning

    • Du undgår møder uden for dit område

    Praktisk tip

    Opret separate Booking Page-begivenhedstyper for hvert praksisområde. Hver type kan have sin egen længde, sit eget honorar og sine egne spørgsmål.

    Et eksempel

    En virksomhedsejer vælger Kontraktgennemgang og skriver: "Jeg skal bruge en leverandøraftale i næste uge." Du vedhæfter din standardliste over spørgsmål, blokerer 30 minutter og opkræver et depositum via Stripe ved booking.

    Spørgsmål 3: Har du nogen deadlines eller retsdatoer?

    Hastværk ændrer alt. En sag med en retsdato i næste uge kan kræve henvisning eller hurtig triagering.

    Hvad skal man spørge om

    • "Har du nogen deadlines eller retsdatoer?"

    • "Hvis ja, så angiv datoen og beskriv fristen."

    • "Er der problemer med forældelse?"

    Felttyper i Doodle

    • Ja/nej multiple choice

    • Langt svar hvis "Ja"

    • Marker det første spørgsmål som påkrævet

    Hvorfor det hjælper

    • Du undgår møder, du ikke kan nå til tiden

    • Du prioriterer presserende sager

    • Du håndterer aflysninger og forventninger til timing

    Praktisk tip

    Tilføj dette til din mødebeskrivelse (Doodle AI kan generere det automatisk): "Hvis din retsdato ligger inden for 7 dage, bedes du ringe til kontoret i stedet for at bruge denne formular."

    Eksempel

    En personskadeklient rapporterer en lovbestemt dato om tre uger. Du flytter dem til det tidligste tidspunkt og tilføjer en påmindelse for at undgå ubesvarede opfølgninger.

    Indgangsspørgsmål 4: Hvor er problemet, og hvordan vil du mødes?

    Jurisdiktion afgør, om det passer. Mødeformatet påvirker logistikken og forberedelsen.

    Hvad skal man spørge om

    • "Hvilken stat og hvilket amt er denne sag i?"

    • "Foretrækker du at mødes personligt eller via video?"

    • "Hvis du mødes personligt, skal du vælge dit foretrukne kontor."

    • Valgfrit: "Sagsnummer (hvis det er tilgængeligt)"

    Felttyper i Doodle

    • Kort svar for stat/amt

    • Flere valgmuligheder for mødeformat

    • Flere valgmuligheder for kontorsteder

    Hvorfor det hjælper

    • Du bekræfter, at du har licens eller er optaget, hvor det er nødvendigt

    • Du tildeler et konferencelokale eller vedhæfter et videolink

    • Du styrer rejsetid og buffere

    Praktisk tip

    Tilslut Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco til Doodle. Din bookingside tilføjer automatisk videolinket til invitationen.

    Eksempel

    En indvandringsklient vælger videomøde. Doodle opretter Zoom-linket og føjer det til begge kalendere. Du inkluderer en note, hvor du beder dem om at have deres pas og I-797 klar.

    Spørgsmål 5: Hvordan har du tænkt dig at håndtere gebyrer?

    At tale om penge på forhånd reducerer udeblivelser og tvister om gebyrer. Med Doodle kan du opkræve betalte konsultationsgebyrer via Stripe.

    Hvad skal man spørge om

    • "Vores første konsultation varer 30 minutter. Gebyret er 150 dollars. Har du det godt med dette gebyr?"

    • "Hvordan vil du håndtere betalingen, hvis vi går videre?"

      • På timebasis

      • Fast gebyr

      • Forskud

      • Usikker

    Felttyper i Doodle

    • Flere valgmuligheder for accept af gebyr

    • Flere valgmuligheder for betalingstype

    • Marker det første som påkrævet

    Hvorfor det hjælper

    • Du reducerer antallet af udeblivelser

    • Du identificerer honorarpræferencer

    • Du opsætter det rigtige flow i engagementsbrevet

    Praktisk tip

    Slå Stripe til i Doodle for at opkræve betaling ved booking eller efter konsultationen - alt efter hvad der passer til din politik.

    Et eksempel

    En startup-stifter siger ja til en konsultation til 200 dollars. Stripe behandler betalingen ved booking. Din advokatsekretær forbereder LLC-pakken før opkaldet.

    Bonusindtag, du kan tilføje senere

    Hvis du vil have mere kontekst uden at overvælde kunderne:

    • "Hvordan har du hørt om os?"

    • "Har du arbejdet med en advokat i denne sag før?"

    • "Angiv eventuelle dokumenter, du kan medbringe til konsultationen."

    • "Bedste telefonnummer til spørgsmål på mødedagen."

    Sigt efter fem obligatoriske spørgsmål plus et eller to valgfrie spørgsmål. Hold oplevelsen hurtig.

    Praktiske tips til at opbygge din bookingside

    1. Vælg den rigtige type begivenhedOpret separate begivenheder på bookingsiden for hvert praksisområde.

    2. Tilføj dine indgangsspørgsmålBrug obligatoriske felter til konflikter, sagstype og accept af honorar.

    3. Indstil planlægningsreglerTilføj buffere, daglige grænser og minimumsvarsel.

    4. Forbind din kalenderDoodle synkroniserer med Google, Outlook og Apple for at undgå dobbeltbooking.

    5. Tilføj video eller placeringGenerer automatisk Zoom-, Meet-, Teams- eller Webex-links.

    6. Slå betalinger tilBrug Stripe til at opkræve konsulentgebyrer ved booking.

    7. Brand din sideBrug Doodle Pro til dit logo, farver og AI-mødebeskrivelser.

    8. Automatiser påmindelser Tilføj 24-timers og 2-timers påmindelser for at reducere antallet af udeblivelser.

    9. Send data derhen, hvor du har brug for demBrug Zapier til at sende svar til dit CRM eller regneark.

    10. Tilføj en kort ansvarsfraskrivelseGør det klart, at booking af en konsultation ikke skaber et forhold mellem advokat og klient.

    Almindelige fejl at undgå

    • Atbede om for mange detaljer - gem lange fortællinger til din sikre portal.

    • Atskjule gebyret - vær tydelig og opkræv via Stripe.

    • Springe konflikter over - spørg altid efter navne.

    • Brug kun fritekst - multiple choice er hurtigere.

    • Ignorerer tidszoner - Doodle tilpasser sig automatisk.

    • Undlad at sætte buffere - undgå overbelastning af back-to-back.

    Værktøjer og løsninger til advokater i Doodle

    Doodle-værktøj

    Bedste brugsscenarier

    Vigtige fordele

    Booking-side

    Nye konsultationer, tilbagevendende klienter

    Indledende spørgsmål, Stripe-betalinger, videolinks, påmindelser

    1:1

    Klienter med høj værdi, opfølgning

    Kuraterede tidsintervaller, privat planlægning

    Afstemninger i grupper

    Mægling, møder med flere parter

    Nem koordinering, deadlines, påmindelser

    Tilmeldingsark

    Klinikker, workshops

    Pladsbegrænsninger, slots, automatiske påmindelser

    Betalinger (Stripe)

    Betalte konsultationer

    Reducer udeblivelser, sikre betalinger

    Kalender-forbindelser

    Daglig planlægning

    Ingen dobbeltbooking, bevarelse af privatlivets fred

    AI-mødebeskrivelser

    Bekræftelser og forberedelsesinfo

    Konsekvent, on-brand kommunikation

    Zapier-integration

    Arbejdsgange for indtag

    Send data til CRM eller regneark

    Eksempler fra den virkelige verden

    Solo familieadvokat

    • Før: Gratis opkald på 30 minutter uden kontekst.

    • Efter: Konfliktnavne, sagstype og mål føjet til bookingsiden. Et konsultationsgebyr på 50 dollars via Stripe reducerede antallet af udeblivelser drastisk.

    Advokat for små virksomheder

    • Før: Kunden bookede 60 minutter: Klienter bookede 60 minutter til simple spørgsmål.

    • Efter: Spørgsmål om sagstype sender dem til en standardtid på 30 minutter. Forberedelseslisten tilføjes automatisk via Doodle AI.

    Firma for personskade

    • Før: De ansatte overså Medarbejderne overså vigtige datoer i loven.

    • Efter: Deadline-spørgsmål udløser prioriteret routing og reducerer risikoen.

    Immigrationspraksis

    • Før: En masse e-mails: Klienter e-mailede nonstop om dokumenter.

    • Efter: En bookingside: Bookingsiden registrerer amt, sagstype og mødeformat. Videolinks vedhæftes automatisk.

    Det vigtigste at tage med

    • Fem indgangsspørgsmål hjælper med at screene for egnethed, konflikter, presserende behov og gebyrer

    • Brug multiple choice, hvor det er muligt, for at holde indtaget hurtigt

    • Spørg om deadlines for at triagere korrekt

    • Opkræv gebyrer med Stripe for at reducere no-shows

    • Forbind din kalender og dit videoværktøj, så hvert møde lander korrekt

    Kom i gang med bedre planlægning

    Du behøver ikke et tungt indtagelsessystem for at gøre fremskridt. Tilføj disse spørgsmål til din bookingside, forbind din kalender, og slå påmindelser til. Hvis du tager penge for konsultationer, kan du forbinde Stripe. Brug Group Polls til sager med flere parter; prøv Sign-up Sheets til klinikker.

    Er du klar til at forbedre din planlægning og dit indtag i dag? Opret en tydelig bookingside med Doodle, tilføj disse fem spørgsmål, og begynd at møde bedre egnede klienter i denne uge.

    Er du klar til at spare tid på planlægning? Opret en Doodle og se, hvordan advokater holder styr på deres kalendere, mens de udvider deres praksis.

