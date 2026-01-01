खोज समिति की बैठक क्या है?

खोज समिति क्या है?

एक खोज समिति उन लोगों का समूह है जो नौकरी जैसी रिक्तियों के लिए योग्य व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए एक साथ आते हैं। वे रिक्ति की आवश्यकताओं और किस प्रकार का व्यक्ति आदर्श रूप से उपयुक्त होगा, इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं।

सभी से उम्मीद की जाती है कि वे खोज प्रक्रिया का हिस्सा बनें, उम्मीदवारों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वे कंपनी या संगठन की नीतियों के अनुरूप हों। इसलिए समिति में संबंधित क्षेत्र में योग्य लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।

खोज समिति के सदस्य जरूरी नहीं कि एक ही टीम से हों, लेकिन उन्हें कंपनी को सही उम्मीदवार खोजने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।

खोज समिति की बैठक में क्या होता है?

एक प्रभावी खोज समिति को सभी के लिए निष्पक्ष और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले, आपको एक खोज अध्यक्ष चुनना होगा – चाहे वह आप हों या कोई और। खोज अध्यक्ष की जिम्मेदारी समिति को पूरे प्रक्रिया के दौरान केंद्रित और समर्पित बनाए रखने की है।

खोज समिति के अध्यक्ष को एजेंडा तय करके समय से पहले भेज देना चाहिए ताकि सभी को पता हो। इसके बाद सभी खोज समिति के सदस्यों को शामिल किए जाने वाले विषयों के लिए सुझाव देने चाहिए। सभी का समान रूप से शामिल होना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सफल समिति बैठक के लिए सभी का एक ही पृष्ठ पर होना आवश्यक है।

जब बैठक शुरू होती है, तो सीधे एजेंडा में कूदने के बजाय समिति के सदस्यों को परिचय कराने में मदद करने के लिए एक बर्फ तोड़ने वाला खेल शुरू करें। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब विभिन्न टीमों के लोग शामिल हों।

एक खोज समिति की बैठक किसी भी नियमित स्क्रीनिंग या साक्षात्कार प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक रचनात्मक और जटिल होती है। सभी सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए, जिससे भविष्य की भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करना आसान हो सके।

खोज समिति की बैठक को एक विचार-मंथन सत्र या विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण मंच के रूप में सोचें। एक बार जब आप बैठक के लिए दिशानिर्देश और बुनियादी नियम स्थापित कर लेते हैं, तो खोज प्रक्रिया अधिक उत्पादक हो जाएगी। आपको प्रत्येक उम्मीदवार और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए समय आवंटित करना चाहिए ताकि सभी के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जा सके (और, बेशक, यह भी चर्चा करें कि आप आदर्श रूप से क्या तलाश रहे हैं)।

चयनित उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार लेते समय सभी समिति सदस्य अपने-अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर प्रश्न पूछें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक उम्मीदवार को समान समय मिले और वह अंत में प्रश्न पूछ सके।

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आप खोज समिति की बैठक कैसे निर्धारित कर सकते हैं?

अलग-अलग टीमों के लोगों को एक साथ लाना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

के साथ ग्रुप पोल आप मिनटों में मिलने का समय ढूंढ सकते हैं। बस समय की एक सीमा चुनें और उसे अपनी समिति के सदस्यों को भेजें। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और इस तरह आपके पास मिलने का समय हो जाएगा।

उपयोग करके बुकिंग पेज उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के लिए यह एक उत्तम उपकरण है। एक के लिए साइन अप करें Doodle Professional टीम्स प्लान करें और होस्ट्स के साथ आप सभी के कैलेंडर का हिसाब रख सकते हैं और जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हें उनके शेड्यूल के अनुसार समय चुनने की सुविधा दे सकते हैं। इसके अलावा, आप विज्ञापनों को हटा सकते हैं और अपनी पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़कर आसानी से ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं।