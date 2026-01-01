वकीलों के लिए अपने बुकिंग पेज में जोड़ने हेतु 5 पूछताछ प्रश्न

अपने बुकिंग पेज पर पाँच स्मार्ट इनटेक प्रश्नों के साथ परामर्श कॉल्स को भुगतान करने वाले क्लाइंट्स में बदलें। आप बार-बार की बातचीत कम करते हैं, मामलों की पूर्व-स्क्रीनिंग करते हैं, और टकरावों से बचते हैं। एक वकील के रूप में, आपका कैलेंडर परामर्श, सुनवाई और समय-सीमाओं से जल्दी भर जाता है — और जब इनटेक कमजोर होता है, तो आपको नो-शो, गलत फिट और बिना भुगतान किए गए समय का जोखिम उठाना पड़ता है।

अच्छी खबर यह है कि आप परामर्श से पहले बिना किसी अड़चन के महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठा कर सकते हैं। जब आप अपने बुकिंग पेज में लक्षित इनटेक प्रश्न जोड़ते हैं, तो आप पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होते हैं। आप मामले का प्रकार, तात्कालिकता और शामिल पक्षों को जानते हैं। आप आत्मविश्वास के साथ शुल्क का उद्धरण दे सकते हैं। Doodle के साथ, आप एक बार अपनी उपलब्धता निर्धारित करते हैं, अपना कैलेंडर जोड़ते हैं, और ग्राहकों को उनके लिए उपयुक्त समय चुनने देते हैं। आपके प्रश्न आपके लिए स्क्रीनिंग का काम करते हैं।

नीचे हैं पाँच अनिवार्य जानकारी-प्राप्ति प्रश्न आज जोड़ने के लिए। प्रत्येक अनुभाग यह बताता है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्या पूछना है, और इसे Doodle में कैसे सेट अप करना है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

कानूनी पेशेवरों के सामने चुनौती

वकील नई पूछताछों, सक्रिय मामलों और फर्म प्रशासन को एक साथ संभालते हैं। सामान्य मुद्दों में शामिल हैं:

परामर्श का समय सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत ईमेल

ऐसी बैठकों में शामिल होना जो आप नैतिक रूप से नहीं ले सकते।

छूटे हुए संघर्ष जाँच

ग्राहक सरल प्रश्नों के लिए लंबी समय-स्लॉट बुक कर रहे हैं।

अंतिम समय पर होने वाली रद्दीकरण जो आपके कार्यक्रम को बिगाड़ देते हैं

एक बुकिंग पेज मदद करता है — लेकिन सही इनटेक प्रश्न इसे शक्तिशाली बनाते हैं। आप अनुमान लगाना बंद करते हैं और सलाह देना शुरू करते हैं।

वकीलों के लिए पूछताछ के प्रश्न क्यों मायने रखते हैं

अच्छी इनटेक चार जीत दिलाती है:

मजबूत और तेज़ संघर्ष जांचें

प्रैक्टिस क्षेत्र और तात्कालिकता के अनुसार बेहतर प्राथमिकताकरण

कम अनुपस्थितियाँ और शुल्क विवाद

उच्च क्लाइंट-परिवर्तन दर

जब आपका बुकिंग पेज सही जानकारी मांगता है, तो आप अपना समय बचाते हैं और शुल्क, दस्तावेज़ों, और अगले कदमों के बारे में स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करते हैं।

प्रवेश प्रश्न 1: इसमें कौन-कौन पक्ष शामिल हैं?

संघर्ष परामर्श को विफल कर सकते हैं। आपको मिलने से पहले जांच करने के लिए नाम पहले से चाहिए।

क्या पूछें

आपका पूरा कानूनी नाम

किसी भी अन्य पक्षों, व्यवसायों, या प्रतिपक्षी वकीलों के नाम

आप इन पार्टियों से कैसे संबंधित हैं?

