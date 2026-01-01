मानव संसाधन कार्य किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी प्रदान करता है, जैसे कि पेरोल और लाभ जैसी शाखाओं के माध्यम से। लेकिन प्रतिभा प्रबंधन ही वह जीवनधारा है जो पूरे संगठन में प्रवाहित होती है और इसकी भविष्य की सेहत सुनिश्चित करती है।

जब भी मैं 'टैलेंट मैनेजमेंट' शब्द सुनता हूँ, तो मुझे हमेशा एक घिसे-पिटे हॉलीवुड टाइप की छवि याद आती है, जिसकी मेज़ हेडशॉट्स और रोल्डैक्स (अपने माता-पिता से पूछिए) से भरी होती है। इस मामले में, टैलेंट कोई मॉडल या अभिनेता नहीं है; यह आप हैं – कर्मचारी।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

प्रतिभा प्रबंधन रणनीतिक भर्ती, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को बनाए रखने और उन्हें विकसित करने से संबंधित है, जो व्यवसाय को अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करते हैं। यह केवल रिक्तियों को भरने के बारे में नहीं है। यह कर्मचारी के पूरे जीवन चक्र से संबंधित है, जिसमें किसी पद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की खोज और भर्ती से लेकर ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण, प्रदर्शन को अनुकूलित करने, और कर्मचारी के करियर को विकसित करने तथा आगे बढ़ाने के अवसरों की पहचान तक शामिल है। आप यह तर्क दे सकते हैं कि प्रतिभा प्रबंधन वह तरीका है जिससे कोई कंपनी अपने कर्मचारी मूल्य प्रस्ताव को साकार करती है।

यदि सही ढंग से किया जाए, तो प्रतिभा प्रबंधन एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट, जिसमें अल्पकालिक लाभों की तुलना में व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता पर जोर दिया जाता है। इसके लिए एक रणनीतिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह इसकी महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक भी हो सकती है। जहाँ सीईओ प्रतिभा प्रबंधन के मूल्य को समझते हैं, वहीं इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है और इसे मापना कठिन होता है। इससे प्रतिभा प्रबंधन संगठन की प्राथमिकताओं की सूची में और भी नीचे खिसक सकता है, जब अन्य तात्कालिक समस्याएँ बोर्ड टेबल पर आती हैं।

हम यह सुनिश्चित करने में आपकी मदद करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में ऐसा न हो, इसलिए यहां कुछ प्रभावशाली तर्क दिए गए हैं जिन्हें आप अपने नेतृत्व के समक्ष रख सकते हैं ताकि प्रतिभा प्रबंधन उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में बना रहे।

कोविड से पहले, वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वस्थ थी और अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दरें वे कम थे। काम की तलाश में कम लोग होने से नौकरी बाजार कुछ हद तक ठहराव का शिकार हो जाता है, जिससे प्रतिभा के लिए युद्ध छिड़ जाता है। महत्वपूर्ण पदों पर उच्च-गुणवत्ता वाली प्रतिभा के लिए यह लड़ाई अभी भी जारी है।

शीर्ष स्तर की प्रतिभा खोजना मुश्किल है।

यह सब शीर्ष प्रतिभाओं की भर्ती को एक लंबी और लगातार महंगी प्रक्रिया बना देता है, जिसमें अब रिक्तियाँ अधिक महँगी पहले से कहीं अधिक भरने के लिए।

प्रतिभा प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण एक ऐसा संगठन बनाता है जो अधिक प्रतिभा को आकर्षित करता है, जिससे भूमिका के लिए विज्ञापन देने या सक्रिय रूप से उम्मीदवारों की तलाश करने में लगने वाला समय और धन कम हो जाता है। यह आपके संगठन में लोगों को शामिल करने के लिए लगने वाले बहुत सारे प्रशासनिक समय और प्रयास को भी कम करता है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप पूरे को ध्यान में रखें। भर्ती प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण संचार चैनल के रूप में। एक कर्मचारी के साथ आपका संबंध उनके पहले दिन आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। लिंक्डइन ने पाया कि ८३ प्रतिशत लोग एक नकारात्मक नौकरी का साक्षात्कार उन्हें किसी कंपनी में काम करने के बारे में अपना मन बदलने के लिए पर्याप्त समझें। तुलना में, 87 प्रतिशत अधिक सकारात्मक सोचते हैं उन कंपनियों के बारे में, जिनके इंटरव्यू का अनुभव विशेष रूप से अच्छा होता है, उन पर उन्होंने पहले संदेह किया था।

संगठन के लिए भी लाभ ठोस हैं। उम्मीदवारों को एक अनुकूल अनुभव प्रदान करना। नए कर्मचारियों की गुणवत्ता में 70 प्रतिशत सुधार, सही लोगों को भूमिका में लाना और उन्हें तेज़ी से काम में दक्ष बनाना।

प्रतिभा को बनाए रखना अत्यधिक लाभदायक है।

यदि सही लोगों को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है, तो उन्हें बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह तर्कसंगत रूप से प्रतिभा प्रबंधन का सबसे सार्थक योगदान है—कर्मचारियों को बनाए रखना, उनका विकास करना और उन्हें आगे बढ़ाना।

यह प्रक्रिया पहले दिन से ही शुरू होती है। एक व्यापक, सुव्यवस्थित ऑनबोर्डिंग अनुभव एक प्रदान करता है प्रतिधारण दर में 69 प्रतिशत की बढ़ोतरी. यह देखते हुए कि इसकी लागत इतनी अधिक हो सकती है कर्मचारी के वेतन का 250 प्रतिशत कर्मचारियों को बनाए रखना कॉर्पोरेट कोष में पैसा बचाता है, उनकी जगह नए लोगों को लाने की तुलना में।

ऑनबोर्डिंग एक साथ संगठन को ऐसे संलग्न कर्मचारियों से लैस करती है जो जल्दी ही परिचित हो जाते हैं और अधिक उत्पादक बनते हैं। यह उन दीर्घकालिक मांगों को भी कम करती है जो मानव संसाधन और ऑनबोर्डिंग प्रबंधकसफल ऑनबोर्डिंग एक समग्र अनुभव है जो भूमिका की जिम्मेदारियों से परे जाता है। लगभग नए कर्मचारियों में से दो-तिहाई दावा करते हैं कि, जबकि उन्हें निर्देशात्मक प्रशिक्षण मिलता है, उन्हें कंपनी की संस्कृति के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता, जो किसी कर्मचारी के जीवनचक्र के एक महत्वपूर्ण क्षण पर एक बड़ी चूक है।

हालाँकि, एक कर्मचारी के सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड होने के बाद प्रशिक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए। अपने सभी कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण और विकास में निवेश करना आपके व्यवसाय को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में 70 प्रतिशत से अधिक सीईओ कहते हैं कि उनके संगठन में प्रमुख कौशलों की कमी है, जो भविष्य की वृद्धि के लिए खतरा बन रही है। उन सीईओ में से 62 प्रतिशत उन कमियों को पाटने की कोशिश में लगातार बढ़ती लागतों का सामना कर रहे हैं।

आपकी कार्यबल का निरंतर प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए सतत कवरेज प्रदान करता है, जिससे कर्मचारी जैसे ही कौशल की कमी होती है, उसे भरने के लिए तैयार और सक्षम रहते हैं। इससे संसाधनों की महत्वपूर्ण बचत होती है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी न्यूनतम प्रभाव के साथ लचीले और सहज रूप से अनुकूलित हो सके।

अच्छी खबर? कर्मचारी भी इसमें निवेशित होना चाहते हैं। चालीस प्रतिशत मिलेनियल्स अपनी कंपनियों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके करियर लक्ष्य उनकी कंपनियों के लक्ष्यों के साथ मेल नहीं खाते, या वे अपनी वर्तमान कंपनी को करियर के अवसरों में कमी वाली मानते हैं। लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी वे कहते हैं कि अगर उन्हें एक स्पष्ट करियर पथ दिखाई दे तो वे अपने नियोक्ता के साथ अधिक समय तक रहेंगे।

कई मामलों में विकास के अवसर मौजूद होते हैं, लेकिन प्रबंधक उन्हें ठीक से संप्रेषित नहीं करते। लगभग दो-तिहाई कंपनियाँ व्यक्तिगत कर्मचारियों के साथ उनके करियर लक्ष्यों, विकास और अवसरों के बारे में नियमित बातचीत करने में विफल रहती हैं। प्रबंधक नियमित एक-एक बैठकें निर्धारित करना अपने प्रत्यक्ष अधीनस्थों के साथ मिलकर इस मुद्दे को कुशलतापूर्वक संबोधित कर सकते थे।

3. प्रतिभा प्रबंधन प्रदर्शन और सहभागिता को बढ़ाने की कला है।

कर्मचारी जुड़ाव को संगठनात्मक पवित्र लक्ष्य क्यों माना जाने लगा है, इसके अनेक कारण हैं। सीधे मुद्दे पर आते हुए और उन सभी को सी-सूट भाषा (सी-सूटिकन?, सी-सूटिश?) में अनुवादित करने के लिए, आइए खुद को याद दिलाएं कि गैलप अनुसंधानअत्यधिक संलग्न कर्मचारियों वाली कंपनियाँ लाभप्रदता में अपने प्रतिद्वंद्वियों से 22 प्रतिशत और उत्पादकता में 21 प्रतिशत तक बेहतर प्रदर्शन करती हैं।

उसी गैलप रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया कि जो कंपनियाँ प्रदर्शन प्रबंधन और कर्मचारी विकास के लिए अधिक निरंतर, हमेशा सक्रिय दृष्टिकोण अपनाती हैं, उन्हें कर्मचारी जुड़ाव में 90 प्रतिशत की सीधी वृद्धि दिखाई देती है।

सगाई शुरू होती है भर्ती और एक स्पष्ट भर्ती रणनीति होना जो शुद्ध कौशल और अनुभव की बजाय उत्कृष्ट सांस्कृतिक अनुकूलता को प्राथमिकता दे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छे अनुकूल कर्मचारी को प्रशिक्षित, विकसित और उन्नत किया जा सकता है, जबकि अनुकूल नहीं होने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शन समीक्षाओं और समस्याओं का सामना करेंगे।

तब संगठन को भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कठोर और कोमल कौशलों का संतुलन बनाना होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपयुक्त कर्मचारी पर्याप्त रूप से विकसित हों, और कंपनी अनावश्यक कौशल सिखाने में पैसा बर्बाद न करे जो लाभदायक नहीं होंगे। विकास प्रक्रिया भाग लेने के स्तर को ऊँचा बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी होना चाहिए।

प्रतिभा प्रबंधन चक्र का अंतिम चरण व्यावहारिक उत्तराधिकार योजना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अच्छे कर्मचारी अपने करियर में अगले पूर्व-पहचाने गए कदम को उठाने के लिए तैयार और सक्षम हैं। ध्यान रखें कि अगला कदम हमेशा संगठनात्मक चार्ट में ऊपर की ओर नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कर्मचारी व्यवसाय के किसी अन्य हिस्से में एक समान स्तर पर स्थानांतरण की इच्छा रख सकते हैं या खुद को लोगों का प्रबंधक नहीं देख सकते हैं। कुछ अन्य लोग प्रबंधन के लिए एकदम उपयुक्त होते हैं और जब भी कोई अवसर आता है, तो यह उनके प्रबंधक का काम है कि वे सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह तैयार हैं। और फिर कॉर्पोरेट जीवन का चक्र फिर से शुरू हो जाता है।

4. आपके ग्राहक आपकी प्रतिभा प्रबंधन के लिए आपको पसंद करते हैं।

यदि आप प्रतिभा प्रबंधन को पूरी तरह से आंतरिक मामला मानते हैं, जो परिचालन लागत कम कर सकता है और कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद कर सकता है, लेकिन व्यवसाय के वाणिज्यिक प्रदर्शन पर इसका बहुत कम प्रभाव होता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं।

एक अच्छी तरह से क्रियान्वित प्रतिभा प्रबंधन रणनीति आपके ग्राहकों को कई तरीकों से प्रभावित करती है:

कम टर्नओवर आपके और आपके ग्राहकों के बीच अधिक सुसंगत ग्राहक अनुभव और दीर्घकालिक संबंध बनाता है।

प्रतिबद्ध और अच्छी तरह प्रशिक्षित कर्मचारी बेहतर उत्पाद और सेवाएँ बनाते और प्रदान करते हैं।

निरंतर विकसित और अपस्किल किए जाने वाले कर्मचारी होने का मतलब है कि शायद ही कभी कोई ऐसा कार्यात्मक अंतराल होता है जिसे जल्दी से भरा नहीं जा सकता, इसलिए प्रक्रियाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

सफल उत्तराधिकार नियोजन पर भी यही लागू होता है, जो उच्च संचार स्तर, सहयोग और न्यूनतम विभाजन के साथ एक लचीला और तरल संगठन बनाता है।

इसके अलावा, हमारे सोशल मीडिया युग में, एक कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, यह उसकी समग्र ब्रांड प्रतिष्ठा और अनुभव का हिस्सा बन जाता है, चाहे आपको यह पसंद हो या न हो।

तो, यदि आप एक ऐसे संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं जो काम करने के लिए और साथ मिलकर काम करने के लिए बेहतर हो, तो सुनिश्चित करें कि आपका कार्यकारी नेतृत्व इन सभी बहुआयामी लाभों और प्रतिभा प्रबंधन को अत्यधिक महत्व देने वाले मूल्यों से अवगत हो। या आप ऐसे नेताओं की भर्ती और विकास कर सकते हैं जो प्रतिभा प्रबंधन में विश्वास रखते हों, ताकि वे उनकी जगह ले सकें।

कर्मचारियों की करियर विकास संबंधी चुनौतियों और प्राथमिकताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारा शोध अध्ययन, "महामारी में करियर विकास" डाउनलोड करें।