Vad är ett möte i rekryteringskommittén?

Vad är en rekryteringskommitté?

En rekryteringskommitté är en grupp personer som samlas för att föreslå kvalificerade kandidater till exempelvis lediga tjänster. De träffas för att diskutera kraven för den lediga tjänsten och vilken typ av person som skulle passa bäst.

Alla förväntas delta i urvalsprocessen, granska kandidaterna och se till att de uppfyller företagets eller organisationens riktlinjer. Därför måste kommittén bestå av personer som är kvalificerade inom det aktuella området.

Medlemmarna i rekryteringskommittén behöver inte nödvändigtvis komma från samma team, men de bör bidra till att företaget når sitt slutgiltiga mål: att hitta rätt kandidat.

Vad händer vid ett möte i rekryteringskommittén?

En effektiv rekryteringskommitté måste följa specifika riktlinjer för att säkerställa en rättvis och inkluderande atmosfär för alla. För det första måste ni utse en ordförande för rekryteringskommittén – oavsett om det är ni själva eller någon annan. Ordförandens ansvar är att se till att kommittén håller fokus och engagerar sig i hela processen.

Ordföranden i rekryteringskommittén bör fastställa dagordningen och skicka ut den i förväg så att alla är informerade. Alla medlemmar i rekryteringskommittén bör sedan komma med förslag på ämnen som ska tas upp. Det är viktigt att alla är lika delaktiga, eftersom ett framgångsrikt kommittémöte kräver att alla är överens.

När mötet börjar, börja med en isbrytare för att hjälpa kommittémedlemmarna att presentera sig, istället för att direkt gå in på dagordningen. Detta är särskilt viktigt när personer från olika team deltar.

Ett möte i rekryteringskommittén är betydligt mer kreativt och komplext än någon vanlig urvals- eller intervjuprocess. Alla medlemmar bör framföra sina åsikter, vilket underlättar valet av den bästa kandidaten för framtida befattningar.

Betrakta ett möte i rekryteringskommittén som en brainstorming-session eller ett vänskapligt forum där man diskuterar olika synpunkter. När ni väl har fastställt riktlinjer och grundregler för mötet bör rekryteringsprocessen bli mer produktiv. Ni bör avsätta tid för att diskutera varje kandidat och deras egenskaper, så att alla behandlas rättvist (och naturligtvis gå igenom vad ni helst vill ha).

När intervjuerna med de utvalda kandidaterna genomförs bör alla kommittémedlemmar ställa frågor utifrån sina respektive expertområden. Se till att varje kandidat får lika mycket tid och att de får ställa frågor i slutet.

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Hur bokar man in ett möte för rekryteringskommittén?

Det kan vara svårt att samla människor från olika team. Det är där Doodle kan hjälpa till.

Med Group Poll Du kan hitta en tid för mötet på bara några minuter. Välj helt enkelt ett tidsintervall och skicka det till dina kommittémedlemmar. De bestämmer sedan vad som passar dem, och då har du en tid för mötet.

Användning av Booking Page är det perfekta verktyget för att intervjua kandidater. Registrera dig för en Doodle Professional Team planerar, och med Hosts kan du ta hänsyn till allas kalendrar och låta de du intervjuar välja en tid som passar deras schema. Dessutom kan du slippa reklam och lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser för att enkelt kunna träffas online eller ansikte mot ansikte.