Doodle में फ़ील्ड प्रकार

क्लाइंट के नाम के लिए संक्षिप्त उत्तर

अन्य पार्टियों और संबंधों के लिए लंबा उत्तर

दोनों को के रूप में चिह्नित करें आवश्यक

यह क्यों मदद करता है

आप बोलने से पहले टकरावों के लिए जांच करते हैं।

यदि आप सलाह नहीं दे सकते तो आप जल्दी से पुनर्निर्देशित कर देते हैं।

आप उस व्यक्ति से तथ्य सुनने से बचते हैं, जिसका आप प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

व्यावहारिक सुझाव

एक संक्षिप्त टिप्पणी जोड़ें:

कृपया इस फॉर्म में संवेदनशील या गोपनीय विवरण न दें। हम आपके मामले पर विस्तार से चर्चा करने से पहले किसी भी टकराव की पुष्टि करेंगे।

उदाहरण

पारिवारिक कानून के एक संभावित मामले में "आवा मार्टिन" और "बेन मार्टिन" शामिल हैं। एक त्वरित जाँच से पता चलता है कि आपकी फर्म पहले से ही बेन का प्रतिनिधित्व कर रही है। आप परामर्श से पहले ही मना कर देते हैं और मामले को किसी अन्य वकील के पास भेज देते हैं — इस तरह समय की बर्बादी और नैतिक समस्याओं से बचाव होता है।

प्रवेश प्रश्न 2: समस्या का प्रकार क्या है और आपका लक्ष्य क्या है?

आपको फिट पर एक त्वरित समीक्षा की आवश्यकता है। स्पष्ट सामग्री विकल्पों का एक सेट आपको सही स्लॉट लंबाई और तैयारी निर्धारित करने में मदद करता है।

क्या पूछें

आज आप क्या लेकर आए हैं?

बहुविकल्पीय सामग्री प्रकार प्रदान करें, उदाहरण के लिए: तलाक या हिरासत आपराधिक बचाव व्यक्तिगत चोट लघु व्यवसाय गठन संविदा समीक्षा मकान मालिक–किरायेदार संपत्ति नियोजन

आप किस परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं? (संक्षिप्त अनुच्छेद)

Doodle में फ़ील्ड प्रकार

पदार्थ प्रकार के लिए बहुविकल्पीय

लक्ष्यों के लिए लंबा उत्तर

दोनों को के रूप में चिह्नित करें आवश्यक

यह क्यों मदद करता है

आप सही अवधि (15, 30, 60 मिनट आदि) निर्धारित करते हैं।

आप सही इंटेक चेकलिस्ट लाएँ।

आप अपने दायरे से बाहर की बैठकों से बचते हैं।

व्यावहारिक सुझाव

प्रत्येक अभ्यास क्षेत्र के लिए अलग बुकिंग पेज इवेंट प्रकार बनाएँ। प्रत्येक में अपनी अवधि, शुल्क और प्रवेश प्रश्न हो सकते हैं।

उदाहरण

एक व्यवसाय का मालिक चुनता है संविदा समीक्षा और लिखते हैं "मुझे अगले सप्ताह तक एक विक्रेता समझौता चाहिए।" आप अपनी मानक समस्याओं की सूची संलग्न करते हैं, 30 मिनट का समय आरक्षित करते हैं, और बुकिंग के समय Stripe के माध्यम से जमा राशि एकत्र करते हैं।

प्रवेश प्रश्न 3: क्या आपके पास कोई समयसीमा या अदालत की तारीखें हैं?

तात्कालिकता सब कुछ बदल देती है। अगले सप्ताह की अदालत की तारीख वाले मामले के लिए रेफरल या त्वरित प्राथमिकता निर्धारण की आवश्यकता हो सकती है।

क्या पूछें

क्या आपकी कोई समयसीमा या अदालत की तारीख है?

यदि हाँ, तो तिथि सूचीबद्ध करें और समयसीमा का वर्णन करें।

क्या समय-सीमा संबंधी कोई चिंता है?

Doodle में फ़ील्ड प्रकार

हाँ/नहीं बहुविकल्पीय

यदि "हाँ" का लंबा उत्तर

पहले प्रश्न को इस प्रकार चिह्नित करें आवश्यक

यह क्यों मदद करता है

आप उन बैठकों से बचते हैं, जिन्हें आप समय पर पूरा नहीं कर सकते।

आप तात्कालिक मामलों को प्राथमिकता देते हैं।

आप रद्दीकरणों और समय-सीमा की अपेक्षाओं का प्रबंधन करते हैं।

व्यावहारिक सुझाव

इसे अपनी बैठक के विवरण में जोड़ें (Doodle AI इसे स्वचालित रूप से उत्पन्न कर सकता है): यदि आपकी अदालत की तारीख 7 दिनों के भीतर है, तो कृपया इस फॉर्म का उपयोग करने के बजाय कार्यालय को कॉल करें।

उदाहरण

एक व्यक्तिगत चोट के मुवक्किल ने तीन सप्ताह बाद की नियत तारीख बताई। आप उन्हें सबसे पहले उपलब्ध स्लॉट में स्थानांतरित करते हैं और फॉलो-अप छूटने से बचने के लिए एक अनुस्मारक जोड़ते हैं।

प्रवेश प्रश्न 4: समस्या कहाँ है, और आप कैसे मिलना चाहते हैं?

अधिकार क्षेत्र उपयुक्तता को निर्धारित करता है। बैठक का प्रारूप लॉजिस्टिक्स और तैयारी को प्रभावित करता है।

क्या पूछें

यह मामला किस राज्य और काउंटी में है?

क्या आप व्यक्तिगत रूप से मिलना पसंद करेंगे या वीडियो कॉल के माध्यम से?

यदि व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं, तो अपना पसंदीदा कार्यालय स्थान चुनें।

वैकल्पिक: "मामला संख्या (यदि उपलब्ध हो)"

Doodle में फ़ील्ड प्रकार

राज्य/काउंटी के लिए संक्षिप्त उत्तर

बैठक प्रारूप के लिए बहुविकल्पीय

कार्यालय स्थानों के लिए बहुविकल्पीय

यह क्यों मदद करता है

आप पुष्टि करते हैं कि जहाँ आवश्यक हो, आप लाइसेंस प्राप्त या प्रवेशित हैं।

आप एक कॉन्फ्रेंस रूम आवंटित करें या वीडियो लिंक संलग्न करें।

आप यात्रा समय और बफ़र्स का प्रबंधन करते हैं।

व्यावहारिक सुझाव

Doodle में Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, या Cisco को कनेक्ट करें। आपका बुकिंग पेज स्वचालित रूप से निमंत्रण में वीडियो लिंक जोड़ता है।

उदाहरण

एक आप्रवासन ग्राहक चुनता है वीडियो बैठकDoodle ज़ूम लिंक बनाता है और इसे दोनों कैलेंडरों में जोड़ता है। आप एक नोट शामिल करते हैं जिसमें आप उनसे अपना पासपोर्ट और I-797 तैयार रखने के लिए कहते हैं।

प्रवेश प्रश्न 5: आप शुल्क का प्रबंधन कैसे करेंगे?

पैसे के बारे में पहले से बात करने से अनुपस्थितियाँ और शुल्क विवाद कम होते हैं। Doodle आपको Stripe के माध्यम से भुगतान किए गए परामर्श शुल्क एकत्र करने की सुविधा देता है।

क्या पूछें

हमारी प्रारंभिक परामर्श 30 मिनट की है। शुल्क $150 है। क्या आप इस शुल्क से सहज हैं?

अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप भुगतान कैसे करना चाहेंगे? प्रति घंटा सपाट शुल्क रिटेनर निश्चित नहीं



Doodle में फ़ील्ड प्रकार

शुल्क स्वीकृति के लिए बहुविकल्पीय

भुगतान प्रकार के लिए बहुविकल्पी

पहले को के रूप में चिह्नित करें आवश्यक

यह क्यों मदद करता है

आप अनुपस्थितियों को कम करते हैं

आप शुल्क प्राथमिकताओं की पहचान करते हैं।

आपने सही एंगेजमेंट लेटर का प्रवाह स्थापित किया।

व्यावहारिक सुझाव

Doodle में Stripe चालू करें ताकि आप बुकिंग के समय या परामर्श के बाद भुगतान एकत्र कर सकें — जो भी आपकी नीति के अनुरूप हो।

उदाहरण

एक स्टार्टअप संस्थापक $200 के परामर्श के लिए सहमत होता है। स्ट्राइप बुकिंग के समय भुगतान संसाधित करता है। आपकी पैरालीगल कॉल से पहले एलएलसी पैकेज तैयार करती है।

बोनस इनटेक प्रॉम्प्ट्स जिन्हें आप बाद में जोड़ सकते हैं

यदि आप ग्राहकों को अभिभूत किए बिना अधिक संदर्भ चाहते हैं:

आपने हमारे बारे में कैसे सुना?

क्या आपने इस मामले में पहले किसी वकील के साथ काम किया है?

परामर्श के लिए आप जो भी दस्तावेज़ ला सकते हैं, उनकी सूची दें।

मीटिंग के दिन होने वाली समस्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ फ़ोन नंबर।

के लिए लक्ष्य पाँच अनिवार्य प्रश्न, साथ ही एक या दो वैकल्पिक प्रॉम्प्ट। अनुभव को त्वरित रखें।

अपना बुकिंग पेज बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव

सही इवेंट प्रकार चुनें प्रत्येक अभ्यास क्षेत्र के लिए अलग-अलग बुकिंग पेज इवेंट बनाएँ। अपने इनटेक प्रश्न जोड़ें संघर्षों, मामले के प्रकार और शुल्क स्वीकृति के लिए आवश्यक फ़ील्ड का उपयोग करें। निर्धारण नियम सेट करें बफ़र्स, दैनिक सीमाएँ और न्यूनतम सूचना खिड़कियाँ जोड़ें। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें Doodle दोहरी बुकिंग से बचने के लिए गूगल, आउटलुक और एप्पल के साथ सिंक करता है। वीडियो या स्थान जोड़ें ज़ूम, मीट, टीम्स या वेबएक्स लिंक स्वचालित रूप से उत्पन्न करें। भुगतान चालू करें बुक करते समय परामर्श शुल्क एकत्र करने के लिए Stripe का उपयोग करें। अपने पेज को ब्रांड करें अपने लोगो, रंगों और AI मीटिंग विवरणों के लिए Doodle Pro का उपयोग करें। रिमाइंडर स्वचालित करें नो-शो को कम करने के लिए 24 घंटे और 2 घंटे के रिमाइंडर जोड़ें। डेटा को वहीं भेजें जहाँ आपको इसकी ज़रूरत है। अपने CRM या स्प्रेडशीट में उत्तर भेजने के लिए ज़ेपियर का उपयोग करें। एक संक्षिप्त अस्वीकरण जोड़ें स्पष्ट करें कि परामर्श बुक करने से वकील-मुवक्किल संबंध नहीं बनता।

बचने के लिए सामान्य गलतियाँ

बहुत अधिक विवरण मांगना — लंबी कथाएँ अपने सुरक्षित पोर्टल के लिए सहेजें।

शुल्क छिपाना — स्पष्ट रहें और Stripe के माध्यम से भुगतान एकत्र करें।

संघर्षों को छोड़ना — हमेशा नाम पूछें।

केवल मुक्त पाठ का उपयोग — बहुविकल्पीय तेज़ है।

समय क्षेत्रों की अनदेखी — Doodle स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है।

बफ़र्स सेट नहीं करना — लगातार ओवरलोड से बचें।

Doodle में वकीलों के लिए उपकरण और समाधान

Doodle उपकरण सर्वोत्तम उपयोग के मामले मुख्य लाभ बुकिंग पेज नए परामर्श, लौटते ग्राहक इनटेक प्रश्न, स्ट्राइप भुगतान, वीडियो लिंक, रिमाइंडर एक-से-एक उच्च-मूल्य वाले ग्राहक, फॉलो-अप चयनित समय स्लॉट, निजी अनुसूचीकरण ग्रुप पोल मध्यस्थता, बहु-पक्षीय बैठकें आसान समन्वय, समय-सीमाएँ, अनुस्मारक साइन-अप शीट्स क्लिनिक, कार्यशालाएँ सीट सीमाएँ, स्लॉट, स्वचालित अनुस्मारक भुगतान (Stripe) भुगतान पर परामर्श नो-शो कम करें, भुगतान सुरक्षित करें कैलेंडर कनेक्शन दैनिक समय-सारिणी कोई दोहरी बुकिंग नहीं, गोपनीयता सुरक्षित एआई बैठक विवरण पुष्टियाँ और तैयारी संबंधी जानकारी सुसंगत, ब्रांड-अनुरूप संचार ज़ैपियर एकीकरण इनटेक कार्यप्रवाह डेटा को CRM या स्प्रेडशीट में भेजें

वास्तविक दुनिया के उदाहरण

एकल पारिवारिक वकील

पहले: बिना किसी संदर्भ के 30 मिनट की मुफ्त कॉलें।

इसके बाद: संघर्ष के नाम, मामले का प्रकार और लक्ष्य बुकिंग पेज में जोड़े गए। Stripe के माध्यम से $50 की परामर्श शुल्क ने अनुपस्थितियों को नाटकीय रूप से कम कर दिया।

लघु व्यवसाय वकील

पहले: ग्राहकों ने सरल प्रश्नों के लिए 60 मिनट बुक किए।

इसके बाद: मैटर प्रकार के प्रश्न उन्हें डिफ़ॉल्ट 30 मिनट के स्लॉट में भेजते हैं। तैयारी सूची Doodle AI के माध्यम से स्वचालित रूप से जोड़ी जाती है।

व्यक्तिगत चोट फर्म

पहले: कर्मचारियों ने आवश्यक वैधानिक समय-सीमाएँ चूक दीं।

बाद में: डेडलाइन प्रश्न प्राथमिकता मार्गदर्शन को सक्रिय करता है और जोखिम को कम करता है।

आप्रवासन अभ्यास

पहले: ग्राहक दस्तावेज़ों के बारे में लगातार ईमेल करते थे।

बाद में: बुकिंग पेज काउंटी, केस प्रकार और बैठक प्रारूप को कैप्चर करता है। वीडियो लिंक स्वचालित रूप से संलग्न हो जाते हैं।

मुख्य बातें

पाँच प्रारंभिक प्रश्न उपयुक्तता, संघर्ष, तात्कालिकता और शुल्क के लिए स्क्रीनिंग में मदद करते हैं।

प्रवेश को त्वरित बनाए रखने के लिए जहाँ संभव हो बहुविकल्पीय प्रश्न का उपयोग करें।

सही ढंग से प्राथमिकता तय करने के लिए समय-सीमाओं के बारे में पूछें।

Stripe के साथ शुल्क एकत्र करके अनुपस्थितियों को कम करें।

अपना कैलेंडर और वीडियो टूल कनेक्ट करें ताकि हर मीटिंग सही समय पर हो।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

प्रगति करने के लिए आपको भारी इनटेक सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। इन इनटेक प्रश्नों को अपने बुकिंग पेज में जोड़ें, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, और रिमाइंडर चालू करें। यदि आप परामर्श के लिए शुल्क लेते हैं, तो Stripe कनेक्ट करें। बहु-पक्षीय मामलों के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें; क्लीनिकों के लिए साइन-अप शीट्स आज़माएँ।

क्या आप आज ही अपनी शेड्यूलिंग और इनटेक में सुधार करने के लिए तैयार हैं? Doodle के साथ एक स्पष्ट बुकिंग पेज बनाएँ, इन पाँच प्रश्नों को जोड़ें, और इस सप्ताह बेहतर-फिट क्लाइंट्स से मिलना शुरू करें।

क्या आप शेड्यूलिंग में समय बचाने के लिए तैयार हैं? एक Doodle बनाएँ और देखें कि वकील अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हुए अपने कैलेंडर को व्यवस्थित कैसे रखते हैं।